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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 4602
Грасcхоппер
1:3
Конец матча
Сьон
0'
14' Желтая карточка
Сиприен Вилан
39' Красная карточка
Шабани Меритан
0:1
45' Гол
Балотелли Марио
0:2
46' Гол
Сио Жованни
54' Желтая карточка
Циглер Рето
56' Желтая карточка
Гргич Анто
1:2
63' Гол
Рибейро Томас
1:3
81' Гол
Сиприен Вилан
87' Желтая карточка
Фортюн Яссин
90'+5

Ход матча

14'
 
Сиприен Вилан
39'
Шабани Меритан
 
45'
0:1
Балотелли Марио
(Сио Жованни)
46'
Хара Теруки
Шмидт Доминик
 
46'
 
Бальтазар
Gora Diouf
46'
0:2
Сио Жованни
(Буа Кевин)
54'
 
Циглер Рето
56'
 
Гргич Анто
63'
Рибейро Томас
(Кавабэ Хаяо)
1:2
65'
Dion Kacuri
Нденге Тсии-Виллиам
 
71'
 
Араз Муса
Гргич Анто
71'
 
Abdel Zagre
Балотелли Марио
75'
Пушич Петар
Кавабэ Хаяо
 
75'
Герц Кристиан
Рибейро Томас
 
80'
 
Фортюн Яссин
Сио Жованни
81'
1:3
Сиприен Вилан
(Итаитинга)
82'
Демхасай Шкельчим
Дадашов Ренат
 
87'
 
Kevin Halabaku
Буа Кевин
87'
 
Фортюн Яссин

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 341 Количество передач 441
  • 49 Владение мячом, % 51
1
Морейра
Андре
77
Болла
Бендегуз
41
Лоосли
Ноа
14
Рибейро
Томас
31
Шмидт
Доминик
II
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
40
Кавабэ
Хаяо
8
Giotto
Morandi
27
Дадашов
Ренат
23
Шабани
Меритан
1
Линднер
Хайнц
97
Кавар
Димитри
2
Шмид
Йоэль
3
Циглер
Рето
4
Gora
Diouf
33
Буа
Кевин
10
Сиприен
Вилан
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
13
Сио
Жованни
45
Балотелли
Марио
Грасcхоппер
4-3-3
Сьон
4-4-2

История личных встреч

Грасcхоппер
Сьон

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.7%
38.5%
3.8%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед

26 матчей

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 18 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 18 побед

52 матча

40.4%
19.2%
40.4%
21 победа 10 ничьих 21 победа

Первый тайм

28.8%
36.5%
34.7%
15 побед 19 ничьих 18 побед

Второй тайм

26.9%
38.5%
34.6%
14 побед 20 ничьих 18 побед

История матчей

С
1:2
С
4:4
С
2:2
С
0:1
С
2:0
С
1:3
С
3:1
С
0:3
С
0:0
С
2:1
С
0:2
С
1:3
С
3:0
С
3:2
С
1:1
С
0:1
С
4:2
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
3:2
С
2:0
С
0:0
С
0:5
С
0:0
С
3:1
С
4:2
С
2:0
С
0:0
С
0:4
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:2
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
К
1:2
С
2:0
С
2:0
С
0:4
С
1:0
С
2:0
С
2:3
С
3:1
С
1:4
С
0:2
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
0:2

Голы

Всего голов

39
38

Голов в среднем за матч

1.44
1.52

Среднее время на гол

62
59

Всего голов

39
34

Голов в среднем за матч

1.56
1.26

Среднее время на гол

57
71

Всего голов

78
72

Голов в среднем за матч

1.5
1.38

Тотал матчей

2.5
47
Больше 90%
Меньше 10%
5
44
Больше 85%
Меньше 15%
8
27
Больше 52%
Меньше 48%
25
18
Больше 35%
Меньше 65%
34
9
Больше 17%
Меньше 83%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
51

Среднее время на гол

60
65

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 8 0.29
Дадашов Ренат 7 (2) 0.25
Шеттине Гильерме 6 0.21
Герц Кристиан 3 0.11
Нденге Тсии-Виллиам 3 0.11
Рибейро Томас 3 0.11
Болла Бендегуз 2 0.07
Пушич Петар 2 0.07
Шабани Меритан 2 0.07
Giotto Morandi 1 (1) 0.04
Francis Momoh 1 0.04
Феррейра Филипе 1 0.04
Dion Kacuri 1 0.04
Лоосли Ноа 0 0
Шмидт Доминик II 0 0
Секо Аюму 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сио Жованни 7 0.25
Балотелли Марио 6 (3) 0.21
Стожилкович Филип 5 0.18
Итаитинга 4 0.14
Араз Муса 2 0.07
Сиприен Вилан 2 0.07
Поа Денис 1 0.04
Буа Кевин 1 0.04
Гргич Анто 1 (1) 0.04
Дзуффи Лука 1 0.04
Кавар Димитри 1 0.04
Шуареф Ильяс 1 0.04
Шмид Йоэль 1 0.04
Nathanael Saintini 1 0.04
Лаванши Нума 0 0
Япикино Деннис 0 0
Kevin Halabaku 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 9 0
Секо Аюму 5 1
Лоосли Ноа 3 2
Шеттине Гильерме 6 0
Рибейро Томас 6 0
Абраши Амир 5 0
Герц Кристиан 5 0
Болла Бендегуз 5 0
Кавабэ Хаяо 4 0
Шмидт Доминик II 4 0
Шабани Меритан 2 1
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Пушич Петар 3 0
Морейра Андре 2 0
Francis Momoh 2 0
Giotto Morandi 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Ли Лэй 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Чжон Сан Бин 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаванши Нума 9 0
Балотелли Марио 8 0
Бальтазар 6 1
Кавар Димитри 5 1
Гргич Анто 6 0
Араз Муса 6 0
Сио Жованни 4 1
Сиприен Вилан 4 1
Поа Денис 5 0
Nathanael Saintini 4 0
Циглер Рето 3 0
Буа Кевин 3 0
Стожилкович Филип 3 0
Карлен Гаэтан 2 0
Итаитинга 2 0
Шуареф Ильяс 2 0
Шмид Йоэль 2 0
David Bettoni 0 1
Дзуффи Лука 1 0
Линднер Хайнц 1 0
Япикино Деннис 1 0
Мубандже Жак-Франсуа 1 0
Фортюн Яссин 1 0
Kevin Halabaku 1 0
Gora Diouf 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сьон
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

