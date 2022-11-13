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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Зрители: 3631 Главный судья: Кехлет Якоб
Раннерс
0:0
Конец матча
Митьюлланд
0'
90'+4

Ход матча

46'
Кехинде Тосин
Бундгаард Филип
 
46'
 
Тюкосен Мадс
Андерссон Йоэль
73'
 
Чилуфя Эдвард
Шарлес
73'
Анкерсен Якоб
Клюснер Тобиас
 
80'
Брок-Мадсен Николай
Эгхо Марвин
 
85'
 
Жуниньо
Каба Сори
86'
Копплин Бьорн
Каллесеэ Миккель
 
86'
Педерсен Миккель
Лауэнборг Фредерик
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

22
Alexander
Nybo
5
Hugo
Andersson2
2
Гравес
Симон
3
Хег
Даниэль
7
Каллесеэ
Миккель
8
Андерссон
Адам
6
Йонсен
Лассер
Берг
14
Лауэнборг
Фредерик
18
Клюснер
Тобиас
40
Бундгаард
Филип
45
Эгхо
Марвин
1
Лоссль
Йонас
6
Андерссон
Йоэль
4
Гартенманн
Стефан
28
Святченко
Эрик
29
Паулиньо
VI
35
Шарлес
5
Мартинес
Эмилиано
24
Серенсен
Оливер
36
Дрейер
Андерс
9
Каба
Сори
11
Исаксен
Густав
Раннерс
5-3-2
Митьюлланд
4-3-3

История личных встреч

Раннерс
Митьюлланд

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
112.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
112.5%
4 победы 9 ничьих 0 побед

37 матчей

18.9%
81.1%
0 побед 7 ничьих 30 побед

Первый тайм

27%
73%
0 побед 10 ничьих 18 побед

Второй тайм

24.3%
75.7%
0 побед 9 ничьих 23 победы

45 матчей

8.9%
24.4%
66.7%
4 победы 11 ничьих 30 побед

Первый тайм

17.8%
42.2%
40%
8 побед 19 ничьих 18 побед

Второй тайм

8.9%
40%
51.1%
4 победы 18 ничьих 23 победы

История матчей

СД
1:1
СДЧГ
3:2
СДЧГ
1:3
СД
1:3
СД
1:0
СДЧГ
1:1
СДЧГ
0:0
СД
1:2
СД
1:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:2
СД
3:0
СД
0:4
СД
2:1
СДЛЕ
3:0
СД
0:2
СД
2:2
ТМК
1:0
СД
1:2
СД
2:1
СД
0:2
СД
5:2
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
3:1
СД
0:3
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:0
К
2:1
СД
2:1
СД
2:1
СЛ
2:2
ТМС
3:3
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0
ТМС
2:2
СЛ
2:1
СЛ
4:1
СЛ
0:2
СЛ
1:2
СЛ
0:0
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

17
25

Голов в среднем за матч

0.85
1

Среднее время на гол

105
90

Всего голов

52
37

Голов в среднем за матч

2.08
1.85

Среднее время на гол

43
48

Всего голов

69
62

Голов в среднем за матч

1.53
1.38

Тотал матчей

2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
40
Больше 89%
Меньше 11%
5
29
Больше 64%
Меньше 36%
16
12
Больше 27%
Меньше 73%
33
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

58
65

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгхо Марвин 6 (1) 0.35
Hugo Andersson2 3 0.18
Бундгаард Филип 3 0.18
Хег Даниэль 2 0.12
Бабаян Эдгар 2 0.12
Копплин Бьорн 1 0.06
Андерссон Адам 1 0.06
Камара Аль-Хаджи 1 0.06
Кехинде Тосин 1 0.06
Лауэнборг Фредерик 1 0.06
Гравес Симон 1 0.06
Анкерсен Якоб 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 8 (1) 0.47
Исаксен Густав 4 0.24
Феррейра Эвандер 4 (3) 0.24
Систо Пионе 3 0.18
Каба Сори 2 0.12
Олссон Кристоффер 2 0.12
Дюр Николас 1 0.06
Святченко Эрик 0 0
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Далсгор Хенрик 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауэнборг Фредерик 4 0
Бабаян Эдгар 3 0
Кехинде Тосин 3 0
Hugo Andersson2 3 0
Эгхо Марвин 2 0
Педерсен Миккель 2 0
Гравес Симон 2 0
Йонсен Лассер Берг 2 0
Копплин Бьорн 1 0
Анкерсен Якоб 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Камара Аль-Хаджи 1 0
Энггаард Мэдс 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Святченко Эрик 6 0
Феррейра Эвандер 4 0
Олссон Кристоффер 3 0
Тюкосен Мадс 3 0
Каба Сори 3 0
Паулиньо VI 3 0
Далсгор Хенрик 1 1
Жуниньо 1 1
Андерссон Йоэль 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Дрейер Андерс 1 0
Шарлес 1 0
Гартенманн Стефан 1 0
Дюр Николас 1 0
Исаксен Густав 1 0

