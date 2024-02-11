Тур: 21. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Гайуст Пьер
0'
1:0
23' ГолНорден Арно
28' Желтая карточкаТальяфико Николас
1:1
74' ГолЛяказетт Александр
1:2
82' ГолКакере Максанс
90' Желтая карточкаФерри Жордан
90' Желтая карточкаОрбан Гифт
90'+7
Ход матча
23'
1:0
74'
82'
1:2
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 10
-
8 Удары в створ 5
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
423 Количество передач 516
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
13
Шотар
Жорис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
- Защитник
-
77 Сако ФалаеЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Карамо ЯннПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Нуама ЭрнестНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Перри ЛукасВратарь
-
14 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
-
22 Мата КлинтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
-
11 Фофана МаликНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Монпелье
Лион
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
81.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
33 матча
27.3%
15.2%
57.5%
9 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
27.3%
39.4%
33.3%
9 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
21.2%
36.4%
42.4%
7 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Всего голов
35
32
Голов в среднем за матч
2.33
1.78
Среднее время на гол
38
50
Всего голов
59
57
Голов в среднем за матч
1.79
1.73
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
50
52
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|7
|0.33
|Саванье Тежи
|6 (5)
|0.29
|Аль-Тамари Мусса
|5
|0.24
|Норден Арно
|3
|0.14
|Фаяд Халил
|2
|0.1
|Эстев Максим
|1
|0.05
|Хазри Вахби
|1
|0.05
|Куяте Кики
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Силла Иссиага
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|11 (1)
|0.52
|О'Брайан Джек
|3
|0.14
|Джеффиньо
|1
|0.05
|Тальяфико Николас
|1
|0.05
|Какере Максанс
|1
|0.05
|Нуама Эрнест
|1
|0.05
|Милагрес Энрике
|1
|0.05
|Альверо Скелли
|1
|0.05
|Толиссо Корентен
|1 (1)
|0.05
|Шерки Райан
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саванье Тежи
|5
|0
|Жюльен Кристофер
|5
|0
|Шотар Жорис
|5
|0
|Куяте Кики
|3
|1
|Эстев Максим
|2
|1
|Ферри Жордан
|3
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|1
|Хазри Вахби
|2
|0
|Адамс Акор
|2
|0
|Омерагич Бечир
|2
|0
|Леруа Лео
|2
|0
|Фаяд Халил
|2
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Силла Иссиага
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Сент-Люс Тео
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Кулибали Танги
|1
|0
|Делайе Саша
|1
|0
|Тшато Энзо
|1
|0
|Минкарелли Дэвин Лукас
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тальяфико Николас
|5
|0
|Кумбеди Саэль
|4
|0
|Ловрен Деян
|2
|1
|О'Брайан Джек
|2
|1
|Толиссо Корентен
|3
|0
|Мата Клинтон
|3
|0
|Ляказетт Александр
|1
|1
|Чалета-Цар Дуе
|1
|1
|Диавара МамадуII
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Милагрес Энрике
|2
|0
|Нуама Эрнест
|2
|0
|Альверо Скелли
|2
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0
|Гроссо Фабио II
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|Морейра Диегу
|1
|0
|Орбан Гифт
|1
|0
Результаты матчей
Монпелье
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Лион
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
4
Монпелье
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Лион
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
16
Упущенные победы
11
9
Монпелье
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Лион
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
24% (5)
52% (11)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
12
17
Упущенные победы
19
13
Голы по времени матча
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
1
9%
3
38%
76-90
Пропущено
11
15
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
2
18%
5
33%
61-75
3
27%
1
7%
76-90
Забито
12
13
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
4
31%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
33%
2
15%
61-75
2
17%
3
23%
76-90
Пропущено
14
20
5 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
4
29%
2
10%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
1
7%
7
35%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
4
29%
1
5%
61-75
2
14%
3
15%
76-90
Забито
23
21
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
3
13%
1
5%
1-15
4
17%
4
19%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
6
26%
5
24%
61-75
3
13%
6
29%
76-90
Пропущено
25
35
9 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 14
7
28%
2
6%
1-15
0
0%
10
29%
16-30
2
8%
8
23%
31-45
5
20%
5
14%
46-60
6
24%
6
17%
61-75
5
20%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4
Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0
Лион
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2
Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2
Результаты матчей
Монпелье
Лион
Точный счет
0:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:0
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Монпелье
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
29
38
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
64
37
28
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
129
Больше Меньше
156
516
516
318
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|51 - 18
|50
|2.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|20 - 11
|39
|3.
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|30 - 18
|37
|4.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|37 - 28
|35
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|27 - 20
|35
|6.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|29 - 17
|35
|7.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|31 - 25
|31
|8.
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|27 - 29
|30
|9.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|29 - 23
|30
|10.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 29
|25
|11.
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|23 - 25
|24
|12.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|22 - 32
|22
|13.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|22 - 34
|22
|14.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|20 - 29
|20
|15.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|25 - 29
|19
|16.
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|28 - 42
|19
|17.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|18 - 32
|17
|18.
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|17 - 37
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|30 - 11
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|12 - 2
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|4.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|18 - 6
|23
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 15
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 20
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|15.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|14 - 14
|10
|16.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|11 - 13
|8
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 15
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 7
|24
|2.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|3.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|6.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|9.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 20
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 17
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 22
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 17
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 22
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|20 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|11
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|8 (1)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|7 (1)
|Монако
|Закария Денис
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Ренн
|Матич Неманья
|8
|Монако
|Головин Александр
|1 6
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монпелье 1:2 Лион
Исход игры
Монпелье
13.2% (16)
Ничья
42.1% (51)
Лион
44.6% (54)
Тотал 2.5
Больше
41.18% (49)
Меньше
58.82% (70)
Обе команды забьют
Да
81.51% (97)
Нет
18.49% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.5% (49)
1:2 Лион
30.6% (37)
0:1 Лион
9.1% (11)
2:1 Монпелье
6.6% (8)
1:0 Монпелье
5.8% (7)
0:2 Лион
1.7% (2)
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