Тур: 6.
0'
23' Желтая карточкаРесио Хосе
61' Желтая карточкаЙоостен Патрик
0:1
69' ГолПиттас Яннис
90' Желтая карточкаХаммас Амин
90'+5
Ход матча
23'
61'
69'
0:1
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Варда АмрНападающий
- Нападающий
-
20 Уорис МаджидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Миланич Дарко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
-
16 Ресио ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Дигин НиколяНападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Катала Давид
История личных встреч
Анортосис
Аполлон
28 матчей
60.7%
39.3%
17 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.3%
39.3%
18 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.7%
35.7%
3.6%
17 побед 10 ничьих 0 побед
30 матчей
30%
70%
0 побед 9 ничьих 21 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 10 ничьих 19 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 6 ничьих 25 побед
58 матчей
29.3%
34.5%
36.2%
17 побед 20 ничьих 21 победа
Первый тайм
31%
36.2%
32.8%
18 побед 21 ничья 19 побед
Второй тайм
29.3%
27.6%
43.1%
17 побед 16 ничьих 25 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нинга Казимир
|3
|0.5
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.17
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|2
|0.33
|Роберж Валентин
|1
|0.17
|Жради Бассель
|1
|0.17
|Хенти Эзекиэль
|1
|0.17
|Антонио Владимиро
|1
|0.17
|Пинакас Димитрис
|1 (1)
|0.17
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варда Амр
|3
|0
|Панчеон Джейсон
|1
|0
|Байшиньу Марку
|1
|0
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|Сабо Эрик
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Нинга Казимир
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаммас Амин
|2
|0
|Роберж Валентин
|1
|0
|Ресио Хосе
|1
|0
|Хенти Эзекиэль
|1
|0
|Йованович Вукашин
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Йоостен Патрик
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Антонио Владимиро
|1
|0
|Артиматас Панайотис
|1
|0
|Кабрал Эуклидес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
4
57%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
3
38%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2
Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Омония - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Петах-Тиква 2:3 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 1:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Омония 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0
Аполлон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3
Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Торино - Аполлон 1:0 Аполлон - Слован Либерец 2:3 Мезёкёвешд - Аполлон 3:3 Докса - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 Аполлон - АПОЭЛ 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|6
|4
|2
|0
|14 - 2
|14
|2.
|Аполлон
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|3.
|Арис Лимассол
|6
|4
|0
|2
|13 - 5
|12
|4.
|АЕК Ларнака
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|5.
|Неа Саламина
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|Омония
|6
|3
|0
|3
|10 - 6
|9
|7.
|АПОЭЛ
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|8.
|Докса Катокопия
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|9.
|Анортосис
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|10.
|Кармиотисса
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|11.
|Эносис
|6
|2
|0
|4
|4 - 10
|6
|12.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|13.
|Олимпиакос Никосия
|6
|1
|1
|4
|2 - 10
|4
|14.
|Акритас Хлоракас
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|АЕК Ларнака
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Аполлон
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Неа Саламина
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Омония
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|6.
|Арис Лимассол
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|7.
|Олимпиакос Никосия
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|8.
|Эносис
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|Кармиотисса
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|Акритас Хлоракас
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|12.
|АПОЭЛ
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Анортосис
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|Докса Катокопия
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Докса Катокопия
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|3.
|Арис Лимассол
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|АПОЭЛ
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Анортосис
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|6.
|Пафос
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|7.
|Кармиотисса
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|8.
|Омония
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|9.
|АЕК Ларнака
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|10.
|Эносис
|4
|1
|0
|3
|1 - 8
|3
|11.
|Неа Саламина
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|12.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|13.
|Акритас Хлоракас
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|6
|Омония
|Бруно V
|6
|Анортосис
|Нинга Казимир
|3
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|3
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|2
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|4
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 2
|АПОЭЛ
|Вилер Христос
|1 2
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 2
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|3