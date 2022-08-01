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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 5044
Нордшелланн
2:1
Конец матча
Люнгбю
0'
28' Желтая карточка
Бьеллан Андреас
1:0
36' Гол
Хансен Мадс
1:1
67' Гол
Нильсен Эмиль
77' Желтая карточка
Ромер Марсель
2:1
80' Гол
Хансен Мадс
90' Желтая карточка
Вилладсен Оливер
90' Желтая карточка
Нильсен Эмиль
90' Желтая карточка
Adamo Nagalo
90'+7

Ход матча

28'
 
Бьеллан Андреас
36'
Хансен Мадс
1:0
62'
 
Нильсен Эмиль
Чорлу Резан
62'
 
Ромер Марсель
Вестергорд Магнус
62'
 
Sanders Ngabo
Коструп Магнус
67'
1:1
Нильсен Эмиль
(Хамалайнен Брайан)
70'
Антман Оливер
Ernest Nuamah
 
70'
Беньямин Нюгрен
Диоманде Мохаммед
 
77'
 
Ромер Марсель
78'
 
Риис Кристиан
Бьеллан Андреас
80'
Хансен Мадс
2:1
83'
Lasso Coulibaly
Хансен Мадс
 
83'
Марксен Эрик
Свенссон Даниэль
 
83'
 
Магнуссон Сайвар-Атли
Винтер Каспер
90'
Вилладсен Оливер
 
90'
Leo Walta
Andreas Schjelderup
 
90'
 
Нильсен Эмиль
90'
Adamo Nagalo
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
27
Свенссон
Даниэль
6
Кристенсен
Якоб
10
Диоманде
Мохаммед
18
Бидструп
Мадс
11
Хансен
Мадс
7
Andreas
Schjelderup
37
Ernest
Nuamah
1
Ибсен
Фредерик
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
3
Хамалайнен
Брайан
20
Йоргенсен
Каспер
17
Сёренсен
Адам
22
Вестергорд
Магнус
13
Винтер
Каспер
97
Чорлу
Резан
9
Mathias
Kristensen2
11
Коструп
Магнус
Нордшелланн
4-3-3
Люнгбю
5-3-2

