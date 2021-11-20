Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Игрок из команды Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Дюссо Дамьен получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Дюссо Дамьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Уббинк Корнелис не смог попасть в створ ударом издали

41' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Балауру Драгош взял и забрал мяч на выходе

39' Эрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Балауру Драгош взял и забрал мяч на выходе

33' Эрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Ларие Йонуц получает желтую карточку за толчок соперника.

32' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Батха Идриз наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

27' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Балауру Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Пурече Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Матч возобновлен

26' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

23' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Роджер VII из команды УТА Арад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

21' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Вукчевич Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Бетанкор Хефте пробил чуть мимо штанги!

14' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Меджиморец Винко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Пурече Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Хорошую попытку сделал Бетанкор Хефте . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Артян Андрей не смог попасть в створ ударом издали

3' Эрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола