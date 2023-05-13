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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Зрители: 5135
Грасcхоппер
2:0
Конец матча
Люцерн
0'
37' Желтая карточка
Болла Бендегуз
58' Желтая карточка
Шюрпф Паскаль
67' Желтая карточка
Мюллер Мариус
67' Желтая карточка
Бурч Марко
1:0
68' Гол
Кавабэ Хаяо
2:0
76' Гол
Лоосли Ноа
79' Желтая карточка
Белоко Стефан
90' Желтая карточка
Герц Кристиан
90'+4

Ход матча

37'
Болла Бендегуз
 
58'
 
Шюрпф Паскаль
61'
 
Шадер Софьян
Lars Villiger
67'
 
Мюллер Мариус
67'
 
Бурч Марко
68'
Кавабэ Хаяо
1:0
69'
 
Дрэгер Мохамед
Severin Ottiger
72'
Пушич Петар
Шабани Меритан
 
76'
Лоосли Ноа
(Пушич Петар)
2:0
76'
Хара Теруки
Шмидт Доминик
 
79'
 
Белоко Стефан
81'
 
Абубакар-Анкра Асума
Шюрпф Паскаль
81'
 
Стеванович Михайло
Белоко Стефан
87'
Дадашов Ренат
Демхасай Шкельчим
 
87'
Нденге Тсии-Виллиам
Giotto Morandi
 
90'
Герц Кристиан
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 9
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
1
Морейра
Андре
77
Болла
Бендегуз
41
Лоосли
Ноа
15
Секо
Аюму
31
Шмидт
Доминик
II
28
Герц
Кристиан
6
Абраши
Амир
40
Кавабэ
Хаяо
23
Шабани
Меритан
8
Giotto
Morandi
9
Демхасай
Шкельчим
1
Мюллер
Мариус
74
Severin
Ottiger
46
Бурч
Марко
30
Бека
Исмаил
13
Фрыдек
Мартин
18
Белоко
Стефан
6
Яшари
Ардон
20
Дорн
Пиус
7
Майер
Макс
11
Шюрпф
Паскаль
27
Lars
Villiger
Грасcхоппер
4-3-1-2
Люцерн
4-2-3-1

История личных встреч

Грасcхоппер
Люцерн

25 матчей

60%
40%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
44%
20 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

48%
52%
12 побед 13 ничьих 0 побед

33 матча

30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 23 победы

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 23 победы

58 матчей

25.9%
34.5%
39.6%
15 побед 20 ничьих 23 победы

Первый тайм

34.5%
39.7%
25.8%
20 побед 23 ничьи 15 побед

Второй тайм

20.7%
39.7%
39.6%
12 побед 23 ничьи 23 победы

История матчей

С
1:0
ТМК
0:0
С
1:3
С
1:1
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
1:1
ТМК
0:2
ТМС
1:1
К
0:1
С
1:3
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
2:2
С
4:1
С
1:1
С
3:2
С
4:3
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
3:3
С
2:0
С
1:0
С
3:2
С
1:1
С
4:1
С
1:3
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:0
ТМС
3:2
С
2:0
С
0:2
С
2:2
С
1:0
К
3:0
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
3:2
С
0:3
С
0:1
С
4:2
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
0:3
С
0:0
С
2:0
С
1:1

Голы

Всего голов

41
32

Голов в среднем за матч

1.32
1.19

Среднее время на гол

68
75

Всего голов

42
39

Голов в среднем за матч

1.56
1.26

Среднее время на гол

57
71

Всего голов

83
71

Голов в среднем за матч

1.43
1.22

Тотал матчей

2.5
54
Больше 93%
Меньше 7%
4
44
Больше 76%
Меньше 24%
14
26
Больше 45%
Меньше 55%
32
16
Больше 28%
Меньше 72%
42
10
Больше 17%
Меньше 83%
48
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
57

Среднее время на гол

62
73

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 9 0.27
Дадашов Ренат 8 (2) 0.24
Шеттине Гильерме 6 0.18
Пушич Петар 4 (1) 0.12
Герц Кристиан 4 0.12
Нденге Тсии-Виллиам 3 0.09
Рибейро Томас 3 0.09
Шабани Меритан 3 0.09
Giotto Morandi 2 (1) 0.06
Болла Бендегуз 2 0.06
Демхасай Шкельчим 2 0.06
Francis Momoh 1 0.03
Лоосли Ноа 1 0.03
Феррейра Филипе 1 0.03
Dion Kacuri 1 0.03
Шмидт Доминик II 0 0
Секо Аюму 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 11 (5) 0.33
Соргич Деян 8 0.24
Шюрпф Паскаль 4 0.12
Дорн Пиус 4 0.12
Фрыдек Мартин 3 0.09
Дрэгер Мохамед 3 0.09
Абубакар-Анкра Асума 3 0.09
Шадер Софьян 3 0.09
Бурч Марко 3 0.09
Белоко Стефан 2 0.06
Яшари Ардон 1 0.03
Бека Исмаил 1 0.03
Гентнер Кристиан 1 0.03
Кадак Якуб 1 0.03
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.03
Luke Breedijk 1 0.03
Severin Ottiger 0 0
Ташар Варол 0 0
Lars Villiger 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 10 0
Герц Кристиан 8 0
Секо Аюму 6 1
Болла Бендегуз 7 0
Лоосли Ноа 3 2
Абраши Амир 6 0
Шеттине Гильерме 6 0
Рибейро Томас 6 0
Шмидт Доминик II 5 0
Кавабэ Хаяо 4 0
Шабани Меритан 2 1
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Пушич Петар 3 0
Морейра Андре 2 0
Francis Momoh 2 0
Giotto Morandi 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Ли Лэй 1 0
Демхасай Шкельчим 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Чжон Сан Бин 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 13 0
Дрэгер Мохамед 7 2
Симани Денис 8 1
Бека Исмаил 8 0
Фрыдек Мартин 6 1
Майер Макс 5 1
Шадер Софьян 3 2
Шюрпф Паскаль 4 1
Яшари Ардон 4 1
Бурч Марко 5 0
Мюллер Мариус 4 0
Дорн Пиус 4 0
Абубакар-Анкра Асума 3 0
Severin Ottiger 3 0
Lars Villiger 3 0
Эмини Лорик 2 0
Гентнер Кристиан 1 0
Ташар Варол 1 0
Кадак Якуб 1 0
Клиджэ Тибо 1 0
Дьямбу Мамади 1 0
Pascal Loretz 1 0
Luca Jaquez 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Люцерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

