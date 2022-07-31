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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Винтертур
1:4
Конец матча
Лугано
0'
1:0
11' Гол
Буэсс Роман
1:1
20' Гол
Целар Жан
1:2
22' Гол
Хайле-Селассие Марен
27' Желтая карточка
Allan Arigoni
1:3
31' Гол
Боттани Маттиа
48' Желтая карточка
Диаби Сулейман
76' Желтая карточка
Samuel Ballet
88' Желтая карточка
Michael Goncalves
1:4
90' Пенальти
Целар Жан
90' Желтая карточка
Родригес Франсиско
90'+5

Ход матча

11'
Буэсс Роман
1:0
20'
1:1
Целар Жан
(Боттани Маттиа)
22'
1:2
Хайле-Селассие Марен
(Боттани Маттиа)
27'
 
Allan Arigoni
31'
1:3
Боттани Маттиа
(Маю Хишам)
46'
Абедини Эрис
Арнольд Ремо
 
46'
Adrian Gantenbein
Thibault Corbaz
 
48'
Диаби Сулейман
 
60'
Samuel Ballet
Ди Джусто Маттео
 
73'
 
Uran Bislimi
Хайле-Селассие Марен
73'
Камбери Флориан
Диаби Сулейман
 
76'
Samuel Ballet
 
80'
 
Махмуд Хадж
Маю Хишам
81'
Кьяппетта Кармине
Samir Ramizi
 
87'
 
Дуррер Адриан
Allan Arigoni
87'
 
Хайдари Альбиан
Боттани Маттиа
88'
Michael Goncalves
 
90'
1:4
Целар Жан
90'
Родригес Франсиско
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
36
Пукай
Йозеф
15
Michael
Goncalves
4
Granit
Lekaj
25
Шмид
Янник
18
Диаби
Сулейман
14
Thibault
Corbaz
16
Арнольд
Ремо
10
Ди
Джусто
Маттео
8
Samir
Ramizi
9
Буэсс
Роман
44
Родригес
Франсиско
III
1
Саипи
Амир
34
Allan
Arigoni
15
Май
Ларс-Лукас
3
Циглер
Рето
17
Валенсуэла
Мильтон
14
Саббатини
Хонатан
20
Думбия
Усман
11
Хайле-Селассие
Марен
10
Боттани
Маттиа
18
Маю
Хишам
9
Целар
Жан
Винтертур
4-3-3
Лугано
4-2-3-1

История личных встреч

Винтертур
Лугано

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

22 матча

40.9%
13.6%
45.5%
9 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
0:0
К
0:2
ЧЛ
0:1
ЧЛ
3:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
3:2
ЧЛ
0:3
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:2
ЧЛ
2:3
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:2
ЧЛ
2:2
ЧЛ
4:1
ЧЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буэсс Роман 1 0.33
Samir Ramizi 1 0.33
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 3 (2) 1
Боттани Маттиа 1 0.33
Саббатини Хонатан 1 0.33
Хайле-Селассие Марен 1 0.33
Де Кейрос Ноа 1 0.33
Циглер Рето 0 0
Маю Хишам 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 2 0
Диаби Сулейман 2 0
Michael Goncalves 2 0
Granit Lekaj 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Родригес Франсиско III 1 0
Абедини Эрис 1 0
Samuel Ballet 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дапрела Фабио 0 1
Allan Arigoni 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1
Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5 Винтертур - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Виль - Винтертур 1:1 Винтертур - Тун 2:2 Винтертур - Шаффхаузен 1:1 Ивердон - Винтертур 2:2 Винтертур - Вадуц 4:2 Арау - Винтертур 0:3 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Нёвшатель Ксамакс - Винтертур 0:0 Винтертур - Арау 4:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 3:1 Винтертур - Ивердон 2:0
Лугано
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3 Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0
Лугано - Ингольштадт 0:1 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Лугано - Коллина д'Оро 10:0 Базель - Лугано 2:1 Лугано - Цюрих 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Янг Бойз 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Лугано - Сьон 1:3 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Сьон - Лугано 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Санкт-Галлен 3 2 0 1 4 - 1 6
3. Серветт 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Грасcхоппер 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Сьон 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Лугано 3 1 0 2 7 - 6 3
7. Базель 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Люцерн 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Винтертур 3 0 1 2 2 - 7 1
10. Цюрих 3 0 1 2 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Янг Бойз 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Грасcхоппер 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Серветт 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Цюрих 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Винтертур 2 0 1 1 2 - 5 1
8. Сьон 2 0 1 1 0 - 3 1
9. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лугано 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Сьон 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Лугано 2 1 0 1 5 - 3 3
4. Серветт 2 0 2 0 1 - 1 2
5. Люцерн 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Грасcхоппер 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Санкт-Галлен 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Винтертур 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Цюрих 2 0 0 2 0 - 6 0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Боттани Маттиа бьет в цель!
    • Желтая карточка
      27'
      Allan Arigoni получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Хайле-Селассие Марен бьет в цель!
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Целар Жан бьет в цель!
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Буэсс Роман бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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