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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Зрители: 8000
Винтертур
0:1
Конец матча
Серветт
0'
30' Желтая карточка
Samba Diba
0:1
52' Гол
Бедья Крис
85' Желтая карточка
Родригес Франсиско
90' Желтая карточка
Ди Джусто Маттео
90'+6

Ход матча

30'
 
Samba Diba
52'
0:1
Бедья Крис
(Anthony Baron2)
61'
Лтайеф Сайфалла
Крьезиу Хекуран
 
61'
Laurin Vogele
Манзамби Нефтали
 
65'
Шеттин Тобиас
Диаби Сулейман
 
72'
 
Кривелли Энцо
Бедья Крис
72'
 
Антунес Алексис
Флюке Патрик
72'
 
Роделен Ронни
Кутеса Дерек
77'
Michael Goncalves
Adrian Gantenbein
 
77'
Родригес Франсиско
Буркарт Нишан
 
85'
Родригес Франсиско
 
90'
Ди Джусто Маттео
 
90'
 
Руй Стив
Конья Тимоте
90'
 
Фофана Бубакар
Стеванович Мирослав

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
30
Кустер
Маркус
19
Adrian
Gantenbein
25
Шмид
Янник
5
Гельми
Рой
18
Диаби
Сулейман
40
Крьезиу
Хекуран
16
Арнольд
Ремо
10
Ди
Джусто
Маттео
8
Samir
Ramizi
99
Буркарт
Нишан
7
Манзамби
Нефтали
32
Фрик
Джереми
43
Мбабу
Кевин
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
34
Anthony
Baron2
8
Конья
Тимоте
30
Samba
Diba
9
Стеванович
Мирослав
17
Кутеса
Дерек
7
Флюке
Патрик
29
Бедья
Крис
Винтертур
4-2-3-1
Серветт
4-2-3-1

История личных встреч

Винтертур
Серветт

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед

31 матч

19.4%
38.7%
41.9%
6 побед 12 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.6%
51.6%
25.8%
7 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.6%
35.5%
41.9%
7 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

С
1:1
С
1:2
С
1:0
ЧЛ
2:3
ЧЛ
5:2
ЧЛ
1:3
ЧЛ
2:0
ЧЛ
4:2
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:3
ЧЛ
1:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
4:2
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:2
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:2

Голы

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.63
1.67

Среднее время на гол

55
54

Всего голов

51
41

Голов в среднем за матч

1.65
1.32

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

54
68

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 6 0.18
Ардаис Хоакин 5 (1) 0.15
Буэсс Роман 5 (3) 0.15
Samir Ramizi 5 (1) 0.15
Буркарт Нишан 3 0.09
Родригес Франсиско III 2 0.06
Зайлер Штефан 1 0.03
Камбери Флориан 1 0.03
Samuel Ballet 1 0.03
Лтайеф Сайфалла 1 0.03
Noe Holenstein 1 0.03
Adrian Gantenbein 0 0
Крьезиу Хекуран 0 0
Манзамби Нефтали 0 0
Thibault Corbaz 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Michael Goncalves 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.29
Стеванович Мирослав 8 0.24
Флюке Патрик 6 (1) 0.18
Кривелли Энцо 4 (1) 0.12
Кутеса Дерек 3 0.09
Валь Тео 3 0.09
Фофана Бубакар II 3 (1) 0.09
Конья Тимоте 2 0.06
Антунес Алексис 2 0.06
Севрен Йоан 2 0.06
Роделен Ронни 1 0.03
Hussayn Touati 1 0.03
Клиши Гаэль 1 0.03
Бауэр Мориц 1 0.03
Дулин Давид 1 0.03
Руй Стив 1 0.03
Мбабу Кевин 0 0
Anthony Baron2 0 0
Samba Diba 0 0
Фрик Джереми 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 11 1
Granit Lekaj 7 0
Арнольд Ремо 7 0
Диаби Сулейман 5 1
Michael Goncalves 6 0
Thibault Corbaz 5 0
Гельми Рой 5 0
Буэсс Роман 4 0
Родригес Франсиско III 4 0
Samuel Ballet 4 0
Лтайеф Сайфалла 4 0
Крьезиу Хекуран 3 0
Шмид Янник 3 0
Абедини Эрис 3 0
Зайлер Штефан 3 0
Буркарт Нишан 3 0
Adrian Gantenbein 3 0
Камбери Флориан 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Ди Джусто Маттео 2 0
Манзамби Нефтали 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 7 0
Конья Тимоте 7 0
Сеспедес Борис 5 1
Руй Стив 4 1
Мбабу Кевин 3 1
Клиши Гаэль 4 0
Диалло Мусса 4 0
Антунес Алексис 4 0
Кривелли Энцо 2 1
Бедья Крис 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Вуйоз Николя 3 0
Роделен Ронни 2 0
Стеванович Мирослав 2 0
Флюке Патрик 2 0
Валь Тео 2 0
Samba Diba 2 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Севрен Йоан 1 0
Монтейро Диого 1 0
Theo Magnin 1 0

Результаты матчей

Винтертур
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Серветт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

10
11
Винтертур
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Серветт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

