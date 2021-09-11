Италия: Серия B 2021-2022
Фрозиноне
0:0
Конец матча
Стадион: Бенито Стирпе
Перуджа
25' Желтая карточкаМайелло Раффаэле
28' Желтая карточкаЛизи Франческо
45' Желтая карточкаФальцерано Марчелло
62' Желтая карточкаРози Алеандро
72' Желтая карточкаКарретта Мирко
81' Желтая карточкаЧано Камилло
90' Желтая карточкаРоден Маркус
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
88 Риччи МатеоПолузащитник
-
26 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Hamza Haoudi
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Матос РидерНападающий
-
-
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
Ход матча
25'
28'
62'
72'
81'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зербин Алессио
|1
|0.33
|2.
|Чано Камилло
|1
|0.33
|3.
|Шарпантье Габриэль
|1
|0.33
|4.
|Майелло Раффаэле
|1 (1)
|0.33
|5.
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рози Алеандро
|1
|0.33
|2.
|Карретта Мирко
|1
|0.33
|3.
|Мурано Джакопо
|1
|0.33
|4.
|Фальцерано Марчелло
|0
|0
|5.
|Simone Santoro
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|2.
|Чано Камилло
|1
|0
|3.
|Роден Маркус
|1
|0
|4.
|Дзампано Франческо
|1
|0
|5.
|Зербин Алессио
|1
|0
|6.
|Federico Gatti
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куан Кристиан
|1
|1
|2.
|Рози Алеандро
|2
|0
|3.
|Лизи Франческо
|2
|0
|4.
|Карретта Мирко
|2
|0
|5.
|Фальцерано Марчелло
|2
|0
|6.
|Буррай Сальваторе
|1
|0
|7.
|Дель Орко Кристиан
|1
|0
|8.
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|9.
|Simone Santoro
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрозиноне
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|50% (2)
|Перуджа
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: +6 =8 -6Виченца Виртус 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Парма Венеция 1:1 Фрозиноне Реджина 0:4 Фрозиноне
Фрозиноне 1:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:1 Пиза Порденоне 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Читтаделла Салернитана 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Реджана Фрозиноне 0:3 Лечче Кьево 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Брешия Козенца 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Монца Кремонезе 4:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Пескара Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне Асколи 1:1 Фрозиноне
Перуджа Последние 20 матчей: +12 =3 -5Перуджа 2:3 Асколи Порденоне 0:1 Перуджа Дженоа 3:2 Перуджа Перуджа 1:0 Зюйдтироль
Тернана 1:0 Перуджа Перуджа 2:1 Комо ФералпиСало 0:2 Перуджа Перуджа 2:0 Мателика Равенна 0:3 Перуджа Перуджа 2:1 Триестина Виртус Верона 0:3 Перуджа Фермана 1:1 Перуджа Имолезе 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Зюйдтироль Губбио 3:2 Перуджа Перуджа 2:0 Карпи ФК Чезена 1:1 Перуджа Падова 1:0 Перуджа Перуджа 1:1 Самбенедеттезе Перуджа 3:0 Модена
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Перуджа: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Асколи
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Пиза
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Фрозиноне
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Монца
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|СПАЛ 2013
|3
|1
|1
|1
|6 - 2
|4
|10.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|13.
|Комо
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Лечче
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|15.
|Кротоне
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|16.
|Тернана
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|20.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|4.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|7.
|Кремонезе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Парма
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Монца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Фрозиноне
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Кротоне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Лечче
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Тернана
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Комо
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Алессандрия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Асколи
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Пиза
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Лечче
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|10.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Тернана
|0:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Кротоне
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|19.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|4
|1
|0
|2.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|0
|3.
|Брешия
|Ягелло Филип
|2
|0
|1
|4.
|Читтаделла
|Бальдини Энрико
|2
|1
|1
|5.
|Брешия
|Баич Риад
|2
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реджина
|Менез Жереми
|1
|1
|2.
|Тернана
|Агацци Давиде
|1
|1
|3.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|1
|1
|4.
|Перуджа
|Рози Алеандро
|2
|0
|5.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|2
|0