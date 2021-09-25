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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Серветт
1:1
Конец матча

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
13' Желтая карточка
Томас Тразье
26' Желтая карточка
Валь Тео
1:0
32' Гол
Стеванович Мирослав
43' Желтая карточка
Сеспедес Борис
1:1
44' Пенальти
Кукурузович Степан
45' Желтая карточка
Anel Husic
45' Желтая карточка
Сассо Венсан
54' Желтая карточка
Karim Sow
90'+4
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
5
Сеспедес
Борис
12
Роделен
Ронни
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
25
Киэ
Грежон
17
Имери
Кастриот
40
Диао
Мори
26
Шафик
Фуад
71
Karim
Sow
5
Гриппо
Симоне
51
Anel
Husic
28
Сузуки
Тоити
10
Пуэртас
Кэмерон
7
Кукурузович
Степан
21
Kouadio
Jean
38
Томас
Тразье
9
Zeki
Amdouni
Серветт
4-1-2-3
Лозанна-Спорт
5-4-1

Ход матча

13'
 
Томас Тразье
26'
Валь Тео
 
32'
Стеванович Мирослав
(Валь Тео)
1:0
43'
Сеспедес Борис
 
44'
1:1
Кукурузович Степан
45'
 
Anel Husic
45'
Сассо Венсан
 
46'
 
Маю Хишам
Kouadio Jean
54'
 
Karim Sow
73'
Схалк Алекс
Имери Кастриот
 
73'
Антунес Алексис
Роделен Ронни
 
81'
 
Уаттара Брахима
Zeki Amdouni
81'
 
Койл Трей
Пуэртас Кэмерон
83'
Диалло Мусса
Сотье Антони
 
90'
 
Монтейру Элтон
Гриппо Симоне

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

История личных встреч

Серветт
Лозанна-Спорт

17 матчей

76.5%
23.5%
0%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
35.3%
-5.9%
12 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

0%
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

0%
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

0%
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

30 матчей

43.3%
20%
36.7%
13 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

30%
36.7%
33.3%
9 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:4
С
3:1
С
1:1
С
2:1
ТМК
3:2
ЧЛ
3:1
ЧЛ
0:2
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
4:2
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:3
ЧЛ
2:1
КШ
0:1
С
3:0
С
1:0
С
0:1
С
5:1
С
0:0
С
3:1
С
0:0
С
4:2
ТМС
1:2
ЧЛ
0:2
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:3
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конья Тимоте 3 0.38
Стеванович Мирослав 2 0.25
Киэ Грежон 2 0.25
Руй Стив 2 0.25
Имери Кастриот 2 0.25
Антунес Алексис 1 0.13
Валь Тео 1 (1) 0.13
Сотье Антони 1 0.13
Роделен Ронни 1 0.13
Клиши Гаэль 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Оберлин Димитри 0 0
Диалло Мусса 0 0
Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уаттара Брахима 2 0.25
Маю Хишам 2 0.25
Zeki Amdouni 2 0.25
Кукурузович Степан 1 (1) 0.13
Монтейру Элтон 1 0.13
Anel Husic 1 0.13
Зохури Армель 0 0
Шафик Фуад 0 0
Барес Габриэль 0 0
Kouadio Jean 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 3 1
Сеспедес Борис 3 0
Сотье Антони 2 0
Валь Тео 2 0
Клиши Гаэль 1 0
Руй Стив 1 0
Киэ Грежон 1 0
Диалло Мусса 1 0
Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anel Husic 4 0
Сузуки Тоити 4 0
Зохури Армель 4 0
Karim Sow 3 0
Маю Хишам 2 0
Пуэртас Кэмерон 2 0
Томас Тразье 2 0
Шафик Фуад 1 0
Монтейру Элтон 1 0
Нанизаямо Микаэль 1 0
Уаттара Брахима 1 0
Kouadio Jean 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 6.67% (1) 33.33% (5) 26.67% (4) 6.67% (1) 20% (3) 6.67% (1)
 Лозанна-Спорт 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 0 22.22% (2) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Цюрих 2:2 Серветт Concordia1 1:4 Серветт Серветт 5:1 Санкт-Галлен Грасcхоппер 1:1 Серветт
Серветт 4:1 Люцерн FC Amical Saint-Prex 0:6 Серветт Базель 5:1 Серветт Серветт 0:2 Лугано Серветт 2:0 Мольде Сьон 1:2 Серветт Мольде 3:0 Серветт Марсель 3:1 Серветт Серветт 1:1 Динамо Киев Ивердон 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс FC Bramois 0:11 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Вадуц 1:3 Серветт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Люцерн 3:0 Серветт
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Лозанна-Спорт 1:6 Янг Бойз Бюль 2:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Сьон Люцерн 1:1 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 2:2 Базель FC Echichens 0:2 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Цюрих 3:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен Лозанна-Спорт 4:0 Стад Лозанна-Уши Ницца 0:3 Лозанна-Спорт Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Лозанна-Спорт 4:2 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:3 Базель
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 7 4 3 0 19 - 6 15
2. Янг Бойз 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Цюрих 7 4 2 1 15 - 12 14
4. Серветт 8 3 3 2 16 - 14 12
5. Сьон 7 2 3 2 9 - 13 9
6. Лугано 6 2 2 2 8 - 8 8
7. Грасcхоппер 7 1 4 2 7 - 8 7
8. Санкт-Галлен 8 1 3 4 11 - 18 6
9. Лозанна-Спорт 8 0 4 4 9 - 19 4
10. Люцерн 7 0 4 3 10 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 4 2 1 1 6 - 5 7
2. Янг Бойз 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Базель 3 2 1 0 12 - 3 7
4. Серветт 4 2 1 1 10 - 5 7
5. Цюрих 3 2 1 0 7 - 4 7
6. Лугано 4 1 2 1 4 - 5 5
7. Грасcхоппер 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Санкт-Галлен 4 0 3 1 6 - 8 3
9. Лозанна-Спорт 4 0 2 2 5 - 11 2
10. Люцерн 4 0 2 2 6 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 4 2 2 0 7 - 3 8
2. Янг Бойз 4 2 1 1 11 - 6 7
3. Цюрих 4 2 1 1 8 - 8 7
4. Серветт 4 1 2 1 6 - 9 5
5. Санкт-Галлен 4 1 0 3 5 - 10 3
6. Грасcхоппер 4 0 3 1 3 - 4 3
7. Лугано 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Сьон 3 0 2 1 3 - 8 2
9. Лозанна-Спорт 4 0 2 2 4 - 8 2
10. Люцерн 3 0 2 1 4 - 7 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 10 2 2
2. Янг Бойз Сибачо Жордан 5 0 1
3. Янг Бойз Элиа Мешак 4 0 3
4. Базель Эспозито Себастьяно 4 1 1
5. Цюрих Маркезано Антонио 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 4 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 4 1
3. Серветт Сассо Венсан 3 1
4. Лугано Кустодио Оливье 4 0
5. Сьон Ди Сере 4 0
Весь список
Где смотреть матч Серветт 1:1 Лозанна-Спорт онлайн




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