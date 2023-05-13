Тур: 33. Стадион: Летцигрунд. Зрители: 5135
2:0
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаБолла Бендегуз
58' Желтая карточкаШюрпф Паскаль
67' Желтая карточкаМюллер Мариус
67' Желтая карточкаБурч Марко
1:0
68' ГолКавабэ Хаяо
2:0
76' ГолЛоосли Ноа
79' Желтая карточкаБелоко Стефан
90' Желтая карточкаГерц Кристиан
90'+4
Ход матча
37'
58'
67'
67'
68'
1:0
76'
2:0
79'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
8 Угловые 9
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
41
Лоосли
Ноа
15
Секо
Аюму
40
Кавабэ
Хаяо
46
Бурч
Марко
30
Бека
Исмаил
20
Дорн
Пиус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
34 Хара ТерукиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Пушич ПетарНападающий
-
-
17 Dion Kacuri
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
69 Шадер СофьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
41 Noah Rupp
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Грасcхоппер
Люцерн
25 матчей
60%
40%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
44%
20 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
48%
52%
12 побед 13 ничьих 0 побед
33 матча
30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 23 победы
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 23 победы
58 матчей
25.9%
34.5%
39.6%
15 побед 20 ничьих 23 победы
Первый тайм
34.5%
39.7%
25.8%
20 побед 23 ничьи 15 побед
Второй тайм
20.7%
39.7%
39.6%
12 побед 23 ничьи 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
41
32
Голов в среднем за матч
1.32
1.19
Среднее время на гол
68
75
Всего голов
42
39
Голов в среднем за матч
1.56
1.26
Среднее время на гол
57
71
Всего голов
83
71
Голов в среднем за матч
1.43
1.22
Тотал матчей
2.5
54
Больше 93%
Меньше 7%
4
44
Больше 76%
Меньше 24%
14
26
Больше 45%
Меньше 55%
32
16
Больше 28%
Меньше 72%
42
10
Больше 17%
Меньше 83%
48
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
Среднее время на гол
62
73
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|9
|0.27
|Дадашов Ренат
|8 (2)
|0.24
|Шеттине Гильерме
|6
|0.18
|Пушич Петар
|4 (1)
|0.12
|Герц Кристиан
|4
|0.12
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0.09
|Рибейро Томас
|3
|0.09
|Шабани Меритан
|3
|0.09
|Giotto Morandi
|2 (1)
|0.06
|Болла Бендегуз
|2
|0.06
|Демхасай Шкельчим
|2
|0.06
|Francis Momoh
|1
|0.03
|Лоосли Ноа
|1
|0.03
|Феррейра Филипе
|1
|0.03
|Dion Kacuri
|1
|0.03
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Секо Аюму
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Макс
|11 (5)
|0.33
|Соргич Деян
|8
|0.24
|Шюрпф Паскаль
|4
|0.12
|Дорн Пиус
|4
|0.12
|Фрыдек Мартин
|3
|0.09
|Дрэгер Мохамед
|3
|0.09
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.09
|Шадер Софьян
|3
|0.09
|Бурч Марко
|3
|0.09
|Белоко Стефан
|2
|0.06
|Яшари Ардон
|1
|0.03
|Бека Исмаил
|1
|0.03
|Гентнер Кристиан
|1
|0.03
|Кадак Якуб
|1
|0.03
|Мбунга-Кимпиока Бенджамин
|1
|0.03
|Luke Breedijk
|1
|0.03
|Severin Ottiger
|0
|0
|Ташар Варол
|0
|0
|Lars Villiger
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|10
|0
|Герц Кристиан
|8
|0
|Секо Аюму
|6
|1
|Болла Бендегуз
|7
|0
|Лоосли Ноа
|3
|2
|Абраши Амир
|6
|0
|Шеттине Гильерме
|6
|0
|Рибейро Томас
|6
|0
|Шмидт Доминик II
|5
|0
|Кавабэ Хаяо
|4
|0
|Шабани Меритан
|2
|1
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Морейра Андре
|2
|0
|Francis Momoh
|2
|0
|Giotto Morandi
|2
|0
|Марграйттер Георг
|1
|0
|Ли Лэй
|1
|0
|Демхасай Шкельчим
|1
|0
|Кассама Элизеу
|1
|0
|Чжон Сан Бин
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|13
|0
|Дрэгер Мохамед
|7
|2
|Симани Денис
|8
|1
|Бека Исмаил
|8
|0
|Фрыдек Мартин
|6
|1
|Майер Макс
|5
|1
|Шадер Софьян
|3
|2
|Шюрпф Паскаль
|4
|1
|Яшари Ардон
|4
|1
|Бурч Марко
|5
|0
|Мюллер Мариус
|4
|0
|Дорн Пиус
|4
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0
|Severin Ottiger
|3
|0
|Lars Villiger
|3
|0
|Эмини Лорик
|2
|0
|Гентнер Кристиан
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Клиджэ Тибо
|1
|0
|Дьямбу Мамади
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Люцерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