13
7
Грасcхоппер
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Люцерн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

22
9

Волевые поражения

14
23
Грасcхоппер
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (12)
42% (14)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
24% (8)
30% (10)
Люцерн
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

29
14

Волевые поражения

27
30

Голы по времени матча

Забито

32
26
15 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 21
4
13%
2
8%
1-15
4
13%
6
23%
16-30
7
22%
3
12%
31-45
3
9%
7
27%
46-60
10
31%
4
15%
61-75
4
13%
4
15%
76-90

Пропущено

28
27
11 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
4
14%
3
11%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
5
18%
9
33%
31-45
6
21%
1
4%
46-60
4
14%
5
19%
61-75
7
25%
7
26%
76-90

Забито

18
25
10 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
6
33%
6
24%
31-45
5
28%
3
12%
46-60
2
11%
5
20%
61-75
1
6%
5
20%
76-90

Пропущено

31
22
12 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
1
3%
3
14%
1-15
6
19%
4
18%
16-30
5
16%
3
14%
31-45
5
16%
2
9%
46-60
6
19%
3
14%
61-75
8
26%
7
32%
76-90

Забито

50
51
25 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 16
4 Не забивали 8
6
12%
4
8%
1-15
6
12%
10
20%
16-30
13
26%
9
18%
31-45
8
16%
10
20%
46-60
12
24%
9
18%
61-75
5
10%
9
18%
76-90

Пропущено

59
49
23 В 1-м тайме 24
36 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 27
5
8%
6
12%
1-15
8
14%
6
12%
16-30
10
17%
12
24%
31-45
11
19%
3
6%
46-60
10
17%
8
16%
61-75
15
25%
14
29%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Грасcхоппер - Серветт 2:3 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2
Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1
Люцерн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Люцерн - Лугано 2:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Базель - Люцерн 0:2
Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1 Серветт - Люцерн 0:1 Люцерн - Базель 0:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лугано - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Тун - Люцерн 2:2 Базель - Люцерн 2:3 Люцерн - Цюрих 2:2 Бохум - Люцерн 1:1 Люцерн - Майнц 1:5

Результаты матчей

Грасcхоппер
Люцерн

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 48%
2
9 раз 27%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
1
12 раз 36%
0
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
1.5
Больше Меньше
7
9
4
13
2.5
4
12
2
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
4
4
12
1.5
7
10
1
15
2.5
3
14
1
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
3
0.5
Больше Меньше
26
7
14
19
1.5
14
19
5
28
2.5
7
26
3
30
3.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 32 19 10 3 77 - 26 67
2.
Серветт
 1:0 33 12 15 6 44 - 43 51
3.
Лугано
 32 12 11 9 51 - 43 47
4.
Люцерн
 33 12 10 11 51 - 49 46
5.
Грасcхоппер
 33 12 7 14 52 - 57 43
6.
Базель
 32 10 12 10 43 - 39 42
7.
Санкт-Галлен
 32 9 10 13 53 - 48 37
8.
Цюрих
 32 8 13 11 34 - 50 37
9.
Винтертур
 32 8 8 16 30 - 59 32
10.
Сьон
 0:1 33 7 10 16 40 - 61 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 13 3 0 51 - 9 42
2.
Серветт
 1:0 17 8 8 1 24 - 13 32
3.
Грасcхоппер
 17 9 2 6 33 - 27 29
4.
Лугано
 16 7 5 4 28 - 20 26
5.
Санкт-Галлен
 16 6 6 4 27 - 20 24
6.
Базель
 16 5 7 4 23 - 19 22
7.
Люцерн
 16 5 6 5 25 - 22 21
8.
Цюрих
 16 4 8 4 19 - 22 20
9.
Винтертур
 16 5 4 7 15 - 29 19
10.
Сьон
 0:1 16 2 4 10 16 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 6 7 3 26 - 17 25
2.
Люцерн
 17 7 4 6 26 - 27 25
3.
Лугано
 16 5 6 5 23 - 23 21
4.
Сьон
 0:1 17 5 6 6 24 - 28 21
5.
Базель
 16 5 5 6 20 - 20 20
6.
Серветт
 1:0 16 4 7 5 20 - 30 19
7.
Цюрих
 16 4 5 7 15 - 28 17
8.
Грасcхоппер
 16 3 5 8 19 - 30 14
9.
Винтертур
 16 3 4 9 15 - 30 13
10.
Санкт-Галлен
 16 3 4 9 26 - 28 13
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 18 (4)
Лугано Целар Жан 15 (3)
Люцерн Майер Макс 11 (5)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Люцерн Белоко Стефан 13
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 10
Базель Бургер Ваутер 2 8
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 61'
      Lars Villiger уходит с поля. Софьян Чейдер выходит вместо него
    • Желтая карточка
      58'
      Шюрпф Паскаль получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      37'
      Болла Бендегуз получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Грасcхоппер 2:0 Люцерн онлайн

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