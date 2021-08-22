Италия: Серия B 2021-2022
Асколи
1:0
Конец матча
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Козенца
17' Желтая карточкаСи Санаси
1:0
36' ГолБидуи Софьян
82' Желтая карточкаМинелли Алессандро
84' Желтая карточкаMichele Collocolo
86' Желтая карточкаДионизи Федерико
27
Эрамо
Мирко
26
Бидуи
Софьян
18
Си
Санаси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
-
88 Личо ДеанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andrea Sottil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Си СанасиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marco Zaffaroni
Ход матча
17'
36'
1:0
86'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бидуи Софьян
|1
|1
|2.
|Фаббрини Диего
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дионизи Федерико
|1
|0
|2.
|Michele Collocolo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Си Санаси
|1
|0
|2.
|Минелли Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Асколи
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +7 =6 -7Удинезе 3:1 Асколи Асколи 1:2 Наполи Кьево 3:0 Асколи Асколи 2:0 Читтаделла
Реджина 2:2 Асколи Асколи 2:0 Эмполи СПАЛ 2013 1:2 Асколи Асколи 1:0 Монца Асколи 2:1 Виченца Виртус Козенца 2:1 Асколи Асколи 0:0 Кремонезе Пескара 2:3 Асколи Асколи 1:1 Венеция Виртус Энтелла 0:0 Асколи Асколи 0:2 Пиза Порденоне 1:1 Асколи Асколи 0:2 Салернитана Реджана 1:0 Асколи Асколи 1:1 Фрозиноне Лечче 1:2 Асколи
Козенца Последние 20 матчей: +4 =6 -10Фиорентина 4:0 Козенца Порденоне 2:0 Козенца Козенца 0:3 Монца Эмполи 4:0 Козенца
Козенца 3:0 Пескара Пиза 3:0 Козенца Венеция 3:0 Козенца Козенца 0:1 Кремонезе Козенца 2:1 Асколи Реджана 1:1 Козенца Козенца 1:1 Виченца Виртус Салернитана 0:0 Козенца Козенца 1:2 Фрозиноне Брешия 2:0 Козенца Козенца 1:0 Кьево Лечче 3:1 Козенца Козенца 2:2 Реджина Читтаделла 1:1 Козенца Козенца 1:1 СПАЛ 2013 Виртус Энтелла 1:2 Козенца
Последние игры между собой
Асколи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Козенца: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Пиза
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Беневенто
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Перуджа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Фрозиноне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Кротоне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Козенца
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Алессандрия
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|17.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Пиза
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Беневенто
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|5.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Фрозиноне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Кротоне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Перуджа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Алессандрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Виченца Виртус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Брешия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Перуджа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кротоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Порденоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Козенца
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Алессандрия
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|19.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|3
|1
|0
|2.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|2
|0
|0
|3.
|Брешия
|Баич Риад
|2
|1
|0
|4.
|Кремонезе
|Буонаюто Кристиан
|1
|0
|1
|5.
|Асколи
|Бидуи Софьян
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|1
|1
|2.
|Монца
|Сампиризи Марио
|0
|1
|3.
|Монца
|Барилла Антонино
|1
|0
|4.
|Монца
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|5.
|Перуджа
|Рози Алеандро
|1
|0