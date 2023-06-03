Хенрихс на своей половине поля протолкнул мяч мимо Макса, который тут же поймал его на бедро. Жестковатый фол, но, по мнению главного арбитра, он не тянет на жёлтую карточку.

Фанаты "Айнтрахта активно размахивают флагами, тогда как болельщики "РБ Лейпцига" на трибунах ведут себя куда тише и пассивней.

Коло-Муани по левому флангу протащил мяч в атаку, где был сбит соперником. Перспективный штрафной удар сейчас исполнит команда Оливера Гласнера.

Гётце, такое ощущение, решил пробить по воротам с фланга со стандарта, но ближайший защитник "быков" просто выбил мяч подальше в поле.

65 на 35 - такова статистика этого матча на данный момент по владению мячом в процентном соотношении. Футболисты "РБ Лейпцига" набегали уже 28 км, а франкфуртцы - 31 км.

Лаймер поскользнулся в центре поля, но после этого быстро поднялся и успешно проявил себя в отборе мяча в противостоянии с Максом.

Роде по правому флангу тащил мяч вперёд, но максимально плотно против него сыграл Айдара, который выбил мяч за боковую линию.

Лаймер ошибся в простой ситуации, двинув мяч в аут на правом фланге. Но "быки" достаточно быстро вернули мяч под контроль.

С правого фланга прострельная передача от Собослаи последовала в район 11-метровой отметки, но защитники "Айнтрахта" внимательно отыграли на своих позициях в этой зоне.

Прошёл заброс на Нкунку по правому флангу. Тот попытался сначала сместиться на вираже к штрафной площади, но ничего не получилось - пришлось зарабатывать хотя бы аут.

В контратаке "Айнтрахта" Камада протащил мяч к левому углу штрафной площади, но после этого отдал неточный пас в центр, так что атака на этом закончилась.

Коло-Муани на высокой скорости ворвался на правый край штрафной площади соперника, откуда мощно пробивал в борьбе с защитником, но поразил он сетку ворот только с внешней стороны.

Максимально корректно играют пока что обе команды. Почти половина первого тайма позади, а статистика по нарушениям правил показывает счёт 1:2.

Принялись сейчас "орлы" пасоваться на своей половине поля. "РБ Лейпциг" включил режим прессинга, но пока что он выглядит недостаточно агрессивным.

Лаймер продрался на правый край чужой штрафной площади, но оказался в окружении четырёх соперников. Упал в итоге Конрад, а правила против него никто не нарушал.

13' Снова территориальное преимущество постепенно переходит к "РБ Лейпцигу". Номинальные гости всем составом сейчас обосновались на своей половине поля.

12' В контратаке лейпцигцев после навеса с правого фланга мяч дошёл до дальнего края штрафной площади до Ольмо, который пробивал с ходу, но выстрел на себя принял один из защитников "Айнтрахта".

11' Оба главных тренера у кромки поля стараются демонстрировать спокойствие и уверенность в своих подопечных. Но кому-то из них придётся сегодня оказаться в роли проигравшей стороны.

10' Букмекеры видят достаточно большим фаворитом этого финала "РБ Лейпциг". Но в последние минуты мячом больше владеет "Айнтрахт", который проводит одну позиционную атаку за другой.

9' Со стандарта из глубины поля следовала подача в штрафную площадку номинальных хозяев поля, откуда в борьбе пробивал с лёту Тута, но мяч не лёг ему на ногу как следует, поэтому полетел существенно мимо створа ворот.

8' Камада после борьбы с Ольмо упад и врезался в ноги Хальстенбергу, из-за чего оказался в нокдауне. Надо дать японцу время, чтобы он пришёл в себя.

7' "Орлы" в ответной атаке по центральной оси пытались проникнуть в чужие владения через короткий пас, но один из защитников снова отпасовал мяч на вратаря, который разрядил обстановку выносом.

6' В быстрой атаке "РБ Лейпцига" Вернер получил пас на левом краю чужой штрафной площади, откуда пробивал низом, но недостаточно сильно, так что Трапп намертво зафиксировал мяч в своих перчатках.

5' Наконец-то пошли в прессинг франкфуртцы и сразу заставили ошибиться соперников - Бласвих после передачи защитника просто выбил мяч в аут.