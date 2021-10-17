Швейцария: Суперлига 2021-2022
Лозанна-Спорт
3:1
Конец матча
Стадион: Stade de la Tuiliere
Грасcхоппер
1:0
1' ГолZeki Amdouni
6' Желтая карточкаБолла Бендегуз
2:0
8' ГолПуэртас Кэмерон
11' Желтая карточкаTote Gomes
23' Желтая карточкаШафик Фуад
54' Вторая желтая карточкаШафик Фуад
2:1
68' ПенальтиБонатини Леонардо
70' Желтая карточкаКукурузович Степан
77' Желтая карточкаМарграйттер Георг
3:1
80' ПенальтиПуэртас Кэмерон
82' Желтая карточкаПуэртас Кэмерон
90' Желтая карточкаСузуки Тоити
90' Желтая карточкаAllan Arigoni
40
Диао
Мори
26
Шафик
Фуад
51
Anel
Husic
20
Маю
Хишам
38
Томас
Тразье
98
Койл
Трей
41
Лоосли
Ноа
24
Tote
Gomes
40
Кавабэ
Хаяо
10
Пушич
Петар
17
Сене
Кали
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
51 Anel HusicЗащитник
- Полузащитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Томас ТразьеПолузащитник
-
98 Койл ТрейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Kouadio Jean
-
Главный тренер: Ilija Borenovic
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Защитник
-
24 Tote GomesЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
- Нападающий
-
17 Сене КалиНападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
Ход матча
1'
1:0
8'
2:0
11'
23'
54'
68'
80'
3:1
82'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 12
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 20
-
4 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
История личных встреч
Лозанна-Спорт
Грасcхоппер
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
90%
3 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
29 матчей
20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
10.3%
65.5%
24.2%
3 победы 19 ничьих 7 побед
Второй тайм
20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zeki Amdouni
|3
|0.3
|Маю Хишам
|2
|0.2
|Уаттара Брахима
|2
|0.2
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.2
|Кукурузович Степан
|1 (1)
|0.1
|Монтейру Элтон
|1
|0.1
|Anel Husic
|1
|0.1
|Зохури Армель
|0
|0
|Шафик Фуад
|0
|0
|Барес Габриэль
|0
|0
|Kouadio Jean
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|4
|0.4
|Кампана Леонардо
|3 (2)
|0.3
|Бонатини Леонардо
|2 (1)
|0.2
|Болла Бендегуз
|2
|0.2
|Марграйттер Георг
|2
|0.2
|Герц Кристиан
|1
|0.1
|Djibril Diani
|1
|0.1
|Tote Gomes
|1
|0.1
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Кавабэ Хаяо
|0
|0
Карточки
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сузуки Тоити
|5
|0
|Anel Husic
|4
|0
|Зохури Армель
|4
|0
|Шафик Фуад
|2
|1
|Пуэртас Кэмерон
|3
|0
|Karim Sow
|3
|0
|Маю Хишам
|2
|0
|Томас Тразье
|2
|0
|Кукурузович Степан
|1
|0
|Монтейру Элтон
|1
|0
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|Уаттара Брахима
|1
|0
|Zeki Amdouni
|1
|0
|Kouadio Jean
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|4
|1
|Tote Gomes
|4
|0
|Герц Кристиан
|3
|0
|Марграйттер Георг
|2
|0
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|Allan Arigoni
|2
|0
|Djibril Diani
|2
|0
|Да Силва Нуну
|1
|0
|Пушич Петар
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Dominik Schmid2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
38%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Пропущено
12
6
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
4
67%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
2
33%
76-90
Забито
4
13
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
3
23%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Забито
12
18
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
4
33%
2
11%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
3
25%
3
17%
76-90
Пропущено
22
12
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
9%
4
33%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
6
27%
0
0%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
5
23%
2
17%
61-75
5
23%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Бюль - Лозанна-Спорт 2:3
Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 FC Echichens - Лозанна-Спорт 0:2 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 1:1 Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:4 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 5:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:4 Лозанна-Спорт - Цюрих 2:2
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:0
Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Дорнбирн 5:2 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 FC Widnau - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:2 Грасcхоппер - Тун 2:3 Грасcхоппер - Люцерн 0:2 Базель - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 2:4 Грасcхоппер - Кринс 2:1 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|10
|6
|2
|2
|23 - 17
|20
|2.
|Базель
|9
|5
|4
|0
|23 - 8
|19
|3.
|Янг Бойз
|9
|5
|3
|1
|24 - 8
|18
|4.
|Лугано
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|5.
|Грасcхоппер
|10
|3
|4
|3
|16 - 14
|13
|6.
|Серветт
|9
|3
|3
|3
|16 - 20
|12
|7.
|Сьон
|9
|2
|3
|4
|12 - 22
|9
|8.
|Лозанна-Спорт
|10
|1
|4
|5
|12 - 22
|7
|9.
|Люцерн
|10
|0
|6
|4
|14 - 21
|6
|10.
|Санкт-Галлен
|9
|1
|3
|5
|13 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|2.
|Базель
|5
|3
|2
|0
|16 - 5
|11
|3.
|Грасcхоппер
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Янг Бойз
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|Лугано
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Серветт
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|7.
|Сьон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Лозанна-Спорт
|5
|1
|2
|2
|8 - 12
|5
|9.
|Санкт-Галлен
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|10.
|Люцерн
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|3
|1
|1
|17 - 6
|10
|2.
|Базель
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|3.
|Цюрих
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|4.
|Лугано
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|5.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|6.
|Люцерн
|5
|0
|4
|1
|6 - 9
|4
|7.
|Грасcхоппер
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|8.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|0
|4
|7 - 15
|3
|9.
|Сьон
|5
|0
|2
|3
|6 - 17
|2
|10.
|Лозанна-Спорт
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|11
|2
|2
|2.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|8
|0
|4
|3.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6
|2
|3
|4.
|Янг Бойз
|Фасснахт Кристиан
|6
|0
|1
|5.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|6
|0
|2.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4
|1
|3.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|4
|1
|4.
|Лугано
|Кустодио Оливье
|5
|0
|5.
|Серветт
|Сассо Венсан
|3
|1