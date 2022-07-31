Стадион: Schuetzenwiese Stadion
0'
1:0
11' ГолБуэсс Роман
1:1
20' ГолЦелар Жан
1:2
22' ГолХайле-Селассие Марен
27' Желтая карточкаAllan Arigoni
1:3
31' ГолБоттани Маттиа
48' Желтая карточкаДиаби Сулейман
76' Желтая карточкаSamuel Ballet
88' Желтая карточкаMichael Goncalves
1:4
90' ПенальтиЦелар Жан
90' Желтая карточкаРодригес Франсиско
90'+5
Ход матча
11'
1:0
20'
1:1
22'
27'
31'
1:3
48'
76'
80'
90'
1:4
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 6
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
36
Пукай
Йозеф
25
Шмид
Янник
16
Арнольд
Ремо
20
Думбия
Усман
18
Маю
Хишам
- Основной состав
-
36 Пукай ЙозефВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Срдич ЛеонидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Нападающий
-
25 Uran Bislimi
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Винтертур
Лугано
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
22 матча
40.9%
13.6%
45.5%
9 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буэсс Роман
|1
|0.33
|Samir Ramizi
|1
|0.33
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|3 (2)
|1
|Боттани Маттиа
|1
|0.33
|Саббатини Хонатан
|1
|0.33
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.33
|Де Кейрос Ноа
|1
|0.33
|Циглер Рето
|0
|0
|Маю Хишам
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samir Ramizi
|2
|0
|Диаби Сулейман
|2
|0
|Michael Goncalves
|2
|0
|Granit Lekaj
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Родригес Франсиско III
|1
|0
|Абедини Эрис
|1
|0
|Samuel Ballet
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дапрела Фабио
|0
|1
|Allan Arigoni
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1
Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5 Винтертур - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Виль - Винтертур 1:1 Винтертур - Тун 2:2 Винтертур - Шаффхаузен 1:1 Ивердон - Винтертур 2:2 Винтертур - Вадуц 4:2 Арау - Винтертур 0:3 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Нёвшатель Ксамакс - Винтертур 0:0 Винтертур - Арау 4:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 3:1 Винтертур - Ивердон 2:0
Лугано
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3 Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0
Лугано - Ингольштадт 0:1 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Лугано - Коллина д'Оро 10:0 Базель - Лугано 2:1 Лугано - Цюрих 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Янг Бойз 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Лугано - Сьон 1:3 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Сьон - Лугано 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|Санкт-Галлен
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|3.
|Серветт
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Грасcхоппер
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Сьон
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Лугано
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|7.
|Базель
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Винтертур
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|10.
|Цюрих
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|Грасcхоппер
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Серветт
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Цюрих
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Винтертур
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|8.
|Сьон
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|9.
|Люцерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лугано
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Сьон
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|4.
|Серветт
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|5.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Грасcхоппер
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Санкт-Галлен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Винтертур
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Цюрих
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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