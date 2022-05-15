  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание

Стадион: Зрители: 3594
Нордшелланн
2:1
Конец матча
Вайле
0'
1:0
3' Гол
Диоманде Мохаммед
16' Желтая карточка
Офори Эбенезер
2:0
18' Гол
Диоманде Мохаммед
2:1
45' Гол
Джорджевич Лука
66' Желтая карточка
Marius Elvius
69' Желтая карточка
Бидструп Мадс
75' Желтая карточка
Альборнос Миико
90'+5

Ход матча

3'
Диоманде Мохаммед
1:0
16'
 
Офори Эбенезер
18'
Диоманде Мохаммед
2:0
45'
2:1
Джорджевич Лука
(Эммануилидис Димитриос)
46'
Ernest Nuamah
Andreas Schjelderup
 
46'
 
Гуннелунн Томас
Бабаян Эдгар
60'
 
Marius Elvius
Хетеми Лундрим
66'
 
Marius Elvius
67'
Антман Оливер
Хансен Мадс
 
67'
Фресе Мартин
Свенссон Даниэль
 
69'
Бидструп Мадс
 
70'
 
Понсе Андрес
Эммануилидис Димитриос
71'
 
Hans Hollsberg
Офори Эбенезер
75'
 
Альборнос Миико
75'
Марксен Эрик
Андерсен Магнус
 
84'
Саймон Адингра
Беньямин Нюгрен
 
88'
 
Фофана Адама
Опоку Джером

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 10
  • 6 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 4 Офсайды 5
  • 7 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
6
Кристенсен
Якоб
27
Свенссон
Даниэль
18
Бидструп
Мадс
8
Андерсен
Магнус
II
10
Диоманде
Мохаммед
48
Хансен
Мадс
9
Беньямин
Нюгрен
7
Andreas
Schjelderup
1
Брунст
Александер
20
Колингер
Денис
4
Опоку
Джером
38
Oliver
Provstgaard
44
Хенриксен
Тобиас
34
Хетеми
Лундрим
15
Офори
Эбенезер
3
Альборнос
Миико
17
Эммануилидис
Димитриос
19
Джорджевич
Лука
30
Бабаян
Эдгар
Нордшелланн
4-3-3
Вайле
3-4-3

