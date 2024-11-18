Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Якуб Каминьский нанес удар, но тот был заблокирован.

Никола Залевский не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Шотландия

47' Якуб Каминьский оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Шиманьски Себастьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Польша совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Якуб Каминьский из команды Польша перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

44' Гилмор Билли навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Близко! Мактоминай Скотт нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

40' Шотландия совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Зелиньски Пётр навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Хорошую попытку сделал Букса Адам . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Шиманьски Себастьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Якуб Каминьский из команды Польша в офсайде

37' Хорошую попытку сделал Мактоминай Скотт . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Польша совершает вбрасывание на своей половине поля

34' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Гилмор Билли

33' Удар от ворот произведет Польша

33' Дайкс Линдон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Доак Бен из команды Шотландия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Польша совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Маклин Кенни совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

31' Шиманьски Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Мактоминай Скотт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Польша совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Шотландия

27' Шиманьски Себастьян не смог попасть в створ ударом издали

27' Модер Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Польша совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Польша совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Шотландия

25' Модер Якуб не смог попасть в створ ударом издали

24' Хорошую попытку сделал Свидерски Кароль . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Хорошую попытку сделал Доак Бен . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Шиманьски Себастьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Зелиньски Пётр из команды Польша своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Зелиньски Пётр навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Шиманьски Себастьян пробил со штрафного прямо в стенку

18' Удар от ворот произведет Шотландия

18' Свидерски Кароль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Шотландия совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Никола Залевский из команды Польша в офсайде

16' Польша совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Пёнтковски Камиль пробует нанести удар издали, но Крейг Гордон держит все под контролем

11' Маклин Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Хорошую попытку сделал Якуб Каминьский. Удар в створ, но вратарь начеку

8' Шотландия совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Якуб Каминьский ослабляет давление, выбив мяч.

7' Якуб Каминьский из команды Польша перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

5' Шиманьски Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Г О О О О Л - Макгинн Джон забивает с правой ноги!

3' Шотландия совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Якуб Каминьский нанес удар, но тот был заблокирован.

2' Польша совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Польша начинает с центра поля