Олимпиада 2022
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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетико М
 
Позже

Стадион:
Хетафе

История личных встреч

Атлетико М
Хетафе

21 матч

95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90.5%
9.5%
19 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

111.1%
0 побед 10 ничьих 3 победы

30 матчей

66.7%
23.3%
10%
20 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

63.3%
23.3%
13.4%
19 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.7%
53.3%
10%
11 побед 16 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
П
2:0
П
0:2
П
0:1
П
2:0
ТМК
0:0
П
0:1
П
2:0
П
2:0
П
0:1
П
0:2
П
7:0
П
0:0
КК
0:0
КК
3:0
П
2:0
П
3:0
П
3:2
П
1:1
П
2:0
П
0:3
П
1:0
П
1:1
П
1:2
ПД
1:1
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корреа Анхель 8 0.36
Суарес Луис 8 (1) 0.36
Кунья Матеус 4 0.18
Карраско Янник 3 0.14
Лемар Тома 3 0.14
Гризманн Антуан 3 0.14
Фелипе Аугусто IV 2 0.09
Фелиш Жоау 2 0.09
Врсалько Шиме 1 0.05
Эрмосо Марио 1 0.05
Кондогбия Жоффрей 1 0.05
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Хименес Хосе 0 0
Льоренте Маркос 0 0
Лоди Ренан 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 9 0.39
Рамирес Сандро 3 0.13
Максимович Неманья 1 0.04
Аленья Карлес 1 0.04
Оливера Матиас 1 0.04
Майораль Борха 1 0.04
Митрович Стефан 1 0.04
Мата Хайме 1 0.04
Поведа Дарио 1 0.04
Куэнка Хорхе 1 0.04
Арамбарри Мауро 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Кабако Эрик 0 0
Флорентину 0 0
Акуругу Аманква 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 7 1
Суарес Луис 6 0
Хименес Хосе 6 0
Эрмосо Марио 4 1
Де Пауль Родриго 4 0
Фелипе Аугусто IV 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Диего Симеоне 2 1
Коке Хорхе 3 0
Эррера Эктор 3 0
Карраско Янник 3 0
Кунья Матеус 3 0
Васс Даниэль 2 0
Гризманн Антуан 2 0
Савич Стефан 2 0
Лемар Тома 2 0
Корреа Анхель 2 0
Врсалько Шиме 1 0
Триппьер Киран 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Лоди Ренан 1 0
Мартин Карлос 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамиан Суарес 8 0
Дьене Даконам 6 1
Арамбарри Мауро 7 0
Аленья Карлес 4 1
Унал Энес 5 0
Рамирес Сандро 5 0
Мата Хайме 5 0
Оливера Матиас 5 0
Куэнка Хорхе 4 0
Кабако Эрик 2 1
Сория Давид 3 0
Митрович Стефан 3 0
Сильва Хонатан 3 0
Максимович Неманья 3 0
Чема Родригес 1 1
Тимор Давид 2 0
Кике Санчес Флорес 0 1
Ньом Аллан 1 0
Флорентину 1 0
Масиас Хосе 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
3
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
2
67%
16-30
2
13%
1
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
10%
5
42%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
4
33%
76-90

Забито

23
17
7 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
12 Не забивали 15
4
17%
4
24%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
2
9%
3
18%
31-45
5
22%
3
18%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
8
35%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
11
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
15%
1
9%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
1
9%
31-45
4
20%
2
18%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
4
20%
4
36%
76-90

Забито

38
20
12 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 10
3 Не забивали 12
4
11%
4
20%
1-15
4
11%
3
15%
16-30
4
11%
4
20%
31-45
7
18%
3
15%
46-60
6
16%
1
5%
61-75
13
34%
5
25%
76-90

Пропущено

30
23
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
4
13%
6
26%
1-15
5
17%
2
9%
16-30
5
17%
1
4%
31-45
6
20%
3
13%
46-60
3
10%
3
13%
61-75
7
23%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2
Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2
Хетафе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хетафе - Леванте 3:0 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0
Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 23 16 5 2 48 - 20 53
2. Севилья Заявка 23 13 8 2 34 - 16 47
3. Бетис Заявка 23 12 4 7 41 - 27 40
4. Барселона Заявка 22 10 8 4 36 - 25 38
5. Атлетико М Заявка 22 10 6 6 38 - 30 36
6. Вильярреал Заявка 23 9 8 6 38 - 23 35
7. Реал Сосьедад Заявка 22 9 8 5 22 - 21 35
8. Атлетик Б Заявка 23 8 10 5 23 - 18 34
9. Райо Вальекано Заявка 22 9 4 9 27 - 24 31
10. Валенсия Заявка 23 7 9 7 35 - 36 30
11. Сельта Заявка 23 8 6 9 28 - 25 30
12. Осасуна Заявка 23 7 8 8 22 - 27 29
13. Эспаньол Заявка 23 7 6 10 27 - 32 27
14. Эльче Заявка 23 6 8 9 26 - 31 26
15. Хетафе Заявка 23 6 7 10 20 - 23 25
16. Гранада Заявка 23 5 9 9 26 - 34 24
17. Мальорка Заявка 22 5 8 9 19 - 34 23
18. Кадис Заявка 23 3 9 11 20 - 38 18
19. Алавес Заявка 23 4 5 14 17 - 38 17
20. Леванте Заявка 22 1 8 13 21 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 4 0 25 - 8 28
2. Севилья Заявка 11 8 3 0 24 - 10 27
3. Райо Вальекано Заявка 11 8 2 1 20 - 5 26
4. Вильярреал Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
6. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
7. Бетис Заявка 12 6 2 4 23 - 14 20
8. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
9. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
10. Реал Сосьедад Заявка 11 5 4 2 7 - 6 19
11. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
12. Атлетик Б Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
13. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
14. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
15. Мальорка Заявка 11 3 6 2 10 - 9 15
16. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
17. Осасуна Заявка 12 2 6 4 10 - 16 12
18. Алавес Заявка 12 3 3 6 8 - 14 12
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
3. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
4. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
5. Осасуна Заявка 11 5 2 4 12 - 11 17
6. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
7. Сельта Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
8. Атлетико М Заявка 12 4 3 5 21 - 22 15
9. Барселона Заявка 11 3 6 2 13 - 12 15
10. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
11. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
12. Вильярреал Заявка 11 2 5 4 9 - 10 11
13. Эльче Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
14. Гранада Заявка 12 1 6 5 10 - 17 9
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Райо Вальекано Заявка 11 1 2 8 7 - 19 5
18. Хетафе Заявка 11 0 5 6 3 - 12 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 11 0 2 9 10 - 29 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Хетафе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 февраля 2022, осталось 2 дня 13 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Атлетико М 100% (41)
    X 0% (0)
    Хетафе 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Хетафе
    1.47
    4.64
    9.84
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Атлетико М - Хетафе онлайн


    Прогнозы на матч Атлетико М - Хетафе

    Исход игры
    Атлетико М
    100% (41)
    Ничья
    0% (0)
    Хетафе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.02% (16)
    Меньше
    60.98% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    39.02% (16)
    Нет
    60.98% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    43.9% (18)
    2:1 Атлетико М
    26.8% (11)
    1:0 Атлетико М
    17.1% (7)
    3:1 Атлетико М
    9.8% (4)
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    Хетафе

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