История личных встреч

Нордшелланн
Вайле

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

13 матчей

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

СБЗВ
0:0
СД
2:0
СД
3:1
СД
2:2
СД
1:1
ТМС
3:1
СД
1:3
СД
2:0
К
0:2
К
2:0
СЛ
4:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0
Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Нордшелланн - Орхус 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1
Вайле
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Вайле - Орхус 1:0 Виборг - Вайле 2:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Вайле - Сённерйюск 0:3
Вайле - Митьюлланд 0:1 Сённерйюск - Вайле 0:1 Вайле - Нордшелланн 0:0 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Виборг 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Вайле - Оденсе 2:0 Виборг - Вайле 2:0 Ольборг - Вайле 0:0 Вайле - Орхус 3:2 Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 95'
    VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. VAR проверяется.
  • Офсайд
    95'
    Колингер Денис из команды Вайле в офсайде
  • 95'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Oliver Provstgaard из команды Вайле делает передачу одноклубнику.
  • 94'
    Брунст Александер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      92'
      Понсе Андрес из команды Вайле в офсайде
    • Фол, нарушение
      91'
      Судья сигнализирует, что Ханс Хёльсберг из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Понсе Андрес из команды Вайле наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 91'
      Джорджевич Лука из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
    • 91'
      Ханс Хёльсберг из команды Вайле делает пас партнеру.
    • 90'
      Антман Оливер из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 90'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 90'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 89'
      Джорджевич Лука из команды Вайле не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 89'
      Альборнос Миико из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
    • 89'
      Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 88'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 88'
      Джером Опоку получил травму и заменен. Адама Фофана выходит на поле.
    • Фол, нарушение
      87'
      Джорджевич Лука наказан за толчок Фресе Мартин
    • 87'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 87'
      Понсе Андрес из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
    • Травма, повреждение
      87'
      Джером Опоку возвращается на поле.
    • 87'
      Антман Оливер пробует нанести удар издали, но Александр Брюнст-Зеллнер держит все под контролем
    • 86'
      Сегодняшная посещаемость составляет 3594 болельщиков
    • 86'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • Травма, повреждение
      86'
      Ох, нехорошо это выглядит. Джером Опоку получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      85'
      Джером Опоку на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 84'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 84'
      Тактическая замена. Беньямин Нюгрен уходит с поля и его заменяет Саймон Адингра
    • 84'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Вайле: 34%.
    • 83'
      Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 83'
      Альборнос Миико из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
    • 83'
      Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 82'
      Вайле контролирует мяч.
    • 82'
      Альборнос Миико из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 82'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 82'
      Игрок команды Вайле исполняет передачу
    • 82'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 82'
      Матч возобновлен
    • 81'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 81'
      Вайле контролирует мяч.
    • 81'
      Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 80'
      Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 80'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 79'
      Вайле выполняет удар от ворот.
    • 79'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 79'
      Oliver Provstgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      79'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 78'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 78'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 78'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 78'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 78'
      Понсе Андрес из команды Вайле наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 77'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Вайле: 34%.
    • Фол, нарушение
      77'
      Судья сигнализирует, что Хенриксен Тобиас из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Ernest Nuamah
    • 76'
      Вайле контролирует мяч.
    • 75'
      Тактическая замена. Андерсен Магнус II уходит с поля и его заменяет Марксен Эрик
    • Желтая карточка
      75'
      Альборнос Миико получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      75'
      Судья сигнализирует, что Альборнос Миико из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Бидструп Мадс
    • 74'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 74'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 74'
      Понсе Андрес из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
    • 74'
      Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе
    • 74'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • Фол, нарушение
      73'
      Хенриксен Тобиас из команды Вайле заходит слишком далеко, он валит Ernest Nuamah.
    • 73'
      Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 72'
      Вайле контролирует мяч.
    • 72'
      Oliver Provstgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 72'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 72'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 71'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 71'
      Контроль мяча: Норшеланн: 65%, Вайле: 35%.
    • Офсайд
      71'
      Понсе Андрес из команды Вайле в офсайде
    • 71'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 71'
      Тактическая замена. Офори Эбенезер уходит с поля и его заменяет Ханс Хёльсберг
    • 70'
      Тактическая замена. Эммануилидис Димитриос уходит с поля и его заменяет Понсе Андрес
    • 70'
      Офори Эбенезер из команды Вайле не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 70'
      Эммануилидис Димитриос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Желтая карточка
      69'
      Бидструп Мадс получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      69'
      Безумный фол. Бидструп Мадс грубо играет против соперника. Пострадал Гуннелунн Томас
    • 68'
      Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе
    • 68'
      Игрок команды Норшеланн исполняет передачу
    • 68'
      Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 68'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 67'
      Тактическая замена. Даниэль Свенссон уходит с поля и его заменяет Фресе Мартин
