Италия: Серия B 2021-2022
Комо
0:1
Конец матча
Стадион: Stadio G. Sinigaglia
Асколи
23' Желтая карточкаБюхель Марсель
27' Желтая карточкаЧерри Альберто
40' Желтая карточкаВарньер Марко
53' Желтая карточкаIsmail H'Maidat
0:1
73' ПенальтиДионизи Федерико
77' Желтая карточкаБертончини Давиде
89' Желтая карточкаШарич Дарио
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Andrea Sottil
Ход матча
23'
27'
40'
53'
73'
0:1
89'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
5 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alessio Iovine
|1
|0.33
|2.
|Черри Альберто
|1
|0.33
|3.
|Глиоцци Этторе
|1 (1)
|0.33
|4.
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шарич Дарио
|2
|0.67
|2.
|Дионизи Федерико
|2 (2)
|0.67
|3.
|Бидуи Софьян
|1
|0.33
|4.
|Фаббрини Диего
|0
|0
|5.
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
|6.
|Michele Collocolo
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скалья Филиппо
|2
|0
|2.
|Ismail H'Maidat
|2
|0
|3.
|Бертончини Давиде
|1
|0
|4.
|Черри Альберто
|1
|0
|5.
|Иоанну Николас
|1
|0
|6.
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|7.
|Глиоцци Этторе
|1
|0
|8.
|Варньер Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дионизи Федерико
|2
|0
|2.
|Бюхель Марсель
|2
|0
|3.
|Боттегин Эрик
|1
|0
|4.
|Эрамо Мирко
|1
|0
|5.
|Michele Collocolo
|1
|0
|6.
|Шарич Дарио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Комо
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Асколи
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Комо Последние 20 матчей: +9 =4 -7Лечче 1:1 Комо Кротоне 2:2 Комо Комо 2:2 Катанзаро Комо 0:3 Тернана
Перуджа 2:1 Комо Новара 0:5 Комо Комо 2:1 Алессандрия Ливорно 1:2 Комо Ольбия 3:0 Комо Комо 2:2 Гроссето Каррарезе 0:1 Комо Комо 4:2 Понтедера Пьяченца 1:0 Комо Комо 1:2 Альбинолеффе Про Верчелли 1:1 Комо Комо 1:0 Про Сесто Про Патрия 2:1 Комо Комо 2:1 Джиана Эрминио Перджолеттезе 1:2 Комо Комо 1:0 Луккьезе
Асколи Последние 20 матчей: +8 =5 -7Перуджа 2:3 Асколи Асколи 1:0 Козенца Удинезе 3:1 Асколи Асколи 1:2 Наполи
Кьево 3:0 Асколи Асколи 2:0 Читтаделла Реджина 2:2 Асколи Асколи 2:0 Эмполи СПАЛ 2013 1:2 Асколи Асколи 1:0 Монца Асколи 2:1 Виченца Виртус Козенца 2:1 Асколи Асколи 0:0 Кремонезе Пескара 2:3 Асколи Асколи 1:1 Венеция Виртус Энтелла 0:0 Асколи Асколи 0:2 Пиза Порденоне 1:1 Асколи Асколи 0:2 Салернитана Реджана 1:0 Асколи
Последние игры между собой
Комо: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Асколи: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Асколи
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Пиза
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Фрозиноне
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Монца
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|СПАЛ 2013
|3
|1
|1
|1
|6 - 2
|4
|10.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|13.
|Комо
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Лечче
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|15.
|Кротоне
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|16.
|Тернана
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|20.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|4.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|7.
|Кремонезе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Парма
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Монца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Фрозиноне
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Кротоне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Лечче
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Тернана
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Комо
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Алессандрия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Асколи
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Пиза
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Лечче
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|10.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Тернана
|0:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Кротоне
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|19.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|4
|1
|0
|2.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|0
|3.
|Брешия
|Ягелло Филип
|2
|0
|1
|4.
|Читтаделла
|Бальдини Энрико
|2
|1
|1
|5.
|Брешия
|Баич Риад
|2
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реджина
|Менез Жереми
|1
|1
|2.
|Тернана
|Агацци Давиде
|1
|1
|3.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|1
|1
|4.
|Перуджа
|Рози Алеандро
|2
|0
|5.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|2
|0