26
1

Волевые поражения

10
30
Винтертур
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (14)
32% (11)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)
Серветт
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
12% (4)
44% (15)
44% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
35% (12)
32% (11)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

26
6

Волевые поражения

20
41

Голы по времени матча

Забито

15
22
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
3
20%
0
0%
1-15
4
27%
3
14%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
3
20%
4
18%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
2
13%
8
36%
76-90

Пропущено

30
29
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
4
13%
4
14%
1-15
7
23%
2
7%
16-30
3
10%
6
21%
31-45
5
17%
7
24%
46-60
4
13%
5
17%
61-75
7
23%
5
17%
76-90

Забито

16
30
11 В 1-м тайме 18
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 11
22 Не забивали 21
1
6%
7
23%
1-15
5
31%
5
17%
16-30
5
31%
6
20%
31-45
3
19%
2
7%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
2
13%
8
27%
76-90

Пропущено

32
11
20 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 9
5
16%
0
0%
1-15
9
28%
3
27%
16-30
6
19%
1
9%
31-45
4
13%
6
55%
46-60
3
9%
0
0%
61-75
5
16%
1
9%
76-90

Забито

31
52
19 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 29
16 Забивали первыми 19
7 Не забивали 8
4
13%
7
13%
1-15
9
29%
29%
8
15%
16-30
6
19%
8
15%
31-45
6
19%
6
12%
46-60
2
6%
7
13%
61-75
4
13%
16
31%
76-90

Пропущено

62
40
34 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 11
27 Не пропускали 23
9
15%
4
10%
1-15
16
26%
5
13%
16-30
9
15%
7
18%
31-45
9
15%
13
33%
46-60
7
11%
5
13%
61-75
12
19%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:4 Люцерн - Винтертур 3:1
Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Винтертур - Люцерн 1:2 Базель - Винтертур 2:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Серветт - Винтертур 1:1 Винтертур - Сьон 1:1 Винтертур - Серветт 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Винтертур - Флора Таллин 2:1 Рапперсвиль-Йона - Винтертур 0:2 Винтертур - Дорнбирн 6:0
Серветт
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Серветт - Сьон 5:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0
Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3 Серветт - Винтертур 1:1 Базель - Серветт 2:2 Винтертур - Серветт 1:2 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Серветт - Сьон 2:2 Серветт - Славия Прага 0:1

Результаты матчей

Винтертур
Серветт

Точный счет

1:0
5 раз 29%
1:1
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
1:4
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
15 раз 88%
0
2 раза 12%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
1:0
6 раз 18%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
25 раз 74%
0
7 раз 21%
3
2 раза 6%
1
12 раз 35%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
13
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
4
2
15
1.5
6
11
2
15
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
7
0.5
Больше Меньше
26
8
2
32
1.5
14
20
2
32
2.5
6
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 33 19 11 3 78 - 27 68
2.
Серветт
 34 13 15 6 49 - 43 54
3.
Лугано
 33 13 11 9 53 - 44 50
4.
Люцерн
 1:1 34 12 11 11 52 - 50 47
5.
Грасcхоппер
 33 12 7 14 52 - 57 43
6.
Базель
 33 10 12 11 44 - 45 42
7.
Санкт-Галлен
 1:1 34 10 11 13 60 - 50 41
8.
Цюрих
 33 8 14 11 35 - 51 38
9.
Винтертур
 34 8 8 18 31 - 62 32
10.
Сьон
 33 7 10 16 40 - 65 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 13 4 0 52 - 10 43
2.
Серветт
 17 8 8 1 28 - 13 32
3.
Лугано
 17 8 5 4 30 - 21 29
4.
Грасcхоппер
 17 9 2 6 33 - 27 29
5.
Санкт-Галлен
 1:1 17 7 6 4 33 - 21 27
6.
Люцерн
 1:1 17 5 7 5 26 - 23 22
7.
Базель
 16 5 7 4 23 - 19 22
8.
Цюрих
 16 4 8 4 19 - 22 20
9.
Винтертур
 17 5 4 8 15 - 30 19
10.
Сьон
 16 2 4 10 16 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 6 7 3 26 - 17 25
2.
Люцерн
 1:1 17 7 4 6 26 - 27 25
3.
Серветт
 17 5 7 5 21 - 30 22
4.
Лугано
 16 5 6 5 23 - 23 21
5.
Сьон
 17 5 6 6 24 - 32 21
6.
Базель
 17 5 5 7 21 - 26 20
7.
Цюрих
 17 4 6 7 16 - 29 18
8.
Санкт-Галлен
 1:1 17 3 5 9 27 - 29 14
9.
Грасcхоппер
 16 3 5 8 19 - 30 14
10.
Винтертур
 17 3 4 10 16 - 32 13
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  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 18 (4)
Лугано Целар Жан 15 (3)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 11 (7)
Люцерн Майер Макс 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Люцерн Белоко Стефан 13
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 11
Базель Бургер Ваутер 2 8
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Весь список
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    • Описание гола
      52'
      Г О О О О Л - Бедья Крис бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      30'
      Samba Diba получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Винтертур 0:1 Серветт онлайн

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