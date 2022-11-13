Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Emiliano Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

45' Удар от ворот произведет Митьюлланд

44' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Гартенманн Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Раннерс

43' Гартенманн Стефан из команды Митьюлланд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

42' Безумный фол. Бундгаард Филип грубо играет против соперника. Пострадал Emiliano Martinez

41' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Хьюго Андерссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

39' Святченко Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

38' Бундгаард Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Гравес Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Игрок команды Раннерс совершает фол

36' Alexander Nybo взял и забрал мяч на выходе

36' Каба Сори создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Хег Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет Митьюлланд

35' Каллесеэ Миккель из команды Раннерс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

34' Исаксен Густав пробует нанести удар издали, но Alexander Nybo держит все под контролем

34' Emiliano Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Emiliano Martinez выиграл воздушное противоборство у Лауэнборг Фредерик

31' Удар от ворот произведет Раннерс

30' Удар от ворот произведет Митьюлланд

29' Андерссон Адам из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Дрейер Андерс из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Митьюлланд

26' Андерссон Адам из команды Раннерс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

25' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Эгхо Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Гартенманн Стефан нанес удар головой, но Alexander Nybo спокойно отбил мяч.

23' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

23' Лауэнборг Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Хег Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Alexander Nybo взял и забрал мяч на выходе

19' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

16' Emiliano Martinez создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Emiliano Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Хорошую попытку сделал Исаксен Густав . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Митьюлланд

13' Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Раннерс

11' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

11' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Митьюлланд

9' Андерссон Адам не смог попасть в створ ударом издали

8' Удар от ворот произведет Митьюлланд

8' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

7' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Раннерс

6' Шарлес не смог попасть в створ ударом издали

5' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

4' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

3' Андерссон Адам навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Раннерс

1' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Шарлес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Митьюлланд начинает с центра поля