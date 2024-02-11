  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Монпелье
1:2
Конец матча
Лион
0'
1:0
23' Гол
Норден Арно
28' Желтая карточка
Тальяфико Николас
1:1
74' Гол
Ляказетт Александр
1:2
82' Гол
Какере Максанс
90' Желтая карточка
Ферри Жордан
90' Желтая карточка
Орбан Гифт
90'+7

Ход матча

23'
Норден Арно
(Силла Иссиага)
1:0
28'
 
Тальяфико Николас
44'
 
Мангаля Орель
Толиссо Корентен
57'
 
Фофана Малик
Нуама Эрнест
57'
 
Мата Клинтон
Мэйтленд-Найлс Эйнсли
57'
 
Шерки Райан
Бенрахма Саид
64'
Карамо Янн
Норден Арно
 
67'
Тшато Энзо
Хефти Сильван
 
74'
1:1
Ляказетт Александр
(Тальяфико Николас)
82'
1:2
Какере Максанс
89'
Хазри Вахби
Саванье Тежи
 
89'
Леруа Лео
Модибо Саньян
 
89'
 
Орбан Гифт
Ляказетт Александр
90'
Ферри Жордан
 
90'
 
Орбан Гифт

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 10
  • 8 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 423 Количество передач 516
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Монпелье 13.2% (16)
X 42.1% (51)
Лион 44.6% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
27
Омерагич
Бечир
4
Куяте
Кики
5
Модибо
Саньян
36
Хефти
Сильван
3
Силла
Иссиага
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
13
Шотар
Жорис
7
Норден
Арно
8
Адамс
Акор
1
Лопеш
Антони
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
12
О'Брайан
Джек
55
Чалета-Цар
Дуе
3
Тальяфико
Николас
6
Какере
Максанс
31
Матич
Неманья
8
Толиссо
Корентен
37
Нуама
Эрнест
10
Ляказетт
Александр
17
Бенрахма
Саид
Монпелье
5-3-2
Лион
4-3-3

История личных встреч

Монпелье
Лион

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
81.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

33 матча

27.3%
15.2%
57.5%
9 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

27.3%
39.4%
33.3%
9 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.2%
36.4%
42.4%
7 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

Л1
1:4
Л1
5:4
Л1
1:2
Л1
5:2
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
1:1
К
1:2
КЛ
4:1
Л1
0:0
ТМК
1:1
Л1
1:3
К
5:0
Л1
5:1
Л1
0:2
Л1
2:4
Л1
1:5
Л1
1:5
Л1
0:0
Л1
5:1
Л1
1:2
Л1
1:0
СФ
2:2
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

35
32

Голов в среднем за матч

2.33
1.78

Среднее время на гол

38
50

Всего голов

59
57

Голов в среднем за матч

1.79
1.73

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

50
52

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 7 0.33
Саванье Тежи 6 (5) 0.29
Аль-Тамари Мусса 5 0.24
Норден Арно 3 0.14
Фаяд Халил 2 0.1
Эстев Максим 1 0.05
Хазри Вахби 1 0.05
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Силла Иссиага 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 11 (1) 0.52
О'Брайан Джек 3 0.14
Джеффиньо 1 0.05
Тальяфико Николас 1 0.05
Какере Максанс 1 0.05
Нуама Эрнест 1 0.05
Милагрес Энрике 1 0.05
Альверо Скелли 1 0.05
Толиссо Корентен 1 (1) 0.05
Шерки Райан 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 5 0
Жюльен Кристофер 5 0
Шотар Жорис 5 0
Куяте Кики 3 1
Эстев Максим 2 1
Ферри Жордан 3 0
Мишель Тер-Закарян 1 1
Хазри Вахби 2 0
Адамс Акор 2 0
Омерагич Бечир 2 0
Леруа Лео 2 0
Фаяд Халил 2 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Силла Иссиага 1 0
Норден Арно 1 0
Сент-Люс Тео 1 0
Модибо Саньян 1 0
Кулибали Танги 1 0
Делайе Саша 1 0
Тшато Энзо 1 0
Минкарелли Дэвин Лукас 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тальяфико Николас 5 0
Кумбеди Саэль 4 0
Ловрен Деян 2 1
О'Брайан Джек 2 1
Толиссо Корентен 3 0
Мата Клинтон 3 0
Ляказетт Александр 1 1
Чалета-Цар Дуе 1 1
Диавара МамадуII 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Нуама Эрнест 2 0
Альверо Скелли 2 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Гроссо Фабио II 1 0
Бальде Мама 1 0
Акуоку Поль 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Морейра Диегу 1 0
Орбан Гифт 1 0

Результаты матчей

Монпелье
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Лион
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
4
Монпелье
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Лион
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
16

Упущенные победы

11
9
Монпелье
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Лион
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
24% (5)
52% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

12
17

Упущенные победы

19
13

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
1
9%
3
38%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
2
18%
5
33%
61-75
3
27%
1
7%
76-90

