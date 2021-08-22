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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Реджина
0:0
Конец матча

Стадион:
Монца
0'
65' Желтая карточка
Бьянки Николо
73' Желтая карточка
Перейра Педру
80' Красная карточка
Сампиризи Марио
87' Желтая карточка
Барилла Антонино
88' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
90' Желтая карточка
Ционек Тьяго
90'+8
12
Микай
Алессандро
33
Лакичевич
Иван
3
Ционек
Тьяго
4
Ставропулос
Димитрис
17
Ди
Кьяра
Джанлука
11
Риччи
Федерико
15
Бьянки
Николо
8
Кризетиг
Лоренцо
21
Лариби
Карим
99
Ривас
Ригоберто
30
Монтальто
Адриано
16
Ди
Грегорио
Микеле
31
Сампиризи
Марио
29
Палетта
Габриэль
5
Кальдирола
Лука
13
Перейра
Педру
II
28
Колпани
Андреа
23
Скоццарелла
Маттео
33
Брешанини
Марко
30
Аугусто
Карлос
84
Чиурриа
Патрик
47
Мота
Дани
Реджина
4-4-2
Монца
3-5-2

Карточки

Реджина
# Игрок      
1. Ционек Тьяго 1 0
2. Бьянки Николо 1 0
Монца
# Игрок      
1. Сампиризи Марио 0 1
2. Барилла Антонино 1 0
3. Беллучи Джузеппе 1 0
4. Перейра Педру II 1 0

Предыдущие игры

Реджина Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Салернитана 2:0 Реджина Реджина 0:4 Фрозиноне Лечче 2:2 Реджина Реджина 2:2 Асколи
Кремонезе 1:1 Реджина Реджина 2:1 Реджана Реджина 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 1:1 Реджина Венеция 0:2 Реджина Реджина 1:1 Кьево Брешия 1:0 Реджина Реджина 1:0 Монца Пиза 0:0 Реджина Реджина 0:3 Эмполи СПАЛ 2013 1:4 Реджина Реджина 1:0 Порденоне Козенца 2:2 Реджина Реджина 1:0 Виртус Энтелла Пескара 0:2 Реджина Реджина 0:0 Салернитана
Монца Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Читтаделла 2:1 Монца Ювентус 2:1 Монца Монца 2:0 Читтаделла Читтаделла 3:0 Монца
Монца 0:2 Брешия Козенца 0:3 Монца Монца 1:0 Лечче Салернитана 1:3 Монца Монца 2:1 Кремонезе Асколи 1:0 Монца Монца 1:1 Пескара Виртус Энтелла 1:1 Монца Монца 1:4 Венеция Монца 2:0 Реджана Реджина 1:0 Монца Монца 2:0 Порденоне Фрозиноне 2:2 Монца Монца 0:0 Читтаделла Кьево 0:1 Монца Монца 0:2 Пиза

Последние игры между собой

Реджина: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Монца: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Реджина 1:0 Монца Серия B Монца 1:0 Реджина Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Перуджа 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Читтаделла 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Реджина 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кротоне 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
14. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Алессандрия 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Тернана 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Реджина 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Монца 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
13. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Алессандрия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Виченца Виртус 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Кротоне 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Тернана 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Перуджа 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
13. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Алессандрия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Порденоне 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Кротоне 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Брешия Баич Риад 2 1 0
2. Парма Тутино Дженнаро 1 0 0
3. Фрозиноне Зербин Алессио 1 0 0
4. Парма Ман Деннис 1 0 0
5. Перуджа Мурано Джакопо 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перуджа Куан Кристиан 1 1
2. Монца Сампиризи Марио 0 1
3. Монца Барилла Антонино 1 0
4. Монца Беллучи Джузеппе 1 0
5. Перуджа Рози Алеандро 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Реджина 0:0 Монца онлайн




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