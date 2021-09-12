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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Мольде
4:0
Конец матча

Стадион:
Мьёндален
0'
1:0
14' Гол
Омойджуфано Охи
2:0
36' Пенальти
Эллингсен Мартин
43' Желтая карточка
Спорронг Альбин
80' Желтая карточка
Эллингсен Мартин
3:0
82' Гол
Омойджуфано Охи
4:0
90' Гол
Кнутсон Эрлинг
90'+6
1
Линде
Андреас
21
Линнес
Мартин
2
Бьорнбак
Мартин
5
Синюан
Шерифф
28
Хёуген
Кристоффер
11
Эллингсен
Мартин
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
7
Эйкрем
Магнус
22
Брюнхильдсен
Ола
9
Омойджуфано
Охи
1
Макани
Соша
21
Herman
Kleppa
12
Накким
Маркус
4
Яневски
Даниэль
3
Вальстад
Николас
7
Ларсен
Ларс
Олден
20
Тум
Исаак
31
Спорронг
Альбин
17
Овенстад
Мартин
24
Свеен
Оле
14
Эриксен
Кент
Хавард
Мольде
4-2-3-1
Мьёндален
4-4-1-1

Ход матча

14'
Омойджуфано Охи
(Синюан Шерифф)
1:0
15'
Андерсен Эйрик Улланд
Хестад Эйрик
 
36'
Эллингсен Мартин
2:0
43'
 
Спорронг Альбин
46'
 
Брустад Фредрик
Свеен Оле
46'
 
Скистад Эрик Ставас
Овенстад Мартин
46'
 
Стокке Беньямин
Эриксен Кент Хавард
74'
Кнутсон Эрлинг
Линнес Мартин
 
75'
 
Эверби Сиверт
Спорронг Альбин
80'
Эллингсен Мартин
 
80'
Грёдем Магнус
Эйкрем Магнус
 
82'
Омойджуфано Охи
(Хуссейн Эцаз)
3:0
84'
 
Эриксен Сивер Скаар
Herman Kleppa
90'
Кнутсон Эрлинг
4:0

Статистика матча

  • 18 Удары по воротам 4
  • 12 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Омойджуфано Охи 20 1.11
2. Хёуген Кристоффер 5 0.28
3. Андерсен Эйрик Улланд 3 0.17
4. Брюнхильдсен Ола 2 0.11
5. Хуссейн Эцаз 2 0.11
6. Хестад Эйрик 2 0.11
7. Бьорнбак Мартин 2 0.11
8. Риса Бирк 2 0.11
9. Эйкрем Магнус 1 0.06
10. Эурснес Фредрик 1 0.06
11. Кнутсон Эрлинг 1 0.06
12. Грёдем Магнус 1 0.06
13. Синюан Шерифф 1 0.06
14. Грегерсен Стиан 1 0.06
15. Эллингсен Мартин 1 (1) 0.06
16. Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
17. Брейвик Эмиль 0 0
18. Sivert Heggheim Mannsverk 0 0
19. Фофана Датро 0 0
Мьёндален
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Овенстад Мартин 3 0.17
2. Стокке Беньямин 3 (1) 0.17
3. Ларсен Ларс Олден 2 0.11
4. Накким Маркус 2 0.11
5. Вальстад Николас 2 0.11
6. Брохман Тонни 1 0.06
7. Брустад Фредрик 1 0.06
8. Эриксен Сивер Скаар 1 0.06
9. Свеен Оле 1 0.06
10. Эриксен Кент Хавард 1 0.06
11. Юхансен Сондре 1 0.06
12. Ибрагим Шуайбу 1 0.06
13. Спорронг Альбин 1 0.06
14. Сольберг Йоаким 0 0
15. Гёусетх Кристиан 0 0
16. Себулонсен Себастьян 0 0

Карточки

Мольде
# Игрок      
1. Омойджуфано Охи 3 0
2. Андерсен Эйрик Улланд 2 0
3. Хуссейн Эцаз 2 0
4. Хёуген Кристоффер 2 0
5. Риса Бирк 2 0
6. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
7. Кнутсон Эрлинг 1 0
8. Бьорнбак Мартин 1 0
9. Эурснес Фредрик 1 0
10. Линде Андреас 1 0
11. Эллингсен Мартин 1 0
12. Грегерсен Стиан 1 0
13. Брюнхильдсен Ола 1 0
14. Sivert Heggheim Mannsverk 1 0
Мьёндален
# Игрок      
1. Осмундсен Стиан 4 0
2. Накким Маркус 3 0
3. Селл Вильям 3 0
4. Сольберг Йоаким 2 0
5. Вальстад Николас 2 0
6. Тум Исаак 2 0
7. Спорронг Альбин 2 0
8. Эриксен Сивер Скаар 2 0
9. Брохман Тонни 1 0
10. Стокке Беньямин 1 0
11. Свеен Оле 1 0
12. Юхансен Сондре 1 0
13. Ларсен Ларс Олден 1 0
14. Себулонсен Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мольде 20% (9) 22.22% (10) 17.78% (8) 20% (9) 4.44% (2) 15.56% (7)
 Мьёндален 15% (3) 10% (2) 5% (1) 20% (4) 15% (3) 35% (7)