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
4
31%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
33%
2
15%
61-75
2
17%
3
23%
76-90

Пропущено

14
20
5 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
4
29%
2
10%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
1
7%
7
35%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
4
29%
1
5%
61-75
2
14%
3
15%
76-90

Забито

23
21
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
3
13%
1
5%
1-15
4
17%
4
19%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
6
26%
5
24%
61-75
3
13%
6
29%
76-90

Пропущено

25
35
9 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 14
7
28%
2
6%
1-15
0
0%
10
29%
16-30
2
8%
8
23%
31-45
5
20%
5
14%
46-60
6
24%
6
17%
61-75
5
20%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4
Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0
Лион
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2
Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2

Результаты матчей

Монпелье
Лион

Точный счет

0:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:0
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
2
9
1.5
3
8
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
2
8
2
8
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
15
6
5
16
1.5
5
16
3
18
2.5
2
19
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 21 15 5 1 51 - 18 50
2.
Ницца
 Заявка 20 11 6 3 20 - 11 39
3.
Брест
 Заявка 21 10 7 4 30 - 18 37
4.
Монако
 Заявка 20 10 5 5 37 - 28 35
5.
Ланс
 Заявка 21 10 5 6 27 - 20 35
6.
Лилль
 Заявка 21 9 8 4 29 - 17 35
7.
Ренн
 Заявка 21 8 7 6 31 - 25 31
8.
Реймс
 Заявка 21 9 3 9 27 - 29 30
9.
Марсель
 Заявка 21 7 9 5 29 - 23 30
10.
Страсбург
 Заявка 21 6 7 8 22 - 29 25
11.
Гавр
 Заявка 21 5 9 7 23 - 25 24
12.
Нант
 Заявка 21 6 4 11 22 - 32 22
13.
Лион
 Заявка 21 6 4 11 22 - 34 22
14.
Тулуза
 Заявка 21 4 8 9 20 - 29 20
15.
Монпелье
 Заявка 21 4 8 9 25 - 29 19
16.
Лорьян
 Заявка 21 4 7 10 28 - 42 19
17.
Мец
 Заявка 21 4 5 12 18 - 32 17
18.
Клермон
 Заявка 21 3 7 11 17 - 37 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 2 1 30 - 11 26
2.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
3.
Лилль
 Заявка 10 7 2 1 18 - 4 23
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Ланс
 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6.
Монако
 Заявка 10 6 1 3 17 - 9 19
7.
Брест
 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
8.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
9.
Реймс
 Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
10.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Гавр
 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
12.
Лорьян
 Заявка 11 3 4 4 19 - 20 13
13.
Нант
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
14.
Лион
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
15.
Монпелье
 Заявка 11 1 7 3 14 - 14 10
16.
Тулуза
 Заявка 10 1 5 4 11 - 13 8
17.
Клермон
 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
18.
Мец
 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Брест
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 10 4 3 3 8 - 9 15
5.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
6.
Реймс
 Заявка 11 4 2 5 15 - 17 14
7.
Ренн
 Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
8.
Тулуза
 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
9.
Лилль
 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
10.
Мец
 Заявка 11 3 2 6 10 - 20 11
11.
Лион
 Заявка 10 3 1 6 8 - 15 10
12.
Нант
 Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
13.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
14.
Гавр
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
15.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
16.
Клермон
 Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
17.
Марсель
 Заявка 10 1 4 5 11 - 17 7
18.
Лорьян
 Заявка 10 1 3 6 9 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 11
Лилль Дэвид Джонатан 8 (1)
Тулуза Даллинга Тийс 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Ренн Матич Неманья 8
Монако Головин Александр 1 6
Ланс Гради Жонатан 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Монпелье: 43%, Лион: 57%.
  • 97'
    Шотар Жорис выиграл воздушное противоборство у Матич Неманья.
  • 96'
    Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 96'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Шерки Райан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Орбан Гифт получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 90'
      Ферри Жордан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 90'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 90'
      Безумный фол. Ферри Жордан грубо играет против соперника. Пострадал Орбан Гифт
    • 90'
      Куяте Кики успешно блокирует удар.
    • 90'
      Орбан Гифт нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 90'
      Мангаля Орель создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 90'
      Контроль мяча: Монпелье: 43%, Лион: 57%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Монпелье 13.2% (16)
    X 42.1% (51)
    Лион 44.6% (54)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 1:2 Лион

    Исход игры
    Монпелье
    13.2% (16)
    Ничья
    42.1% (51)
    Лион
    44.6% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.18% (49)
    Меньше
    58.82% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    81.51% (97)
    Нет
    18.49% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.5% (49)
    1:2 Лион
    30.6% (37)
    0:1 Лион
    9.1% (11)
    2:1 Монпелье
    6.6% (8)
    1:0 Монпелье
    5.8% (7)
    0:2 Лион
    1.7% (2)
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