История личных встреч

Нордшелланн
Люнгбю

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

22 матча

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
0:0
СД
0:3
СД
4:1
СД
1:1
СД
1:1
ТМК
6:3
СД
2:2
СД
1:4
СД
2:1
СД
2:0
СД
0:1
СД
0:1
ТМС
1:0
СД
0:2
СЛ
0:1
СЛ
4:0
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:0
СЛ
0:0
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Schjelderup 2 0.67
Хансен Мадс 2 0.67
Ernest Nuamah 2 0.67
Беньямин Нюгрен 1 0.33
Кристенсен Якоб 0 0
Lasso Coulibaly 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нильсен Эмиль 1 0.33
Риис Кристиан 1 0.33
Mathias Kristensen2 1 (1) 0.33
Хамалайнен Брайан 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adamo Nagalo 2 0
Фресе Мартин 1 0
Кристенсен Якоб 1 0
Вилладсен Оливер 1 0
Бидструп Мадс 1 0
Ernest Nuamah 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьеллан Андреас 1 0
Ромер Марсель 1 0
Нильсен Эмиль 1 0
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Mathias Kristensen2 1 0
Винтер Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Брондбю - Нордшелланн 1:3 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Твенте - Нордшелланн 1:0
Нордшелланн - Ког 3:0 Орхус - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Вайле 2:1 Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Нордшелланн - Орхус 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2
Люнгбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0
Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Хельсингёр 2:1 Фредерисия - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Нюкёбинг 5:0 Эсбьерг - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Нюкёбинг 1:2 Фремад Амагер - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фредерисия 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Силькеборг 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Хорсенс 3 2 1 0 2 - 0 7
4. Виборг 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Митьюлланд 3 1 1 1 7 - 5 4
6. Орхус 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Копенгаген 3 1 0 2 5 - 6 3
8. Брондбю 3 1 0 2 2 - 5 3
9. Раннерс 3 0 3 0 3 - 3 3
10. Люнгбю 3 0 1 2 3 - 5 1
11. Ольборг 3 0 1 2 2 - 5 1
12. Оденсе 3 0 1 2 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Орхус 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Силькеборг 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Хорсенс 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Нордшелланн 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Брондбю 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Люнгбю 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Раннерс 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Ольборг 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Копенгаген 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Оденсе 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Силькеборг 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Хорсенс 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Митьюлланд 1 1 0 0 5 - 1 3
5. Копенгаген 2 1 0 1 5 - 5 3
6. Раннерс 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Оденсе 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Ольборг 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Брондбю 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Орхус 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Виборг 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Люнгбю 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 97'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Норшеланн вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Норшеланн: 55%, Люнгбю: 45%.
  • Фол, нарушение
    97'
    Судья сигнализирует, что Сандерс Нгабо из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Лассо Кулибали
  • 96'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    96'
    Адамо Нагало получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Желтая карточка
    96'
    Нильсен Эмиль получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 95'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 95'
    Опасность предотвращена - Адамо Нагало из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
  • 95'
    Сандерс Нгабо из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
  • 94'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 94'
    Сёренсен Адам из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
  • 94'
    Матиас Кристенсен из команды Люнгбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
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    • 91'
      Матиас Кристенсен из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
    • 91'
      Хамалайнен Брайан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Контроль мяча: Норшеланн: 55%, Люнгбю: 45%.
    • Фол, нарушение
      91'
      Судья сигнализирует, что Лассо Кулибали из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Ромер Марсель
    • 90'
      Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 90'
      Хамалайнен Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 90'
      Хансен Андреас III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Фол, нарушение
      89'
      Матиас Кристенсен из команды Люнгбю опасно и грубо сыграл. Адамо Нагало пострадал.
    • 88'
      Люнгбю выполняет удар от ворот.
    • 88'
      Кристенсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали
    • 88'
      Выглядело как неплохой момент. Антман Оливер из команды Норшеланн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
    • Фол, нарушение
      87'
      Судья сигнализирует, что Сёренсен Адам из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Кристенсен Якоб
    • 87'
      Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн высоко подбросил мяч, чтобы его поймал Фредерик Ибсен, но его отбил вратарь на угловой.
    • 87'
      Лассо Кулибали из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 87'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 86'
      Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Люнгбю: 47%.
    • 86'
      Сегодняшная посещаемость составляет 5044 болельщиков
    • 86'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 85'
      Хорошую попытку сделал Магнуссон Сайвар-Атли. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 84'
      Плохо сыграл Адамо Нагало - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
    • 84'
      Игрок из команды Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 84'
      Йоргенсен Каспер из команды Люнгбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
    • 84'
      Сёренсен Адам из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
    • 83'
      Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 83'
      Матч возобновлен
    • 83'
      Тактическая замена. Винтер Каспер уходит с поля и его заменяет Магнуссон Сайвар-Атли
    • 83'
      Тактическая замена. Даниэль Свенссон уходит с поля и его заменяет Марксен Эрик
    • 83'
      Тактическая замена. Хансен Мадс уходит с поля и его заменяет Лассо Кулибали
    • Фол, нарушение
      82'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Матиас Кристенсен.
