Тур: 11.
2:0
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаЙованович Александар
1:0
28' ПенальтиЖради Бассель
2:0
30' ГолПиттас Яннис
37' Красная карточкаРесио Хосе
90' Желтая карточкаИлиев Илиан
90'+6
Ход матча
28'
1:0
30'
2:0
37'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Полузащитник
-
16 Ресио ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
-
28 Дигин НиколяПолузащитник
- Нападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
-
Главный тренер: Катала Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Эрасо ХавиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
77 Davi Araujo
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
26 Lois Fauriel
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: David Badia
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|4
|0.36
|Антонио Владимиро
|2
|0.18
|Жради Бассель
|2 (1)
|0.18
|Роберж Валентин
|1
|0.09
|Хенти Эзекиэль
|1
|0.09
|Пинакас Димитрис
|1 (1)
|0.09
Акритас Хлоракас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Reginaldo Ramires
|2
|0.18
|Vasos Dimosthenous
|1
|0.09
|Rodrigo Varanda
|1
|0.09
|Абраам Гонсалес
|1 (1)
|0.09
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ресио Хосе
|3
|1
|Коль Исраэль
|3
|0
|Роберж Валентин
|2
|0
|Йованович Вукашин
|2
|0
|Йованович Александар II
|2
|0
|Хаммас Амин
|2
|0
|Кабрал Эуклидес
|2
|0
|Илиев Илиан
|1
|0
|Хенти Эзекиэль
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Йоостен Патрик
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Антонио Владимиро
|1
|0
|Артиматас Панайотис
|1
|0
Акритас Хлоракас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seid Korac
|4
|1
|Эрасо Хави
|4
|0
|Шехич Эдин
|3
|0
|Ivan Saravanja
|1
|1
|Коне Ибрагим
|2
|0
|Абраам Гонсалес
|1
|0
|Пернтреу Клетон
|1
|0
|Stavros Gavriel
|1
|0
|Davi Araujo
|1
|0
|Balthazar Bernardi
|1
|0
|Konstantinos Karagiannis
|1
|0
|Jawad El Jemili
|1
|0
|Lois Fauriel
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Акритас Хлоракас
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
3
Аполлон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Акритас Хлоракас
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
14
Волевые поражения
5
1
Аполлон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Акритас Хлоракас
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
1
14
Волевые поражения
6
4
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
50%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
67%
1
17%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
3
14
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
1
33%
3
21%
16-30
1
33%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
33%
6
43%
76-90
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
5
45%
1
17%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Пропущено
9
20
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
2
22%
6
30%
16-30
2
22%
2
10%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
5
56%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кармиотисса - Аполлон 1:1 Аполлон - Вадуц 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 Днепр-1 - Аполлон 1:0
Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Анортосис - Аполлон 0:1 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0
Акритас Хлоракас
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 1:0
Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Акритас Хлоракас - Онисилос Сотира 3:0 Отеллос - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Олимпиас Лимпион - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Анагенниси Деринья 3:2 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 0:1 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 2:0 Айя-Напа - Акритас Хлоракас 0:4 Акритас Хлоракас - Ахиронас 1:0
Результаты матчей
Аполлон
Акритас Хлоракас
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:3
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
1:1
3 раза 60%
0:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
5 раз 100%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
0:1
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:3
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
0
6 раз 55%
1
5 раз 45%
Тоталы голов в матче
Аполлон
Акритас Хлоракас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
56
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|11
|9
|2
|0
|26 - 3
|29
|2.
|Арис Лимассол
|11
|8
|1
|2
|24 - 9
|25
|3.
|АПОЭЛ
|10
|6
|3
|1
|11 - 3
|21
|4.
|АЕК Ларнака
|10
|6
|1
|3
|19 - 9
|19
|5.
|Аполлон
|11
|5
|4
|2
|11 - 9
|19
|6.
|Омония
|11
|5
|1
|5
|17 - 12
|16
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|8.
|Анортосис
|11
|4
|2
|5
|11 - 14
|14
|9.
|Неа Саламина
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|10.
|Кармиотисса
|11
|3
|3
|5
|7 - 16
|12
|11.
|Эносис
|11
|3
|2
|6
|8 - 16
|11
|12.
|Докса Катокопия
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|13.
|Олимпиакос Никосия
|11
|1
|3
|7
|8 - 23
|6
|14.
|Акритас Хлоракас
|11
|1
|1
|9
|5 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|2.
|АЕК Ларнака
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|3.
|Омония
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Арис Лимассол
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|5.
|Аполлон
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|АПОЭЛ
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|7.
|Эносис
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Неа Саламина
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Кармиотисса
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Олимпиакос Никосия
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Акритас Хлоракас
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|14.
|Докса Катокопия
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Пафос
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|3.
|АПОЭЛ
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|4.
|Аполлон
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|Докса Катокопия
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|7.
|Анортосис
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|8.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|9.
|Неа Саламина
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|10.
|Кармиотисса
|5
|1
|2
|2
|2 - 9
|5
|11.
|Омония
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|12.
|Эносис
|6
|1
|0
|5
|2 - 12
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|5
|0
|0
|5
|3 - 16
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|7
|Омония
|Бруно V
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|4
|Аполлон
|Питтас Яннис
|4
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|4
|Омония
|Кассама Морету
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 4
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 4
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|5