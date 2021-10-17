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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Хёугесунн
7:0
Конец матча

Стадион:
Мьёндален
0'
1:0
22' Гол
Хансен Беньямин
2:0
26' Гол
Ндур Алиун
3:0
40' Гол
Ндур Алиун
4:0
45' Гол
Ндур Алиун
56' Желтая карточка
Гёусетх Кристиан
59' Желтая карточка
Фредриксен Ульрик
5:0
69' Гол
Самуэльсен Мартин
6:0
81' Гол
Содерлунд Александер
7:0
85' Гол
Содерлунд Александер
90'+2
12
Сельвик
Эгиль
15
Фредриксен
Ульрик
4
Anders
Baertelsen
5
Хансен
Беньямин
23
Педерсен
Торе
7
Теркильдсен
Петер
8
Крюгор
Кевин
Мартин
9
Лисет
Сёндре
10
Сандберг
Никлас
13
Самуэльсен
Мартин
25
Ндур
Алиун
1
Макани
Соша
5
Эверби
Сиверт
12
Накким
Маркус
3
Вальстад
Николас
21
Herman
Kleppa
20
Тум
Исаак
11
Гёусетх
Кристиан
10
Скистад
Эрик
Ставас
6
Сольберг
Йоаким
14
Эриксен
Кент
Хавард
24
Свеен
Оле
Хёугесунн
4-3-3
Мьёндален
3-5-2

История личных встреч

Хёугесунн
Мьёндален

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

Т
3:0
Т
1:1
Т
1:0
К
1:3
Т
0:0
Т
1:4
К
2:2
Т
2:1
Т
1:1
А
4:2
А
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ваджи Ибраима 8 0.36
Ндур Алиун 7 0.32
Вельде Кристоффер 5 0.23
Лисет Сёндре 4 0.18
Сандберг Никлас 3 (1) 0.14
Стёлос Александер 2 0.09
Самуэльсен Мартин 2 0.09
Содерлунд Александер 2 0.09
Хансен Беньямин 2 0.09
Теркильдсен Петер 1 0.05
Крюгор Кевин Мартин 1 0.05
Деслер Миккел 1 0.05
Фредриксен Ульрик 1 0.05
Педерсен Торе 0 0
Лейте Бруно 0 0
Anders Baertelsen 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овенстад Мартин 3 0.14
Ларсен Ларс Олден 3 0.14
Стокке Беньямин 3 (1) 0.14
Накким Маркус 3 0.14
Эриксен Кент Хавард 2 0.09
Вальстад Николас 2 0.09
Брохман Тонни 1 0.05
Брустад Фредрик 1 0.05
Эриксен Сивер Скаар 1 0.05
Свеен Оле 1 0.05
Юхансен Сондре 1 0.05
Ибрагим Шуайбу 1 0.05
Спорронг Альбин 1 0.05
Сольберг Йоаким 0 0
Гёусетх Кристиан 0 0
Себулонсен Себастьян 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Торе 5 0
Лисет Сёндре 3 0
Вельде Кристоффер 3 0
Фредриксен Ульрик 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Стёлос Александер 2 0
Хансен Беньямин 2 0
Крюгор Кевин Мартин 2 0
Ндур Алиун 0 1
Санде Мадс 1 0
Ваджи Ибраима 1 0
Самуэльсен Мартин 1 0
Лейте Бруно 1 0
Torje Naustdal 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спорронг Альбин 4 1
Осмундсен Стиан 4 0
Накким Маркус 3 0
Селл Вильям 3 0
Свеен Оле 2 0
Сольберг Йоаким 2 0
Вальстад Николас 2 0
Тум Исаак 2 0
Эриксен Сивер Скаар 2 0
Гёусетх Кристиан 1 0
Брохман Тонни 1 0
Стокке Беньямин 1 0
Брустад Фредрик 1 0
Овенстад Мартин 1 0
Юхансен Сондре 1 0
Яневски Даниэль 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
10
8 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
0
0%
2
20%
1-15
5
19%
1
10%
16-30
3
11%
1
10%
31-45
6
22%
1
10%
46-60
7
26%
0
0%
61-75
6
22%
5
50%
76-90

Пропущено

10
24
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
10%
2
8%
1-15
2
20%
3
13%
16-30
1
10%
5
21%
31-45
2
20%
1
4%
46-60
2
20%
5
21%
61-75
2
20%
8
33%
76-90

Забито

14
14
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
1
7%
1
7%
1-15
8
57%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
21%
4
29%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
2
14%
2
14%
76-90

