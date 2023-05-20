Тур: 34. Стадион: Schuetzenwiese Stadion. Зрители: 8000
0'
30' Желтая карточкаSamba Diba
0:1
52' ГолБедья Крис
85' Желтая карточкаРодригес Франсиско
90' Желтая карточкаДи Джусто Маттео
90'+6
Ход матча
30'
52'
0:1
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
25
Шмид
Янник
16
Арнольд
Ремо
32
Фрик
Джереми
43
Мбабу
Кевин
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
30
Samba
Diba
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Samba DibaПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Бедья КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
История личных встреч
Винтертур
Серветт
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед
31 матч
19.4%
38.7%
41.9%
6 побед 12 ничьих 13 побед
Первый тайм
22.6%
51.6%
25.8%
7 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.6%
35.5%
41.9%
7 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
1.63
1.67
Среднее время на гол
55
54
Всего голов
51
41
Голов в среднем за матч
1.65
1.32
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
54
68
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.18
|Ардаис Хоакин
|5 (1)
|0.15
|Буэсс Роман
|5 (3)
|0.15
|Samir Ramizi
|5 (1)
|0.15
|Буркарт Нишан
|3
|0.09
|Родригес Франсиско III
|2
|0.06
|Зайлер Штефан
|1
|0.03
|Камбери Флориан
|1
|0.03
|Samuel Ballet
|1
|0.03
|Лтайеф Сайфалла
|1
|0.03
|Noe Holenstein
|1
|0.03
|Adrian Gantenbein
|0
|0
|Крьезиу Хекуран
|0
|0
|Манзамби Нефтали
|0
|0
|Thibault Corbaz
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Michael Goncalves
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|10 (2)
|0.29
|Стеванович Мирослав
|8
|0.24
|Флюке Патрик
|6 (1)
|0.18
|Кривелли Энцо
|4 (1)
|0.12
|Кутеса Дерек
|3
|0.09
|Валь Тео
|3
|0.09
|Фофана Бубакар II
|3 (1)
|0.09
|Конья Тимоте
|2
|0.06
|Антунес Алексис
|2
|0.06
|Севрен Йоан
|2
|0.06
|Роделен Ронни
|1
|0.03
|Hussayn Touati
|1
|0.03
|Клиши Гаэль
|1
|0.03
|Бауэр Мориц
|1
|0.03
|Дулин Давид
|1
|0.03
|Руй Стив
|1
|0.03
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Anthony Baron2
|0
|0
|Samba Diba
|0
|0
|Фрик Джереми
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samir Ramizi
|11
|1
|Granit Lekaj
|7
|0
|Арнольд Ремо
|7
|0
|Диаби Сулейман
|5
|1
|Michael Goncalves
|6
|0
|Thibault Corbaz
|5
|0
|Гельми Рой
|5
|0
|Буэсс Роман
|4
|0
|Родригес Франсиско III
|4
|0
|Samuel Ballet
|4
|0
|Лтайеф Сайфалла
|4
|0
|Крьезиу Хекуран
|3
|0
|Шмид Янник
|3
|0
|Абедини Эрис
|3
|0
|Зайлер Штефан
|3
|0
|Буркарт Нишан
|3
|0
|Adrian Gantenbein
|3
|0
|Камбери Флориан
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Фаюлу Тимоти
|2
|0
|Ди Джусто Маттео
|2
|0
|Манзамби Нефтали
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|7
|0
|Конья Тимоте
|7
|0
|Сеспедес Борис
|5
|1
|Руй Стив
|4
|1
|Мбабу Кевин
|3
|1
|Клиши Гаэль
|4
|0
|Диалло Мусса
|4
|0
|Антунес Алексис
|4
|0
|Кривелли Энцо
|2
|1
|Бедья Крис
|3
|0
|Кутеса Дерек
|3
|0
|Вуйоз Николя
|3
|0
|Роделен Ронни
|2
|0
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|Флюке Патрик
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Samba Diba
|2
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Фрик Джереми
|1
|0
|Оберлин Димитри
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Монтейро Диого
|1
|0
|Theo Magnin
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Серветт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
10
11
Винтертур
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Серветт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
26
1
Волевые поражения
10
30
Винтертур
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (14)
32% (11)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)
Серветт
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
12% (4)
44% (15)
44% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
35% (12)
32% (11)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
26
6
Волевые поражения
20
41
Голы по времени матча
Забито
15
22
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
