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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Фрозиноне
0:0
Конец матча

Стадион:
Перуджа
0'
25' Желтая карточка
Майелло Раффаэле
28' Желтая карточка
Лизи Франческо
45' Желтая карточка
Фальцерано Марчелло
62' Желтая карточка
Рози Алеандро
72' Желтая карточка
Карретта Мирко
81' Желтая карточка
Чано Камилло
90' Желтая карточка
Роден Маркус
90'+5
1
Равалья
Федерико
11
Дзампано
Франческо
6
Federico
Gatti
25
Шиминьски
Пшемыслав
29
Коттали
Маттео
27
Канотто
Луиджи
21
Болока
Даниэль
8
Майелло
Раффаэле
24
Зербин
Алессио
28
Чано
Камилло
16
Гарритано
Лука
22
Чичисола
Леандро
2
Рози
Алеандро
5
Анджелла
Габриэле
15
Дель
Орко
Кристиан
23
Фальцерано
Марчелло
8
Буррай
Сальваторе
6
Сегре
Джакопо
44
Лизи
Франческо
28
Куан
Кристиан
11
Мурано
Джакопо
7
Карретта
Мирко
Фрозиноне
4-4-2
Перуджа
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зербин Алессио 1 0.33
2. Чано Камилло 1 0.33
3. Шарпантье Габриэль 1 0.33
4. Майелло Раффаэле 1 (1) 0.33
5. Трибуцци Алессио 0 0
Перуджа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рози Алеандро 1 0.33
2. Карретта Мирко 1 0.33
3. Мурано Джакопо 1 0.33
4. Фальцерано Марчелло 0 0
5. Simone Santoro 0 0

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Майелло Раффаэле 1 0
2. Чано Камилло 1 0
3. Роден Маркус 1 0
4. Дзампано Франческо 1 0
5. Зербин Алессио 1 0
6. Federico Gatti 1 0
Перуджа
# Игрок      
1. Куан Кристиан 1 1
2. Рози Алеандро 2 0
3. Лизи Франческо 2 0
4. Карретта Мирко 2 0
5. Фальцерано Марчелло 2 0
6. Буррай Сальваторе 1 0
7. Дель Орко Кристиан 1 0
8. Бьянкимано Андреа 1 0
9. Simone Santoro 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрозиноне 0 0 25% (1) 25% (1) 0 50% (2)
 Перуджа 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Виченца Виртус 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Парма Венеция 1:1 Фрозиноне Реджина 0:4 Фрозиноне
Фрозиноне 1:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:1 Пиза Порденоне 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Читтаделла Салернитана 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Реджана Фрозиноне 0:3 Лечче Кьево 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Брешия Козенца 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Монца Кремонезе 4:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Пескара Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне Асколи 1:1 Фрозиноне
Перуджа Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Перуджа 2:3 Асколи Порденоне 0:1 Перуджа Дженоа 3:2 Перуджа Перуджа 1:0 Зюйдтироль
Тернана 1:0 Перуджа Перуджа 2:1 Комо ФералпиСало 0:2 Перуджа Перуджа 2:0 Мателика Равенна 0:3 Перуджа Перуджа 2:1 Триестина Виртус Верона 0:3 Перуджа Фермана 1:1 Перуджа Имолезе 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Зюйдтироль Губбио 3:2 Перуджа Перуджа 2:0 Карпи ФК Чезена 1:1 Перуджа Падова 1:0 Перуджа Перуджа 1:1 Самбенедеттезе Перуджа 3:0 Модена

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Перуджа: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Фрозиноне 1:0 Перуджа Серия B Перуджа 3:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:3 Перуджа Серия B Перуджа 1:0 Фрозиноне Серия B
Перуджа 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:2 Перуджа Серия B Фрозиноне 2:1 Перуджа Серия B Перуджа 0:1 Фрозиноне Серия B Перуджа 1:0 Фрозиноне Про Прима Дивизионе Фрозиноне 1:1 Перуджа Про Прима Дивизионе
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 3 3 0 0 10 - 2 9
2. Асколи 3 3 0 0 5 - 2 9
3. Пиза 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
4. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Фрозиноне 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Монца 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Реджина 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
9. СПАЛ 2013 3 1 1 1 6 - 2 4
10. Беневенто 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Перуджа 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Кремонезе 2 1 0 1 3 - 1 3
13. Комо 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Лечче 3 0 2 1 1 - 4 2
15. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
16. Тернана 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Виченца Виртус 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Порденоне 2 0 0 2 0 - 6 0
20. Алессандрия 3 0 0 3 4 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 0:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
3. СПАЛ 2013 2 1 1 0 6 - 1 4
4. Беневенто 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Реджина 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Брешия 1 1 0 0 5 - 1 3
7. Кремонезе 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Асколи 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Парма 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Монца 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Фрозиноне 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Кротоне 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Лечче 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Тернана 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Перуджа 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Комо 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Алессандрия 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Асколи 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Фрозиноне 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Монца 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Пиза 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Лечче 2 0 1 1 0 - 3 1
10. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
13. СПАЛ 2013 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Тернана 0:0 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Кротоне 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Порденоне 1 0 0 1 0 - 5 0
19. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Алессандрия Корацца Симоне 4 1 0
2. Кротоне Мулаттьери Самуэле 3 0 0
3. Брешия Ягелло Филип 2 0 1
4. Читтаделла Бальдини Энрико 2 1 1
5. Брешия Баич Риад 2 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реджина Менез Жереми 1 1
2. Тернана Агацци Давиде 1 1
3. Перуджа Куан Кристиан 1 1
4. Перуджа Рози Алеандро 2 0
5. Асколи Дионизи Федерико 2 0
Весь список
Где смотреть матч Фрозиноне 0:0 Перуджа онлайн




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