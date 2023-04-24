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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 2.
Гойяс
3:1
Конец матча
Коринтианс
0'
0:1
17' Гол
Roger I
21' Желтая карточка
Fabio Santos IV
26' Желтая карточка
Bruno Melo
1:1
31' Гол
Matheus Peixoto
45' Желтая карточка
Matheus Peixoto
53' Желтая карточка
Вера Фаусто
68' Желтая карточка
Ze Ricardo2
2:1
81' Гол
Lucas Halter
82' Желтая карточка
Julian Palacios
84' Желтая карточка
Lucas Halter
3:1
90' Гол
Аподи Диаллиссон
90'+9
23
Tadeu
I
2
Магиньо
3
Lucas
Halter
19
Bruno
Melo
6
Sander
5
Ze
Ricardo2
40
Everton
Morelli
20
Диего
Рибас
10
Julian
Palacios
7
Vinicius
XII
17
Matheus
Peixoto
12
Кассио
Рамос
25
Мендес
Бруно
II
4
Жил
Карлос
31
Бальбуэна
Фабиан
6
Fabio
Santos
IV
37
Eduardo
Queiroz
5
Вера
Фаусто
20
Жулиано
де
Паула
10
Roger
I
77
Chrystian
Barletta
9
Алберто
Юри
Гойяс
4-2-3-1
Коринтианс
4-2-3-1

История личных встреч

Гойяс
Коринтианс

10 матчей

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
90%
2 победы 9 ничьих 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

19 матчей

15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

10.5%
57.9%
31.6%
2 победы 11 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
0:0
БСА
0:1
БСА
5:2
БСА
1:2
БСА
1:1
СA
1:1
СA
5:1
СA
1:4
СA
0:0
КБ
4:0
КБ
3:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

0.9
1.11

Среднее время на гол

100
81

Всего голов

24
9

Голов в среднем за матч

2.67
0.9

Среднее время на гол

33
100

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

1.74
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аподи Диаллиссон 1 0.5
Matheus Peixoto 1 0.5
Lucas Halter 1 0.5
Sander 0 0
Julian Palacios 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 2 1
Matheus Araujo 1 0.5
Вера Фаусто 0 0

Карточки

Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Melo 2 0
Matheus Peixoto 1 0
Лукас Джонни 1 0
Lucas Halter 1 0
Sidimar Fernando Cigolini 1 0
Ze Ricardo2 1 0
Julian Palacios 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Фаусто 2 0
Рони 1 0
Roger I 1 0
Fabio Santos IV 1 0
Фагнер Лемос 1 0

Результаты матчей

Гойяс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Гойяс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Гойяс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Гойяс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0
Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Анаполис 3:0 Агуя де Мараба - Гойяс 0:0 Анаполис - Гойяс 0:1 Гойяс - Гояния 2:0 АСА Арапирака - Гойяс 1:1 Гояния - Гойяс 3:8 Морриньос - Гойяс 1:3 Гойяс - Гояния 2:0 Гойяс - Гойянезия 2:0 Гойяс - Гремио Анаполис 3:0 Иньюмас - Гойяс 0:1 Гойяс - Вила Нова 1:0 КРАК - Гойяс 3:3 Ипора - Гойяс 1:2 Гойяс - Анаполис 1:1
Коринтианс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3
Коринтианс - Итуано 1:1 Коринтианс - Санту-Андре 3:1 Сантос - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Мирасол 3:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Португеза - Коринтианс 0:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Гуарани Кампинас 2:1 Интер Лимейра - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Агуа-Санта 3:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:1 Коритиба Парана - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Сеара 1:0

Результаты матчей

Гойяс
Коринтианс

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Гойяс
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Васко да Гама
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Ред Булл Брагантино
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фламенго
 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Сан-Паулу
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Крузейро
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Гремио
 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Атлетико Паранаэнсе
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Гойяс
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Коринтианс
 2 1 0 1 3 - 4 3
15.
Сантос
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Атлетико Минейро
 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Коритиба Парана
 2 0 0 2 0 - 6 0
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Флуминенсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Гойяс
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Крузейро
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Гремио
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Сантос
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Куяба
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Васко да Гама
 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фламенго
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Крузейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Гремио
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Сантос
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Коринтианс
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Васко да Гама Gabriel Pec 2 (1)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 2
Коринтианс Roger I 2
Форталеза Сеара Picachu 2
Интернасьонал Порту Алегре José Maurisio3 2
Весь список

Топ нарушителей
Крузейро Маркес Лукас 1 2
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 1
Куяба Филипе Аугусто 1 1
Сантос Сотельдо Йеферсон 1 1
Гремио Каннеманн Вальтер 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      49'
      Matheus Peixoto получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Хулиан Паласиос сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Matheus Peixoto бьет в цель!
    • Желтая карточка
      26'
      Бруно Мело получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      21'
      Фабио Сантос получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Вера Фаусто сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Roger Guedes бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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