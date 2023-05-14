Тур: 33. Стадион: Корнаредо. Зрители: 3035
0'
1:0
15' ГолАлиседа Игнасио
1:1
16' ГолАрдаис Хоакин
2:1
21' ГолAllan Arigoni
69' Желтая карточкаБуэсс Роман
83' Желтая карточкаSamuel Ballet
90' Желтая карточкаКрешник Хайризи
90'+5
Ход матча
15'
1:0
16'
1:1
21'
69'
77'
83'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
25
Бислими
Уран
77
Мацек
Роман
25
Шмид
Янник
77
Абедини
Эрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
27 Бабич БорисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
История личных встреч
Лугано
Винтертур
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
26 матчей
50%
11.5%
38.5%
13 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.3%
30.8%
26.9%
11 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.58
1.43
Среднее время на гол
56
63
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.29
1.08
Среднее время на гол
70
83
Всего голов
37
33
Голов в среднем за матч
1.42
1.27
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
Среднее время на гол
63
70
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|15 (4)
|0.45
|Эль-Амин Амура Мохамед
|7
|0.21
|Алиседа Игнасио
|7
|0.21
|Штеффен Ренато
|5
|0.15
|Саббатини Хонатан
|3
|0.09
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0.06
|Циглер Рето
|2
|0.06
|Думбия Усман
|2
|0.06
|Бабич Борис
|2
|0.06
|Бислими Уран
|2
|0.06
|Боттани Маттиа
|1
|0.03
|Маю Хишам
|1
|0.03
|Allan Arigoni
|1
|0.03
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.03
|Де Кейрос Ноа
|1
|0.03
|Махмуд Хадж
|1
|0.03
|Мацек Роман
|0
|0
|Эспиноса Джон
|0
|0
|Дапрела Фабио
|0
|0
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.18
|Ардаис Хоакин
|5 (1)
|0.15
|Буэсс Роман
|5 (3)
|0.15
|Samir Ramizi
|5 (1)
|0.15
|Буркарт Нишан
|3
|0.09
|Родригес Франсиско III
|2
|0.06
|Зайлер Штефан
|1
|0.03
|Камбери Флориан
|1
|0.03
|Samuel Ballet
|1
|0.03
|Лтайеф Сайфалла
|1
|0.03
|Noe Holenstein
|1
|0.03
|Adrian Gantenbein
|0
|0
|Крьезиу Хекуран
|0
|0
|Манзамби Нефтали
|0
|0
|Thibault Corbaz
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Michael Goncalves
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валенсуэла Мильтон
|9
|1
|Allan Arigoni
|9
|0
|Штеффен Ренато
|7
|0
|Хайдари Альбиан
|7
|0
|Крешник Хайризи
|7
|0
|Дапрела Фабио
|5
|1
|Махмуд Хадж
|4
|1
|Маю Хишам
|3
|1
|Саббатини Хонатан
|4
|0
|Думбия Усман
|4
|0
|Мацек Роман
|3
|0
|Целар Жан
|3
|0
|Саипи Амир
|3
|0
|Бислими Уран
|3
|0
|Боттани Маттиа
|1
|1
|Бабич Борис
|2
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0
|Циглер Рето
|1
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Эспиноса Джон
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samir Ramizi
|11
|1
|Granit Lekaj
|7
|0
|Арнольд Ремо
|7
|0
|Диаби Сулейман
|5
|1
|Michael Goncalves
|6
|0
|Thibault Corbaz
|5
|0
|Гельми Рой
|5
|0
|Буэсс Роман
|4
|0
|Samuel Ballet
|4
|0
|Лтайеф Сайфалла
|4
|0
|Крьезиу Хекуран
|3
|0
|Родригес Франсиско III
|3
|0
|Шмид Янник
|3
|0
|Абедини Эрис
|3
|0
|Зайлер Штефан
|3
|0
|Буркарт Нишан
|3
|0
|Adrian Gantenbein
|3
|0
|Камбери Флориан
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Фаюлу Тимоти
|2
|0
|Манзамби Нефтали
|1
|0
|Ди Джусто Маттео
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Винтертур
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
13
9
Лугано
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Винтертур
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
25
Волевые поражения
21
9
Лугано
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
45% (15)
30% (10)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Винтертур
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (9)
30% (10)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
14
28
Волевые поражения
34
18
Голы по времени матча
Забито
31
16
17 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 5
12 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
5
16%
1
6%
1-15
5
16%
5
31%
16-30
7
23%
5
31%
31-45
1
3%
3
19%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
7
23%
2
13%
76-90
Пропущено
20
32
9 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
0
0%
5
16%
1-15
5
25%
9
28%
16-30
4
20%
6
19%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
3
15%
3
9%
61-75
6
30%
5
16%
76-90
Забито
24
15
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
2
8%
3
20%
1-15
3
13%
4
27%
16-30
5
21%
1
7%
31-45
2
8%
3
20%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
10
42%
2
13%
76-90
Пропущено
22
29
14 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
5
23%
4
14%
1-15
5
23%
7
24%
16-30
4
18%
3
10%
31-45
2
9%
4
14%
46-60
5
23%
4
14%
61-75
1
5%
7
24%
76-90
Забито
55
31
27 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 12
19 Забивали первыми 16
3 Не забивали 6
7
13%
4
13%
1-15
8
15%
9
29%
29%
16-30
12
22%
6
19%
31-45
3
5%
6
19%
46-60
8
15%
2
6%
61-75
17
31%
4
13%
76-90
Пропущено
42
61
23 В 1-м тайме 34
19 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 26
5
12%
9
15%
1-15
10
24%
16
26%
16-30
8
19%
9
15%
31-45
4
10%
8
13%
46-60
8
19%
7
11%
61-75
7
17%
12
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 2:0
Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Лугано 2:2 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Комо - Лугано 2:2 Лугано - Серветт 1:1 Лугано - Цюрих 2:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Лугано - Люцерн 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Сьон - Лугано 2:3 Лугано - Нёвшатель Ксамакс 3:0
Винтертур
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сьон - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:4 Люцерн - Винтертур 3:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2
Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Винтертур - Люцерн 1:2 Базель - Винтертур 2:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Серветт - Винтертур 1:1 Винтертур - Сьон 1:1 Винтертур - Серветт 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Винтертур - Флора Таллин 2:1 Рапперсвиль-Йона - Винтертур 0:2 Винтертур - Дорнбирн 6:0 Винтертур - Линенсе 0:2
Результаты матчей
Лугано
Винтертур
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:4
2 раза 13%
0:6
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
7 раз 41%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
15 раз 94%
0
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
1:0
6 раз 18%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 42%
2
12 раз 36%
0
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
25 раз 76%
0
6 раз 18%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Лугано
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
125
79
215
214
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
303
Больше Меньше
276
1617
231
429
231
231
132
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|19 (8)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|18 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|15 (3)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|11 (7)
|Люцерн
|Майер Макс
|11 (5)
|Люцерн
|Белоко Стефан
|13
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 10
|Базель
|Бургер Ваутер
|2 8
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9