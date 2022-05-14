  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион:
Майнц
2:2
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
1:0
10' Гол
Ингвартсен Маркус
1:1
26' Гол
Тута
1:2
35' Гол
Борре Рафаэль
2:2
49' Гол
Ингвартсен Маркус
51' Желтая карточка
Аарон Мартин
56' Желтая карточка
Бель Штефан
90'+3

Ход матча

10'
Ингвартсен Маркус
1:0
26'
1:1
Тута
35'
1:2
Борре Рафаэль
(Кнауфф Ансгар)
46'
 
Якич Кристиян
Роде Себастьян
49'
Ингвартсен Маркус
(Стах Антон)
2:2
51'
Аарон Мартин
 
56'
Бель Штефан
 
59'
 
Хрустич Айдин
Хёуге Йенс
59'
 
Хасебе Макото
Туре Альмами
60'
 
Ильзанкер Штефан
Тута
64'
Штёгер Кевин
Бутьюс Жан-Поль
 
64'
Баррейро Леандро
Стах Антон
 
68'
 
Ленц Кристофер
Н'Дика Эван
70'
Ли Чхэ-Сон
Ингвартсен Маркус
 
71'
Тауэр Никлас
Брозински Даниэль
 
77'
Небель Пауль
Ли Чхэ-Сон
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 118
Майнц 50% (59)
X 27.1% (32)
Айнтрахт Фр 22.9% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Дамен
Финн
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
18
Брозински
Даниэль
5
Бутьюс
Жан-Поль
31
Кор
Доминик
3
Аарон
Мартин
6
Стах
Антон
29
Буркардт
Джонатан
11
Ингвартсен
Маркус
1
Трапп
Кевин
18
Туре
Альмами
35
Тута
2
Н'Дика
Эван
36
Кнауфф
Ансгар
17
Роде
Себастьян
8
Соу
Джибриль
10
Костич
Филип
23
Хёуге
Йенс
15
Камада
Даити
19
Борре
Рафаэль
Майнц
3-4-2-1
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Майнц
Айнтрахт Фр

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед

25 матчей

36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
0:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:2
Б
3:0
К
3:0
Б
1:1
Б
4:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:1
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:3
Б
3:0
Б
2:1
Б
3:3
Б
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 11 (1) 0.32
Ингвартсен Маркус 6 (1) 0.18
Онисиво Карим 5 0.15
Видмер Сильван 4 0.12
Ли Чхэ-Сон II 4 0.12
Ньякат Мусса 4 (2) 0.12
Хак Александер 3 0.09
Бутьюс Жан-Поль 2 0.06
Бель Штефан 2 0.06
Стах Антон 1 0.03
Аарон Мартин 1 0.03
Штёгер Кевин 1 0.03
Баррейро Леандро 1 0.03
Салаи Адам 1 0.03
Сен-Жюст Джеремая 1 0.03
Лукоки Андерсон 1 0.03
Бюргзорг Делано 1 0.03
Кор Доминик 0 0
Небель Пауль 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 8 0.24
Линдстрём Йеспер 5 0.15
Костич Филип 4 0.12
Н'Дика Эван 4 0.12
Камада Даити 4 0.12
Тута 4 0.12
Пасьенса Гонсало 3 (1) 0.09
Соу Джибриль 2 0.06
Хёуге Йенс 2 0.06
Хрустич Айдин 2 0.06
Кнауфф Ансгар 1 0.03
Роде Себастьян 1 0.03
Хинтереггер Мартин 1 0.03
Ламмерс Сэм 1 0.03
Якич Кристиян 1 0.03
Дурм Эрик 0 0
Ленц Кристофер 0 0
Ахе Рагнар 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 8 2
Бель Штефан 9 0
Хак Александер 6 1
Свенссон Бо 7 0
Аарон Мартин 7 0
Стах Антон 6 0
Штёгер Кевин 3 0
Бутьюс Жан-Поль 3 0
Ли Чхэ-Сон II 3 0
Баррейро Леандро 3 0
Небель Пауль 3 0
Тауэр Никлас 1 1
Ингвартсен Маркус 2 0
Лукоки Андерсон 2 0
Салаи Адам 1 0
Видмер Сильван 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хинтереггер Мартин 6 0
Ленц Кристофер 6 0
Якич Кристиян 6 0
Борре Рафаэль 5 0
Соу Джибриль 5 0
Тута 3 1
Чендлер Тимоти 4 0
Хёуге Йенс 4 0
Пасьенса Гонсало 3 0
Н'Дика Эван 3 0
Трапп Кевин 2 0
Да Коста Данни 2 0
Костич Филип 2 0
Туре Альмами 2 0
Хрустич Айдин 2 0
Хасебе Макото 1 0
Ильзанкер Штефан 1 0
Роде Себастьян 1 0
Дурм Эрик 1 0
Ламмерс Сэм 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
24
16 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
8
25%
2
8%
1-15
5
16%
4
17%
16-30
3
9%
6
25%
31-45
5
16%
5
21%
46-60
3
9%
3
13%
61-75
8
25%
4
17%
76-90

Пропущено

12
28
5 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 15
0
0%
3
11%
1-15
1
8%
8
29%
16-30
4
33%
4
14%
31-45
1
8%
5
18%
46-60
4
33%
4
14%
61-75
2
17%
4
14%
76-90

Забито

18
20
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
1
6%
2
10%
1-15
4
22%
4
20%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
3
17%
3
15%
46-60
3
17%
3
15%
61-75
5
28%
5
25%
76-90