3
20%
0
0%
1-15
4
27%
3
14%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
3
20%
4
18%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
2
13%
8
36%
76-90
Пропущено
30
29
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
4
13%
4
14%
1-15
7
23%
2
7%
16-30
3
10%
6
21%
31-45
5
17%
7
24%
46-60
4
13%
5
17%
61-75
7
23%
5
17%
76-90
Забито
16
30
11 В 1-м тайме 18
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 11
22 Не забивали 21
1
6%
7
23%
1-15
5
31%
5
17%
16-30
5
31%
6
20%
31-45
3
19%
2
7%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
2
13%
8
27%
76-90
Пропущено
32
11
20 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 9
5
16%
0
0%
1-15
9
28%
3
27%
16-30
6
19%
1
9%
31-45
4
13%
6
55%
46-60
3
9%
0
0%
61-75
5
16%
1
9%
76-90
Забито
31
52
19 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 29
16 Забивали первыми 19
7 Не забивали 8
4
13%
7
13%
1-15
9
29%
29%
8
15%
16-30
6
19%
8
15%
31-45
6
19%
6
12%
46-60
2
6%
7
13%
61-75
4
13%
16
31%
76-90
Пропущено
62
40
34 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 11
27 Не пропускали 23
9
15%
4
10%
1-15
16
26%
5
13%
16-30
9
15%
7
18%
31-45
9
15%
13
33%
46-60
7
11%
5
13%
61-75
12
19%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:4 Люцерн - Винтертур 3:1
Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Винтертур - Люцерн 1:2 Базель - Винтертур 2:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Серветт - Винтертур 1:1 Винтертур - Сьон 1:1 Винтертур - Серветт 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Винтертур - Флора Таллин 2:1 Рапперсвиль-Йона - Винтертур 0:2 Винтертур - Дорнбирн 6:0
Серветт
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Серветт - Сьон 5:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0
Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3 Серветт - Винтертур 1:1 Базель - Серветт 2:2 Винтертур - Серветт 1:2 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Серветт - Сьон 2:2 Серветт - Славия Прага 0:1
Результаты матчей
Винтертур
Серветт
Точный счет
1:0
5 раз 29%
1:1
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
1:4
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
15 раз 88%
0
2 раза 12%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
1:0
6 раз 18%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
25 раз 74%
0
7 раз 21%
3
2 раза 6%
1
12 раз 35%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
134
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
134
215
611
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
277
Больше Меньше
268
232
1420
232
628
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|19
|11
|3
|78 - 27
|68
|2.
|34
|13
|15
|6
|49 - 43
|54
|3.
|33
|13
|11
|9
|53 - 44
|50
|4.
|1:1
|34
|12
|11
|11
|52 - 50
|47
|5.
|33
|12
|7
|14
|52 - 57
|43
|6.
|33
|10
|12
|11
|44 - 45
|42
|7.
|1:1
|34
|10
|11
|13
|60 - 50
|41
|8.
|33
|8
|14
|11
|35 - 51
|38
|9.
|34
|8
|8
|18
|31 - 62
|32
|10.
|33
|7
|10
|16
|40 - 65
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|4
|0
|52 - 10
|43
|2.
|17
|8
|8
|1
|28 - 13
|32
|3.
|17
|8
|5
|4
|30 - 21
|29
|4.
|17
|9
|2
|6
|33 - 27
|29
|5.
|1:1
|17
|7
|6
|4
|33 - 21
|27
|6.
|1:1
|17
|5
|7
|5
|26 - 23
|22
|7.
|16
|5
|7
|4
|23 - 19
|22
|8.
|16
|4
|8
|4
|19 - 22
|20
|9.
|17
|5
|4
|8
|15 - 30
|19
|10.
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|7
|3
|26 - 17
|25
|2.
|1:1
|17
|7
|4
|6
|26 - 27
|25
|3.
|17
|5
|7
|5
|21 - 30
|22
|4.
|16
|5
|6
|5
|23 - 23
|21
|5.
|17
|5
|6
|6
|24 - 32
|21
|6.
|17
|5
|5
|7
|21 - 26
|20
|7.
|17
|4
|6
|7
|16 - 29
|18
|8.
|1:1
|17
|3
|5
|9
|27 - 29
|14
|9.
|16
|3
|5
|8
|19 - 30
|14
|10.
|17
|3
|4
|10
|16 - 32
|13
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|19 (8)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|18 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|15 (3)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|11 (7)
|Люцерн
|Майер Макс
|11 (5)
|Люцерн
|Белоко Стефан
|13
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 11
|Базель
|Бургер Ваутер
|2 8
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9