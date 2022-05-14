Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Матч возобновлен

47' Ньякат Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Как он промахнулся? Стах Антон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

44' Плохо сыграл Тута - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

43' Майнц выполняет удар от ворот.

41' Костич Филип нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

41' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Брозински Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Отличные скиллы показывает Камада Даити , обводя своих соперников

39' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

39' Отличные скиллы показывает Буркардт Джонатан , обводя своих соперников

39' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Г О О О О Л - Борре Рафаэль забивает с правой ноги!

35' ШАНС! Борре Рафаэль вышел один на один с голкипером...

34' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Хорошую попытку сделал Бель Штефан . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Майнц

28' Соу Джибриль не смог попасть в створ ударом издали

27' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Айнтрахт Фр будет все-таки засчитан.

26' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

26' Г О О О О Л - Тута первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

26' Почти гол! Борре Рафаэль пробил головой по воротам, но Финн Дамен спас!

26' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Удар от ворот произведет Майнц

24' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Майнц выполняет удар от ворот.

19' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Майнц выполняет удар от ворот.

11' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Г О О О О Л - Ингвартсен Маркус забивает ударом с правой ноги!

10' Отличные скиллы показывает Ингвартсен Маркус , обводя своих соперников

9' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Стах Антон из команды Майнц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

8' Туре Альмами выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Буркардт Джонатан нанес удар, мяч был парирован, но Кевин Трапп не удержал его в руках.

8' Буркардт Джонатан из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

7' Н'Дика Эван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Туре Альмами выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Майнц начинает с центра поля