13
7
Грасcхоппер
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Люцерн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
22
9
Волевые поражения
14
23
Грасcхоппер
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (12)
42% (14)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
24% (8)
30% (10)
Люцерн
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
29
14
Волевые поражения
27
30
Голы по времени матча
Забито
32
26
15 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 21
4
13%
2
8%
1-15
4
13%
6
23%
16-30
7
22%
3
12%
31-45
3
9%
7
27%
46-60
10
31%
4
15%
61-75
4
13%
4
15%
76-90
Пропущено
28
27
11 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
4
14%
3
11%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
5
18%
9
33%
31-45
6
21%
1
4%
46-60
4
14%
5
19%
61-75
7
25%
7
26%
76-90
Забито
18
25
10 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
6
33%
6
24%
31-45
5
28%
3
12%
46-60
2
11%
5
20%
61-75
1
6%
5
20%
76-90
Пропущено
31
22
12 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
1
3%
3
14%
1-15
6
19%
4
18%
16-30
5
16%
3
14%
31-45
5
16%
2
9%
46-60
6
19%
3
14%
61-75
8
26%
7
32%
76-90
Забито
50
51
25 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 16
4 Не забивали 8
6
12%
4
8%
1-15
6
12%
10
20%
16-30
13
26%
9
18%
31-45
8
16%
10
20%
46-60
12
24%
9
18%
61-75
5
10%
9
18%
76-90
Пропущено
59
49
23 В 1-м тайме 24
36 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 27
5
8%
6
12%
1-15
8
14%
6
12%
16-30
10
17%
12
24%
31-45
11
19%
3
6%
46-60
10
17%
8
16%
61-75
15
25%
14
29%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Грасcхоппер - Серветт 2:3 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2
Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1
Люцерн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Люцерн - Лугано 2:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Базель - Люцерн 0:2
Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1 Серветт - Люцерн 0:1 Люцерн - Базель 0:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лугано - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Тун - Люцерн 2:2 Базель - Люцерн 2:3 Люцерн - Цюрих 2:2 Бохум - Люцерн 1:1 Люцерн - Майнц 1:5
Результаты матчей
Грасcхоппер
Люцерн
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 48%
2
9 раз 27%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
1
12 раз 36%
0
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
79
413
412
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
134
412
710
115
314
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
303
Больше Меньше
267
1419
1419
528
726
330
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|19
|10
|3
|77 - 26
|67
|2.
|1:0
|33
|12
|15
|6
|44 - 43
|51
|3.
|32
|12
|11
|9
|51 - 43
|47
|4.
|33
|12
|10
|11
|51 - 49
|46
|5.
|33
|12
|7
|14
|52 - 57
|43
|6.
|32
|10
|12
|10
|43 - 39
|42
|7.
|32
|9
|10
|13
|53 - 48
|37
|8.
|32
|8
|13
|11
|34 - 50
|37
|9.
|32
|8
|8
|16
|30 - 59
|32
|10.
|0:1
|33
|7
|10
|16
|40 - 61
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|3
|0
|51 - 9
|42
|2.
|1:0
|17
|8
|8
|1
|24 - 13
|32
|3.
|17
|9
|2
|6
|33 - 27
|29
|4.
|16
|7
|5
|4
|28 - 20
|26
|5.
|16
|6
|6
|4
|27 - 20
|24
|6.
|16
|5
|7
|4
|23 - 19
|22
|7.
|16
|5
|6
|5
|25 - 22
|21
|8.
|16
|4
|8
|4
|19 - 22
|20
|9.
|16
|5
|4
|7
|15 - 29
|19
|10.
|0:1
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|7
|3
|26 - 17
|25
|2.
|17
|7
|4
|6
|26 - 27
|25
|3.
|16
|5
|6
|5
|23 - 23
|21
|4.
|0:1
|17
|5
|6
|6
|24 - 28
|21
|5.
|16
|5
|5
|6
|20 - 20
|20
|6.
|1:0
|16
|4
|7
|5
|20 - 30
|19
|7.
|16
|4
|5
|7
|15 - 28
|17
|8.
|16
|3
|5
|8
|19 - 30
|14
|9.
|16
|3
|4
|9
|15 - 30
|13
|10.
|16
|3
|4
|9
|26 - 28
|13
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|19 (8)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|18 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|15 (3)
|Люцерн
|Майер Макс
|11 (5)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Люцерн
|Белоко Стефан
|13
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 10
|Базель
|Бургер Ваутер
|2 8
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9