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Кристиансунд 2:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Мольде 1:1 Трабзонспор Мольде 5:4 Хёугесунн
Трабзонспор 3:3 Мольде Хёдд 1:2 Мольде Серветт 2:0 Мольде Спьелкавик 1:4 Мольде Мольде 3:0 Серветт Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 5:0 Одд Сарпсборг-08 1:0 Мольде Мольде 3:0 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 0:2 Мольде Мольде 2:1 Стабек Мольде 4:1 Сарпсборг-08 Саннефьёрд 1:3 Мольде Мьёндален 0:0 Мольде Мольде 2:3 Волеренга Русенборг 2:3 Мольде
Мьёндален Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Мьёндален 1:2 Лиллестрём Стабек 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:2 Русенборг Мьёндален 2:3 Тромсё
Нутодден 0:3 Мьёндален Мьёндален 1:2 Стабек Оссиден 0:3 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Бранн 1:1 Мьёндален Мьёндален 3:0 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:2 Одд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мьёндален 3:1 Улленсакер-Киса Мьёндален 0:0 Мольде Викинг 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Волеренга Саннефьёрд 0:3 Мьёндален

Последние игры между собой

Мольде: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 0
Мьёндален: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 8
Мьёндален 0:0 Мольде Типпелиген Мьёндален 1:3 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 1:3 Мольде Типпелиген
Мольде 1:0 Мьёндален Типпелиген Мольде 3:3 Мьёндален Товарищеские матчи Мольде 3:1 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 0:3 Мольде Типпелиген Мольде 4:1 Мьёндален Кубок НМ Мольде 2:0 Мьёндален Кубок НМ
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 18 11 3 4 45 - 22 36
2. Будё-Глимт Заявка 18 10 5 3 37 - 18 35
3. Кристиансунд Заявка 18 10 2 6 24 - 20 32
4. Викинг Заявка 18 9 4 5 36 - 34 31
5. Лиллестрём Заявка 18 9 4 5 28 - 22 31
6. Русенборг 0:0 Заявка 18 8 5 5 34 - 22 29
7. Хёугесунн Заявка 18 8 4 6 29 - 26 28
8. Волеренга Заявка 18 6 8 4 30 - 26 26
9. Стрёмсгодсет Заявка 18 7 4 7 26 - 27 25
10. Саннефьёрд Заявка 18 7 3 8 25 - 31 24
11. Одд Заявка 18 6 5 7 25 - 33 23
12. Сарпсборг-08 Заявка 18 5 5 8 19 - 24 20
13. Тромсё 0:0 Заявка 18 3 7 8 19 - 31 16
14. Стабек Заявка 18 3 4 11 23 - 41 13
15. Мьёндален Заявка 18 2 7 9 20 - 27 13
16. Бранн Заявка 18 3 4 11 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 9 8 0 1 31 - 9 24
2. Хёугесунн Заявка 9 7 1 1 18 - 8 22
3. Кристиансунд Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
4. Будё-Глимт Заявка 10 6 3 1 26 - 10 21
5. Стрёмсгодсет Заявка 9 6 2 1 20 - 8 20
6. Викинг Заявка 9 6 2 1 21 - 13 20
7. Русенборг 0:0 Заявка 9 5 2 2 20 - 8 17
8. Лиллестрём Заявка 9 5 1 3 13 - 10 16
9. Саннефьёрд Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
10. Одд Заявка 8 4 2 2 16 - 11 14
11. Волеренга Заявка 9 3 5 1 17 - 11 14
12. Сарпсборг-08 Заявка 9 3 4 2 11 - 6 13
13. Бранн Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
14. Стабек Заявка 9 2 2 5 11 - 17 8
15. Мьёндален Заявка 9 1 3 5 11 - 13 6
16. Тромсё 0:0 Заявка 8 0 3 5 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
2. Будё-Глимт Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
3. Тромсё 0:0 Заявка 10 3 4 3 10 - 14 13
4. Волеренга Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
5. Мольде Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
6. Русенборг 0:0 Заявка 9 3 3 3 14 - 14 12
7. Викинг Заявка 9 3 2 4 15 - 21 11
8. Кристиансунд Заявка 9 3 1 5 7 - 14 10
9. Саннефьёрд Заявка 8 3 0 5 11 - 20 9
10. Одд Заявка 10 2 3 5 9 - 22 9
11. Мьёндален Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7
12. Сарпсборг-08 Заявка 9 2 1 6 8 - 18 7
13. Хёугесунн Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
14. Стрёмсгодсет Заявка 9 1 2 6 6 - 19 5
15. Стабек Заявка 9 1 2 6 12 - 24 5
16. Бранн Заявка 9 1 1 7 9 - 21 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 20 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 15 2 1
3. Викинг Бериша Ветон 12 2 4
4. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
5. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
3. Тромсё Гундерсен Йостейн 5 0
4. Хёугесунн Педерсен Торе 5 0
5. Сарпсборг-08 Салетрос Антон 3 1
Весь список
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