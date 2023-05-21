Тур: 7.
1:0
Конец матча
0'
41' Желтая карточкаСоарес Франсиско
43' Желтая карточкаМарсал Фернандо
45' Желтая карточкаКуэста Виктор
45' Желтая карточкаLuis Castro
52' Желтая карточкаLele
1:0
75' ГолКуэста Виктор
90' Желтая карточкаHuan Nino2
90' Желтая карточкаЭдуардо Карлос
90'+11
Ход матча
22'
41'
43'
45'
45'
46'
52'
75'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Lucas
Perri
34
Adryelson
14
Габриэл
III
6
Че
Че
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
23
Guga3
7
Андре
21
Jhon
Arias
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
- Основной состав
-
12 Lucas PerriВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 JandersonНападающий
-
-
52 Igo Gabriel
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
-
23 Guga3Защитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Jhon AriasПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
26 МаноэлЗащитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
99 LeleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тьяго СантосПолузащитник
-
18 АланПолузащитник
- Нападающий
-
37 ДжованниНападающий
-
22 Pedro Rangel
-
32 Isaac
-
-
Главный тренер: Fernando Diniz
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Флуминенсе
19 матчей
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.6%
63.2%
5.2%
6 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 18 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед
40 матчей
27.5%
37.5%
35%
11 побед 15 ничьих 14 побед
Первый тайм
15%
75%
10%
6 побед 30 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
35%
35%
12 побед 14 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.19
0.81
Среднее время на гол
75
111
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
1.08
0.79
Среднее время на гол
83
114
Всего голов
45
32
Голов в среднем за матч
1.13
0.8
Тотал матчей
2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
23
Больше 58%
Меньше 43%
17
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
80
112
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|0.86
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.29
|Куэста Виктор
|1
|0.14
|Че Че
|1
|0.14
|Сантос Жуниор
|1
|0.14
|Виктор Жоао II
|1
|0.14
|Данило Барбоза
|1
|0.14
|Matheus Nascimento
|1
|0.14
|Ди Пласидо Леонель
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гансо Пауло
|2
|0.29
|Джон Кеннеди
|2
|0.29
|Vinicius Lima
|2
|0.29
|Кано Херман
|2
|0.29
|Huan Nino2
|2
|0.29
|Lele
|1
|0.14
|Алан VI
|1
|0.14
|Samuel VII
|0
|0
|Guga3
|0
|0
|Alexsander Gomes
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|4
|0
|Luis Castro
|2
|1
|Соарес Франсиско
|3
|0
|Рафаэль да Сильва
|1
|1
|Эдуардо Карлос II
|2
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Ди Пласидо Леонель
|2
|0
|Adryelson
|1
|0
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|2
|1
|Джон Кеннеди
|3
|0
|Тьяго Сантос
|2
|0
|Keno
|2
|0
|Fernando Diniz
|2
|0
|Мело Фелипе
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Джованни
|1
|0
|Lele
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Фабио Лопес
|1
|0
|Samuel VII
|1
|0
|Jhon Arias
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Guga3
|1
|0
|Huan Nino2
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Флуминенсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
5
Ботафого Рио-де-Жанейро
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Флуминенсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
5
7
Голы по времени матча
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
2
14%
2
17%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
1
7%
5
42%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 3:1 Португеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бразильенсе 7:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Ресенде - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2
Флуминенсе
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1
Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Волта-Редонда 7:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 2:1 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Бангу - Флуминенсе 0:5 Флуминенсе - Португеза 3:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Флуминенсе
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|2.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|3.
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|5.
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|7
|4
|0
|3
|10 - 9
|12
|7.
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|8.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|9.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|10.
|7
|2
|4
|1
|11 - 11
|10
|11.
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|12.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|13.
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|16.
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|17.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|19.
|7
|1
|1
|5
|7 - 18
|4
|20.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|5.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|6.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|14.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|15.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|17.
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|18.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|8.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|19.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|4 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|3
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 4
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|5
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 3
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3