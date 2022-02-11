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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Осасуна
 
Позже

Стадион:
Атлетико М
Прогнозы 41
Осасуна 0% (0)
X 2.4% (1)
Атлетико М 97.6% (40)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Атлетико М
4.10
3.50
2.18
Все Коэффициенты

История личных встреч

Осасуна
Атлетико М

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

20 матчей

20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
0:5
ЛЛ
2:0
П
3:0
П
0:3
П
3:0
П
2:1
П
0:2
П
3:1
П
0:1
П
0:0
П
2:3
П
3:0
П
1:0
П
3:0
П
2:4
П
0:0
ПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 5 (1) 0.21
Гарсия Давид III 4 0.17
Авила Эсекьель 3 0.13
Монкайола Хон 2 0.08
Торрес Роберто 2 (2) 0.08
Будимир Анте 2 (1) 0.08
Гарсия Рубен 1 0.04
Санчес Мануэль 1 0.04
Анхель Хосе 1 0.04
Мартинес Хавьер II 1 0.04
Перес Иньиго 1 0.04
Торро Лукас 1 0.04
Барха Энрике 1 0.04
Брашанац Дарко 0 0
Видаль Начо 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корреа Анхель 10 0.42
Суарес Луис 8 (1) 0.33
Кунья Матеус 5 0.21
Лемар Тома 3 0.13
Карраско Янник 3 0.13
Гризманн Антуан 3 0.13
Фелиш Жоау 2 0.08
Эрмосо Марио 2 0.08
Фелипе Аугусто IV 2 0.08
Врсалько Шиме 1 0.04
Кондогбия Жоффрей 1 0.04
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Хименес Хосе 0 0
Льоренте Маркос 0 0
Лоди Ренан 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 8 0
Видаль Начо 6 0
Авила Эсекьель 4 1
Санчес Мануэль 5 0
Гарсия Давид III 5 0
Брашанац Дарко 4 0
Унаи Гарсия 4 0
Эррера Серхио 3 0
Анхель Хосе 1 1
Торрес Роберто 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Круз Хуан 2 0
Монкайола Хон 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Бенито Икер 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 7 1
Суарес Луис 7 0
Хименес Хосе 6 0
Эрмосо Марио 4 1
Фелипе Аугусто IV 4 1
Де Пауль Родриго 5 0
Коке Хорхе 4 0
Савич Стефан 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Диего Симеоне 2 1
Эррера Эктор 3 0
Корреа Анхель 3 0
Карраско Янник 3 0
Кунья Матеус 3 0
Гризманн Антуан 2 0
Лемар Тома 2 0
Васс Даниэль 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Триппьер Киран 1 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Лоди Ренан 1 0
Мартин Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
23
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
4
36%
4
17%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
3
27%
2
9%
31-45
2
18%
5
22%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
18%
8
35%
76-90

Пропущено

15
20
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
1
7%
3
15%
1-15
5
33%
4
20%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
4
27%
4
20%
76-90

Забито

15
19
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
5
26%
16-30
1
7%
3
16%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
6
40%
6
32%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
2
18%
3
21%
76-90

Забито

26
42
13 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 14
10 Не забивали 4
6
23%
4
10%
1-15
3
12%
6
14%
16-30
4
15%
5
12%
31-45
4
15%
7
17%
46-60
1
4%
6
14%
61-75
8
31%
14
33%
76-90

Пропущено

26
34
12 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 18
2
8%
4
12%
1-15
7
27%
6
18%
16-30
3
12%
7
21%
31-45
4
15%
7
21%
46-60
4
15%
3
9%
61-75
6
23%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2
Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2
Атлетико М
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2
Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 24 16 6 2 48 - 20 54
2. Севилья Заявка 24 14 8 2 36 - 16 50
3. Бетис Заявка 24 13 4 7 45 - 29 43
4. Атлетико М Заявка 24 11 6 7 42 - 34 39
5. Барселона Заявка 23 10 9 4 38 - 27 39
6. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 24 - 21 38
7. Вильярреал Заявка 24 9 9 6 38 - 23 36
8. Атлетик Б Заявка 24 8 10 6 25 - 21 34
9. Осасуна Заявка 24 8 8 8 25 - 27 32
10. Сельта Заявка 24 8 7 9 28 - 25 31
11. Райо Вальекано Заявка 23 9 4 10 27 - 27 31
12. Валенсия Заявка 24 7 9 8 36 - 38 30
13. Эспаньол Заявка 24 7 7 10 29 - 34 28
14. Эльче Заявка 24 6 8 10 26 - 33 26
15. Мальорка Заявка 23 6 8 9 22 - 36 26
16. Хетафе Заявка 24 6 7 11 23 - 27 25
17. Гранада Заявка 24 5 9 10 26 - 36 24
18. Алавес Заявка 24 5 5 14 19 - 39 20
19. Кадис Заявка 24 3 10 11 20 - 38 19
20. Леванте Заявка 24 2 8 14 24 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
2. Реал Мадрид Заявка 12 8 4 0 25 - 8 28
3. Райо Вальекано Заявка 12 8 2 2 20 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М Заявка 12 7 3 2 21 - 12 24
6. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
7. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
8. Эспаньол Заявка 12 6 3 3 18 - 15 21
9. Бетис Заявка 12 6 2 4 23 - 14 20
10. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
11. Мальорка Заявка 12 4 6 2 13 - 11 18
12. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
13. Атлетик Б Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
14. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
15. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
16. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
17. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
18. Осасуна Заявка 12 2 6 4 10 - 16 12
19. Леванте Заявка 12 1 6 5 13 - 21 9
20. Кадис Заявка 12 0 7 5 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
6. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
7. Барселона Заявка 12 3 7 2 15 - 14 16
8. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
9. Атлетико М Заявка 12 4 3 5 21 - 22 15
10. Валенсия Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
11. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
12. Вильярреал Заявка 11 2 5 4 9 - 10 11
13. Эльче Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
14. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Райо Вальекано Заявка 11 1 2 8 7 - 19 5
18. Хетафе Заявка 12 0 5 7 6 - 16 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 12 1 2 9 11 - 29 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Осасуна - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 февраля 2022, осталось 2 дня 15 часов 50 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Осасуна 0% (0)
    X 2.4% (1)
    Атлетико М 97.6% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Атлетико М
    4.10
    3.50
    2.18
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Осасуна - Атлетико М онлайн


    Прогнозы на матч Осасуна - Атлетико М

    Исход игры
    Осасуна
    0% (0)
    Ничья
    2.4% (1)
    Атлетико М
    97.6% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.53% (23)
    Меньше
    39.47% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    57.89% (22)
    Нет
    42.11% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    46.3% (19)
    0:2 Атлетико М
    22% (9)
    0:1 Атлетико М
    14.6% (6)
    1:3 Атлетико М
    4.9% (2)
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    Осасуна
    Атлетико М

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