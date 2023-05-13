Тур: 33. Стадион: Стад де Женев.
0'
1:0
5' ГолФлюке Патрик
2:0
8' ГолКутеса Дерек
3:0
9' ГолКлиши Гаэль
28' Желтая карточкаКарлен Гаэтан
33' Желтая карточкаБальтазар
4:0
70' ГолСтеванович Мирослав
5:0
85' ПенальтиКривелли Энцо
90'+4
Ход матча
5'
1:0
8'
9'
3:0
28'
33'
70'
83'
85'
5:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 2
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
32
Фрик
Джереми
43
Мбабу
Кевин
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
13
Сио
Жованни
33
Буа
Кевин
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Бедья КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сио ЖованниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
-
22 Поа ДенисПолузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
17 Фортюн ЯссинПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: David Bettoni
История личных встреч
Серветт
Сьон
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
20 матчей
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 13 побед
32 матча
25%
37.5%
37.5%
8 побед 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
21.9%
46.9%
31.2%
7 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
23
Голов в среднем за матч
1.14
1.28
Среднее время на гол
78
70
Всего голов
20
25
Голов в среднем за матч
1.11
1.79
Среднее время на гол
81
50
Всего голов
36
48
Голов в среднем за матч
1.13
1.5
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
80
60
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|9 (2)
|0.27
|Стеванович Мирослав
|8
|0.24
|Флюке Патрик
|6 (1)
|0.18
|Кривелли Энцо
|4 (1)
|0.12
|Кутеса Дерек
|3
|0.09
|Валь Тео
|3
|0.09
|Фофана Бубакар II
|3 (1)
|0.09
|Конья Тимоте
|2
|0.06
|Антунес Алексис
|2
|0.06
|Севрен Йоан
|2
|0.06
|Роделен Ронни
|1
|0.03
|Hussayn Touati
|1
|0.03
|Клиши Гаэль
|1
|0.03
|Бауэр Мориц
|1
|0.03
|Дулин Давид
|1
|0.03
|Руй Стив
|1
|0.03
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Anthony Baron2
|0
|0
|Samba Diba
|0
|0
|Фрик Джереми
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сио Жованни
|8
|0.24
|Балотелли Марио
|6 (3)
|0.18
|Стожилкович Филип
|5
|0.15
|Итаитинга
|4
|0.12
|Сиприен Вилан
|3
|0.09
|Араз Муса
|2
|0.06
|Поа Денис
|1
|0.03
|Буа Кевин
|1
|0.03
|Гргич Анто
|1 (1)
|0.03
|Дзуффи Лука
|1
|0.03
|Кавар Димитри
|1
|0.03
|Шуареф Ильяс
|1
|0.03
|Фортюн Яссин
|1
|0.03
|Шмид Йоэль
|1
|0.03
|Nathanael Saintini
|1
|0.03
|Лаванши Нума
|0
|0
|Япикино Деннис
|0
|0
|Бальтазар
|0
|0
|Kevin Halabaku
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|7
|0
|Конья Тимоте
|7
|0
|Сеспедес Борис
|5
|1
|Руй Стив
|4
|1
|Мбабу Кевин
|3
|1
|Клиши Гаэль
|4
|0
|Диалло Мусса
|4
|0
|Антунес Алексис
|4
|0
|Кривелли Энцо
|2
|1
|Бедья Крис
|3
|0
|Кутеса Дерек
|3
|0
|Вуйоз Николя
|3
|0
|Роделен Ронни
|2
|0
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|Флюке Патрик
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Фрик Джереми
|1
|0
|Оберлин Димитри
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Монтейро Диого
|1
|0
|Theo Magnin
|1
|0
|Samba Diba
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|9
|1
|Балотелли Марио
|9
|0
|Лаванши Нума
|9
|0
|Сиприен Вилан
|6
|1
|Араз Муса
|7
|0
|Сио Жованни
|5
|1
|Кавар Димитри
|5
|1
|Гргич Анто
|6
|0
|Поа Денис
|5
|0
|Циглер Рето
|4
|0
|Карлен Гаэтан
|4
|0
|Буа Кевин
|4
|0
|Шмид Йоэль
|4
|0
|Nathanael Saintini
|4
|0
|Gora Diouf
|2
|1
|Шуареф Ильяс
|3
|0
|Стожилкович Филип
|3
|0
|Abdel Zagre
|1
|1
|Итаитинга
|2
|0
|David Bettoni
|0
|1
|Дзуффи Лука
|1
|0
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Япикино Деннис
|1
|0
|Мубандже Жак-Франсуа
|1
|0
|Фортюн Яссин
|1
|0
|Kevin Halabaku
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сьон
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
8
10
Серветт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сьон
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
28
Волевые поражения
18
9
Серветт
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (15)
42% (14)
12% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Сьон
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (12)
33% (11)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
20
34
Волевые поражения
26
19
Голы по времени матча
Забито
30
22
18 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
7
23%
1
5%
1-15
5
17%
3
14%
16-30
6
20%
3
14%
31-45
2
7%
6
27%
46-60
2
7%
3
14%
61-75
8
27%
6
27%
76-90
Пропущено
11
34
4 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 15
0
0%
7
21%
1-15
3
27%
5
15%
16-30
1
9%
5
15%
31-45
6
55%
0
0%
46-60
0
0%
8
24%
61-75
1
9%
9
26%
76-90
Забито
21
15
5 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 23
0
0%
1
7%
1-15
3
14%
3
20%
16-30
2
10%
5
33%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
8
38%
3
20%
76-90
Пропущено
29
34
12 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
4
14%
4
12%
1-15
2
7%
5
15%
16-30
6
21%
9
26%
31-45
7
24%
8
24%
46-60
5
17%
4
12%
61-75
5
17%
4
12%
76-90
Забито
51
37
23 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 11
8 Не забивали 12
7
14%
2
5%
1-15
8
16%
6
16%
16-30
8
16%
8
22%
31-45
5
10%
7
19%
46-60
7
14%
5
14%
61-75
16
31%
9
24%
76-90
Пропущено
40
68
16 В 1-м тайме 35
24 Во 2-м тайме 33
11 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 29
4
10%
11
16%
1-15
5
13%
10
15%
16-30
7
18%
14
21%
31-45
13
33%
8
12%
46-60
5
13%
12
18%
61-75
6
15%
13
19%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1
Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3 Серветт - Винтертур 1:1 Базель - Серветт 2:2 Винтертур - Серветт 1:2 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Серветт - Сьон 2:2 Серветт - Славия Прага 0:1 Серветт - Славия Прага 0:3
Сьон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сьон - Винтертур 0:1 Цюрих - Сьон 2:2 Сьон - Базель 1:2 Лугано - Сьон 2:0
Грасcхоппер - Сьон 1:3 Сьон - Серветт 2:2 Люцерн - Сьон 1:2 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2 Сьон - Лугано 2:3 Яблонец - Сьон 0:1 Сьон - Яблонец 1:0 Штутгарт - Сьон 3:0
Результаты матчей
Серветт
Сьон
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:7
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
0:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 33%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
12 раз 36%
2
10 раз 30%
1
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Серветт
Сьон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
106
89
610
413
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
116
610
89
214
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
2112
1419
1419
627
429
231
132
132
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|19 (8)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|18 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|15 (3)
|Люцерн
|Майер Макс
|11 (5)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Люцерн
|Белоко Стефан
|13
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 10
|Базель
|Бургер Ваутер
|2 8
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9