    • 82'
      Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 82'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
    • 81'
      Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Люнгбю: 47%.
    • Описание гола
      80'
      Г О О О О Л - Хансен Мадс забивает ударом с левой ноги!
    • 80'
      Риис Кристиан ошибается в защите.
    • 80'
      Хансен Андреас III делает длинную передачу вперед
    • Фол, нарушение
      79'
      Судья сигнализирует, что Матиас Кристенсен из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Адамо Нагало
    • 79'
      Матч возобновлен
    • 78'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 78'
      Тактическая замена. Бьеллан Андреас уходит с поля и его заменяет Риис Кристиан
    • Травма, повреждение
      78'
      Бидструп Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 78'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      77'
      Ромер Марсель получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      77'
      Судья свистит. Ромер Марсель атаковал сзади соперника. Это Бидструп Мадс заработал своей команде штрафной
    • 77'
      Ибсен Фредерик взял и забрал мяч на выходе
    • 77'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 76'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 76'
      Ибсен Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 76'
      Адамо Нагало делает длинную передачу вперед
    • 76'
      Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Люнгбю: 48%.
    • 76'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      75'
      Сандерс Нгабо из команды Люнгбю заходит слишком далеко, он валит Антман Оливер.
    • 74'
      Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 74'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 74'
      Нильсен Эмиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 73'
      Винтер Каспер из команды Люнгбю делает пас партнеру.
    • Фол, нарушение
      73'
      Хансен Киан из команды Норшеланн фолит на Матиас Кристенсен, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 72'
      Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 72'
      Ибсен Фредерик взял и забрал мяч на выходе
    • 72'
      Игрок Хансен Мадс из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
    • 72'
      Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 72'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 71'
      Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
    • 71'
      Ибсен Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 71'
      Хамалайнен Брайан из команды Люнгбю четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
    • 70'
      Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Беньямин Нюгрен
    • 70'
      Тактическая замена. Ernest Nuamah уходит с поля и его заменяет Антман Оливер
    • Фол, нарушение
      69'
      Грегор Паскаль наказан за толчок Ernest Nuamah
    • 69'
      Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Люнгбю: 48%.
    • 68'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 68'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Люнгбю будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      68'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 67'
      Хамалайнен Брайан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      67'
      Г О О О О О Л - Нильсен Эмиль из команды Люнгбю легко посылает мяч в пустые ворота левой! Нильсен Эмиль легко с этим справился!
    • 67'
      Голкипер мог бы сыграть и получше
    • Угловой
      67'
      Хамалайнен Брайан из команды Люнгбю подал угловой справа.
    • 67'
      Кристенсен Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 67'
      Йоргенсен Каспер из команды Люнгбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
    • 67'
      Сандерс Нгабо из команды Люнгбю делает пас партнеру.
    • 66'
      Ибсен Фредерик взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      66'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 66'
      Бьеллан Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 65'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • Угловой
      65'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 65'
      Андреас Шельдеруп нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      64'
      Судья сигнализирует, что Йоргенсен Каспер из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Бидструп Мадс
    • 63'
      Люнгбю выполняет удар от ворот.
    • 63'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 62'
      Тактическая замена. Коструп Магнус уходит с поля и его заменяет Сандерс Нгабо
    • 62'
      Тактическая замена. Вестергорд Магнус уходит с поля и его заменяет Ромер Марсель
    • 62'
      Тактическая замена. Чорлу Резан уходит с поля и его заменяет Нильсен Эмиль
    • 61'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Люнгбю: 50%.
    • 61'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 60'
      Кристенсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 59'
      Люнгбю начинает контратаку
    • 58'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 58'
      Вестергорд Магнус из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
    • 58'
      Матч возобновлен
    • 57'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      57'
      Судья сигнализирует, что Йоргенсен Каспер из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Бидструп Мадс
    • 57'
      Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 57'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 56'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 56'
      Контроль мяча: Норшеланн: 48%, Люнгбю: 52%.
    • 56'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 56'
      Чорлу Резан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 55'
      Опасность предотвращена - Грегор Паскаль из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
    • 55'
      Отличные скиллы показывает Ernest Nuamah, обводя своих соперников
    • 55'
      Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 55'
      Йоргенсен Каспер из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
    • 54'
      Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 54'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 54'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      53'
      Судья сигнализирует, что Бидструп Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Коструп Магнус
    • 52'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 52'
      Чорлу Резан не смог попасть в створ ударом издали
    • 51'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
    • 50'
      Контроль мяча: Норшеланн: 45%, Люнгбю: 55%.
    • 50'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 49'
      Хамалайнен Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 49'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 49'
      Грегор Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 49'
      Хансен Киан делает длинную передачу вперед
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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