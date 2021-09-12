Норвегия: Типпелиген 2021
1:0
14' ГолОмойджуфано Охи
2:0
36' ПенальтиЭллингсен Мартин
43' Желтая карточкаСпорронг Альбин
80' Желтая карточкаЭллингсен Мартин
3:0
82' ГолОмойджуфано Охи
4:0
90' ГолКнутсон Эрлинг
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
20
Тум
Исаак
24
Свеен
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Фофана ДатроНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Свеен ОлеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vegard Hansen
Ход матча
14'
1:0
36'
2:0
43'
80'
82'
3:0
90'
4:0
Статистика матча
-
18 Удары по воротам 4
-
12 Удары в створ 1
-
11 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Омойджуфано Охи
|20
|1.11
|2.
|Хёуген Кристоффер
|5
|0.28
|3.
|Андерсен Эйрик Улланд
|3
|0.17
|4.
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.11
|5.
|Хуссейн Эцаз
|2
|0.11
|6.
|Хестад Эйрик
|2
|0.11
|7.
|Бьорнбак Мартин
|2
|0.11
|8.
|Риса Бирк
|2
|0.11
|9.
|Эйкрем Магнус
|1
|0.06
|10.
|Эурснес Фредрик
|1
|0.06
|11.
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.06
|12.
|Грёдем Магнус
|1
|0.06
|13.
|Синюан Шерифф
|1
|0.06
|14.
|Грегерсен Стиан
|1
|0.06
|15.
|Эллингсен Мартин
|1 (1)
|0.06
|16.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|17.
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|18.
|Sivert Heggheim Mannsverk
|0
|0
|19.
|Фофана Датро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Овенстад Мартин
|3
|0.17
|2.
|Стокке Беньямин
|3 (1)
|0.17
|3.
|Ларсен Ларс Олден
|2
|0.11
|4.
|Накким Маркус
|2
|0.11
|5.
|Вальстад Николас
|2
|0.11
|6.
|Брохман Тонни
|1
|0.06
|7.
|Брустад Фредрик
|1
|0.06
|8.
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0.06
|9.
|Свеен Оле
|1
|0.06
|10.
|Эриксен Кент Хавард
|1
|0.06
|11.
|Юхансен Сондре
|1
|0.06
|12.
|Ибрагим Шуайбу
|1
|0.06
|13.
|Спорронг Альбин
|1
|0.06
|14.
|Сольберг Йоаким
|0
|0
|15.
|Гёусетх Кристиан
|0
|0
|16.
|Себулонсен Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Омойджуфано Охи
|3
|0
|2.
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0
|3.
|Хуссейн Эцаз
|2
|0
|4.
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|5.
|Риса Бирк
|2
|0
|6.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|7.
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|8.
|Бьорнбак Мартин
|1
|0
|9.
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|10.
|Линде Андреас
|1
|0
|11.
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|12.
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|13.
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|14.
|Sivert Heggheim Mannsverk
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Осмундсен Стиан
|4
|0
|2.
|Накким Маркус
|3
|0
|3.
|Селл Вильям
|3
|0
|4.
|Сольберг Йоаким
|2
|0
|5.
|Вальстад Николас
|2
|0
|6.
|Тум Исаак
|2
|0
|7.
|Спорронг Альбин
|2
|0
|8.
|Эриксен Сивер Скаар
|2
|0
|9.
|Брохман Тонни
|1
|0
|10.
|Стокке Беньямин
|1
|0
|11.
|Свеен Оле
|1
|0
|12.
|Юхансен Сондре
|1
|0
|13.
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0
|14.
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мольде
|20% (9)
|22.22% (10)
|17.78% (8)
|20% (9)
|4.44% (2)
|15.56% (7)
|Мьёндален
|15% (3)
|10% (2)
|5% (1)
|20% (4)
|15% (3)
|35% (7)
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: +11 =3 -6Кристиансунд 2:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Мольде 1:1 Трабзонспор Мольде 5:4 Хёугесунн
Трабзонспор 3:3 Мольде Хёдд 1:2 Мольде Серветт 2:0 Мольде Спьелкавик 1:4 Мольде Мольде 3:0 Серветт Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 5:0 Одд Сарпсборг-08 1:0 Мольде Мольде 3:0 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 0:2 Мольде Мольде 2:1 Стабек Мольде 4:1 Сарпсборг-08 Саннефьёрд 1:3 Мольде Мьёндален 0:0 Мольде Мольде 2:3 Волеренга Русенборг 2:3 Мольде
Мьёндален Последние 20 матчей: +5 =7 -8Мьёндален 1:2 Лиллестрём Стабек 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:2 Русенборг Мьёндален 2:3 Тромсё
Нутодден 0:3 Мьёндален Мьёндален 1:2 Стабек Оссиден 0:3 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Бранн 1:1 Мьёндален Мьёндален 3:0 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:2 Одд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мьёндален 3:1 Улленсакер-Киса Мьёндален 0:0 Мольде Викинг 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Волеренга Саннефьёрд 0:3 Мьёндален
Последние игры между собой
Мольде: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 0
Мьёндален: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|45 - 22
|36
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 18
|35
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|24 - 20
|32
|4.
|Викинг
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|36 - 34
|31
|5.
|Лиллестрём
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|28 - 22
|31
|6.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|34 - 22
|29
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 26
|28
|8.
|Волеренга
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|30 - 26
|26
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 27
|25
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 31
|24
|11.
|Одд
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 33
|23
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 24
|20
|13.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|18
|3
|7
|8
|19 - 31
|16
|14.
|Стабек
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|23 - 41
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|20 - 27
|13
|16.
|Бранн
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|21 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|31 - 9
|24
|2.
|Хёугесунн
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 8
|22
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|4.
|Будё-Глимт
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 10
|21
|5.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 8
|20
|6.
|Викинг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 13
|20
|7.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 8
|17
|8.
|Лиллестрём
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|10.
|Одд
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 11
|14
|11.
|Волеренга
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 11
|14
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 6
|13
|13.
|Бранн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|14.
|Стабек
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 13
|6
|16.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|9 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|3.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|4.
|Волеренга
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|5.
|Мольде
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|6.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|7.
|Викинг
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 21
|11
|8.
|Кристиансунд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 14
|10
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 20
|9
|10.
|Одд
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 22
|9
|11.
|Мьёндален
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|13.
|Хёугесунн
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|14.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 19
|5
|15.
|Стабек
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|12 - 24
|5
|16.
|Бранн
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 21
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|20
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|15
|2
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|12
|2
|4
|4.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|5.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|9
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|3.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|5
|0
|4.
|Хёугесунн
|Педерсен Торе
|5
|0
|5.
|Сарпсборг-08
|Салетрос Антон
|3
|1