    • 67'
      Тактическая замена. Хансен Мадс уходит с поля и его заменяет Антман Оливер
    • Желтая карточка
      66'
      Marius Elvius получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      66'
      Marius Elvius из команды Вайле заходит слишком далеко, он валит Вилладсен Оливер.
    • 66'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 65'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 65'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 65'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 64'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 64'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 64'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 63'
      Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 63'
      Джорджевич Лука из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
    • 62'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 62'
      Гуннелунн Томас из команды Вайле наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 62'
      Вайле контролирует мяч.
    • 62'
      Oliver Provstgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      61'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 61'
      Мохаммед Диоманд мяч отрикошетил от ворот
    • 61'
      Бидструп Мадс из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 61'
      Oliver Provstgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 61'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 61'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 60'
      Контроль мяча: Норшеланн: 64%, Вайле: 36%.
    • 60'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 60'
      Хетеми Лундрим получил травму и заменен. Marius Elvius выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      59'
      Хетеми Лундрим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 59'
      Отличный пас сделал Ernest Nuamah из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
    • 59'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 59'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 59'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • Травма, повреждение
      58'
      Хетеми Лундрим возвращается на поле.
    • 58'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • Травма, повреждение
      57'
      Ох, нехорошо это выглядит. Хетеми Лундрим получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      57'
      Хетеми Лундрим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 56'
      Как он промахнулся? Ernest Nuamah имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
    • 56'
      Бидструп Мадс из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 56'
      Контроль мяча: Норшеланн: 62%, Вайле: 38%.
    • 56'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 55'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 55'
      Хансен Мадс не смог попасть в створ ударом издали
    • 54'
      Кристенсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 54'
      Альборнос Миико из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
    • 54'
      Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 54'
      Хетеми Лундрим из команды Вайле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 53'
      Вайле контролирует мяч.
    • 53'
      Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Колингер Денис из команды Вайле.
    • 53'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 52'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Александр Брюнст-Зеллнер все предвидел и спас команду!
    • 52'
      Плохо сыграл Oliver Provstgaard - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
    • 52'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 51'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
    • 51'
      Отличные скиллы показывает Ernest Nuamah, обводя своих соперников
    • 51'
      Контроль мяча: Норшеланн: 62%, Вайле: 38%.
    • 51'
      Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 51'
      Альборнос Миико из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
    • 51'
      Колингер Денис из команды Вайле делает передачу одноклубнику.
    • 50'
      Альборнос Миико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Фол, нарушение
      50'
      Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Альборнос Миико
    • 50'
      Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе
    • 50'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 49'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 49'
      Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 49'
      Хансен Киан делает длинную передачу вперед
    • 48'
      Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 48'
      Альборнос Миико из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
    • 48'
      Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Хетеми Лундрим из команды Вайле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 47'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Офори Эбенезер из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Андерсен Магнус II
    • 46'
      Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Тактическая замена. Бабаян Эдгар уходит с поля и его заменяет Гуннелунн Томас
    • 46'
      Тактическая замена. Андреас Шельдеруп уходит с поля и его заменяет Ernest Nuamah
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 46'
      Андреас Шельдеруп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 46'
      Андерсен Магнус II из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • Угловой
      46'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Эммануилидис Димитриос сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О О О Л - Джорджевич Лука из команды Вайле с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 44'
      Эммануилидис Димитриос из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Офори Эбенезер
    • 44'
      Опасность предотвращена - Хенриксен Тобиас из команды Вайле вступил в отбор удачно
    • 44'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • Фол, нарушение
      43'
      Безумный фол. Джорджевич Лука грубо играет против соперника. Пострадал Бидструп Мадс
    • Фол, нарушение
      42'
      Колингер Денис из команды Вайле заходит слишком далеко, он валит Андреас Шельдеруп.
    • 42'
      Эммануилидис Димитриос из команды Вайле не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 42'
      Альборнос Миико из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
    • 42'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 42'
      Хетеми Лундрим из команды Вайле делает пас партнеру.
    • 41'
      Контроль мяча: Норшеланн: 69%, Вайле: 31%.
    • 41'
      Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      40'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн в офсайде
    • Фол, нарушение
      40'
      Судья свистит. Колингер Денис атаковал сзади соперника. Это Андреас Шельдеруп заработал своей команде штрафной
    • 39'
      Хетеми Лундрим из команды Вайле делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.
    • 39'
      Вайле контролирует мяч.
    • 38'
      Вайле контролирует мяч.
