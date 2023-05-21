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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
1:0
Конец матча
Флуминенсе
0'
41' Желтая карточка
Соарес Франсиско
43' Желтая карточка
Марсал Фернандо
45' Желтая карточка
Куэста Виктор
45' Желтая карточка
Luis Castro
52' Желтая карточка
Lele
1:0
75' Гол
Куэста Виктор
90' Желтая карточка
Huan Nino2
90' Желтая карточка
Эдуардо Карлос
90'+11
12
Lucas
Perri
2
Рафаэль
да
Сильва
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
21
Марсал
Фернандо
14
Габриэл
III
6
Че
Че
37
Сантос
Жуниор
33
Эдуардо
Карлос
II
11
Энрике
Луис
III
9
Соарес
Франсиско
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
23
Guga3
7
Андре
45
Vinicius
Lima
21
Jhon
Arias
10
Гансо
Пауло
20
Gabriel
Pirani
14
Кано
Херман
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1
Флуминенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Флуминенсе

19 матчей

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.6%
63.2%
5.2%
6 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 18 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед

40 матчей

27.5%
37.5%
35%
11 побед 15 ничьих 14 побед

Первый тайм

15%
75%
10%
6 побед 30 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
35%
35%
12 побед 14 ничьих 14 побед

История матчей

ККГ
0:1
СA
2:2
СA
0:1
ККГ
1:2
ККГ
0:1
ККГ
2:1
ККГ
1:0
СA
2:0
СA
1:1
ТМС
1:1
ТМС
1:0
КК
0:0
ККГ
3:0
СA
0:1
СA
0:1
ККГР
1:1
СA
2:1
ЧК
2:1
К
4:2
ЧК
2:1
КБ
2:2
ЧК
3:1
БСА
1:0
БСА
2:0
БСА
1:1
БСА
1:0
СA
1:0
СA
1:1
CC
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:0
CC
2:1
CC
0:1
СA
1:1
СA
0:0
CC
0:1

Голы

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.19
0.81

Среднее время на гол

75
111

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

1.08
0.79

Среднее время на гол

83
114

Всего голов

45
32

Голов в среднем за матч

1.13
0.8

Тотал матчей

2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
23
Больше 58%
Меньше 43%
17
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

80
112

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 6 (3) 0.86
Эдуардо Карлос II 2 0.29
Куэста Виктор 1 0.14
Че Че 1 0.14
Сантос Жуниор 1 0.14
Виктор Жоао II 1 0.14
Данило Барбоза 1 0.14
Matheus Nascimento 1 0.14
Ди Пласидо Леонель 0 0
Matias Segovia 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гансо Пауло 2 0.29
Джон Кеннеди 2 0.29
Vinicius Lima 2 0.29
Кано Херман 2 0.29
Huan Nino2 2 0.29
Lele 1 0.14
Алан VI 1 0.14
Samuel VII 0 0
Guga3 0 0
Alexsander Gomes 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 4 0
Luis Castro 2 1
Соарес Франсиско 3 0
Рафаэль да Сильва 1 1
Эдуардо Карлос II 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Ди Пласидо Леонель 2 0
Adryelson 1 0
Luis Geovanny Segovia 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 2 1
Джон Кеннеди 3 0
Тьяго Сантос 2 0
Keno 2 0
Fernando Diniz 2 0
Мело Фелипе 1 0
Марсело Виера 1 0
Джованни 1 0
Lele 1 0
Маноэл 1 0
Фабио Лопес 1 0
Samuel VII 1 0
Jhon Arias 1 0
Vitor Mendes 1 0
Guga3 1 0
Huan Nino2 1 0
Gabriel Pirani 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Флуминенсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
5
Ботафого Рио-де-Жанейро
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Флуминенсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

5
7

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
2
14%
2
17%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
1
7%
5
42%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 3:1 Португеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бразильенсе 7:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Ресенде - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2
Флуминенсе
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1
Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Волта-Редонда 7:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 2:1 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Бангу - Флуминенсе 0:5 Флуминенсе - Португеза 3:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Флуминенсе

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
5
2
2
5
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 6 0 1 14 - 6 18
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 7 4 3 0 16 - 6 15
3.
Флуминенсе
 7 4 1 2 12 - 6 13
4.
Атлетико Минейро
 7 4 1 2 11 - 6 13
5.
Крузейро
 6 4 0 2 11 - 5 12
6.
Атлетико Паранаэнсе
 7 4 0 3 10 - 9 12
7.
Сан-Паулу
 7 3 3 1 12 - 6 12
8.
Сантос
 0:0 7 3 2 2 8 - 5 11
9.
Форталеза Сеара
 7 2 4 1 10 - 6 10
10.
Ред Булл Брагантино
 7 2 4 1 11 - 11 10
11.
Фламенго
 6 3 0 3 12 - 9 9
12.
Гремио
 6 2 2 2 7 - 9 8
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 1 3 4 - 8 7
14.
Байя
 7 2 1 4 9 - 12 7
15.
Гойяс
 7 2 1 4 6 - 13 7
16.
Васко да Гама
 7 1 3 3 8 - 11 6
17.
Коринтианс
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Куяба
 6 1 1 4 5 - 12 4
19.
Америка Минейро
 7 1 1 5 7 - 18 4
20.
Коритиба Парана
 7 0 2 5 6 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 4 3 1 0 9 - 4 10
3.
Сан-Паулу
 3 3 0 0 9 - 2 9
4.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 7 - 3 9
5.
Сантос
 0:0 4 2 2 0 6 - 2 8
6.
Флуминенсе
 3 2 1 0 5 - 1 7
7.
Ред Булл Брагантино
 4 2 1 1 6 - 6 7
8.
Фламенго
 3 2 0 1 7 - 3 6
9.
Атлетико Минейро
 3 2 0 1 5 - 3 6
10.
Крузейро
 3 2 0 1 3 - 3 6
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
12.
Гойяс
 3 2 0 1 5 - 7 6
13.
Форталеза Сеара
 3 1 2 0 5 - 3 5
14.
Гремио
 3 1 2 0 4 - 3 5
15.
Коринтианс
 3 1 2 0 4 - 3 5
16.
Байя
 4 1 1 2 7 - 7 4
17.
Америка Минейро
 4 1 0 3 3 - 10 3
18.
Коритиба Парана
 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
20.
Куяба
 3 0 1 2 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 4 2 1 1 6 - 3 7
2.
Крузейро
 3 2 0 1 8 - 2 6
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Флуминенсе
 4 2 0 2 7 - 5 6
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 3 1 2 0 7 - 2 5
6.
Форталеза Сеара
 4 1 2 1 5 - 3 5
7.
Васко да Гама
 4 1 2 1 6 - 7 5
8.
Сантос
 0:0 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Куяба
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
12.
Гремио
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Ред Булл Брагантино
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 0 3 3 - 6 3
15.
Сан-Паулу
 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
18.
Гойяс
 4 0 1 3 1 - 6 1
19.
Коринтианс
 3 0 0 3 2 - 8 0
20.
Коритиба Парана
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 4 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 4
Гремио Каннеманн Вальтер 5
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Весь список
  • 74'
    Винисиус Лима уходит с поля. Мартинелли выходит вместо него
  • 68'
    Луис Энрике уходит с поля. Виктор Жоао II выходит вместо него
  • Желтая карточка
    52'
    Lele получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Рафаэл да Силва уходит с поля. Ди Пласидо Леонель выходит вместо него
  • 46'
    Габриэль Пирани уходит с поля. Lele выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    49'
    Луис Кастро получил желтую карточку от судьи
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