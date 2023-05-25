  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: .
Серветт
3:3
Конец матча
Базель
0'
23' Желтая карточка
Стеванович Мирослав
1:0
41' Гол
Бедья Крис
1:1
43' Гол
Амдуни Зеки
45' Желтая карточка
Флюке Патрик
61' Желтая карточка
Огюстен Жан-Кевин
1:2
69' Гол
Бургер Ваутер
2:2
73' Гол
Hussayn Touati
3:2
81' Гол
Стеванович Мирослав
86' Желтая карточка
Кривелли Энцо
3:3
88' Гол
Амдуни Зеки
90' Желтая карточка
Hussayn Touati
90'+5
32
Фрик
Джереми
43
Мбабу
Кевин
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
34
Anthony
Baron2
8
Конья
Тимоте
3
Клиши
Гаэль
9
Стеванович
Мирослав
17
Кутеса
Дерек
7
Флюке
Патрик
29
Бедья
Крис
1
Хитц
Mapвин
27
Ндой
Дан
5
Ланг
Михаэль
21
Пельмар
Анди
7
Миллар
Лиам
8
Диуф
Энди
20
Фрай
Фабиан
23
Бургер
Ваутер
19
Малес
Дариан
10
Огюстен
Жан-Кевин
9
Амдуни
Зеки
Серветт
4-2-3-1
Базель
4-3-1-2

История личных встреч

Серветт
Базель

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
125%
2 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед

24 матча

16.7%
29.2%
54.1%
4 победы 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

8.3%
50%
41.7%
2 победы 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
6 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

С
2:2
С
0:0
С
1:1
С
0:0
С
2:0
С
2:2
С
5:1
С
5:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
2:2
С
2:2
С
2:0
С
3:1
С
2:0
С
1:2
С
3:2
С
0:1
С
2:1
С
5:0
С
3:0
С
0:4
ТМС
0:4

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

34
17

Голов в среднем за матч

2.83
1.42

Среднее время на гол

31
63

Всего голов

46
26

Голов в среднем за матч

1.92
1.08

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

46
83

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 11 (2) 0.31
Стеванович Мирослав 9 0.26
Флюке Патрик 6 (1) 0.17
Кривелли Энцо 4 (1) 0.11
Кутеса Дерек 3 0.09
Валь Тео 3 0.09
Фофана Бубакар II 3 (1) 0.09
Конья Тимоте 2 0.06
Антунес Алексис 2 0.06
Hussayn Touati 2 0.06
Севрен Йоан 2 0.06
Роделен Ронни 1 0.03
Клиши Гаэль 1 0.03
Бауэр Мориц 1 0.03
Дулин Давид 1 0.03
Руй Стив 1 0.03
Мбабу Кевин 0 0
Anthony Baron2 0 0
Samba Diba 0 0
Фрик Джереми 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Анди 11 0.31
Амдуни Зеки 10 (1) 0.29
Брэдли Финк 5 0.14
Малес Дариан 4 (1) 0.11
Бургер Ваутер 4 0.11
Ндой Дан 3 0.09
Огюстен Жан-Кевин 3 (1) 0.09
Комас Арнау 2 0.06
Ланг Михаэль 1 0.03
Фрай Фабиан 1 (1) 0.03
Новоа Уго 1 0.03
Лопес Серхио 1 0.03
Адамс Касим 1 0.03
Джака Таулант 0 0
Диуф Энди 0 0
Каде Антон 0 0
Миллар Лиам 0 0
Пельмар Анди 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Сене Кали 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 7 0
Конья Тимоте 7 0
Сеспедес Борис 5 1
Руй Стив 4 1
Мбабу Кевин 3 1
Кривелли Энцо 3 1
Клиши Гаэль 4 0
Диалло Мусса 4 0
Антунес Алексис 4 0
Стеванович Мирослав 3 0
Бедья Крис 3 0
Флюке Патрик 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Вуйоз Николя 3 0
Роделен Ронни 2 0
Валь Тео 2 0
Samba Diba 2 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Севрен Йоан 1 0
Монтейро Диого 1 0
Theo Magnin 1 0
Hussayn Touati 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 8 2
Джака Таулант 8 1
Калафьори Рикардо 6 1
Ндой Дан 7 0
Огюстен Жан-Кевин 6 0
Малес Дариан 6 0
Фрай Фабиан 4 1
Ланг Михаэль 4 1
Адамс Касим 4 1
Комас Арнау 5 0
Миллар Лиам 4 0
Пельмар Анди 4 0
Диуф Энди 4 0
Лопес Серхио 3 0
Хитц Mapвин 3 0
Зекири Анди 3 0
Амдуни Зеки 1 0
Джига Нассер 1 0
Фогель Уго 1 0
Брэдли Финк 1 0
Фогель Хайко 1 0

Результаты матчей

Серветт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Базель
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

11
11
Серветт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Базель
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
9

Волевые поражения

19
21
Серветт
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (15)
46% (16)
11% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
Базель
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (6)
43% (15)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
46% (16)
23% (8)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