    • 38'
      Хенриксен Тобиас из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 38'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 37'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 37'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 37'
      Бабаян Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      36'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 36'
      Контроль мяча: Норшеланн: 69%, Вайле: 31%.
    • 36'
      Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 36'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 35'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 35'
      Эммануилидис Димитриос из команды Вайле попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
    • 35'
      Так близко к голу! Хансен Мадс имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Александр Брюнст-Зеллнер!
    • 34'
      Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 34'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Альборнос Миико из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Хансен Мадс
    • 33'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 33'
      Хетеми Лундрим из команды Вайле наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 33'
      Хенриксен Тобиас из команды Вайле делает навес прямо в штрафную.
    • 32'
      Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Контроль мяча: Норшеланн: 69%, Вайле: 31%.
    • 31'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 30'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 30'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 29'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      29'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн толкнул локтем оппонента. Это Офори Эбенезер заработал фол
    • Офсайд
      28'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде
    • 28'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 28'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 28'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 27'
      Эммануилидис Димитриос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что Андерсен Магнус II из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Бабаян Эдгар
    • 27'
      Вайле контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      27'
      Бидструп Мадс из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Хетеми Лундрим.
    • 26'
      Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Контроль мяча: Норшеланн: 73%, Вайле: 27%.
    • 26'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 26'
      Какой промах! Эммануилидис Димитриос имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
    • 25'
      Oliver Provstgaard из команды Вайле делает передачу одноклубнику.
    • Угловой
      25'
      Хетеми Лундрим из команды Вайле подал угловой справа.
    • 25'
      Колингер Денис из команды Вайле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 24'
      Вайле контролирует мяч.
    • Офсайд
      23'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде
    • 23'
      Oliver Provstgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 23'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
    • 23'
      Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 22'
      Джером Опоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 22'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 22'
      Контроль мяча: Норшеланн: 72%, Вайле: 28%.
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья сигнализирует, что Oliver Provstgaard из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Беньямин Нюгрен
    • 22'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      Хенриксен Тобиас из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
    • 21'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 21'
      Шанс! Колингер Денис из команды Вайле пробил головой, но мимо
    • Угловой
      21'
      Хетеми Лундрим из команды Вайле подал угловой справа.
    • 21'
      Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      21'
      Хетеми Лундрим из команды Вайле подал угловой справа.
    • 20'
      Хенриксен Тобиас из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 19'
      Вайле контролирует мяч.
    • 19'
      Вайле контролирует мяч.
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Мохаммед Диоманд первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 18'
      Опасность предотвращена - Колингер Денис из команды Вайле вступил в отбор удачно
    • 18'
      Отличные скиллы показывает Вилладсен Оливер, обводя своих соперников
    • 18'
      Контроль мяча: Норшеланн: 77%, Вайле: 23%.
    • 17'
      Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      15'
      Судья сигнализирует, что Офори Эбенезер из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Беньямин Нюгрен
    • 15'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 14'
      Контроль мяча: Норшеланн: 78%, Вайле: 22%.
    • 14'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 13'
      Александр Брюнст-Зеллнер не дал случится голу! Андерсен Магнус II должен был забивать, но Александр Брюнст-Зеллнер сделал отличный сейв
    • 13'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 13'
      Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 13'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • Угловой
      13'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 12'
      Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 12'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
    • 11'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Офсайд
      11'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде
    • 11'
      Андерсен Магнус II из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 11'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      Кристенсен Якоб делает длинную передачу вперед
    • 10'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 64%, Вайле: 36%.
    • 9'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Oliver Provstgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 9'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 9'
      Бидструп Мадс делает длинную передачу вперед
    • 8'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 8'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 7'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
    • 7'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Офсайд
      7'
      Эммануилидис Димитриос из команды Вайле в офсайде
    • 6'
      Кристенсен Якоб делает длинную передачу вперед
    • 6'
      Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Вайле контролирует мяч.
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 3'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 3'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Oliver Provstgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      3'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 2'
      Беньямин Нюгрен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 2'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Нордшелланн 2:1 Вайле онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     