Стадион: Гроупама Арена.
История личных встреч
Лион
Валансьен
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.71
1.29
Среднее время на гол
52
70
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.71
Среднее время на гол
70
126
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шерки Райан
|2
|0.5
|Ляказетт Александр
|1
|0.25
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0.25
|Какере Максанс
|1
|0.25
|Фофана Малик
|1
|0.25
|Орбан Гифт
|1
|0.25
Валансьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фое Ондоа Манга
|2
|0.33
|Янг Эндрю
|1
|0.17
|Массон Жюльен
|1
|0.17
|Ойвуси Матиас
|1
|0.17
|Дукуре Сирине
|1
|0.17
|Tidyane Diagouraga
|1
|0.17
|Басс Сулейман
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Тальяфико Николас
|1
|0
Валансьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|Луше Жан
|1
|0
|Крузе Давид
|1
|0
|Хамач Ильяс
|1
|0
|Бансе Саша
|1
|0
|Мурсу Жан Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Лион
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Валансьен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Лион
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Валансьен
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
2
Лион
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Валансьен
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Лион - Реймс 1:1 Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3
Лион - Страсбург 0:0 Мец - Лион 1:2 Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2
Валансьен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Валансьен - Сент-Этьен 0:2 Генгам - Валансьен 3:0 Валансьен - Анже 0:0 Осер - Валансьен 0:0
Руан - Валансьен 1:1 Валансьен - Родез 0:2 Дюнкерк - Валансьен 2:1 Валансьен - Лаваль 1:1 Сен-Прист - Валансьен 1:2 Конкарно - Валансьен 1:0 Валансьен - Бастия 3:1 Бордо - Валансьен 3:1 Валансьен - Париж 2:1 Валансьен - Амьен 0:1 Саргемин - Валансьен 0:2 Аяччо - Валансьен 2:1 Валансьен - Париж 0:1 Мюлуз - Валансьен 1:1 По - Валансьен 3:1 Валансьен - Анси 0:0
Результаты матчей
Лион
Валансьен
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Лион
Валансьен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
42
13
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Ренн
|Мюинга Арно
|4 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Ренн
|Буриго Бенжамен
|3 (2)
|Лилль
|Жегрова Эдон
|3 (1)
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 1
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|2
|Страсбург
|Сиссоко Ибраима
|2
|Ренн
|Матусива Азор
|2
|Гавр
|Кузяев Далер
|1
Прогнозы на матч Лион - Валансьен
Исход игры
Лион
93% (40)
Ничья
4.7% (2)
Валансьен
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.34% (19)
Меньше
53.66% (22)
Обе команды забьют
Да
46.34% (19)
Нет
53.66% (22)
Популярный счёт
2:0 Лион
34.9% (15)
2:1 Лион
34.9% (15)
1:0 Лион
14% (6)
3:1 Лион
4.7% (2)
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