1:0
Конец матча
Стадион: Consto Arena Зрители: 1061
1:0
15' ГолОвенстад Мартин
54' Желтая карточкаХансен Адриан Александер
57' Желтая карточкаОльсен Мейнхард
90' Желтая карточкаЭриксен Сивер Скаар
90' Желтая карточкаNikolai Jorgensen
Ход матча
15'
57'
23
Thomas
Kinn
20
Тум
Исаак
- Основной состав
-
23 Thomas KinnВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хейер ЭрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
67 Jan Hoeiby
-
Главный тренер: Eirik Vespestad Maeland
История личных встреч
Мьёндален
Конгсвингер
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
17 матчей
52.9%
5.9%
41.2%
9 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
47.1%
5.9%
47%
8 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Волеренга - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3
Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Викинг 0:1 Одд - Мьёндален 2:2 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Бранн 1:1 Русенборг - Мьёндален 3:1 Старт - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Стабек - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Русенборг 1:2 Мьёндален - Тромсё 2:3 Нутодден - Мьёндален 0:3
Конгсвингер
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Конгсвингер - Викинг 0:2 Конгсвингер - Тромсдален 1:3 Аскер - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Берум 4:0
Флёя - Конгсвингер 0:3 Конгсвингер - Аскер 3:1 Конгсвингер - Квик-Халден 7:0 Браттвог - Конгсвингер 0:4 Флорё - Конгсвингер 0:5 Конгсвингер - Эйдсвольд 6:0 Конгсвингер - Флеккерёй 4:1 Конгсвингер - Сенья 5:0 Хёдд - Конгсвингер 0:0 Конгсвингер - Волеренга-2 2:0 Альта - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Мосс 5:1 Волеренга-2 - Конгсвингер 2:3 Мосс - Конгсвингер 0:4 Конгсвингер - Хёдд 1:0 Конгсвингер - Стрёммен 3:0