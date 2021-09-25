Швейцария: Суперлига 2021-2022
Серветт
1:1
Конец матча
Стадион: Стад де Женев
Лозанна-Спорт
13' Желтая карточкаТомас Тразье
26' Желтая карточкаВаль Тео
1:0
32' ГолСтеванович Мирослав
43' Желтая карточкаСеспедес Борис
1:1
44' ПенальтиКукурузович Степан
45' Желтая карточкаAnel Husic
45' Желтая карточкаСассо Венсан
54' Желтая карточкаKarim Sow
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
40
Диао
Мори
26
Шафик
Фуад
71
Karim
Sow
51
Anel
Husic
28
Сузуки
Тоити
21
Kouadio
Jean
38
Томас
Тразье
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
71 Karim SowЗащитник
- Защитник
-
51 Anel HusicЗащитник
-
28 Сузуки ТоитиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Kouadio JeanПолузащитник
-
38 Томас ТразьеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
-
98 Койл ТрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilija Borenovic
Ход матча
13'
26'
32'
1:0
43'
44'
45'
45'
54'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
7 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
60 Владение мячом, % 40
История личных встреч
Серветт
Лозанна-Спорт
17 матчей
76.5%
23.5%
0%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
35.3%
-5.9%
12 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
0%
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
0%
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
0%
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
30 матчей
43.3%
20%
36.7%
13 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
30%
36.7%
33.3%
9 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конья Тимоте
|3
|0.38
|Стеванович Мирослав
|2
|0.25
|Киэ Грежон
|2
|0.25
|Руй Стив
|2
|0.25
|Имери Кастриот
|2
|0.25
|Антунес Алексис
|1
|0.13
|Валь Тео
|1 (1)
|0.13
|Сотье Антони
|1
|0.13
|Роделен Ронни
|1
|0.13
|Клиши Гаэль
|0
|0
|Сеспедес Борис
|0
|0
|Оберлин Димитри
|0
|0
|Диалло Мусса
|0
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уаттара Брахима
|2
|0.25
|Маю Хишам
|2
|0.25
|Zeki Amdouni
|2
|0.25
|Кукурузович Степан
|1 (1)
|0.13
|Монтейру Элтон
|1
|0.13
|Anel Husic
|1
|0.13
|Зохури Армель
|0
|0
|Шафик Фуад
|0
|0
|Барес Габриэль
|0
|0
|Kouadio Jean
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|3
|1
|Сеспедес Борис
|3
|0
|Сотье Антони
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Клиши Гаэль
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Диалло Мусса
|1
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anel Husic
|4
|0
|Сузуки Тоити
|4
|0
|Зохури Армель
|4
|0
|Karim Sow
|3
|0
|Маю Хишам
|2
|0
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|Томас Тразье
|2
|0
|Шафик Фуад
|1
|0
|Монтейру Элтон
|1
|0
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|Уаттара Брахима
|1
|0
|Kouadio Jean
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серветт
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|20% (3)
|6.67% (1)
|Лозанна-Спорт
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: +8 =4 -8Цюрих 2:2 Серветт Concordia1 1:4 Серветт Серветт 5:1 Санкт-Галлен Грасcхоппер 1:1 Серветт
Серветт 4:1 Люцерн FC Amical Saint-Prex 0:6 Серветт Базель 5:1 Серветт Серветт 0:2 Лугано Серветт 2:0 Мольде Сьон 1:2 Серветт Мольде 3:0 Серветт Марсель 3:1 Серветт Серветт 1:1 Динамо Киев Ивердон 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс FC Bramois 0:11 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Вадуц 1:3 Серветт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Люцерн 3:0 Серветт
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +7 =7 -6Лозанна-Спорт 1:6 Янг Бойз Бюль 2:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Сьон Люцерн 1:1 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 2:2 Базель FC Echichens 0:2 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Цюрих 3:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен Лозанна-Спорт 4:0 Стад Лозанна-Уши Ницца 0:3 Лозанна-Спорт Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Лозанна-Спорт 4:2 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:3 Базель
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|7
|4
|3
|0
|19 - 6
|15
|2.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|3.
|Цюрих
|7
|4
|2
|1
|15 - 12
|14
|4.
|Серветт
|8
|3
|3
|2
|16 - 14
|12
|5.
|Сьон
|7
|2
|3
|2
|9 - 13
|9
|6.
|Лугано
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|Грасcхоппер
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|8.
|Санкт-Галлен
|8
|1
|3
|4
|11 - 18
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|8
|0
|4
|4
|9 - 19
|4
|10.
|Люцерн
|7
|0
|4
|3
|10 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сьон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|2.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Базель
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|4.
|Серветт
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|5.
|Цюрих
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|6.
|Лугано
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|7.
|Грасcхоппер
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Санкт-Галлен
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|9.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|10.
|Люцерн
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|Янг Бойз
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|3.
|Цюрих
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|4.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|5.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|6.
|Грасcхоппер
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Сьон
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|9.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|10.
|Люцерн
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|10
|2
|2
|2.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|5
|0
|1
|3.
|Янг Бойз
|Элиа Мешак
|4
|0
|3
|4.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|4
|1
|1
|5.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|4
|1
|3.
|Серветт
|Сассо Венсан
|3
|1
|4.
|Лугано
|Кустодио Оливье
|4
|0
|5.
|Сьон
|Ди Сере
|4
|0