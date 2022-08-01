Стадион: Right To Dream Park Зрители: 5044
2:1
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаБьеллан Андреас
1:0
36' ГолХансен Мадс
1:1
67' ГолНильсен Эмиль
77' Желтая карточкаРомер Марсель
2:1
80' ГолХансен Мадс
90' Желтая карточкаВилладсен Оливер
90' Желтая карточкаНильсен Эмиль
90' Желтая карточкаAdamo Nagalo
90'+7
Ход матча
28'
36'
1:0
67'
77'
80'
2:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
39
Adamo
Nagalo
11
Хансен
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хансен МадсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
14 Фрэнсис АбуНападающий
- Нападающий
-
-
33 Leo Walta
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Чорлу РезанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Нордшелланн
Люнгбю
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
22 матча
45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andreas Schjelderup
|2
|0.67
|Хансен Мадс
|2
|0.67
|Ernest Nuamah
|2
|0.67
|Беньямин Нюгрен
|1
|0.33
|Кристенсен Якоб
|0
|0
|Lasso Coulibaly
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нильсен Эмиль
|1
|0.33
|Риис Кристиан
|1
|0.33
|Mathias Kristensen2
|1 (1)
|0.33
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
Карточки
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adamo Nagalo
|2
|0
|Фресе Мартин
|1
|0
|Кристенсен Якоб
|1
|0
|Вилладсен Оливер
|1
|0
|Бидструп Мадс
|1
|0
|Ernest Nuamah
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьеллан Андреас
|1
|0
|Ромер Марсель
|1
|0
|Нильсен Эмиль
|1
|0
|Риис Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Mathias Kristensen2
|1
|0
|Винтер Каспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Брондбю - Нордшелланн 1:3 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Твенте - Нордшелланн 1:0
Нордшелланн - Ког 3:0 Орхус - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Вайле 2:1 Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Нордшелланн - Орхус 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2
Люнгбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0
Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Хельсингёр 2:1 Фредерисия - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Нюкёбинг 5:0 Эсбьерг - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Нюкёбинг 1:2 Фремад Амагер - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фредерисия 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Силькеборг
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Хорсенс
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|4.
|Виборг
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Митьюлланд
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|6.
|Орхус
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Копенгаген
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|8.
|Брондбю
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|9.
|Раннерс
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|10.
|Люнгбю
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|11.
|Ольборг
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|Оденсе
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Орхус
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Силькеборг
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Хорсенс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Нордшелланн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Брондбю
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Люнгбю
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Ольборг
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Копенгаген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Оденсе
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Силькеборг
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Хорсенс
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Митьюлланд
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|5.
|Копенгаген
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|6.
|Раннерс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Оденсе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Брондбю
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Орхус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Виборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Люнгбю
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
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