Результаты матчей

Раннерс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Митьюлланд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
8
Раннерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Митьюлланд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
9

Волевые поражения

12
6
Раннерс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Митьюлланд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

10
10

Волевые поражения

17
14

Голы по времени матча

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
2
20%
4
25%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
3
30%
3
19%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
3
33%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
3
27%
3
33%
76-90

Забито

15
8
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
4
27%
3
38%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
1
13%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
4
31%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
3
23%
3
23%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
3
23%
2
15%
76-90

Забито

25
24
9 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
3
12%
4
17%
1-15
2
8%
5
21%
16-30
4
16%
4
17%
31-45
5
20%
5
21%
46-60
5
20%
3
13%
61-75
6
24%
3
13%
76-90

Пропущено

24
22
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
5
21%
1
5%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
5
21%
6
27%
31-45
4
17%
4
18%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
6
25%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Раннерс - Силькеборг 1:3 Хорсенс - Раннерс 5:1 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Нордшелланн 0:2
Венсюссель - Раннерс 0:2 Силькеборг - Раннерс 3:3 Раннерс - Брондбю 2:3 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Силькеборг 3:2 Брондбю - Раннерс 2:2 Люнгбю - Раннерс 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0 Раннерс - Виборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Орхус - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1
Митьюлланд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Виборг - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Нордшелланн 0:0 Митьюлланд - Штурм 2:0 Митьюлланд - Оденсе 1:2
Лацио - Митьюлланд 2:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:1 Фредериксберг Альянсен - Митьюлланд 0:6 Митьюлланд - Хорсенс 2:1 Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Орхус - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 Митьюлланд - Виборг 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Митьюлланд - Лацио 5:1 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Штурм - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3

Результаты матчей

Раннерс
Митьюлланд

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Митьюлланд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
2
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
4
4
2
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
7
10
1.5
6
11
3
14
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 17 10 5 2 29 - 13 35
2. Виборг 17 9 5 3 25 - 16 32
3. Копенгаген 17 8 3 6 28 - 20 27
4. Оденсе 17 6 6 5 23 - 25 24
5. Раннерс 17 6 6 5 23 - 26 24
6. Силькеборг 17 7 3 7 27 - 25 24
7. Митьюлланд 17 5 8 4 24 - 22 23
8. Хорсенс 17 6 4 7 22 - 22 22
9. Орхус 17 6 4 7 19 - 18 22
10. Брондбю 17 5 6 6 23 - 28 21
11. Ольборг 17 3 5 9 17 - 28 14
12. Люнгбю 17 1 5 11 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 9 6 2 1 18 - 8 20
2. Виборг 8 5 3 0 13 - 6 18
3. Хорсенс 9 5 3 1 18 - 12 18
4. Раннерс 9 4 2 3 10 - 11 14
5. Копенгаген 8 4 2 2 12 - 7 14
6. Силькеборг 8 4 1 3 13 - 11 13
7. Брондбю 9 3 3 3 13 - 15 12
8. Орхус 8 3 2 3 11 - 10 11
9. Оденсе 9 3 2 4 11 - 15 11
10. Митьюлланд 9 2 3 4 8 - 13 9
11. Ольборг 8 1 4 3 7 - 11 7
12. Люнгбю 8 0 3 5 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 8 4 3 1 11 - 5 15
2. Виборг 9 4 2 3 12 - 10 14
3. Митьюлланд 8 3 5 0 16 - 9 14
4. Оденсе 8 3 4 1 12 - 10 13
5. Копенгаген 9 4 1 4 16 - 13 13
6. Силькеборг 9 3 2 4 14 - 14 11
7. Орхус 9 3 2 4 8 - 8 11
8. Раннерс 8 2 4 2 13 - 15 10
9. Брондбю 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Ольборг 9 2 1 6 10 - 17 7
11. Люнгбю 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Хорсенс 8 1 1 6 4 - 10 4
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Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 10 (1)
Виборг Грот Джей-Рой 9 (2)
Орхус Мортенсен Патрик 9
Копенгаген Классон Виктор 8 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Святченко Эрик 6
Орхус Поульсен Николай 6
Копенгаген Кристиансен Виктор 6
Брондбю Васс Даниэль 5
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    94'
    Педерсен Миккель из команды Раннерс заходит слишком далеко, он валит Emiliano Martinez.
  • 93'
    Лоссль Йонас делает важнейший сейв!
  • 93'
    Оооо... вот это был удар! Педерсен Миккель должен был забить с этой позиции.
  • 93'
    Хорошую попытку сделал Педерсен Миккель. Удар в створ, но вратарь начеку
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