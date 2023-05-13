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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Серветт
5:0
Конец матча
Сьон
0'
1:0
5' Гол
Флюке Патрик
2:0
8' Гол
Кутеса Дерек
3:0
9' Гол
Клиши Гаэль
28' Желтая карточка
Карлен Гаэтан
33' Желтая карточка
Бальтазар
4:0
70' Гол
Стеванович Мирослав
5:0
85' Пенальти
Кривелли Энцо
90'+4
32
Фрик
Джереми
43
Мбабу
Кевин
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
34
Anthony
Baron2
8
Конья
Тимоте
3
Клиши
Гаэль
9
Стеванович
Мирослав
17
Кутеса
Дерек
7
Флюке
Патрик
29
Бедья
Крис
12
Alexandros
Safarikas
97
Кавар
Димитри
2
Шмид
Йоэль
39
Nathanael
Saintini
8
Бальтазар
13
Сио
Жованни
10
Сиприен
Вилан
7
Дзуффи
Лука
33
Буа
Кевин
45
Балотелли
Марио
11
Карлен
Гаэтан
Серветт
4-2-3-1
Сьон
4-4-2

История личных встреч

Серветт
Сьон

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 13 побед

32 матча

25%
37.5%
37.5%
8 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

21.9%
46.9%
31.2%
7 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

С
2:2
С
2:2
С
0:0
ТМК
1:2
С
3:3
С
2:1
ТМК
0:2
С
1:2
С
1:2
С
3:5
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
0:0
ТМК
0:1
ТМС
0:3
ТМС
0:0
С
4:0
С
1:1
С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
0:1
С
0:2
С
0:4
ТМС
2:2
ТМС
0:2
ТМС
3:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

16
23

Голов в среднем за матч

1.14
1.28

Среднее время на гол

78
70

Всего голов

20
25

Голов в среднем за матч

1.11
1.79

Среднее время на гол

81
50

Всего голов

36
48

Голов в среднем за матч

1.13
1.5

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

80
60

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 9 (2) 0.27
Стеванович Мирослав 8 0.24
Флюке Патрик 6 (1) 0.18
Кривелли Энцо 4 (1) 0.12
Кутеса Дерек 3 0.09
Валь Тео 3 0.09
Фофана Бубакар II 3 (1) 0.09
Конья Тимоте 2 0.06
Антунес Алексис 2 0.06
Севрен Йоан 2 0.06
Роделен Ронни 1 0.03
Hussayn Touati 1 0.03
Клиши Гаэль 1 0.03
Бауэр Мориц 1 0.03
Дулин Давид 1 0.03
Руй Стив 1 0.03
Мбабу Кевин 0 0
Anthony Baron2 0 0
Samba Diba 0 0
Фрик Джереми 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сио Жованни 8 0.24
Балотелли Марио 6 (3) 0.18
Стожилкович Филип 5 0.15
Итаитинга 4 0.12
Сиприен Вилан 3 0.09
Араз Муса 2 0.06
Поа Денис 1 0.03
Буа Кевин 1 0.03
Гргич Анто 1 (1) 0.03
Дзуффи Лука 1 0.03
Кавар Димитри 1 0.03
Шуареф Ильяс 1 0.03
Фортюн Яссин 1 0.03
Шмид Йоэль 1 0.03
Nathanael Saintini 1 0.03
Лаванши Нума 0 0
Япикино Деннис 0 0
Бальтазар 0 0
Kevin Halabaku 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 7 0
Конья Тимоте 7 0
Сеспедес Борис 5 1
Руй Стив 4 1
Мбабу Кевин 3 1
Клиши Гаэль 4 0
Диалло Мусса 4 0
Антунес Алексис 4 0
Кривелли Энцо 2 1
Бедья Крис 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Вуйоз Николя 3 0
Роделен Ронни 2 0
Стеванович Мирослав 2 0
Флюке Патрик 2 0
Валь Тео 2 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Севрен Йоан 1 0
Монтейро Диого 1 0
Theo Magnin 1 0
Samba Diba 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 9 1
Балотелли Марио 9 0
Лаванши Нума 9 0
Сиприен Вилан 6 1
Араз Муса 7 0
Сио Жованни 5 1
Кавар Димитри 5 1
Гргич Анто 6 0
Поа Денис 5 0
Циглер Рето 4 0
Карлен Гаэтан 4 0
Буа Кевин 4 0
Шмид Йоэль 4 0
Nathanael Saintini 4 0
Gora Diouf 2 1
Шуареф Ильяс 3 0
Стожилкович Филип 3 0
Abdel Zagre 1 1
Итаитинга 2 0
David Bettoni 0 1
Дзуффи Лука 1 0
Линднер Хайнц 1 0
Япикино Деннис 1 0
Мубандже Жак-Франсуа 1 0
Фортюн Яссин 1 0
Kevin Halabaku 1 0

Результаты матчей

Серветт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сьон
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