20
13

Волевые поражения

30
32

Голы по времени матча

Забито

33
24
19 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
7
21%
3
13%
1-15
5
15%
5
21%
16-30
7
21%
2
8%
31-45
2
6%
6
25%
46-60
3
9%
4
17%
61-75
9
27%
4
17%
76-90

Пропущено

14
29
5 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
0
0%
3
10%
1-15
3
21%
6
21%
16-30
2
14%
8
28%
31-45
6
43%
1
3%
46-60
1
7%
2
7%
61-75
2
14%
9
31%
76-90

Забито

22
23
5 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
22 Не забивали 24
0
0%
4
17%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
4
18%
3
13%
46-60
5
23%
6
26%
61-75
8
36%
4
17%
76-90

Пропущено

29
21
12 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
14%
3
14%
1-15
2
7%
2
10%
16-30
6
21%
1
5%
31-45
7
24%
2
10%
46-60
5
17%
3
14%
61-75
5
17%
10
48%
76-90

Забито

55
47
24 В 1-м тайме 20
31 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 12
8 Не забивали 11
7
13%
7
15%
1-15
8
15%
8
17%
16-30
9
16%
5
11%
31-45
6
11%
9
19%
46-60
8
15%
10
21%
61-75
17
31%
8
17%
76-90

Пропущено

43
50
17 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 28
4
9%
6
12%
1-15
5
12%
8
16%
16-30
8
19%
9
18%
31-45
13
30%
3
6%
46-60
6
14%
5
10%
61-75
7
16%
19
38%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Сьон 5:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:1
Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3 Серветт - Винтертур 1:1 Базель - Серветт 2:2 Винтертур - Серветт 1:2 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Серветт - Сьон 2:2
Базель
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Фиорентина - Базель 1:2
Базель - Цюрих 0:2 Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4 Базель - Винтертур 2:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2

Результаты матчей

Серветт
Базель

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 20%
0:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
0:0
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 34%
0
8 раз 23%
2
8 раз 23%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
11 раз 31%
1
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Серветт
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
11
6
9
9
1.5
7
10
5
13
2.5
4
13
2
16
3.5
1
16
1
17
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
5
6
11
1.5
6
12
2
15
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
8
0.5
Больше Меньше
24
11
15
20
1.5
13
22
7
28
2.5
7
28
2
33
3.5
3
32
1
34
4.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 35 20 11 4 80 - 29 71
2.
Серветт
 35 13 16 6 52 - 46 55
3.
Лугано
 35 14 12 9 56 - 45 54
4.
Люцерн
 35 13 11 11 54 - 51 50
5.
Грасcхоппер
 35 12 8 15 55 - 61 44
6.
Базель
 35 10 14 11 48 - 49 44
7.
Цюрих
 35 10 14 11 39 - 52 44
8.
Санкт-Галлен
 35 10 12 13 62 - 52 42
9.
Винтертур
 35 8 8 19 31 - 64 32
10.
Сьон
 35 7 10 18 41 - 69 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 13 4 0 52 - 10 43
2.
Серветт
 18 8 9 1 31 - 16 33
3.
Лугано
 18 9 5 4 32 - 21 32
4.
Грасcхоппер
 18 9 3 6 35 - 29 30
5.
Санкт-Галлен
 17 7 6 4 33 - 21 27
6.
Базель
 17 5 8 4 24 - 20 23
7.
Цюрих
 17 5 8 4 21 - 23 23
8.
Люцерн
 17 5 7 5 26 - 23 22
9.
Винтертур
 18 5 4 9 15 - 32 19
10.
Сьон
 18 2 4 12 17 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 18 7 7 4 28 - 19 28
2.
Люцерн
 18 8 4 6 28 - 28 28
3.
Лугано
 17 5 7 5 24 - 24 22
4.
Серветт
 17 5 7 5 21 - 30 22
5.
Базель
 18 5 6 7 24 - 29 21
6.
Цюрих
 18 5 6 7 18 - 29 21
7.
Сьон
 17 5 6 6 24 - 32 21
8.
Санкт-Галлен
 18 3 6 9 29 - 31 15
9.
Грасcхоппер
 17 3 5 9 20 - 32 14
10.
Винтертур
 17 3 4 10 16 - 32 13
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 20 (4)
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Лугано Целар Жан 15 (3)
Санкт-Галлен Латте Лат Эммануэль 12 (4)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Люцерн Белоко Стефан 14
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 12
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Люцерн Симани Денис 2 8
Базель Бургер Ваутер 2 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    90'
    Hussayn Touati получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Брэдли Финк сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    88'
    Г О О О О Л - Зеки Амдуни бьет в цель!
  • 87'
    Миллар Лиам уходит с поля. Лопес Серхио выходит вместо него
  • 87'
    Дариан Малес уходит с поля. Брэдли Финк выходит вместо него
  • Желтая карточка
    86'
    Кривелли Энцо получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      46'
      Флюке Патрик получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Диуф Энди сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Зеки Амдуни бьет в цель!
    Где смотреть матч Серветт 3:3 Базель онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     