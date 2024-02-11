Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Г О О О О Л - Какере Максанс из команды Лион левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

82' О'Брайан Джек пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт ловит мяч

82' Шерки Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Какере Максанс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Карамо Янн нанес удар головой, но Антони Лопеш спокойно отбил мяч.

81' Ферри Жордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

80' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Шерки Райан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Лекомт Бенжамен плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

74' Г О О О О Л - Ляказетт Александр забивает с правой ноги!

74' Тальяфико Николас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Удар от ворот произведет Лион

70' Саванье Тежи не смог попасть в створ ударом издали

69' Удар от ворот произведет Лион

69' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Мангаля Орель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Матч возобновлен

67' Хефти Сильван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Хорошую попытку сделал Адамс Акор . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Карамо Янн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' О'Брайан Джек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Удар от ворот произведет Лион

60' Куяте Кики оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Матч возобновится спорным мячом

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Модибо Саньян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

55' Хорошую попытку сделал Адамс Акор . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Ферри Жордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Удар от ворот произведет Монпелье

53' Бенрахма Саид не смог попасть в створ ударом издали

52' Удар от ворот произведет Лион

52' Ферри Жордан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Лион

49' Саванье Тежи не смог попасть в створ ударом издали

49' Силла Иссиага создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Матч возобновлен

48' Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Удар от ворот произведет Монпелье