8
10
Серветт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сьон
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
28

Волевые поражения

18
9
Серветт
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (15)
42% (14)
12% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Сьон
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (12)
33% (11)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

20
34

Волевые поражения

26
19

Голы по времени матча

Забито

30
22
18 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
7
23%
1
5%
1-15
5
17%
3
14%
16-30
6
20%
3
14%
31-45
2
7%
6
27%
46-60
2
7%
3
14%
61-75
8
27%
6
27%
76-90

Пропущено

11
34
4 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 15
0
0%
7
21%
1-15
3
27%
5
15%
16-30
1
9%
5
15%
31-45
6
55%
0
0%
46-60
0
0%
8
24%
61-75
1
9%
9
26%
76-90

Забито

21
15
5 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 23
0
0%
1
7%
1-15
3
14%
3
20%
16-30
2
10%
5
33%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
8
38%
3
20%
76-90

Пропущено

29
34
12 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
4
14%
4
12%
1-15
2
7%
5
15%
16-30
6
21%
9
26%
31-45
7
24%
8
24%
46-60
5
17%
4
12%
61-75
5
17%
4
12%
76-90

Забито

51
37
23 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 11
8 Не забивали 12
7
14%
2
5%
1-15
8
16%
6
16%
16-30
8
16%
8
22%
31-45
5
10%
7
19%
46-60
7
14%
5
14%
61-75
16
31%
9
24%
76-90

Пропущено

40
68
16 В 1-м тайме 35
24 Во 2-м тайме 33
11 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 29
4
10%
11
16%
1-15
5
13%
10
15%
16-30
7
18%
14
21%
31-45
13
33%
8
12%
46-60
5
13%
12
18%
61-75
6
15%
13
19%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1
Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3 Серветт - Винтертур 1:1 Базель - Серветт 2:2 Винтертур - Серветт 1:2 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Серветт - Сьон 2:2 Серветт - Славия Прага 0:1 Серветт - Славия Прага 0:3
Сьон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сьон - Винтертур 0:1 Цюрих - Сьон 2:2 Сьон - Базель 1:2 Лугано - Сьон 2:0
Грасcхоппер - Сьон 1:3 Сьон - Серветт 2:2 Люцерн - Сьон 1:2 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2 Сьон - Лугано 2:3 Яблонец - Сьон 0:1 Сьон - Яблонец 1:0 Штутгарт - Сьон 3:0

Результаты матчей

Серветт
Сьон

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:7
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
0:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 33%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
12 раз 36%
2
10 раз 30%
1
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Серветт
Сьон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
10
6
8
9
1.5
6
10
4
13
2.5
2
15
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
6
6
10
1.5
8
9
2
14
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
21
12
14
19
1.5
14
19
6
27
2.5
4
29
2
31
3.5
1
32
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 32 19 10 3 77 - 26 67
2.
Серветт
 33 12 15 6 48 - 43 51
3.
Лугано
 32 12 11 9 51 - 43 47
4.
Люцерн
 33 12 10 11 51 - 49 46
5.
Грасcхоппер
 33 12 7 14 52 - 57 43
6.
Базель
 32 10 12 10 43 - 39 42
7.
Санкт-Галлен
 32 9 10 13 53 - 48 37
8.
Цюрих
 32 8 13 11 34 - 50 37
9.
Винтертур
 32 8 8 16 30 - 59 32
10.
Сьон
 33 7 10 16 40 - 65 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 13 3 0 51 - 9 42
2.
Серветт
 17 8 8 1 28 - 13 32
3.
Грасcхоппер
 17 9 2 6 33 - 27 29
4.
Лугано
 16 7 5 4 28 - 20 26
5.
Санкт-Галлен
 16 6 6 4 27 - 20 24
6.
Базель
 16 5 7 4 23 - 19 22
7.
Люцерн
 16 5 6 5 25 - 22 21
8.
Цюрих
 16 4 8 4 19 - 22 20
9.
Винтертур
 16 5 4 7 15 - 29 19
10.
Сьон
 16 2 4 10 16 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 6 7 3 26 - 17 25
2.
Люцерн
 17 7 4 6 26 - 27 25
3.
Лугано
 16 5 6 5 23 - 23 21
4.
Сьон
 17 5 6 6 24 - 32 21
5.
Базель
 16 5 5 6 20 - 20 20
6.
Серветт
 16 4 7 5 20 - 30 19
7.
Цюрих
 16 4 5 7 15 - 28 17
8.
Грасcхоппер
 16 3 5 8 19 - 30 14
9.
Винтертур
 16 3 4 9 15 - 30 13
10.
Санкт-Галлен
 16 3 4 9 26 - 28 13
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 18 (4)
Лугано Целар Жан 15 (3)
Люцерн Майер Макс 11 (5)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
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Топ нарушителей
Люцерн Белоко Стефан 13
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 10
Базель Бургер Ваутер 2 8
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
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