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Германия: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
РБ Лейпциг
0:0
Первый тайм: 27'
Айнтрахт Фр
0'

Владение мячом

Прогнозы 130
РБ Лейпциг 91.5% (119)
X 6.2% (8)
Айнтрахт Фр 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Айнтрахт Фр
4.10
4.08
4.92
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Бласвих
Янис
39
Хенрихс
Бенджамин
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
23
Хальстенберг
Марсель
17
Собослаи
Доминик
27
Лаймер
Конрад
8
Айдара
Амаду
7
Ольмо
Дани
11
Вернер
Тимо
18
Нкунку
Кристофер
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
24
Бута
32
Макс
Филипп
17
Роде
Себастьян
8
Соу
Джибрил
15
Камада
Даити
27
Гётце
Марио
9
Коло-Муани
Рандаль
РБ Лейпциг
4-4-2
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

16 матчей

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

Б
2:1
ТМК
2:4
Б
4:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
К
3:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
3:0

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.88

Среднее время на гол

60
102

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

1.75
0.94

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

51
96

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вернер Тимо 5 0.83
Ольмо Дани 2 0.33
Форсберг Эмиль 2 0.33
Поульсен Юссуф 2 0.33
Андре Силва 2 0.33
Хенрихс Бенджамин 2 0.33
Нкунку Кристофер 2 0.33
Собослаи Доминик 2 (1) 0.33
Симакан Мохамед 1 0.17
Лаймер Конрад 1 0.17
Орбан Вилли 1 0.17
Кампль Кевин 0 0
Хальстенберг Марсель 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 6 (1) 1
Камада Даити 4 0.67
Борре Рафаэль 1 0.17
Аларио Лукас 1 0.17
Н'Дика Эван 1 0.17
Линдстрём Йеспер 1 0.17
Смолчич Хрвое 1 0.17
Гётце Марио 0 0
Хасебе Макото 0 0
Бута 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раум Давид 2 0
Гвардиол Йошко 0 1
Бласвих Янис 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Нкунку Кристофер 1 0
Симакан Мохамед 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тута 1 0
Гётце Марио 1 0
Роде Себастьян 1 0
Ленц Кристофер 1 0
Борре Рафаэль 1 0
Соу Джибрил 1 0
Бута 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Смолчич Хрвое 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
РБ Лейпциг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Айнтрахт Фр
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

13
6
РБ Лейпциг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Айнтрахт Фр
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

13
6

Голы по времени матча

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

13
6
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
15%
3
50%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
1
17%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
23%
1
17%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

22
15
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
3
14%
5
33%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
7
32%
2
13%
31-45
2
9%
3
20%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
6
27%
3
20%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1
Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:8
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

5
1 раз 50%
8
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:8
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
8
1 раз 20%
2
2 раза 40%
4
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
2
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
5.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
3
2
3
2
3.5
2
3
2
3
4.5
1
4
5.5
1/8 финала
0 Майнц
4 Бавария
0 Зандхаузен
2 Фрайбург
3 РБ Лейпциг
1 Хоффенхайм
1 Бохум
2 Боруссия Д
6 Нюрнберг
4 Фортуна
1 Падерборн
2 Штутгарт
4 Айнтрахт Фр
2 Дармштадт
2 Унион Берлин
1 Вольфсбург
1/4 финала
1 Бавария
2 Фрайбург
2 РБ Лейпциг
0 Боруссия Д
0 Нюрнберг
1 Штутгарт
2 Айнтрахт Фр
0 Унион Берлин
1/2 финала
1 Фрайбург
5 РБ Лейпциг
2 Штутгарт
3 Айнтрахт Фр
Финал
0 РБ Лейпциг
0 Айнтрахт Фр

