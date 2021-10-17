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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лозанна-Спорт
3:1
Конец матча

Стадион:
Грасcхоппер
0'
1:0
1' Гол
Zeki Amdouni
6' Желтая карточка
Болла Бендегуз
2:0
8' Гол
Пуэртас Кэмерон
11' Желтая карточка
Tote Gomes
23' Желтая карточка
Шафик Фуад
54' Вторая желтая карточка
Шафик Фуад
2:1
68' Пенальти
Бонатини Леонардо
70' Желтая карточка
Кукурузович Степан
77' Желтая карточка
Марграйттер Георг
3:1
80' Пенальти
Пуэртас Кэмерон
82' Желтая карточка
Пуэртас Кэмерон
90' Желтая карточка
Сузуки Тоити
90' Желтая карточка
Allan Arigoni
90'+6
40
Диао
Мори
26
Шафик
Фуад
5
Гриппо
Симоне
6
Монтейру
Элтон
51
Anel
Husic
7
Кукурузович
Степан
20
Маю
Хишам
10
Пуэртас
Кэмерон
38
Томас
Тразье
98
Койл
Трей
9
Zeki
Amdouni
1
Морейра
Андре
41
Лоосли
Ноа
33
Марграйттер
Георг
24
Tote
Gomes
77
Болла
Бендегуз
28
Герц
Кристиан
40
Кавабэ
Хаяо
31
Dominik
Schmid2
10
Пушич
Петар
11
Бонатини
Леонардо
17
Сене
Кали
Лозанна-Спорт
4-1-4-1
Грасcхоппер
3-4-1-2

Ход матча

1'
Zeki Amdouni
(Маю Хишам)
1:0
6'
 
Болла Бендегуз
8'
Пуэртас Кэмерон
2:0
11'
 
Tote Gomes
23'
Шафик Фуад
 
46'
 
Леняни Эрмир
Tote Gomes
46'
 
Кампана Леонардо
Кавабэ Хаяо
54'
Шафик Фуад
 
57'
Сузуки Тоити
Койл Трей
 
68'
2:1
Бонатини Леонардо
68'
Уаттара Брахима
Zeki Amdouni
 
68'
Жейссманн Жоэль
Томас Тразье
 
70'
Кукурузович Степан
 
71'
Барес Габриэль
Жейссманн Жоэль
 
77'
 
Демхасай Шкельчим
Сене Кали
77'
 
Марграйттер Георг
80'
Пуэртас Кэмерон
3:1
82'
Пуэртас Кэмерон
 
85'
 
Allan Arigoni
Болла Бендегуз
85'
 
Djibril Diani
Герц Кристиан
90'
Сузуки Тоити
 
90'
 
Allan Arigoni

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 12
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 20
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

История личных встреч

Лозанна-Спорт
Грасcхоппер

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
90%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

29 матчей

20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

10.3%
65.5%
24.2%
3 победы 19 ничьих 7 побед

Второй тайм

20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

С
3:1
К
2:0
ТМК
1:2
ЧЛ
1:0
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
2:1
С
0:1
С
0:0
С
2:0
К
0:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
2:0
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
0:0
С
4:1
С
0:0
ТМС
0:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zeki Amdouni 3 0.3
Маю Хишам 2 0.2
Уаттара Брахима 2 0.2
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.2
Кукурузович Степан 1 (1) 0.1
Монтейру Элтон 1 0.1
Anel Husic 1 0.1
Зохури Армель 0 0
Шафик Фуад 0 0
Барес Габриэль 0 0
Kouadio Jean 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 4 0.4
Кампана Леонардо 3 (2) 0.3
Бонатини Леонардо 2 (1) 0.2
Болла Бендегуз 2 0.2
Марграйттер Георг 2 0.2
Герц Кристиан 1 0.1
Djibril Diani 1 0.1
Tote Gomes 1 0.1
Леняни Эрмир 0 0
Кавабэ Хаяо 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сузуки Тоити 5 0
Anel Husic 4 0
Зохури Армель 4 0
Шафик Фуад 2 1
Пуэртас Кэмерон 3 0
Karim Sow 3 0
Маю Хишам 2 0
Томас Тразье 2 0
Кукурузович Степан 1 0
Монтейру Элтон 1 0
Нанизаямо Микаэль 1 0
Уаттара Брахима 1 0
Zeki Amdouni 1 0
Kouadio Jean 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 4 1
Tote Gomes 4 0
Герц Кристиан 3 0
Марграйттер Георг 2 0
Кавабэ Хаяо 2 0
Allan Arigoni 2 0
Djibril Diani 2 0
Да Силва Нуну 1 0
Пушич Петар 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Dominik Schmid2 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
38%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Пропущено

