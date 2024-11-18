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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Дингерт Кристиан
Польша
FIFA #31
1:2
Конец матча
Шотландия
FIFA #51
0'
0:1
3' Гол
Макгинн Джон
31' Желтая карточка
Маклин Кенни
1:1
59' Гол
Пёнтковски Камиль
70' Желтая карточка
Кристи Райан
79' Желтая карточка
Зелиньски Пётр
1:2
90' Гол
Робертсон Эндрю
90' Желтая карточка
Букса Адам
90' Желтая карточка
Макгинн Джон
90'+5

Ход матча

3'
0:1
Макгинн Джон
(Доак Бен)
31'
 
Маклин Кенни
46'
Слиш Бартош
Модер Якуб
 
59'
Пёнтковски Камиль
(Зелиньски Пётр)
1:1
63'
Пухач Тымотеуш
Каминьски Якуб
 
66'
 
Шенклэнд Лоуренс
Дайкс Линдон
66'
 
Кристи Райан
Доак Бен
70'
 
Кристи Райан
75'
Урбаньски Кацпер
Свидерски Кароль
 
76'
 
Голд Райан
Мактоминай Скотт
76'
 
Девлин Никки
Ралстон Энтони
79'
Зелиньски Пётр
 
87'
 
Армстронг Стюарт
Гилмор Билли
90'
1:2
Робертсон Эндрю
(Сауттар Джон)
90'
Букса Адам
 
90'
 
Макгинн Джон

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 405 Количество передач 548
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 127
Польша 71.7% (91)
X 20.5% (26)
Шотландия 7.9% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Скорупски
Лукаш
2
Пёнтковски
Камиль
4
Валюкевич
Себастьян
14
Кивёр
Якуб
13
Каминьски
Якуб
20
Шиманьски
Себастьян
8
Модер
Якуб
10
Зелиньски
Пётр
21
Залевски
Никола
16
Букса
Адам
11
Свидерски
Кароль
1
Гордон
Крейг
2
Ралстон
Энтони
6
Сауттар
Джон
5
Хэнли
Грант
3
Робертсон
Эндрю
8
Гилмор
Билли
23
Маклин
Кенни
18
Доак
Бен
4
Мактоминай
Скотт
7
Макгинн
Джон
9
Дайкс
Линдон
Польша
3-5-2
Шотландия
4-2-3-1

История личных встреч

Польша
Шотландия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
2:3
ТМС
1:1
Е2ОМ
2:2
Е2ОМ
2:2
ММ
0:1

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.4
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
50

Бомбардиры внутри турнира

Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелиньски Пётр 2 0.33
Шиманьски Себастьян 2 0.33
Залевски Никола 2 (1) 0.33
Левандовски Роберт 1 (1) 0.17
Пёнтковски Камиль 1 0.17
Марчук Доминик 1 0.17
Кивёр Якуб 0 0
Урбаньски Кацпер 0 0
Шотландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгинн Джон 2 0.33
Мактоминай Скотт 2 0.33
Робертсон Эндрю 1 0.17
Кристи Райан 1 0.17
Гилмор Билли 1 0.17
Маклин Кенни 0 0
Сауттар Джон 0 0
Ралстон Энтони 0 0
Доак Бен 0 0

Карточки

Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зелиньски Пётр 2 0
Скорупски Лукаш 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Давидович Павел 1 0
Беднарек Ян 1 0
Букса Адам 1 0
Пёнтек Кшиштоф 1 0
Слиш Бартош 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Булка Марцин 1 0
Залевски Никола 1 0
Michal Probierz 1 0
Шотландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристи Райан 2 0
Маклин Кенни 1 0
Хэнли Грант 1 0
Макгинн Джон 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Ралстон Энтони 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Гилмор Билли 1 0

Результаты матчей

Польша
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Шотландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
2
Польша
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Шотландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

3
1
Польша
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Шотландия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

9
3

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
17%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

7
5
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Пропущено

8
3
0 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
1
33%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
20%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
3
43%
76-90

Пропущено

15
8
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
7%
1
13%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
3
20%
2
25%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
5
33%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Польша
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Португалия - Польша 5:1 Польша - Хорватия 3:3 Польша - Португалия 1:3 Хорватия - Польша 1:0
Шотландия - Польша 2:3 Франция - Польша 1:1 Польша - Австрия 1:3 Польша - Нидерланды 1:2 Польша - Турция 2:1 Польша - Украина 3:1 Уэльс - Польша 0:0 Польша - Эстония 5:1 Польша - Латвия 2:0 Польша - Чехия 1:1 Польша - Молдова 1:1 Фарерские острова - Польша 0:2 Албания - Польша 2:0 Польша - Фарерские острова 2:0 Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0
Шотландия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Шотландия - Хорватия 1:0 Шотландия - Португалия 0:0 Хорватия - Шотландия 2:1 Португалия - Шотландия 2:1
Шотландия - Польша 2:3 Шотландия - Венгрия 0:1 Шотландия - Швейцария 1:1 Германия - Шотландия 5:1 Шотландия - Финляндия 2:2 Гибралтар - Шотландия 0:2 Шотландия - Северная Ирландия 0:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Шотландия - Норвегия 3:3 Грузия - Шотландия 2:2 Франция - Шотландия 4:1 Испания - Шотландия 2:0 Шотландия - Англия 1:3 Кипр - Шотландия 0:3 Шотландия - Грузия 2:0 Норвегия - Шотландия 1:2

Результаты матчей

Польша
Шотландия

Точный счет

1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Польша
Шотландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4
2
4
2.5

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 6 4 2 0 13 - 5 14
2.
Хорватия
 6 2 2 2 8 - 8 8
3.
Шотландия
 6 2 1 3 7 - 8 7
4.
Польша
 6 1 1 4 9 - 16 4

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Хорватия
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Шотландия
 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Польша
 3 0 1 2 5 - 8 1

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 3 1 2 0 4 - 2 5
2.
Шотландия
 3 1 0 2 4 - 5 3
3.
Польша
 3 1 0 2 4 - 8 3
4.
Хорватия
 3 0 1 2 4 - 6 1
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Румыния Марин Рэзван 7 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 5 (5)
Португалия Роналду Криштиану 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Весь список

Топ нарушителей
Сербия Павлович Страхинья 2 2
Кипр Лайфис Константинос 1 3
Северная Македония Серафимов Никола 4
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Весь список
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    Прогнозы 127
    Польша 71.7% (91)
    X 20.5% (26)
    Шотландия 7.9% (10)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Польша 1:2 Шотландия

    Исход игры
    Польша
    71.7% (91)
    Ничья
    20.5% (26)
    Шотландия
    7.9% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.22% (70)
    Меньше
    35.78% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    78.9% (86)
    Нет
    21.1% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Польша
    44.9% (57)
    1:1 Ничья
    12.6% (16)
    1:0 Польша
    8.7% (11)
    2:0 Польша
    7.9% (10)
    2:2 Ничья
    3.9% (5)
    1:2 Шотландия
    3.9% (5)
    2:3 Шотландия
    1.6% (2)
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