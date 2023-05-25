Тур: 35. Стадион: Стад де Женев.
0'
23' Желтая карточкаСтеванович Мирослав
1:0
41' ГолБедья Крис
1:1
43' ГолАмдуни Зеки
45' Желтая карточкаФлюке Патрик
61' Желтая карточкаОгюстен Жан-Кевин
1:2
69' ГолБургер Ваутер
2:2
73' ГолHussayn Touati
3:2
81' ГолСтеванович Мирослав
86' Желтая карточкаКривелли Энцо
3:3
88' ГолАмдуни Зеки
90' Желтая карточкаHussayn Touati
90'+5
Ход матча
41'
43'
1:1
45'
69'
1:2
73'
81'
86'
88'
3:3
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 5
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
32
Фрик
Джереми
43
Мбабу
Кевин
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
27
Ндой
Дан
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
19
Малес
Дариан
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Бедья КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Baba Souare
-
30 Samba Diba
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Ндой ДанЗащитник
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
-
28 Фогель УгоПолузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
-
90 Новоа УгоПолузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
-
17 Зекири АндиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Фогель Хайко
История личных встреч
Серветт
Базель
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
125%
2 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед
24 матча
16.7%
29.2%
54.1%
4 победы 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
8.3%
50%
41.7%
2 победы 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
6 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
34
17
Голов в среднем за матч
2.83
1.42
Среднее время на гол
31
63
Всего голов
46
26
Голов в среднем за матч
1.92
1.08
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
46
83
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|11 (2)
|0.31
|Стеванович Мирослав
|9
|0.26
|Флюке Патрик
|6 (1)
|0.17
|Кривелли Энцо
|4 (1)
|0.11
|Кутеса Дерек
|3
|0.09
|Валь Тео
|3
|0.09
|Фофана Бубакар II
|3 (1)
|0.09
|Конья Тимоте
|2
|0.06
|Антунес Алексис
|2
|0.06
|Hussayn Touati
|2
|0.06
|Севрен Йоан
|2
|0.06
|Роделен Ронни
|1
|0.03
|Клиши Гаэль
|1
|0.03
|Бауэр Мориц
|1
|0.03
|Дулин Давид
|1
|0.03
|Руй Стив
|1
|0.03
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Anthony Baron2
|0
|0
|Samba Diba
|0
|0
|Фрик Джереми
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Анди
|11
|0.31
|Амдуни Зеки
|10 (1)
|0.29
|Брэдли Финк
|5
|0.14
|Малес Дариан
|4 (1)
|0.11
|Бургер Ваутер
|4
|0.11
|Ндой Дан
|3
|0.09
|Огюстен Жан-Кевин
|3 (1)
|0.09
|Комас Арнау
|2
|0.06
|Ланг Михаэль
|1
|0.03
|Фрай Фабиан
|1 (1)
|0.03
|Новоа Уго
|1
|0.03
|Лопес Серхио
|1
|0.03
|Адамс Касим
|1
|0.03
|Джака Таулант
|0
|0
|Диуф Энди
|0
|0
|Каде Антон
|0
|0
|Миллар Лиам
|0
|0
|Пельмар Анди
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Сене Кали
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|7
|0
|Конья Тимоте
|7
|0
|Сеспедес Борис
|5
|1
|Руй Стив
|4
|1
|Мбабу Кевин
|3
|1
|Кривелли Энцо
|3
|1
|Клиши Гаэль
|4
|0
|Диалло Мусса
|4
|0
|Антунес Алексис
|4
|0
|Стеванович Мирослав
|3
|0
|Бедья Крис
|3
|0
|Флюке Патрик
|3
|0
|Кутеса Дерек
|3
|0
|Вуйоз Николя
|3
|0
|Роделен Ронни
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Samba Diba
|2
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Фрик Джереми
|1
|0
|Оберлин Димитри
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Монтейро Диого
|1
|0
|Theo Magnin
|1
|0
|Hussayn Touati
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|8
|2
|Джака Таулант
|8
|1
|Калафьори Рикардо
|6
|1
|Ндой Дан
|7
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|6
|0
|Малес Дариан
|6
|0
|Фрай Фабиан
|4
|1
|Ланг Михаэль
|4
|1
|Адамс Касим
|4
|1
|Комас Арнау
|5
|0
|Миллар Лиам
|4
|0
|Пельмар Анди
|4
|0
|Диуф Энди
|4
|0
|Лопес Серхио
|3
|0
|Хитц Mapвин
|3
|0
|Зекири Анди
|3
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
|Фогель Уго
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Фогель Хайко
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Базель
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
11
11
Серветт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Базель
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
9
Волевые поражения
19
21
Серветт
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (15)
46% (16)
11% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
Базель
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (6)
43% (15)
40% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
46% (16)
23% (8)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
20
13
Волевые поражения
30
32
Голы по времени матча
Забито
33
24
19 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
7
21%
3
13%
1-15
5
15%
5
21%
16-30
7
21%
2
8%
31-45
2
6%
6
25%
46-60
3
9%
4
17%
61-75
9
27%
4
17%
76-90
Пропущено
14
29
5 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
0
0%
3
10%
1-15
3
21%
6
21%
16-30
2
14%
8
28%
31-45
6
43%
1
3%
46-60
1
7%
2
7%
61-75
2
14%
9
31%
76-90
Забито
22
23
5 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
22 Не забивали 24
0
0%
4
17%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
4
18%
3
13%
46-60
5
23%
6
26%
61-75
8
36%
4
17%
76-90
Пропущено
29
21
12 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
14%
3
14%
1-15
2
7%
2
10%
16-30
6
21%
1
5%
31-45
7
24%
2
10%
46-60
5
17%
3
14%
61-75
5
17%
10
48%
76-90
Забито
55
47
24 В 1-м тайме 20
31 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 12
8 Не забивали 11
7
13%
7
15%
1-15
8
15%
8
17%
16-30
9
16%
5
11%
31-45
6
11%
9
19%
46-60
8
15%
10
21%
61-75
17
31%
8
17%
76-90
Пропущено
43
50
17 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 28
4
9%
6
12%
1-15
5
12%
8
16%
16-30
8
19%
9
18%
31-45
13
30%
3
6%
46-60
6
14%
5
10%
61-75
7
16%
19
38%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Сьон 5:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:1
Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3 Серветт - Винтертур 1:1 Базель - Серветт 2:2 Винтертур - Серветт 1:2 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Серветт - Сьон 2:2
Базель
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Фиорентина - Базель 1:2
Базель - Цюрих 0:2 Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4 Базель - Винтертур 2:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2
Результаты матчей
Серветт
Базель
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 20%
0:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
0:0
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 34%
0
8 раз 23%
2
8 раз 23%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
11 раз 31%
1
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Серветт
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
116
99
710
513
413
216
116
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
135
611
612
215
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
278
Больше Меньше
2411
1520
1322
728
728
233
332
134
134
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- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|20 (4)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|19 (8)
|Лугано
|Целар Жан
|15 (3)
|Санкт-Галлен
|Латте Лат Эммануэль
|12 (4)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|11 (7)
|Люцерн
|Белоко Стефан
|14
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 12
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Люцерн
|Симани Денис
|2 8
|Базель
|Бургер Ваутер
|2 8