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 6 (2)
РБ Лейпциг Вернер Тимо 5
Падерборн Пирингер Марвин 4 (1)
Айнтрахт Фр Камада Даити 4
Бавария Чупо-Мотинг Эрик 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шальке 04 Флик Флориан 1 2
Майнц Хак Александер 1 1
Унион Берлин Гисельман Нико 1 1
Штутгарт Соса Борна 1 1
Хоффенхайм Нсоки Стенли 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Роде по правому флангу тащил мяч вперёд, но максимально плотно против него сыграл Айдара, который выбил мяч за боковую линию.
  • 27'
    Лаймер поскользнулся в центре поля, но после этого быстро поднялся и успешно проявил себя в отборе мяча в противостоянии с Максом.
  • 26'
    65 на 35 - такова статистика этого матча на данный момент по владению мячом в процентном соотношении. Футболисты "РБ Лейпцига" набегали уже 28 км, а франкфуртцы - 31 км.
  • 25'
    Гётце, такое ощущение, решил пробить по воротам с фланга со стандарта, но ближайший защитник "быков" просто выбил мяч подальше в поле.
  • Фол, нарушение
    24'
    Коло-Муани по левому флангу протащил мяч в атаку, где был сбит соперником. Перспективный штрафной удар сейчас исполнит команда Оливера Гласнера.
  • 23'
    Фанаты "Айнтрахта активно размахивают флагами, тогда как болельщики "РБ Лейпцига" на трибунах ведут себя куда тише и пассивней.
  • Фол, нарушение
    22'
    Хенрихс на своей половине поля протолкнул мяч мимо Макса, который тут же поймал его на бедро. Жестковатый фол, но, по мнению главного арбитра, он не тянет на жёлтую карточку.
  • Судья
    21'
    Лаймер продрался на правый край чужой штрафной площади, но оказался в окружении четырёх соперников. Упал в итоге Конрад, а правила против него никто не нарушал.
  • 20'
    Принялись сейчас "орлы" пасоваться на своей половине поля. "РБ Лейпциг" включил режим прессинга, но пока что он выглядит недостаточно агрессивным.
  • Фол, нарушение
    19'
    Максимально корректно играют пока что обе команды. Почти половина первого тайма позади, а статистика по нарушениям правил показывает счёт 1:2.
  • Опасный момент
    18'
    Коло-Муани на высокой скорости ворвался на правый край штрафной площади соперника, откуда мощно пробивал в борьбе с защитником, но поразил он сетку ворот только с внешней стороны.
  • 17'
    В контратаке "Айнтрахта" Камада протащил мяч к левому углу штрафной площади, но после этого отдал неточный пас в центр, так что атака на этом закончилась.
  • 16'
    Прошёл заброс на Нкунку по правому флангу. Тот попытался сначала сместиться на вираже к штрафной площади, но ничего не получилось - пришлось зарабатывать хотя бы аут.
  • 15'
    С правого фланга прострельная передача от Собослаи последовала в район 11-метровой отметки, но защитники "Айнтрахта" внимательно отыграли на своих позициях в этой зоне.
  • 14'
    Лаймер ошибся в простой ситуации, двинув мяч в аут на правом фланге. Но "быки" достаточно быстро вернули мяч под контроль.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 13'
      Снова территориальное преимущество постепенно переходит к "РБ Лейпцигу". Номинальные гости всем составом сейчас обосновались на своей половине поля.
    • 12'
      В контратаке лейпцигцев после навеса с правого фланга мяч дошёл до дальнего края штрафной площади до Ольмо, который пробивал с ходу, но выстрел на себя принял один из защитников "Айнтрахта".
    • 11'
      Оба главных тренера у кромки поля стараются демонстрировать спокойствие и уверенность в своих подопечных. Но кому-то из них придётся сегодня оказаться в роли проигравшей стороны.
    • 10'
      Букмекеры видят достаточно большим фаворитом этого финала "РБ Лейпциг". Но в последние минуты мячом больше владеет "Айнтрахт", который проводит одну позиционную атаку за другой.
    • 9'
      Со стандарта из глубины поля следовала подача в штрафную площадку номинальных хозяев поля, откуда в борьбе пробивал с лёту Тута, но мяч не лёг ему на ногу как следует, поэтому полетел существенно мимо створа ворот.
    • Травма, повреждение
      8'
      Камада после борьбы с Ольмо упад и врезался в ноги Хальстенбергу, из-за чего оказался в нокдауне. Надо дать японцу время, чтобы он пришёл в себя.
    • 7'
      "Орлы" в ответной атаке по центральной оси пытались проникнуть в чужие владения через короткий пас, но один из защитников снова отпасовал мяч на вратаря, который разрядил обстановку выносом.
    • Опасный момент
      6'
      В быстрой атаке "РБ Лейпцига" Вернер получил пас на левом краю чужой штрафной площади, откуда пробивал низом, но недостаточно сильно, так что Трапп намертво зафиксировал мяч в своих перчатках.
    • 5'
      Наконец-то пошли в прессинг франкфуртцы и сразу заставили ошибиться соперников - Бласвих после передачи защитника просто выбил мяч в аут.
    • 4'
      "Олимпиаштадион" в Берлине заполнен практически до отказа. Визуально кажется, что больше на трибунах болельщиков "Айнтрахта".
    • 3'
      "быки" пока что неспешно пасуются на своей половине поля. "Айнтрахт" работает высоким блоком, но не пытается при этом активно прессинговать.
    • 2'
      Встреча началась в достаточно спокойном ритме. Футболисты пока что просто присматриваются друг к другу, не пытаясь демонстрировать какую-то агрессию в наступательных действиях.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    91.5% (119)
    Ничья
    6.2% (8)
    Айнтрахт Фр
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.42% (89)
    Меньше
    24.58% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    77.97% (92)
    Нет
    22.03% (26)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    51.5% (67)
    2:0 РБ Лейпциг
    12.3% (16)
    3:1 РБ Лейпциг
    7.7% (10)
    1:0 РБ Лейпциг
    6.9% (9)
    3:2 РБ Лейпциг
    3.8% (5)
    1:1 Ничья
    3.1% (4)
    1:2 Айнтрахт Фр
    1.5% (2)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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