Пропущено

22
14
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
5
23%
2
14%
16-30
4
18%
4
29%
31-45
3
14%
4
29%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
4
18%
3
21%
76-90

Забито

41
24
17 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
1
2%
3
13%
1-15
13
32%
2
8%
16-30
3
7%
2
8%
31-45
9
22%
5
21%
46-60
7
17%
5
21%
61-75
8
20%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

32
38
16 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 19
4
13%
2
5%
1-15
7
22%
5
13%
16-30
5
16%
9
24%
31-45
5
16%
5
13%
46-60
5
16%
6
16%
61-75
6
19%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Тромсё - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 1:3 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1
Бранн - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Одд - Хёугесунн 4:2 Мольде - Хёугесунн 5:4 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Сторд - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Бранн 1:0 Хёугесунн - Кристиансунд 3:0 Лиллестрём - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:0
Мьёндален
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Мьёндален - Бранн 1:1 Русенборг - Мьёндален 3:1 Старт - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1
Мольде - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Стабек - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Русенборг 1:2 Мьёндален - Тромсё 2:3 Нутодден - Мьёндален 0:3 Мьёндален - Стабек 1:2 Оссиден - Мьёндален 0:3 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Бранн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Лиллестрём - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Одд 1:2 Кристиансунд - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 1:1 Будё-Глимт - Мьёндален 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 22 14 5 3 46 - 20 47
2. Мольде Заявка 22 13 5 4 54 - 26 44
3. Кристиансунд Заявка 22 12 3 7 29 - 25 39
4. Русенборг 1:1 Заявка 22 11 5 6 44 - 28 38
5. Викинг Заявка 22 11 5 6 42 - 40 38
6. Лиллестрём Заявка 22 10 5 7 33 - 28 35
7. Хёугесунн Заявка 22 9 4 9 39 - 34 31
8. Волеренга 1:1 Заявка 22 7 10 5 35 - 29 31
9. Стрёмсгодсет Заявка 22 8 5 9 31 - 31 29
10. Одд Заявка 22 7 6 9 31 - 40 27
11. Саннефьёрд Заявка 22 7 5 10 27 - 37 26
12. Сарпсборг-08 Заявка 22 6 5 11 23 - 35 23
13. Тромсё Заявка 22 5 7 10 26 - 39 22
14. Бранн Заявка 22 4 7 11 27 - 41 19
15. Стабек Заявка 22 4 6 12 27 - 45 18
16. Мьёндален Заявка 22 2 9 11 23 - 39 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 11 9 1 1 36 - 11 28
2. Кристиансунд Заявка 11 9 1 1 21 - 8 28
3. Будё-Глимт Заявка 12 8 3 1 29 - 11 27
4. Хёугесунн Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
5. Стрёмсгодсет Заявка 11 7 2 2 25 - 9 23
6. Русенборг 1:1 Заявка 11 7 2 2 27 - 12 23
7. Викинг Заявка 11 7 2 2 24 - 17 23
8. Волеренга 1:1 Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Лиллестрём Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10. Сарпсборг-08 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
11. Саннефьёрд Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Одд Заявка 10 4 2 4 19 - 17 14
13. Бранн Заявка 11 3 4 4 16 - 18 13
14. Стабек Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
15. Мьёндален Заявка 11 1 5 5 13 - 15 8
16. Тромсё Заявка 10 1 4 5 12 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
2. Лиллестрём Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
3. Мольде Заявка 11 4 4 3 18 - 15 16
4. Русенборг 1:1 Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
5. Тромсё Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
6. Викинг Заявка 11 4 3 4 18 - 23 15
7. Одд Заявка 12 3 4 5 12 - 23 13
8. Волеренга 1:1 Заявка 11 3 4 4 14 - 17 13
9. Кристиансунд Заявка 11 3 2 6 8 - 17 11
10. Саннефьёрд Заявка 10 3 1 6 13 - 23 10
11. Стабек Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
12. Мьёндален Заявка 11 1 4 6 10 - 24 7
13. Сарпсборг-08 Заявка 11 2 1 8 9 - 25 7
14. Хёугесунн Заявка 11 1 3 7 13 - 23 6
15. Бранн Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 11 1 3 7 6 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 22 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 19 3 1
3. Викинг Бериша Ветон 15 2 4
4. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 13 0 1
5. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 5 1
2. Лиллестрём Огбу Иго 5 1
3. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
4. Одд Кителано Йон 6 0
5. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Ндур Алиун бьет в цель!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Ндур Алиун бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Ндур Алиун бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Хансен Беньямин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хёугесунн 7:0 Мьёндален онлайн




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