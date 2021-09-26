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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Грасcхоппер
3:1
Конец матча

Стадион:
Сьон
0'
1:0
24' Гол
Сене Кали
2:0
30' Гол
Болла Бендегуз
35' Желтая карточка
Герц Кристиан
3:0
50' Гол
Сене Кали
3:1
90' Гол
Дзуффи Лука
90'+4
1
Морейра
Андре
34
Allan
Arigoni
24
Tote
Gomes
41
Лоосли
Ноа
77
Болла
Бендегуз
28
Герц
Кристиан
40
Кавабэ
Хаяо
3
Леняни
Эрмир
10
Пушич
Петар
11
Бонатини
Леонардо
17
Сене
Кали
1
Фаюлу
Тимоти
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
2
Шмид
Йоэль
70
Сиприано
Маркос
Робсон
19
Abdulkader
Keita2
7
Дзуффи
Лука
52
Весли
Давид
9
Вагнер
да
Силва
33
Буа
Кевин
99
Оаро
Гийом
Грасcхоппер
3-4-1-2
Сьон
4-2-3-1

Ход матча

24'
Сене Кали
(Бонатини Леонардо)
1:0
30'
Болла Бендегуз
(Герц Кристиан)
2:0
35'
Герц Кристиан
 
46'
 
Итаитинга
Вагнер да Силва
50'
Сене Кали
(Леняни Эрмир)
3:0
61'
 
Стожилкович Филип
Буа Кевин
71'
Кампана Леонардо
Бонатини Леонардо
 
71'
Francis Momoh
Сене Кали
 
79'
 
Карлен Гаэтан
Оаро Гийом
81'
Florian Hoxha
Леняни Эрмир
 
82'
Dominik Schmid2
Пушич Петар
 
88'
Да Силва Нуну
Болла Бендегуз
 
90'
3:1
Дзуффи Лука
(Карлен Гаэтан)

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 7
  • 3 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

История личных встреч

Грасcхоппер
Сьон

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед

23 матча

0%
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

0%
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

0%
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 15 побед

45 матчей

40%
17.8%
42.2%
18 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

26.7%
37.8%
35.5%
12 побед 17 ничьих 16 побед

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
12 побед 18 ничьих 15 побед

История матчей

С
0:3
С
0:0
С
2:1
С
0:2
С
1:3
С
3:0
С
3:2
С
1:1
С
0:1
С
4:2
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
3:2
С
2:0
С
0:0
С
0:5
С
0:0
С
3:1
С
4:2
С
2:0
С
0:0
С
0:4
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:2
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
К
1:2
С
2:0
С
2:0
С
0:4
С
1:0
С
2:0
С
2:3
С
3:1
С
1:4
С
0:2
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 3 (2) 0.38
Марграйттер Георг 2 0.25
Сене Кали 2 0.25
Герц Кристиан 1 0.13
Болла Бендегуз 1 0.13
Tote Gomes 1 0.13
Леняни Эрмир 0 0
Бонатини Леонардо 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оаро Гийом 3 0.38
Гргич Анто 1 (1) 0.13
Буа Кевин 1 0.13
Кавар Димитри 1 0.13
Дзуффи Лука 1 0.13
Ндойе Бирама 1 0.13
Theo Berdayes 1 0.13
Стожилкович Филип 1 (1) 0.13
Ди Сере 0 0
Весли Давид 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 4 1
Герц Кристиан 3 0
Tote Gomes 3 0
Djibril Diani 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Кавабэ Хаяо 1 0
Да Силва Нуну 1 0
Allan Arigoni 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Dominik Schmid2 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Сере 4 0
Лакруа Лео 1 0
Гргич Анто 1 0
Буа Кевин 1 0
Бальтазар 1 0
Итаитинга 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Nathanael Saintini 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Грасcхоппер 10% (1) 20% (2) 20% (2) 30% (3) 0 20% (2)
 Сьон 0 10% (1) 20% (2) 0 20% (2) 50% (5)

Предыдущие игры

Грасcхоппер Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Лугано 1:1 Грасcхоппер Тун 1:0 Грасcхоппер Люцерн 1:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 5:2 Дорнбирн
Грасcхоппер 1:1 Серветт Цюрих 2:1 Грасcхоппер FC Widnau 0:5 Грасcхоппер Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:2 Базель Грасcхоппер 2:3 Тун Грасcхоппер 0:2 Люцерн Базель 1:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 2:4 Шаффхаузен Грасcхоппер 2:1 Кринс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Винтертур 2:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:2 Стад Лозанна-Уши Арау 2:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 3:1 Тун
Сьон Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Сьон 1:1 Люцерн Стад Лозанна-Уши 4:0 Сьон Лозанна-Спорт 1:1 Сьон Сьон 3:2 Лугано
Санкт-Галлен 1:1 Сьон Бубендорф 0:3 Сьон Сьон 1:0 Янг Бойз Базель 6:1 Сьон Сьон 1:2 Серветт Страсбург 0:1 Сьон Сьон 3:1 Сошо Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Сьон 2:3 Тун Тун 1:4 Сьон Сьон 4:0 Базель Лугано 3:1 Сьон Сьон 1:1 Люцерн Санкт-Галлен 0:3 Сьон Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Сьон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 8 5 3 0 22 - 7 18
2. Янг Бойз 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Цюрих 8 4 2 2 16 - 15 14
4. Серветт 8 3 3 2 16 - 14 12
5. Лугано 7 3 2 2 11 - 10 11
6. Грасcхоппер 8 2 4 2 10 - 9 10
7. Сьон 8 2 3 3 10 - 16 9
8. Санкт-Галлен 8 1 3 4 11 - 18 6
9. Лозанна-Спорт 8 0 4 4 9 - 19 4
10. Люцерн 8 0 4 4 12 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 4 3 1 0 15 - 4 10
2. Янг Бойз 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Серветт 4 2 1 1 10 - 5 7
4. Цюрих 3 2 1 0 7 - 4 7
5. Грасcхоппер 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Сьон 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Лугано 4 1 2 1 4 - 5 5
8. Санкт-Галлен 4 0 3 1 6 - 8 3
9. Лозанна-Спорт 4 0 2 2 5 - 11 2
10. Люцерн 5 0 2 3 8 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 4 2 2 0 7 - 3 8
2. Янг Бойз 4 2 1 1 11 - 6 7
3. Цюрих 5 2 1 2 9 - 11 7
4. Лугано 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Серветт 4 1 2 1 6 - 9 5
6. Санкт-Галлен 4 1 0 3 5 - 10 3
7. Грасcхоппер 4 0 3 1 3 - 4 3
8. Сьон 4 0 2 2 4 - 11 2
9. Лозанна-Спорт 4 0 2 2 4 - 8 2
10. Люцерн 3 0 2 1 4 - 7 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 11 2 2
2. Янг Бойз Сибачо Жордан 5 0 1
3. Цюрих Маркезано Антонио 5 2 0
4. Янг Бойз Элиа Мешак 4 0 3
5. Базель Эспозито Себастьяно 4 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 4 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 4 1
3. Люцерн Угриниц Филип 5 0
4. Серветт Сассо Венсан 3 1
5. Лугано Кустодио Оливье 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Герц Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Болла Бендегуз бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Сене Кали бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Грасcхоппер 3:1 Сьон онлайн




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