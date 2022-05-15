ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Даниэль Свенссон из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

Даниэль Свенссон из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Джером Опоку на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. Джером Опоку получил травму и медбригада забирает его с поля.

Джером Опоку получил травму и заменен. Адама Фофана выходит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Вайле

46' Андреас Шельдеруп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Г О О О О О О Л - Джорджевич Лука из команды Вайле с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

44' Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн делает пас партнеру.

42' Эммануилидис Димитриос из команды Вайле не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

42' Норшеланн выполняет удар от ворот.

41' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн в офсайде

39' Хетеми Лундрим из команды Вайле делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

38' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

37' Норшеланн пытается что-то создать.

37' Норшеланн контролирует мяч.

37' Бабаян Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн подал угловой слева.

36' Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

36' Норшеланн контролирует мяч.

35' Норшеланн выполняет удар от ворот.

35' Так близко к голу! Хансен Мадс имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Александр Брюнст-Зеллнер!

34' Норшеланн пытается что-то создать.

33' Норшеланн выполняет удар от ворот.

33' Хетеми Лундрим из команды Вайле наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

32' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Норшеланн пытается что-то создать.

30' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Норшеланн контролирует мяч.

28' Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде

28' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

28' Норшеланн контролирует мяч.

27' Эммануилидис Димитриос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Норшеланн выполняет удар от ворот.

26' Какой промах! Эммануилидис Димитриос имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

23' Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде

23' Oliver Provstgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.

23' Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн делает пас партнеру.

22' Джером Опоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

21' Норшеланн выполняет удар от ворот.

21' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Г О О О О Л - Мохаммед Диоманд первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

18' Отличные скиллы показывает Вилладсен Оливер , обводя своих соперников

17' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Норшеланн контролирует мяч.

15' Норшеланн выполняет удар от ворот.

14' Норшеланн контролирует мяч.

13' Александр Брюнст-Зеллнер не дал случится голу! Андерсен Магнус II должен был забивать, но Александр Брюнст-Зеллнер сделал отличный сейв

13' Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн делает пас партнеру.

13' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

13' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

12' Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Хансен Мадс из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

11' Норшеланн контролирует мяч.

11' Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде

11' Андерсен Магнус II из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

11' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

10' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Oliver Provstgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

8' Норшеланн контролирует мяч.

8' Норшеланн контролирует мяч.

8' Удар от ворот произведет Вайле

7' Хансен Мадс из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

7' Матч возобновится спорным мячом

6' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Г О О О О Л - Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

3' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

3' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Oliver Provstgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн подал угловой справа.

2' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

1' Норшеланн контролирует мяч.

1' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Норшеланн начинает с центра поля