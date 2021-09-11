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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Комо
0:1
Конец матча

Стадион:
Асколи
0'
23' Желтая карточка
Бюхель Марсель
27' Желтая карточка
Черри Альберто
40' Желтая карточка
Варньер Марко
53' Желтая карточка
Ismail H'Maidat
0:1
73' Пенальти
Дионизи Федерико
77' Желтая карточка
Бертончини Давиде
89' Желтая карточка
Шарич Дарио
90'+7
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
23
Скалья
Филиппо
24
Варньер
Марко
44
Иоанну
Николас
6
Alessio
Iovine
14
Беллемо
Алессандро
18
Ismail
H'Maidat
7
Чаджиа
Мутир
27
Черри
Альберто
20
Ла
Гумина
Антонино
1
Леали
Никола
6
Federico
Baschirotto
33
Боттегин
Эрик
24
Авлонитис
Тасос
3
Д'Орацио
Томмазо
18
Michele
Collocolo
77
Бюхель
Марсель
30
Шарич
Дарио
31
Фаббрини
Диего
9
Дионизи
Федерико
26
Бидуи
Софьян
Комо
4-4-2
Асколи
4-3-1-2

Ход матча

23'
 
Бюхель Марсель
27'
Черри Альберто
 
40'
Варньер Марко
 
53'
Ismail H'Maidat
 
62'
 
Калигара Фабрицио
Фаббрини Диего
62'
 
Майстро Фабио
Michele Collocolo
69'
Бертончини Давиде
Варньер Марко
 
69'
Глиоцци Этторе
Ла Гумина Антонино
 
71'
 
Эрамо Мирко
Бюхель Марсель
73'
0:1
Дионизи Федерико
76'
Арригони Томмазо
Ismail H'Maidat
 
76'
Alessandro Gabrielloni
Черри Альберто
 
77'
Бертончини Давиде
 
84'
Гатто Массимилиано
Чаджиа Мутир
 
84'
 
Andrea De Paoli
Дионизи Федерико
89'
 
Шарич Дарио

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 5 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Комо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alessio Iovine 1 0.33
2. Черри Альберто 1 0.33
3. Глиоцци Этторе 1 (1) 0.33
4. Чаджиа Мутир 0 0
Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шарич Дарио 2 0.67
2. Дионизи Федерико 2 (2) 0.67
3. Бидуи Софьян 1 0.33
4. Фаббрини Диего 0 0
5. Д'Орацио Томмазо 0 0
6. Michele Collocolo 0 0

Карточки

Комо
# Игрок      
1. Скалья Филиппо 2 0
2. Ismail H'Maidat 2 0
3. Бертончини Давиде 1 0
4. Черри Альберто 1 0
5. Иоанну Николас 1 0
6. Тонинелли Дарио 1 0
7. Глиоцци Этторе 1 0
8. Варньер Марко 1 0
Асколи
# Игрок      
1. Дионизи Федерико 2 0
2. Бюхель Марсель 2 0
3. Боттегин Эрик 1 0
4. Эрамо Мирко 1 0
5. Michele Collocolo 1 0
6. Шарич Дарио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Комо 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Асколи 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Комо Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Лечче 1:1 Комо Кротоне 2:2 Комо Комо 2:2 Катанзаро Комо 0:3 Тернана
Перуджа 2:1 Комо Новара 0:5 Комо Комо 2:1 Алессандрия Ливорно 1:2 Комо Ольбия 3:0 Комо Комо 2:2 Гроссето Каррарезе 0:1 Комо Комо 4:2 Понтедера Пьяченца 1:0 Комо Комо 1:2 Альбинолеффе Про Верчелли 1:1 Комо Комо 1:0 Про Сесто Про Патрия 2:1 Комо Комо 2:1 Джиана Эрминио Перджолеттезе 1:2 Комо Комо 1:0 Луккьезе
Асколи Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Перуджа 2:3 Асколи Асколи 1:0 Козенца Удинезе 3:1 Асколи Асколи 1:2 Наполи
Кьево 3:0 Асколи Асколи 2:0 Читтаделла Реджина 2:2 Асколи Асколи 2:0 Эмполи СПАЛ 2013 1:2 Асколи Асколи 1:0 Монца Асколи 2:1 Виченца Виртус Козенца 2:1 Асколи Асколи 0:0 Кремонезе Пескара 2:3 Асколи Асколи 1:1 Венеция Виртус Энтелла 0:0 Асколи Асколи 0:2 Пиза Порденоне 1:1 Асколи Асколи 0:2 Салернитана Реджана 1:0 Асколи

Последние игры между собой

Комо: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Асколи: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Асколи 1:0 Комо Серия B Комо 0:4 Асколи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 3 3 0 0 10 - 2 9
2. Асколи 3 3 0 0 5 - 2 9
3. Пиза 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
4. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Фрозиноне 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Монца 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Реджина 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
9. СПАЛ 2013 3 1 1 1 6 - 2 4
10. Беневенто 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Перуджа 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Кремонезе 2 1 0 1 3 - 1 3
13. Комо 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Лечче 3 0 2 1 1 - 4 2
15. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
16. Тернана 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Виченца Виртус 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Порденоне 2 0 0 2 0 - 6 0
20. Алессандрия 3 0 0 3 4 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 0:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
3. СПАЛ 2013 2 1 1 0 6 - 1 4
4. Беневенто 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Реджина 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Брешия 1 1 0 0 5 - 1 3
7. Кремонезе 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Асколи 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Парма 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Монца 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Фрозиноне 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Кротоне 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Лечче 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Тернана 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Перуджа 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Комо 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Алессандрия 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Асколи 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Фрозиноне 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Монца 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Пиза 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Лечче 2 0 1 1 0 - 3 1
10. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
13. СПАЛ 2013 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Тернана 0:0 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Кротоне 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Порденоне 1 0 0 1 0 - 5 0
19. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Алессандрия Корацца Симоне 4 1 0
2. Кротоне Мулаттьери Самуэле 3 0 0
3. Брешия Ягелло Филип 2 0 1
4. Читтаделла Бальдини Энрико 2 1 1
5. Брешия Баич Риад 2 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реджина Менез Жереми 1 1
2. Тернана Агацци Давиде 1 1
3. Перуджа Куан Кристиан 1 1
4. Перуджа Рози Алеандро 2 0
5. Асколи Дионизи Федерико 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Варньер Марко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Черри Альберто получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Бюхель Марсель получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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