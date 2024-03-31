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  3. Франция
  4. Кубок 2023-2024
Стадион: .
Лион
 
Позже
Валансьен
Прогнозы 42
Лион 92.9% (39)
X 4.8% (2)
Валансьен 2.4% (1)
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Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Валансьен
13.00
7.10
Реклама, betcity.ru
6.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лион
Валансьен

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
3:2
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
2:0

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Среднее время на гол

52
70

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.71

Среднее время на гол

70
126

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шерки Райан 2 0.5
Ляказетт Александр 1 0.25
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0.25
Какере Максанс 1 0.25
Фофана Малик 1 0.25
Орбан Гифт 1 0.25
Валансьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фое Ондоа Манга 2 0.33
Янг Эндрю 1 0.17
Массон Жюльен 1 0.17
Ойвуси Матиас 1 0.17
Дукуре Сирине 1 0.17
Tidyane Diagouraga 1 0.17
Басс Сулейман 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалета-Цар Дуе 2 0
Тальяфико Николас 1 0
Валансьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вауденберг Лукас 1 0
Луше Жан 1 0
Крузе Давид 1 0
Хамач Ильяс 1 0
Бансе Саша 1 0
Мурсу Жан Эрик 1 0

Результаты матчей

Лион
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Валансьен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Лион
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Валансьен
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2
Лион
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Валансьен
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Лион - Реймс 1:1 Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3
Лион - Страсбург 0:0 Мец - Лион 1:2 Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2
Валансьен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Валансьен - Сент-Этьен 0:2 Генгам - Валансьен 3:0 Валансьен - Анже 0:0 Осер - Валансьен 0:0
Руан - Валансьен 1:1 Валансьен - Родез 0:2 Дюнкерк - Валансьен 2:1 Валансьен - Лаваль 1:1 Сен-Прист - Валансьен 1:2 Конкарно - Валансьен 1:0 Валансьен - Бастия 3:1 Бордо - Валансьен 3:1 Валансьен - Париж 2:1 Валансьен - Амьен 0:1 Саргемин - Валансьен 0:2 Аяччо - Валансьен 2:1 Валансьен - Париж 0:1 Мюлуз - Валансьен 1:1 По - Валансьен 3:1 Валансьен - Анси 0:0

Результаты матчей

Лион
Валансьен

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Лион
Валансьен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
4
2
1
3
2.5
1/16 финала
1 Бержерак
2 Лион
0 Расинг Коломбес
1 Лилль
1 Клермон
3 Страсбург
0 Шатору
1 Гавр
15 Руан
14 Тулуза
1 Родез
3 Монако
4 Сен-Прист
1 Роморантен
2 Валансьен
1 Париж
1 Орлеан
4 ПСЖ
1 Трелиссак
2 Брест
0 Феньи-Ольнуа
4 Монпелье
2 Бордо
3 Ницца
2 Ле Пюи
1 Дюнкерк
0 Нант
1 Лаваль
7 Сошо
6 Реймс
10 Ренн
9 Марсель
1/8 финала
2 Лион
1 Лилль
3 Страсбург
1 Гавр
7 Руан
6 Монако
1 Сен-Прист
2 Валансьен
3 ПСЖ
1 Брест
1 Монпелье
4 Ницца
2 Ле Пюи
1 Лаваль
1 Сошо
6 Ренн
1/4 финала
4 Лион
3 Страсбург
3 Руан
5 Валансьен
3 ПСЖ
1 Ницца
1 Ле Пюи
3 Ренн
1/2 финала
Лион
Валансьен
ПСЖ
Ренн
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Ренн Мюинга Арно 4 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Ренн Буриго Бенжамен 3 (2)
Лилль Жегрова Эдон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 1
Лион Чалета-Цар Дуе 2
Страсбург Сиссоко Ибраима 2
Ренн Матусива Азор 2
Гавр Кузяев Далер 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Валансьен от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2024, осталось 2 дня 12 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 42
    Лион 92.9% (39)
    X 4.8% (2)
    Валансьен 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Валансьен
    13.00
    7.10
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    6.30
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    Прогнозы на матч Лион - Валансьен

    Исход игры
    Лион
    93% (40)
    Ничья
    4.7% (2)
    Валансьен
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.34% (19)
    Меньше
    53.66% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    46.34% (19)
    Нет
    53.66% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Лион
    34.9% (15)
    2:1 Лион
    34.9% (15)
    1:0 Лион
    14% (6)
    3:1 Лион
    4.7% (2)
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