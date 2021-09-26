Швейцария: Суперлига 2021-2022
Грасcхоппер
3:1
Конец матча
Стадион: Летцигрунд
Сьон
1:0
24' ГолСене Кали
2:0
30' ГолБолла Бендегуз
35' Желтая карточкаГерц Кристиан
3:0
50' ГолСене Кали
3:1
90' ГолДзуффи Лука
24
Tote
Gomes
41
Лоосли
Ноа
40
Кавабэ
Хаяо
10
Пушич
Петар
17
Сене
Кали
52
Весли
Давид
33
Буа
Кевин
99
Оаро
Гийом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Tote GomesЗащитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
- Нападающий
-
17 Сене КалиНападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Весли ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Телер СандроЗащитник
-
76 ИтаитингаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marco Walker
Ход матча
24'
1:0
30'
2:0
35'
50'
3:0
90'
3:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 2
-
10 Угловые 7
-
3 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
История личных встреч
Грасcхоппер
Сьон
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед
23 матча
0%
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
0%
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
0%
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 15 побед
45 матчей
40%
17.8%
42.2%
18 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
26.7%
37.8%
35.5%
12 побед 17 ничьих 16 побед
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
12 побед 18 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампана Леонардо
|3 (2)
|0.38
|Марграйттер Георг
|2
|0.25
|Сене Кали
|2
|0.25
|Герц Кристиан
|1
|0.13
|Болла Бендегуз
|1
|0.13
|Tote Gomes
|1
|0.13
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Бонатини Леонардо
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оаро Гийом
|3
|0.38
|Гргич Анто
|1 (1)
|0.13
|Буа Кевин
|1
|0.13
|Кавар Димитри
|1
|0.13
|Дзуффи Лука
|1
|0.13
|Ндойе Бирама
|1
|0.13
|Theo Berdayes
|1
|0.13
|Стожилкович Филип
|1 (1)
|0.13
|Ди Сере
|0
|0
|Весли Давид
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|4
|1
|Герц Кристиан
|3
|0
|Tote Gomes
|3
|0
|Djibril Diani
|2
|0
|Марграйттер Георг
|1
|0
|Кавабэ Хаяо
|1
|0
|Да Силва Нуну
|1
|0
|Allan Arigoni
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Dominik Schmid2
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Сере
|4
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Бальтазар
|1
|0
|Итаитинга
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Nathanael Saintini
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Грасcхоппер
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|30% (3)
|0
|20% (2)
|Сьон
|0
|10% (1)
|20% (2)
|0
|20% (2)
|50% (5)
Предыдущие игры
Грасcхоппер Последние 20 матчей: +5 =5 -10Лугано 1:1 Грасcхоппер Тун 1:0 Грасcхоппер Люцерн 1:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 5:2 Дорнбирн
Грасcхоппер 1:1 Серветт Цюрих 2:1 Грасcхоппер FC Widnau 0:5 Грасcхоппер Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:2 Базель Грасcхоппер 2:3 Тун Грасcхоппер 0:2 Люцерн Базель 1:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 2:4 Шаффхаузен Грасcхоппер 2:1 Кринс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Винтертур 2:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:2 Стад Лозанна-Уши Арау 2:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 3:1 Тун
Сьон Последние 20 матчей: +8 =5 -7Сьон 1:1 Люцерн Стад Лозанна-Уши 4:0 Сьон Лозанна-Спорт 1:1 Сьон Сьон 3:2 Лугано
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|8
|5
|3
|0
|22 - 7
|18
|2.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|3.
|Цюрих
|8
|4
|2
|2
|16 - 15
|14
|4.
|Серветт
|8
|3
|3
|2
|16 - 14
|12
|5.
|Лугано
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|6.
|Грасcхоппер
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|7.
|Сьон
|8
|2
|3
|3
|10 - 16
|9
|8.
|Санкт-Галлен
|8
|1
|3
|4
|11 - 18
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|8
|0
|4
|4
|9 - 19
|4
|10.
|Люцерн
|8
|0
|4
|4
|12 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|4
|3
|1
|0
|15 - 4
|10
|2.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Серветт
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|4.
|Цюрих
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Грасcхоппер
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Сьон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Лугано
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Санкт-Галлен
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|9.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|10.
|Люцерн
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|Янг Бойз
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|3.
|Цюрих
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|4.
|Лугано
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|6.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|7.
|Грасcхоппер
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Сьон
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|9.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|10.
|Люцерн
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|11
|2
|2
|2.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|5
|0
|1
|3.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5
|2
|0
|4.
|Янг Бойз
|Элиа Мешак
|4
|0
|3
|5.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|4
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|4
|1
|3.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|5
|0
|4.
|Серветт
|Сассо Венсан
|3
|1
|5.
|Лугано
|Кустодио Оливье
|4
|0