12
6
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
4
67%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
2
33%
76-90

Забито

4
13
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
3
23%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Забито

12
18
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
4
33%
2
11%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
3
25%
3
17%
76-90

Пропущено

22
12
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
9%
4
33%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
6
27%
0
0%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
5
23%
2
17%
61-75
5
23%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна-Спорт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Бюль - Лозанна-Спорт 2:3
Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 FC Echichens - Лозанна-Спорт 0:2 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 1:1 Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:4 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 5:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:4 Лозанна-Спорт - Цюрих 2:2
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:0
Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Дорнбирн 5:2 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 FC Widnau - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:2 Грасcхоппер - Тун 2:3 Грасcхоппер - Люцерн 0:2 Базель - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 2:4 Грасcхоппер - Кринс 2:1 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 10 6 2 2 23 - 17 20
2. Базель 9 5 4 0 23 - 8 19
3. Янг Бойз 9 5 3 1 24 - 8 18
4. Лугано 9 4 2 3 13 - 11 14
5. Грасcхоппер 10 3 4 3 16 - 14 13
6. Серветт 9 3 3 3 16 - 20 12
7. Сьон 9 2 3 4 12 - 22 9
8. Лозанна-Спорт 10 1 4 5 12 - 22 7
9. Люцерн 10 0 6 4 14 - 21 6
10. Санкт-Галлен 9 1 3 5 13 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 5 4 1 0 14 - 6 13
2. Базель 5 3 2 0 16 - 5 11
3. Грасcхоппер 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Янг Бойз 4 2 2 0 7 - 2 8
5. Лугано 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Серветт 5 2 1 2 10 - 11 7
7. Сьон 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Лозанна-Спорт 5 1 2 2 8 - 12 5
9. Санкт-Галлен 4 0 3 1 6 - 8 3
10. Люцерн 5 0 2 3 8 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 3 1 1 17 - 6 10
2. Базель 4 2 2 0 7 - 3 8
3. Цюрих 5 2 1 2 9 - 11 7
4. Лугано 4 2 0 2 7 - 6 6
5. Серветт 4 1 2 1 6 - 9 5
6. Люцерн 5 0 4 1 6 - 9 4
7. Грасcхоппер 5 0 3 2 4 - 7 3
8. Санкт-Галлен 5 1 0 4 7 - 15 3
9. Сьон 5 0 2 3 6 - 17 2
10. Лозанна-Спорт 5 0 2 3 4 - 10 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 11 2 2
2. Цюрих Сисей Ассан 8 0 4
3. Цюрих Маркезано Антонио 6 2 3
4. Янг Бойз Фасснахт Кристиан 6 0 1
5. Янг Бойз Сибачо Жордан 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Люцерн Угриниц Филип 6 0
2. Грасcхоппер Абраши Амир 4 1
3. Санкт-Галлен Йуан Элье 4 1
4. Лугано Кустодио Оливье 5 0
5. Серветт Сассо Венсан 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    23'
    Шафик Фуад получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Toti Gomes получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Пуэртас Кэмерон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Болла Бендегуз получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Zeki Amdouni бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лозанна-Спорт 3:1 Грасcхоппер онлайн




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