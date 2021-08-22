Италия: Серия B 2021-2022
Реджина
0:0
Конец матча
Стадион: Оресте Гранильо
Монца
65' Желтая карточкаБьянки Николо
73' Желтая карточкаПерейра Педру
80' Красная карточкаСампиризи Марио
87' Желтая карточкаБарилла Антонино
88' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
90' Желтая карточкаЦионек Тьяго
21
Лариби
Карим
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
Ход матча
65'
73'
80'
87'
88'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ционек Тьяго
|1
|0
|2.
|Бьянки Николо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сампиризи Марио
|0
|1
|2.
|Барилла Антонино
|1
|0
|3.
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|4.
|Перейра Педру II
|1
|0
Предыдущие игры
Реджина Последние 20 матчей: +8 =8 -4Салернитана 2:0 Реджина Реджина 0:4 Фрозиноне Лечче 2:2 Реджина Реджина 2:2 Асколи
Кремонезе 1:1 Реджина Реджина 2:1 Реджана Реджина 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 1:1 Реджина Венеция 0:2 Реджина Реджина 1:1 Кьево Брешия 1:0 Реджина Реджина 1:0 Монца Пиза 0:0 Реджина Реджина 0:3 Эмполи СПАЛ 2013 1:4 Реджина Реджина 1:0 Порденоне Козенца 2:2 Реджина Реджина 1:0 Виртус Энтелла Пескара 0:2 Реджина Реджина 0:0 Салернитана
Монца Последние 20 матчей: +8 =4 -8Читтаделла 2:1 Монца Ювентус 2:1 Монца Монца 2:0 Читтаделла Читтаделла 3:0 Монца
Последние игры между собой
Реджина: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Монца: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Перуджа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Фрозиноне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кротоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Алессандрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Фрозиноне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Перуджа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Брешия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Алессандрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Виченца Виртус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Кротоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Перуджа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Алессандрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Порденоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Кротоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Брешия
|Баич Риад
|2
|1
|0
|2.
|Парма
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|0
|3.
|Фрозиноне
|Зербин Алессио
|1
|0
|0
|4.
|Парма
|Ман Деннис
|1
|0
|0
|5.
|Перуджа
|Мурано Джакопо
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|1
|1
|2.
|Монца
|Сампиризи Марио
|0
|1
|3.
|Монца
|Барилла Антонино
|1
|0
|4.
|Монца
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|5.
|Перуджа
|Рози Алеандро
|1
|0