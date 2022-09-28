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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Тоттенхэм
 
Позже
Айнтрахт Фр
Прогнозы 43
Тоттенхэм 97.7% (42)
X 2.3% (1)
Айнтрахт Фр 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Айнтрахт Фр
6.20
4.58
6.63
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Тоттенхэм
Айнтрахт Фр

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ришарлисон 2 0.67
Перишич Иван 0 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдстрём Йеспер 1 0.33

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
Кейн Гарри 1 0
Сон Хын Мин 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Дайер Эрик 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Эмерсон Жуниор 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хасебе Макото 1 0
Якич Кристиян 1 0
Н'Дика Эван 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2
Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3
Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Тоттенхэм Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Айнтрахт Фр Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
4. Марсель Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
2. Спортинг Л Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
2. Айнтрахт Фр Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Тоттенхэм Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Марсель Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Динамо Загреб Мохаррами Садех 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Айнтрахт Фр от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2022, осталось 2 дня 12 часов 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Тоттенхэм 97.7% (42)
    X 2.3% (1)
    Айнтрахт Фр 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    6.20
    4.58
    6.63
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Айнтрахт Фр онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Тоттенхэм
    97.7% (42)
    Ничья
    2.3% (1)
    Айнтрахт Фр
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.09% (31)
    Меньше
    27.91% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    69.77% (30)
    Нет
    30.23% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    62.8% (27)
    2:0 Тоттенхэм
    18.6% (8)
    1:0 Тоттенхэм
    9.3% (4)
    3:1 Тоттенхэм
    4.7% (2)
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    Айнтрахт Фр
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