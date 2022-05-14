Стадион: MEWA Arena
2:2
Конец матча
1:0
10' ГолИнгвартсен Маркус
1:1
26' ГолТута
1:2
35' ГолБорре Рафаэль
2:2
49' ГолИнгвартсен Маркус
51' Желтая карточкаАарон Мартин
56' Желтая карточкаБель Штефан
Ход матча
10'
26'
1:1
35'
1:2
49'
2:2
51'
56'
60'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
31
Кор
Доминик
18
Туре
Альмами
35
Тута
10
Костич
Филип
23
Хёуге
Йенс
15
Камада
Даити
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Тауэр НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Штёгер КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульНападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Туре АльмамиЗащитник
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ахе РагнарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Майнц
Айнтрахт Фр
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед
25 матчей
36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|11 (1)
|0.32
|Ингвартсен Маркус
|6 (1)
|0.18
|Онисиво Карим
|5
|0.15
|Видмер Сильван
|4
|0.12
|Ли Чхэ-Сон II
|4
|0.12
|Ньякат Мусса
|4 (2)
|0.12
|Хак Александер
|3
|0.09
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0.06
|Бель Штефан
|2
|0.06
|Стах Антон
|1
|0.03
|Аарон Мартин
|1
|0.03
|Штёгер Кевин
|1
|0.03
|Баррейро Леандро
|1
|0.03
|Салаи Адам
|1
|0.03
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.03
|Лукоки Андерсон
|1
|0.03
|Бюргзорг Делано
|1
|0.03
|Кор Доминик
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борре Рафаэль
|8
|0.24
|Линдстрём Йеспер
|5
|0.15
|Костич Филип
|4
|0.12
|Н'Дика Эван
|4
|0.12
|Камада Даити
|4
|0.12
|Тута
|4
|0.12
|Пасьенса Гонсало
|3 (1)
|0.09
|Соу Джибриль
|2
|0.06
|Хёуге Йенс
|2
|0.06
|Хрустич Айдин
|2
|0.06
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.03
|Роде Себастьян
|1
|0.03
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.03
|Ламмерс Сэм
|1
|0.03
|Якич Кристиян
|1
|0.03
|Дурм Эрик
|0
|0
|Ленц Кристофер
|0
|0
|Ахе Рагнар
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|8
|2
|Бель Штефан
|9
|0
|Хак Александер
|6
|1
|Свенссон Бо
|7
|0
|Аарон Мартин
|7
|0
|Стах Антон
|6
|0
|Штёгер Кевин
|3
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|3
|0
|Баррейро Леандро
|3
|0
|Небель Пауль
|3
|0
|Тауэр Никлас
|1
|1
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Видмер Сильван
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ньякат Мусса
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хинтереггер Мартин
|6
|0
|Ленц Кристофер
|6
|0
|Якич Кристиян
|6
|0
|Борре Рафаэль
|5
|0
|Соу Джибриль
|5
|0
|Тута
|3
|1
|Чендлер Тимоти
|4
|0
|Хёуге Йенс
|4
|0
|Пасьенса Гонсало
|3
|0
|Н'Дика Эван
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Да Коста Данни
|2
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Туре Альмами
|2
|0
|Хрустич Айдин
|2
|0
|Хасебе Макото
|1
|0
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|Роде Себастьян
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Ламмерс Сэм
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
24
16 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
8
25%
2
8%
1-15
5
16%
4
17%
16-30
3
9%
6
25%
31-45
5
16%
5
21%
46-60
3
9%
3
13%
61-75
8
25%
4
17%
76-90
Пропущено
12
28
5 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 15
0
0%
3
11%
1-15
1
8%
8
29%
16-30
4
33%
4
14%
31-45
1
8%
5
18%
46-60
4
33%
4
14%
61-75
2
17%
4
14%
76-90
Забито
18
20
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
1
6%
2
10%
1-15
4
22%
4
20%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
3
17%
3
15%
46-60
3
17%
3
15%
61-75
5
28%
5
25%
76-90
Пропущено
33
22
16 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
5
15%
5
23%
1-15
4
12%
5
23%
16-30
7
21%
1
5%
31-45
9
27%
1
5%
46-60
5
15%
5
23%
61-75
3
9%
5
23%
76-90
Забито
50
44
23 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 13
7 Не забивали 10
9
18%
4
9%
1-15
9
18%
8
18%
16-30
5
10%
9
20%
31-45
8
16%
8
18%
46-60
6
12%
6
14%
61-75
13
26%
9
20%
76-90
Пропущено
45
50
21 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 29
5
11%
8
16%
1-15
5
11%
13
26%
16-30
11
24%
5
10%
31-45
10
22%
6
12%
46-60
9
20%
9
18%
61-75
5
11%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Герта - Майнц 1:2 Майнц - Бавария 3:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Майнц - Штуттгарт 0:0
Кёльн - Майнц 3:2 Аугсбург - Майнц 2:1 Боруссия М - Майнц 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Майнц - Боруссия Д 0:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Майнц - Байер Л 3:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|34
|24
|5
|5
|97 - 37
|77
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|34
|22
|3
|9
|85 - 52
|69
|3.
|Байер Л
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|80 - 47
|64
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|72 - 37
|58
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|50 - 44
|57
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|58 - 46
|55
|7.
|Кёльн
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|52 - 49
|52
|8.
|Майнц
|Заявка
|34
|13
|7
|14
|50 - 45
|46
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|34
|13
|7
|14
|58 - 60
|46
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|54 - 61
|42
|11.
|Бохум
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|38 - 52
|42
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|43 - 54
|42
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|45 - 49
|42
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|39 - 56
|38
|15.
|Герта
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|37 - 71
|33
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|41 - 59
|33
|17.
|Арминия
|Заявка
|34
|5
|13
|16
|27 - 53
|28
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|34
|3
|9
|22
|28 - 82
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|48 - 15
|41
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|13
|0
|4
|52 - 28
|39
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|25 - 17
|35
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|43 - 17
|35
|5.
|Майнц
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|33 - 11
|35
|6.
|Байер Л
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|39 - 23
|32
|7.
|Кёльн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 21
|31
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|32 - 25
|29
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|33 - 27
|28
|10.
|Бохум
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|21 - 17
|28
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 24
|28
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 26
|25
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 21
|24
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 32
|22
|15.
|Герта
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|24 - 33
|21
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|17.
|Арминия
|Заявка
|17
|2
|10
|5
|15 - 23
|16
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|49 - 22
|36
|2.
|Байер Л
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|41 - 24
|32
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 24
|30
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|26 - 21
|26
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|29 - 20
|23
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 27
|23
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|8.
|Кёльн
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|25 - 28
|21
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|24 - 36
|18
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 33
|18
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 34
|14
|12.
|Бохум
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|17 - 35
|14
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|14 - 30
|13
|14.
|Герта
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|13 - 38
|12
|15.
|Арминия
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 30
|12
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 27
|11
|17.
|Майнц
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|17 - 34
|11
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|17
|0
|4
|13
|13 - 49
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Майнц 2:2 Айнтрахт Фр
Исход игры
Майнц
50% (59)
Ничья
27.1% (32)
Айнтрахт Фр
22.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
53.64% (59)
Меньше
46.36% (51)
Обе команды забьют
Да
79.09% (87)
Нет
20.91% (23)
Популярный счёт
2:1 Майнц
29.7% (35)
1:1 Ничья
23.7% (28)
1:0 Майнц
13.6% (16)
1:2 Айнтрахт Фр
12.7% (15)
0:1 Айнтрахт Фр
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:1 Майнц
1.7% (2)
3:2 Майнц
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!