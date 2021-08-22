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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Асколи
1:0
Конец матча

Стадион:
Козенца
0'
17' Желтая карточка
Си Санаси
1:0
36' Гол
Бидуи Софьян
82' Желтая карточка
Минелли Алессандро
84' Желтая карточка
Michele Collocolo
86' Желтая карточка
Дионизи Федерико
90'+4
1
Леали
Никола
6
Federico
Baschirotto
33
Боттегин
Эрик
24
Авлонитис
Тасос
3
Д'Орацио
Томмазо
18
Michele
Collocolo
77
Бюхель
Марсель
27
Эрамо
Мирко
31
Фаббрини
Диего
9
Дионизи
Федерико
26
Бидуи
Софьян
22
Саракко
Умберто
15
Вяйсянен
Саули
23
Минелли
Алессандро
5
Риджионе
Микеле
2
Корси
Анджело
34
Aldo
Florenzi
4
Карраро
Марко
6
Бултам
Реда
18
Си
Санаси
9
Гори
Габриэле
79
Суэва
Джанлуиджи
Асколи
4-3-1-2
Козенца
3-5-2

Ход матча

17'
 
Си Санаси
36'
Бидуи Софьян
(Фаббрини Диего)
1:0
65'
 
Касо Джузеппе
Суэва Джанлуиджи
77'
 
Andrea Vallocchia
Карраро Марко
82'
 
Минелли Алессандро
83'
Шарич Дарио
Бюхель Марсель
 
84'
Michele Collocolo
 
86'
Дионизи Федерико
 
90'
 
Ла Вардера Сальваторе Дарио
Си Санаси
90'
 
Michael Venturi
Aldo Florenzi
90'
Manuele Castorani
Фаббрини Диего
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бидуи Софьян 1 1
2. Фаббрини Диего 0 0
Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Асколи
# Игрок      
1. Дионизи Федерико 1 0
2. Michele Collocolo 1 0
Козенца
# Игрок      
1. Си Санаси 1 0
2. Минелли Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Асколи 0 0 100% (1) 0 0 0
 Козенца 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Удинезе 3:1 Асколи Асколи 1:2 Наполи Кьево 3:0 Асколи Асколи 2:0 Читтаделла
Реджина 2:2 Асколи Асколи 2:0 Эмполи СПАЛ 2013 1:2 Асколи Асколи 1:0 Монца Асколи 2:1 Виченца Виртус Козенца 2:1 Асколи Асколи 0:0 Кремонезе Пескара 2:3 Асколи Асколи 1:1 Венеция Виртус Энтелла 0:0 Асколи Асколи 0:2 Пиза Порденоне 1:1 Асколи Асколи 0:2 Салернитана Реджана 1:0 Асколи Асколи 1:1 Фрозиноне Лечче 1:2 Асколи
Козенца Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Фиорентина 4:0 Козенца Порденоне 2:0 Козенца Козенца 0:3 Монца Эмполи 4:0 Козенца
Козенца 3:0 Пескара Пиза 3:0 Козенца Венеция 3:0 Козенца Козенца 0:1 Кремонезе Козенца 2:1 Асколи Реджана 1:1 Козенца Козенца 1:1 Виченца Виртус Салернитана 0:0 Козенца Козенца 1:2 Фрозиноне Брешия 2:0 Козенца Козенца 1:0 Кьево Лечче 3:1 Козенца Козенца 2:2 Реджина Читтаделла 1:1 Козенца Козенца 1:1 СПАЛ 2013 Виртус Энтелла 1:2 Козенца

Последние игры между собой

Асколи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Козенца: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Козенца 2:1 Асколи Серия B Асколи 0:3 Козенца Серия B Козенца 0:1 Асколи Серия B Асколи 3:2 Козенца Серия B
Козенца 0:0 Асколи Серия B Асколи 1:1 Козенца Серия B Асколи 1:2 Козенца Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Асколи 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Пиза 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Беневенто 1 1 0 0 4 - 3 3
6. Читтаделла 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Перуджа 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кротоне 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Реджина 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Козенца 1 0 0 1 0 - 1 0
15. СПАЛ 2013 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Алессандрия 1 0 0 1 3 - 4 0
17. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Тернана 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лечче 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Асколи 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Пиза 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Беневенто 1 1 0 0 4 - 3 3
5. Читтаделла 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Реджина 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Кротоне 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Монца 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
14. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Алессандрия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Виченца Виртус 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Тернана 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Перуджа 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кротоне 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Порденоне 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Козенца 1 0 0 1 0 - 1 0
17. СПАЛ 2013 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Алессандрия 1 0 0 1 3 - 4 0
19. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Лечче 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Алессандрия Корацца Симоне 3 1 0
2. Кротоне Мулаттьери Самуэле 2 0 0
3. Брешия Баич Риад 2 1 0
4. Кремонезе Буонаюто Кристиан 1 0 1
5. Асколи Бидуи Софьян 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перуджа Куан Кристиан 1 1
2. Монца Сампиризи Марио 0 1
3. Монца Барилла Антонино 1 0
4. Монца Беллучи Джузеппе 1 0
5. Перуджа Рози Алеандро 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Бидуи Софьян бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Си Санаси получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Асколи 1:0 Козенца онлайн




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