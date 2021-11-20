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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Вииторул Констанца
0:0
Конец матча

Стадион:
УТА Арад
0'
32' Желтая карточка
Ларие Йонуц
51' Желтая карточка
Эрико
88' Желтая карточка
Петре Адриан
90'+5
12
Айоани
Михай
4
Дюссо
Дамьен
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
6
Де
Нойер
Брадлей
2
Раду
Бобок
18
Артян
Андрей
30
Пурече
Флориан
27
Эли
Лопес
10
Бетанкор
Хефте
80
Питу
Алекси
33
Балауру
Драгош
15
Вукчевич
Марко
21
Эрико
3
Меджиморец
Винко
55
Шляков
Евгений
6
Пассалья
Хуан
Пабло
19
Батха
Идриз
7
Роджер
VII
20
Уббинк
Корнелис
10
Микулеску
Давид
9
Дангубич
Филип
Вииторул Констанца
УТА Арад

История личных встреч

Вииторул Констанца
УТА Арад

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 9 (2) 0.56
Петре Адриан 5 (2) 0.31
Дюссо Дамьен 1 0.06
Чобану Андрей 1 0.06
Ганя Джордже 1 0.06
Enes Sali 1 0.06
Де Нойер Брадлей 0 0
Питу Алекси 0 0
Эли Лопес 0 0
Артян Андрей 0 0
Раду Бобок 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микулеску Давид 5 0.31
Хора Иоан 4 (1) 0.25
Антал Ливиу 2 0.13
Роджер VII 2 0.13
Уббинк Корнелис 1 0.06
Дангубич Филип 1 0.06
Пассалья Хуан Пабло 0 0
Шляков Евгений 0 0
Вукчевич Марко 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Нойер Брадлей 4 0
Младен Себастьян 3 0
Добросавлевичи Алин 3 0
Пирес Ромарио 3 0
Дюссо Дамьен 1 1
Ларие Йонуц 2 0
Артян Андрей 2 0
Питу Алекси 2 0
Георге Хаджи 2 0
Кастанеда Хосе 1 0
Чобану Андрей 1 0
Петре Адриан 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Ганя Джордже 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батха Идриз 5 1
Роджер VII 3 0
Эрико 3 0
Шляков Евгений 2 0
Бенга Александру 2 0
Пассалья Хуан Пабло 2 0
Баравикас Роландас 2 0
Уббинк Корнелис 2 0
Дангубич Филип 2 0
Хора Иоан 1 0
Балауру Драгош 1 0
Вукчевич Марко 1 0
Якоб Флорин 1 0
Воробьев Модест 1 0
Меджиморец Винко 1 0
Микулеску Давид 1 0
Исак Дамьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
8
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
20%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
33%
3
38%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
75%
3
43%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Забито

19
15
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
3
16%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
8
42%
6
40%
76-90

Пропущено

8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вииторул Констанца
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1
Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3 Вииторул Констанца - Астра 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 0:2
УТА Арад
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Миовени - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0
Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Ботошани - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ФКСБ 1:1 Арджеш - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0 Волунтари - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 1:0 УТА Арад - Политехника Яссы 1:2 Астра - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 29 12 6 11 37 - 28 42
2. ЧФР Клуж 15 13 0 2 23 - 8 39
3. ФКСБ 15 9 4 2 26 - 12 31
4. Рапид Бухарест 16 7 6 3 21 - 14 27
5. Ботошани 15 7 6 2 14 - 11 27
6. Волунтари 15 8 1 6 17 - 16 25
7. Вииторул Констанца 16 7 4 5 18 - 9 25
8. УТА Арад 16 6 7 3 15 - 10 25
9. Арджеш 15 6 3 6 13 - 10 21
10. Киндия Тырговиште 16 4 6 6 12 - 12 18
11. Сепси 16 3 8 5 17 - 17 17
12. Газ-Метан Медиаш 15 4 3 8 12 - 18 15
13. Миовени 15 3 4 8 9 - 22 13
14. Динамо Бухарест 15 2 2 11 12 - 36 8
15. Академика Клинчени 16 0 4 12 12 - 37 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 15 9 4 2 27 - 10 31
2. ЧФР Клуж 8 8 0 0 15 - 4 24
3. ФКСБ 7 6 1 0 21 - 6 19
4. Вииторул Констанца 8 6 1 1 14 - 2 19
5. Волунтари 8 5 1 2 10 - 5 16
6. УТА Арад 8 3 3 2 7 - 6 12
7. Рапид Бухарест 8 3 2 3 6 - 5 11
8. Ботошани 7 2 3 2 4 - 6 9
9. Сепси 8 2 3 3 11 - 10 9
10. Газ-Метан Медиаш 8 2 3 3 7 - 8 9
11. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 8 - 8 9
12. Динамо Бухарест 8 2 2 4 10 - 14 8
13. Арджеш 7 2 1 4 3 - 5 7
14. Миовени 7 1 3 3 2 - 5 6
15. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 8 5 3 0 10 - 5 18
2. Рапид Бухарест 8 4 4 0 15 - 9 16
3. ЧФР Клуж 7 5 0 2 8 - 4 15
4. Университатя Крайова 15 4 2 9 10 - 20 14
5. Арджеш 8 4 2 2 10 - 5 14
6. УТА Арад 8 3 4 1 8 - 4 13
7. ФКСБ 8 3 3 2 5 - 6 12
8. Волунтари 7 3 0 4 7 - 11 9
9. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 4 - 4 9
10. Сепси 8 1 5 2 6 - 7 8
11. Миовени 8 2 1 5 7 - 17 7
12. Вииторул Констанца 8 1 3 4 4 - 7 6
13. Газ-Метан Медиаш 7 2 0 5 5 - 10 6
14. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 22 2
15. Динамо Бухарест 7 0 0 7 2 - 22 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вииторул Констанца 0:0 УТА Арад онлайн


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