Пропущено

33
22
16 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
5
15%
5
23%
1-15
4
12%
5
23%
16-30
7
21%
1
5%
31-45
9
27%
1
5%
46-60
5
15%
5
23%
61-75
3
9%
5
23%
76-90

Забито

50
44
23 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 13
7 Не забивали 10
9
18%
4
9%
1-15
9
18%
8
18%
16-30
5
10%
9
20%
31-45
8
16%
8
18%
46-60
6
12%
6
14%
61-75
13
26%
9
20%
76-90

Пропущено

45
50
21 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 29
5
11%
8
16%
1-15
5
11%
13
26%
16-30
11
24%
5
10%
31-45
10
22%
6
12%
46-60
9
20%
9
18%
61-75
5
11%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Герта - Майнц 1:2 Майнц - Бавария 3:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Майнц - Штуттгарт 0:0
Кёльн - Майнц 3:2 Аугсбург - Майнц 2:1 Боруссия М - Майнц 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Майнц - Боруссия Д 0:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Майнц - Байер Л 3:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 34 24 5 5 97 - 37 77
2. Боруссия Д Заявка 34 22 3 9 85 - 52 69
3. Байер Л Заявка 34 19 7 8 80 - 47 64
4. РБ Лейпциг Заявка 34 17 7 10 72 - 37 58
5. Унион Берлин Заявка 34 16 9 9 50 - 44 57
6. Фрайбург Заявка 34 15 10 9 58 - 46 55
7. Кёльн Заявка 34 14 10 10 52 - 49 52
8. Майнц Заявка 34 13 7 14 50 - 45 46
9. Хоффенхайм Заявка 34 13 7 14 58 - 60 46
10. Боруссия М Заявка 33 11 9 13 54 - 61 42
11. Бохум Заявка 33 12 6 15 38 - 52 42
12. Вольфсбург Заявка 34 12 6 16 43 - 54 42
13. Айнтрахт Фр Заявка 34 10 12 12 45 - 49 42
14. Аугсбург Заявка 34 10 8 16 39 - 56 38
15. Герта Заявка 34 9 6 19 37 - 71 33
16. Штуттгарт Заявка 34 7 12 15 41 - 59 33
17. Арминия Заявка 34 5 13 16 27 - 53 28
18. Гройтер Фюрт Заявка 34 3 9 22 28 - 82 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 13 2 2 48 - 15 41
2. Боруссия Д Заявка 17 13 0 4 52 - 28 39
3. Унион Берлин Заявка 17 10 5 2 25 - 17 35
4. РБ Лейпциг Заявка 17 11 2 4 43 - 17 35
5. Майнц Заявка 17 10 5 2 33 - 11 35
6. Байер Л Заявка 17 10 2 5 39 - 23 32
7. Кёльн Заявка 17 9 4 4 27 - 21 31
8. Фрайбург Заявка 17 8 5 4 32 - 25 29
9. Боруссия М Заявка 17 8 4 5 33 - 27 28
10. Бохум Заявка 16 8 4 4 21 - 17 28
11. Хоффенхайм Заявка 17 8 4 5 34 - 24 28
12. Аугсбург Заявка 17 7 4 6 25 - 26 25
13. Вольфсбург Заявка 17 7 3 7 25 - 21 24
14. Штуттгарт Заявка 17 6 4 7 28 - 32 22
15. Герта Заявка 17 6 3 8 24 - 33 21
16. Айнтрахт Фр Заявка 17 4 7 6 20 - 22 19
17. Арминия Заявка 17 2 10 5 15 - 23 16
18. Гройтер Фюрт Заявка 17 3 5 9 15 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 11 3 3 49 - 22 36
2. Байер Л Заявка 17 9 5 3 41 - 24 32
3. Боруссия Д Заявка 17 9 3 5 33 - 24 30
4. Фрайбург Заявка 17 7 5 5 26 - 21 26
5. РБ Лейпциг Заявка 17 6 5 6 29 - 20 23
6. Айнтрахт Фр Заявка 17 6 5 6 25 - 27 23
7. Унион Берлин Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
8. Кёльн Заявка 17 5 6 6 25 - 28 21
9. Хоффенхайм Заявка 17 5 3 9 24 - 36 18
10. Вольфсбург Заявка 17 5 3 9 18 - 33 18
11. Боруссия М Заявка 16 3 5 8 21 - 34 14
12. Бохум Заявка 17 4 2 11 17 - 35 14
13. Аугсбург Заявка 17 3 4 10 14 - 30 13
14. Герта Заявка 17 3 3 11 13 - 38 12
15. Арминия Заявка 17 3 3 11 12 - 30 12
16. Штуттгарт Заявка 17 1 8 8 13 - 27 11
17. Майнц Заявка 17 3 2 12 17 - 34 11
18. Гройтер Фюрт Заявка 17 0 4 13 13 - 49 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
Новости матча
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Майнц 50% (59)
    X 27.1% (32)
    Айнтрахт Фр 22.9% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости
    Где смотреть матч Майнц 2:2 Айнтрахт Фр онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Майнц 2:2 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Майнц
    50% (59)
    Ничья
    27.1% (32)
    Айнтрахт Фр
    22.9% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.64% (59)
    Меньше
    46.36% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    79.09% (87)
    Нет
    20.91% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Майнц
    29.7% (35)
    1:1 Ничья
    23.7% (28)
    1:0 Майнц
    13.6% (16)
    1:2 Айнтрахт Фр
    12.7% (15)
    0:1 Айнтрахт Фр
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:1 Майнц
    1.7% (2)
    3:2 Майнц
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     