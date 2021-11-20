Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Центральный (Овидиу)
32' Желтая карточкаЛарие Йонуц
51' Желтая карточкаЭрико
88' Желтая карточкаПетре Адриан
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
18
Артян
Андрей
27
Эли
Лопес
80
Питу
Алекси
21
Эрико
19
Батха
Идриз
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Эли ЛопесНападающий
- Нападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Enes Sali
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 ЭрикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Исак ДамьянПолузащитник
-
-
Главный тренер: Laszlo Balint
Ход матча
32'
51'
88'
Владение мячом
История личных встреч
Вииторул Констанца
УТА Арад
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|9 (2)
|0.56
|Петре Адриан
|5 (2)
|0.31
|Дюссо Дамьен
|1
|0.06
|Чобану Андрей
|1
|0.06
|Ганя Джордже
|1
|0.06
|Enes Sali
|1
|0.06
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|Питу Алекси
|0
|0
|Эли Лопес
|0
|0
|Артян Андрей
|0
|0
|Раду Бобок
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микулеску Давид
|5
|0.31
|Хора Иоан
|4 (1)
|0.25
|Антал Ливиу
|2
|0.13
|Роджер VII
|2
|0.13
|Уббинк Корнелис
|1
|0.06
|Дангубич Филип
|1
|0.06
|Пассалья Хуан Пабло
|0
|0
|Шляков Евгений
|0
|0
|Вукчевич Марко
|0
|0
Карточки
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Нойер Брадлей
|4
|0
|Младен Себастьян
|3
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Пирес Ромарио
|3
|0
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Артян Андрей
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Георге Хаджи
|2
|0
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|Чобану Андрей
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Ганя Джордже
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|5
|1
|Роджер VII
|3
|0
|Эрико
|3
|0
|Шляков Евгений
|2
|0
|Бенга Александру
|2
|0
|Пассалья Хуан Пабло
|2
|0
|Баравикас Роландас
|2
|0
|Уббинк Корнелис
|2
|0
|Дангубич Филип
|2
|0
|Хора Иоан
|1
|0
|Балауру Драгош
|1
|0
|Вукчевич Марко
|1
|0
|Якоб Флорин
|1
|0
|Воробьев Модест
|1
|0
|Меджиморец Винко
|1
|0
|Микулеску Давид
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
8
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
20%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
33%
3
38%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
75%
3
43%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Забито
19
15
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
3
16%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
8
42%
6
40%
76-90
Пропущено
8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Вииторул Констанца
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1
Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3 Вииторул Констанца - Астра 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 0:2
УТА Арад
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Миовени - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0
Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Ботошани - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ФКСБ 1:1 Арджеш - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0 Волунтари - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 1:0 УТА Арад - Политехника Яссы 1:2 Астра - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|29
|12
|6
|11
|37 - 28
|42
|2.
|ЧФР Клуж
|15
|13
|0
|2
|23 - 8
|39
|3.
|ФКСБ
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|4.
|Рапид Бухарест
|16
|7
|6
|3
|21 - 14
|27
|5.
|Ботошани
|15
|7
|6
|2
|14 - 11
|27
|6.
|Волунтари
|15
|8
|1
|6
|17 - 16
|25
|7.
|Вииторул Констанца
|16
|7
|4
|5
|18 - 9
|25
|8.
|УТА Арад
|16
|6
|7
|3
|15 - 10
|25
|9.
|Арджеш
|15
|6
|3
|6
|13 - 10
|21
|10.
|Киндия Тырговиште
|16
|4
|6
|6
|12 - 12
|18
|11.
|Сепси
|16
|3
|8
|5
|17 - 17
|17
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|15
|4
|3
|8
|12 - 18
|15
|13.
|Миовени
|15
|3
|4
|8
|9 - 22
|13
|14.
|Динамо Бухарест
|15
|2
|2
|11
|12 - 36
|8
|15.
|Академика Клинчени
|16
|0
|4
|12
|12 - 37
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|15
|9
|4
|2
|27 - 10
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|8
|0
|0
|15 - 4
|24
|3.
|ФКСБ
|7
|6
|1
|0
|21 - 6
|19
|4.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|1
|1
|14 - 2
|19
|5.
|Волунтари
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|6.
|УТА Арад
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|8
|3
|2
|3
|6 - 5
|11
|8.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|4 - 6
|9
|9.
|Сепси
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|11.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|8 - 8
|9
|12.
|Динамо Бухарест
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|13.
|Арджеш
|7
|2
|1
|4
|3 - 5
|7
|14.
|Миовени
|7
|1
|3
|3
|2 - 5
|6
|15.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|8
|5
|3
|0
|10 - 5
|18
|2.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|16
|3.
|ЧФР Клуж
|7
|5
|0
|2
|8 - 4
|15
|4.
|Университатя Крайова
|15
|4
|2
|9
|10 - 20
|14
|5.
|Арджеш
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|6.
|УТА Арад
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|7.
|ФКСБ
|8
|3
|3
|2
|5 - 6
|12
|8.
|Волунтари
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|9.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|4 - 4
|9
|10.
|Сепси
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Миовени
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|12.
|Вииторул Констанца
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|0
|5
|5 - 10
|6
|14.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|7
|0
|0
|7
|2 - 22
|0