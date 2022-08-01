Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Обе команды могли выиграть сегодня, но Норшеланн вырывает победу

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Сандерс Нгабо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Хамалайнен Брайан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Хамалайнен Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Хансен Андреас III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Люнгбю выполняет удар от ворот.

88' Кристенсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали

88' Выглядело как неплохой момент. Антман Оливер из команды Норшеланн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

87' Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн высоко подбросил мяч, чтобы его поймал Фредерик Ибсен, но его отбил вратарь на угловой.

87' Лассо Кулибали из команды Норшеланн делает пас партнеру.

87' Норшеланн начинает контратаку

86' Сегодняшная посещаемость составляет 5044 болельщиков

86' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Хорошую попытку сделал Магнуссон Сайвар-Атли . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Плохо сыграл Адамо Нагало - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

84' Игрок из команды Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

84' Йоргенсен Каспер из команды Люнгбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

83' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Матч возобновлен

83' Тактическая замена. Даниэль Свенссон уходит с поля и его заменяет Марксен Эрик

82' Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

80' Г О О О О Л - Хансен Мадс забивает ударом с левой ноги!

79' Матч возобновлен

78' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

78' Бидструп Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Ромер Марсель получил желтую карточку от судьи

77' Ибсен Фредерик взял и забрал мяч на выходе

77' Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

76' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Ибсен Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Норшеланн выполняет удар от ворот.

74' Нильсен Эмиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Ибсен Фредерик взял и забрал мяч на выходе

72' Игрок Хансен Мадс из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

72' Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн делает пас партнеру.

72' Норшеланн начинает контратаку

71' Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

71' Ибсен Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Беньямин Нюгрен

68' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

68' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Люнгбю будет все-таки засчитан.

68' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

67' Голкипер мог бы сыграть и получше

67' Кристенсен Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Сандерс Нгабо из команды Люнгбю делает пас партнеру.

66' Ибсен Фредерик взял и забрал мяч на выходе

66' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.

66' Бьеллан Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

65' Хансен Мадс из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

63' Люнгбю выполняет удар от ворот.

63' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Тактическая замена. Коструп Магнус уходит с поля и его заменяет Сандерс Нгабо

61' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Кристенсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Матч возобновлен

57' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

57' Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Адамо Нагало из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

56' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Норшеланн

55' Отличные скиллы показывает Ernest Nuamah , обводя своих соперников

55' Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Удар от ворот произведет Норшеланн

52' Чорлу Резан не смог попасть в створ ударом издали

51' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

50' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Хамалайнен Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...