11
8
Грасcхоппер
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сьон
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

17
25

Волевые поражения

12
9
Грасcхоппер
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
Сьон
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
36% (10)
18% (5)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

22
31

Волевые поражения

23
17

Голы по времени матча

Забито

25
20
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
3
12%
1
5%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
6
24%
2
10%
31-45
3
12%
6
30%
46-60
8
32%
3
15%
61-75
2
8%
6
30%
76-90

Пропущено

23
25
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
17%
4
16%
1-15
2
9%
4
16%
16-30
3
13%
5
20%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
4
17%
7
28%
61-75
6
26%
5
20%
76-90

Забито

15
14
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
1
7%
1
7%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
4
27%
4
29%
31-45
5
33%
1
7%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
1
7%
3
21%
76-90

Пропущено

25
31
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
1
4%
4
13%
1-15
5
20%
3
10%
16-30
5
20%
8
26%
31-45
4
16%
8
26%
46-60
4
16%
4
13%
61-75
6
24%
4
13%
76-90

Забито

40
34
19 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 9
4
10%
2
6%
1-15
5
13%
5
15%
16-30
10
25%
6
18%
31-45
8
20%
7
21%
46-60
10
25%
5
15%
61-75
3
8%
9
26%
76-90

Пропущено

48
56
20 В 1-м тайме 28
28 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 24
5
10%
8
14%
1-15
7
15%
7
13%
16-30
8
17%
13
23%
31-45
8
17%
8
14%
46-60
8
17%
11
20%
61-75
12
25%
9
16%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Аугсбург - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Люцерн 0:0 Грасcхоппер - Альтах 4:1 Грасcхоппер - Базель 1:0
Сьон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сьон - Серветт 2:2 Люцерн - Сьон 1:2 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз - Сьон 4:0
Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2 Сьон - Лугано 2:3 Яблонец - Сьон 0:1 Сьон - Яблонец 1:0 Штутгарт - Сьон 3:0 Тун - Сьон 2:1 Сьон - Санкт-Галлен 2:7 Виль - Сьон 1:2 Базель - Сьон 0:0 Сьон - Цюрих 0:1

Результаты матчей

Грасcхоппер
Сьон

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:7
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:7
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
15 раз 54%
2
6 раз 21%
0
3 раза 11%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
9 раз 32%
2
9 раз 32%
1
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Сьон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
1.5
Больше Меньше
6
8
3
11
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
7
7
1
13
2.5
4
10
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
19
9
10
18
1.5
13
15
4
24
2.5
4
24
2
26
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 28 16 10 2 63 - 20 58
2.
Серветт
 28 9 14 5 34 - 34 41
3.
Люцерн
 28 10 9 9 43 - 39 39
4.
Лугано
 28 9 10 9 40 - 39 37
5.
Санкт-Галлен
 28 9 9 10 51 - 42 36
6.
Базель
 28 8 12 8 37 - 33 36
7.
Грасcхоппер
 28 9 7 12 41 - 47 34
8.
Цюрих
 28 6 12 10 29 - 44 30
9.
Сьон
 28 7 9 12 37 - 53 30
10.
Винтертур
 28 7 8 13 26 - 50 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 14 11 3 0 40 - 7 36
2.
Серветт
 14 6 7 1 18 - 12 25
3.
Санкт-Галлен
 14 6 6 2 26 - 16 24
4.
Грасcхоппер
 14 7 2 5 25 - 23 23
5.
Базель
 14 5 7 2 23 - 15 22
6.
Лугано
 14 5 5 4 21 - 19 20
7.
Винтертур
 14 5 4 5 13 - 23 19
8.
Люцерн
 14 4 5 5 20 - 19 17
9.
Цюрих
 14 3 7 4 16 - 20 16
10.
Сьон
 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 14 5 7 2 23 - 13 22
2.
Люцерн
 14 6 4 4 23 - 20 22
3.
Сьон
 14 5 5 4 22 - 23 20
4.
Лугано
 14 4 5 5 19 - 20 17
5.
Серветт
 14 3 7 4 16 - 22 16
6.
Базель
 14 3 5 6 14 - 18 14
7.
Цюрих
 14 3 5 6 13 - 24 14
8.
Санкт-Галлен
 14 3 3 8 25 - 26 12
9.
Грасcхоппер
 14 2 5 7 16 - 24 11
10.
Винтертур
 14 2 4 8 13 - 27 10
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  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 16 (4)
Янг Бойз Иттен Седрик 14 (7)
Лугано Целар Жан 13 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 10 (4)
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Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 9
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Люцерн Белоко Стефан 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Сио Жованни сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Балотелли Марио бьет в цель!
    • 39'
      УДАЛЕНИЕ! - Шабани Меритан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    Где смотреть матч Грасcхоппер 1:3 Сьон онлайн

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