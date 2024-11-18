Тур: 6. Стадион: Национальный стадион (Варшава). Главный судья: Дингерт Кристиан
0'
0:1
3' ГолМакгинн Джон
31' Желтая карточкаМаклин Кенни
1:1
59' ГолПёнтковски Камиль
70' Желтая карточкаКристи Райан
79' Желтая карточкаЗелиньски Пётр
1:2
90' ГолРобертсон Эндрю
90' Желтая карточкаБукса Адам
90' Желтая карточкаМакгинн Джон
90'+5
Ход матча
3'
0:1
31'
59'
66'
70'
79'
90'
1:2
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
405 Количество передач 548
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Кивёр
Якуб
16
Букса
Адам
23
Маклин
Кенни
18
Доак
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кивёр ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Букса АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Булка МарцинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пробеж Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
-
18 Доак БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Сликер КиранВратарь
- Вратарь
-
13 Хендри ДжекЗащитник
-
15 Тэйлор ГрэгЗащитник
- Защитник
-
22 Девлин НиккиЗащитник
- Полузащитник
-
11 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Конуэй ТоммиНападающий
-
20 Голд РайанНападающий
-
Главный тренер: Кларк Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Польша
Шотландия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.4
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
50
Бомбардиры внутри турнира
Польша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелиньски Пётр
|2
|0.33
|Шиманьски Себастьян
|2
|0.33
|Залевски Никола
|2 (1)
|0.33
|Левандовски Роберт
|1 (1)
|0.17
|Пёнтковски Камиль
|1
|0.17
|Марчук Доминик
|1
|0.17
|Кивёр Якуб
|0
|0
|Урбаньски Кацпер
|0
|0
Шотландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макгинн Джон
|2
|0.33
|Мактоминай Скотт
|2
|0.33
|Робертсон Эндрю
|1
|0.17
|Кристи Райан
|1
|0.17
|Гилмор Билли
|1
|0.17
|Маклин Кенни
|0
|0
|Сауттар Джон
|0
|0
|Ралстон Энтони
|0
|0
|Доак Бен
|0
|0
Карточки
Польша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зелиньски Пётр
|2
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Давидович Павел
|1
|0
|Беднарек Ян
|1
|0
|Букса Адам
|1
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|Слиш Бартош
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Залевски Никола
|1
|0
|Michal Probierz
|1
|0
Шотландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристи Райан
|2
|0
|Маклин Кенни
|1
|0
|Хэнли Грант
|1
|0
|Макгинн Джон
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Ралстон Энтони
|1
|0
|Мактоминай Скотт
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
Результаты матчей
Польша
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Шотландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
2
Польша
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Шотландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
3
1
Польша
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Шотландия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
9
3
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
17%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
7
5
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90
Пропущено
8
3
0 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
1
33%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
20%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
3
43%
76-90
Пропущено
15
8
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
7%
1
13%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
3
20%
2
25%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
5
33%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Польша
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Португалия - Польша 5:1 Польша - Хорватия 3:3 Польша - Португалия 1:3 Хорватия - Польша 1:0
Шотландия - Польша 2:3 Франция - Польша 1:1 Польша - Австрия 1:3 Польша - Нидерланды 1:2 Польша - Турция 2:1 Польша - Украина 3:1 Уэльс - Польша 0:0 Польша - Эстония 5:1 Польша - Латвия 2:0 Польша - Чехия 1:1 Польша - Молдова 1:1 Фарерские острова - Польша 0:2 Албания - Польша 2:0 Польша - Фарерские острова 2:0 Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0
Шотландия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Шотландия - Хорватия 1:0 Шотландия - Португалия 0:0 Хорватия - Шотландия 2:1 Португалия - Шотландия 2:1
Шотландия - Польша 2:3 Шотландия - Венгрия 0:1 Шотландия - Швейцария 1:1 Германия - Шотландия 5:1 Шотландия - Финляндия 2:2 Гибралтар - Шотландия 0:2 Шотландия - Северная Ирландия 0:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Шотландия - Норвегия 3:3 Грузия - Шотландия 2:2 Франция - Шотландия 4:1 Испания - Шотландия 2:0 Шотландия - Англия 1:3 Кипр - Шотландия 0:3 Шотландия - Грузия 2:0 Норвегия - Шотландия 1:2
Результаты матчей
Польша
Шотландия
Точный счет
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Польша
Шотландия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
24
24
Лига A. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|2.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|3.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|4.
|6
|1
|1
|4
|9 - 16
|4
Лига A. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
Лига A. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|2.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Румыния
|Марин Рэзван
|7 (1)
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|5 (5)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Сербия
|Павлович Страхинья
|2 2
|Кипр
|Лайфис Константинос
|1 3
|Северная Македония
|Серафимов Никола
|4
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 2
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Польша 1:2 Шотландия
Исход игры
Польша
71.7% (91)
Ничья
20.5% (26)
Шотландия
7.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
64.22% (70)
Меньше
35.78% (39)
Обе команды забьют
Да
78.9% (86)
Нет
21.1% (23)
Популярный счёт
2:1 Польша
44.9% (57)
1:1 Ничья
12.6% (16)
1:0 Польша
8.7% (11)
2:0 Польша
7.9% (10)
2:2 Ничья
3.9% (5)
1:2 Шотландия
3.9% (5)
2:3 Шотландия
1.6% (2)
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