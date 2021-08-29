Италия: Серия B 2021-2022
СПАЛ 2013
5:0
Конец матча
Стадион: Паоло Мацца
Порденоне
13' Красная карточкаКампорезе Микеле
1:0
18' ГолМанкозу Марко
2:0
37' ГолКоломбо Лоренцо
44' Желтая карточкаМаньино Лука
3:0
45' ГолКапрадосси Элио
57' Желтая карточкаСек Демба
4:0
69' ГолВивиани Федерико
5:0
75' ГолЛатте Лат Эммануэль
82' Желтая карточкаДа Рива Якопо
22
Тиам
Демба
21
Сек
Демба
16
Маньино
Лука
20
Купиш
Томаш
- Основной состав
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Кокколо ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Patryk Peda
-
Главный тренер: Хосеп Клотет Руис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бутич КарлоНападающий
-
-
27 Kevin Biondi
-
Главный тренер: Massimo Paci
Ход матча
13'
18'
37'
2:0
44'
45'
57'
69'
75'
82'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 4
-
13 Удары в створ 0
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкозу Марко
|1
|0.5
|2.
|Вивиани Федерико
|1
|0.5
|3.
|Капрадосси Элио
|1
|0.5
|4.
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0.5
|5.
|Коломбо Лоренцо
|1
|0.5
|6.
|Эспозито Сальваторе
|0
|0
|7.
|Д'Орацио Людовико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вивиани Федерико
|1
|0
|2.
|Дикманн Лоренцо
|1
|0
|3.
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|4.
|Коломбо Лоренцо
|1
|0
|5.
|Да Рива Якопо
|1
|0
|6.
|Сек Демба
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кампорезе Микеле
|0
|1
|2.
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|3.
|Маньино Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|СПАЛ 2013
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
|40% (2)
|0
|Порденоне
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +5 =7 -8Пиза 1:0 СПАЛ 2013 Беневенто 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Кремонезе Реджана 1:2 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне Брешия 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Асколи Лечче 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Венеция Кьево 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Читтаделла Пиза 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Виртус Энтелла Пескара 0:1 СПАЛ 2013 Салернитана 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:4 Реджина Виченца Виртус 2:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 1:3 Порденоне Козенца 1:1 СПАЛ 2013
Порденоне Последние 20 матчей: +3 =4 -13Порденоне 0:1 Перуджа Порденоне 1:3 Специя Порденоне 2:4 Болонья Аталанта 2:1 Порденоне
Порденоне 2:0 Козенца Венеция 0:0 Порденоне Порденоне 1:2 Салернитана Реджана 1:0 Порденоне Порденоне 2:2 Пиза Порденоне 2:0 Фрозиноне Кремонезе 2:1 Порденоне Порденоне 3:0 Виртус Энтелла Брешия 4:1 Порденоне Эмполи 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Пескара Монца 2:0 Порденоне Кьево 3:0 Порденоне Порденоне 1:1 Асколи Реджина 1:0 Порденоне Порденоне 0:1 Читтаделла
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Асколи
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Фрозиноне
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Монца
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|10.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|11.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Перуджа
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Кротоне
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|15.
|Лечче
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|17.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|СПАЛ 2013
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|5.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|6.
|Монца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Кремонезе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Парма
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Беневенто
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|11.
|Кротоне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Лечче
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Фрозиноне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Алессандрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Перуджа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Кротоне
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|17.
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|19.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|3
|1
|0
|3.
|Читтаделла
|Бальдини Энрико
|2
|1
|1
|4.
|Брешия
|Баич Риад
|2
|1
|1
|5.
|Асколи
|Шарич Дарио
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реджина
|Менез Жереми
|1
|1
|2.
|Тернана
|Агацци Давиде
|1
|1
|3.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|1
|1
|4.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|2
|0
|5.
|Алессандрия
|Бенедетти Симоне
|2
|0