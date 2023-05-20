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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 7.
Байя
1:1
Конец матча
Гойяс
0'
1:0
25' Гол
Стум Эвералдо
1:1
31' Гол
Bruno Melo
36' Желтая карточка
Ze Ricardo2
62' Желтая карточка
Alesson Batista
69' Желтая карточка
Магиньо
75' Желтая карточка
Emerson Avila
84' Желтая карточка
Ryan Santos
90'+9
22
Маркос
Дос
Сантос
3
Габриэл
Шавьер
33
David
Omar
Rodriguez
Barrera
II
31
Уго
Витор
29
Vitor
Jacare
8
Соуза
Коули
16
Thaciano
66
Ryan
Santos
7
Ademir
Santos
9
Стум
Эвералдо
11
Gabriel
Teixeira
23
Tadeu
I
2
Магиньо
3
Lucas
Halter
19
Bruno
Melo
6
Sander
20
Диего
Рибас
12
Willian
VI
5
Ze
Ricardo2
27
Alesson
Batista
10
Паласиос
Хулиан
17
Matheus
Peixoto
Байя
3-4-3
Гойяс
4-4-2

История личных встреч

Байя
Гойяс

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
3:3
СA
1:1
СA
4:3
СA
1:1
СB
4:2
СB
0:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2.67
2

Среднее время на гол

33
45

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

2.17
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

41
45

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 2 0.29
Gabriel Teixeira 2 0.29
Thaciano 1 0.14
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.14
Ademir Santos 1 0.14
Vitor Jacare 1 0.14
Соуза Коули 0 0
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Melo 2 0.29
Matheus Peixoto 1 0.14
Аподи Диаллиссон 1 0.14
Магиньо 1 0.14
Lucas Halter 1 0.14
Sander 0 0
Ze Ricardo2 0 0
Паласиос Хулиан 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 2 1
Vitor Jacare 3 0
Rezende2 1 1
Ademir Santos 2 0
Асеведо Николас 2 0
Gabriel Teixeira 2 0
Уго Витор 1 0
Yago I 1 0
Сисиньо Неусиано 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Matheus Bahia 1 0
Jhoanner Chavez 1 0
Ryan Santos 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магиньо 3 1
Lucas Halter 2 1
Bruno Melo 3 0
Ze Ricardo2 3 0
Matheus Peixoto 2 0
Диего Рибас 1 0
Vinicius XII 1 0
Willian VI 1 0
Лукас Джонни 1 0
Alesson Batista 1 0
Sidimar Fernando Cigolini 1 0
Паласиос Хулиан 1 0
Dodozinho 1 0
Emerson Avila 1 0

Результаты матчей

Байя
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гойяс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
1
Байя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гойяс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

1
5
Байя
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Гойяс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

5
6

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
4
50%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
3
43%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

13
12
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
2
15%
2
17%
1-15
4
31%
3
25%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сантос - Байя 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0 Байя - Коритиба Парана 3:1
Васко да Гама - Байя 0:1 Байя - Волта-Редонда 4:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Волта-Редонда - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 3:0 Жакуипенсе - Байя 1:1 Байя - КРБ Масейо 3:0 Байя - Итабуна 4:1 Флуминенсе ПИ - Байя 1:1 Итабуна - Байя 1:0 Камбориу - Байя 0:1 Байя - Витория 1:1 Жакуипенсе - Байя 1:4 Итабуна - Байя 4:0 Спорт Ресифи - Байя 6:0
Гойяс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2
Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Анаполис 3:0 Агуя де Мараба - Гойяс 0:0 Анаполис - Гойяс 0:1 Гойяс - Гояния 2:0 АСА Арапирака - Гойяс 1:1 Гояния - Гойяс 3:8 Морриньос - Гойяс 1:3 Гойяс - Гояния 2:0 Гойяс - Гойянезия 2:0

Результаты матчей

Байя
Гойяс

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Байя
Гойяс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Флуминенсе
 0:0 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Крузейро
 6 4 0 2 11 - 5 12
5.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 7 4 0 3 10 - 8 12
6.
Сан-Паулу
 2:1 7 3 3 1 10 - 5 12
7.
Атлетико Минейро
 1:1 7 3 2 2 10 - 6 11
8.
Сантос
 6 3 1 2 8 - 5 10
9.
Форталеза Сеара
 1:2 7 2 4 1 10 - 6 10
10.
Ред Булл Брагантино
 1:0 7 2 4 1 10 - 11 10
11.
Фламенго
 6 3 0 3 12 - 9 9
12.
Гремио
 6 2 2 2 7 - 9 8
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 1 3 4 - 8 7
14.
Байя
 7 2 1 4 9 - 12 7
15.
Гойяс
 7 2 1 4 6 - 13 7
16.
Васко да Гама
 1:2 7 1 3 3 7 - 9 6
17.
Коринтианс
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Куяба
 6 1 1 4 5 - 12 4
19.
Америка Минейро
 2:1 7 1 1 5 7 - 18 4
20.
Коритиба Парана
 1:1 7 0 3 4 6 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
3.
Сан-Паулу
 2:1 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 3 3 0 0 7 - 3 9
5.
Флуминенсе
 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
6.
Сантос
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
Ред Булл Брагантино
 1:0 4 2 1 1 5 - 6 7
8.
Фламенго
 3 2 0 1 7 - 3 6
9.
Атлетико Минейро
 1:1 3 2 0 1 5 - 3 6
10.
Крузейро
 3 2 0 1 3 - 3 6
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
12.
Гойяс
 3 2 0 1 5 - 7 6
13.
Форталеза Сеара
 1:2 3 1 2 0 5 - 3 5
14.
Гремио
 3 1 2 0 4 - 3 5
15.
Коринтианс
 3 1 2 0 4 - 3 5
16.
Байя
 4 1 1 2 7 - 7 4
17.
Америка Минейро
 2:1 4 1 0 3 3 - 10 3
18.
Коритиба Парана
 1:1 4 0 3 1 3 - 6 3
19.
Васко да Гама
 1:2 3 0 1 2 2 - 4 1
20.
Куяба
 3 0 1 2 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 0:0 4 2 1 1 7 - 4 7
2.
Крузейро
 3 2 0 1 8 - 2 6
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Атлетико Минейро
 1:1 4 1 2 1 5 - 3 5
5.
Форталеза Сеара
 1:2 4 1 2 1 5 - 3 5
6.
Васко да Гама
 1:2 4 1 2 1 5 - 5 5
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 1 0 7 - 2 4
8.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Куяба
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
12.
Гремио
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Ред Булл Брагантино
 1:0 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 4 1 0 3 3 - 5 3
15.
Сан-Паулу
 2:1 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Америка Минейро
 2:1 3 0 1 2 4 - 8 1
18.
Гойяс
 4 0 1 3 1 - 6 1
19.
Коритиба Парана
 1:1 3 0 0 3 3 - 9 0
20.
Коринтианс
 3 0 0 3 2 - 8 0
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Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 3 (2)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 3
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 5
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Гойяс Магиньо 1 3
Весь список
  • Желтая карточка
    75'
    Emerson Avila получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    69'
    Магиньо получил желтую карточку от судьи
  • 67'
    Alesson Batista уходит с поля. Габриэль Новаэш выходит вместо него
  • 67'
    Хулиан Паласиос уходит с поля. Dodozinho выходит вместо него
  • Желтая карточка
    62'
    Alesson Batista получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Gabriel Xavier уходит с поля. Асеведо Николас выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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