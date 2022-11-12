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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 11.
Аполлон
2:0
Конец матча
Акритас Хлоракас
0'
26' Желтая карточка
Йованович Александар
1:0
28' Пенальти
Жради Бассель
2:0
30' Гол
Питтас Яннис
37' Красная карточка
Ресио Хосе
90' Желтая карточка
Илиев Илиан
90'+6
Аполлон
Акритас Хлоракас

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 4 0.36
Антонио Владимиро 2 0.18
Жради Бассель 2 (1) 0.18
Роберж Валентин 1 0.09
Хенти Эзекиэль 1 0.09
Пинакас Димитрис 1 (1) 0.09
Акритас Хлоракас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Reginaldo Ramires 2 0.18
Vasos Dimosthenous 1 0.09
Rodrigo Varanda 1 0.09
Абраам Гонсалес 1 (1) 0.09

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ресио Хосе 3 1
Коль Исраэль 3 0
Роберж Валентин 2 0
Йованович Вукашин 2 0
Йованович Александар II 2 0
Хаммас Амин 2 0
Кабрал Эуклидес 2 0
Илиев Илиан 1 0
Хенти Эзекиэль 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Йоостен Патрик 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Антонио Владимиро 1 0
Артиматас Панайотис 1 0
Акритас Хлоракас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seid Korac 4 1
Эрасо Хави 4 0
Шехич Эдин 3 0
Ivan Saravanja 1 1
Коне Ибрагим 2 0
Абраам Гонсалес 1 0
Пернтреу Клетон 1 0
Stavros Gavriel 1 0
Davi Araujo 1 0
Balthazar Bernardi 1 0
Konstantinos Karagiannis 1 0
Jawad El Jemili 1 0
Lois Fauriel 1 0

Результаты матчей

Аполлон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Акритас Хлоракас
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
3
Аполлон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Акритас Хлоракас
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
14

Волевые поражения

5
1
Аполлон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Акритас Хлоракас
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

1
14

Волевые поражения

6
4

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
50%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
67%
1
17%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

3
14
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
1
33%
3
21%
16-30
1
33%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
33%
6
43%
76-90

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
5
45%
1
17%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Пропущено

9
20
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
2
22%
6
30%
16-30
2
22%
2
10%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
5
56%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кармиотисса - Аполлон 1:1 Аполлон - Вадуц 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 Днепр-1 - Аполлон 1:0
Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Анортосис - Аполлон 0:1 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0
Акритас Хлоракас
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 1:0
Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Акритас Хлоракас - Онисилос Сотира 3:0 Отеллос - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Олимпиас Лимпион - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Анагенниси Деринья 3:2 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 0:1 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 2:0 Айя-Напа - Акритас Хлоракас 0:4 Акритас Хлоракас - Ахиронас 1:0

Результаты матчей

Аполлон
Акритас Хлоракас

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:3
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
0:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
5 раз 100%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
0:1
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:3
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
0
6 раз 55%
1
5 раз 45%

Тоталы голов в матче

Аполлон
Акритас Хлоракас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
6
2
9
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 11 9 2 0 26 - 3 29
2. Арис Лимассол 11 8 1 2 24 - 9 25
3. АПОЭЛ 10 6 3 1 11 - 3 21
4. АЕК Ларнака 10 6 1 3 19 - 9 19
5. Аполлон 11 5 4 2 11 - 9 19
6. Омония 11 5 1 5 17 - 12 16
7. АЕЛ Лимаcсол 10 4 2 4 10 - 9 14
8. Анортосис 11 4 2 5 11 - 14 14
9. Неа Саламина 11 4 1 6 10 - 14 13
10. Кармиотисса 11 3 3 5 7 - 16 12
11. Эносис 11 3 2 6 8 - 16 11
12. Докса Катокопия 10 2 2 6 7 - 16 8
13. Олимпиакос Никосия 11 1 3 7 8 - 23 6
14. Акритас Хлоракас 11 1 1 9 5 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 5 5 0 0 12 - 0 15
2. АЕК Ларнака 5 4 1 0 13 - 2 13
3. Омония 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Арис Лимассол 6 3 1 2 12 - 7 10
5. Аполлон 6 3 1 2 6 - 6 10
6. АПОЭЛ 6 2 3 1 4 - 2 9
7. Эносис 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Анортосис 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Неа Саламина 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Кармиотисса 6 2 1 3 5 - 7 7
11. АЕЛ Лимаcсол 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Олимпиакос Никосия 6 1 3 2 5 - 7 6
13. Акритас Хлоракас 6 1 0 5 3 - 14 3
14. Докса Катокопия 4 0 0 4 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 5 5 0 0 12 - 2 15
2. Пафос 6 4 2 0 14 - 3 14
3. АПОЭЛ 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Аполлон 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Докса Катокопия 6 2 2 2 6 - 8 8
6. АЕЛ Лимаcсол 5 2 2 1 6 - 3 8
7. Анортосис 6 2 1 3 5 - 9 7
8. АЕК Ларнака 5 2 0 3 6 - 7 6
9. Неа Саламина 6 2 0 4 5 - 7 6
10. Кармиотисса 5 1 2 2 2 - 9 5
11. Омония 6 1 1 4 4 - 8 4
12. Эносис 6 1 0 5 2 - 12 3
13. Акритас Хлоракас 5 0 1 4 2 - 7 1
14. Олимпиакос Никосия 5 0 0 5 3 - 16 0
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Омония Бруно V 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 4
Аполлон Питтас Яннис 4
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 4
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Арис Лимассол Яго Стив 1 4
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 4
Неа Саламина Манджек Жорж 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 42'
    Онгенда Эрвин уходит с поля. Шполярич Данило выходит вместо него
  • 37'
    УДАЛЕНИЕ! - Ресио Хосе увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    35'
    Ресио Хосе получил желтую карточку от судьи
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