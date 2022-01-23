Турция: Суперлига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Хатай Ататюрк
64' Желтая карточкаХольмен Себастьян
83' Желтая карточкаOnur Ergun
90' Желтая карточкаРибейру Рубен
90' Желтая карточкаАдекугбе Сэм
Ход матча
83'
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 0
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 7
-
52 Владение мячом, % 48
53
Burak
Oksuz
23
Адекугбе
Сэм
9
Кахраба
77
Генюл
Гёкхан
5
Ай
Селим
52
Сабо
Эрик
19
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
53 Burak OksuzЗащитник
-
23 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 КахрабаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Sadik BasЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Каплан ЭмреЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
87 Eren Fansa
-
-
-
Главный тренер: Omer Erdogan
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хуммет ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Умар АминуПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Сари ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
История личных встреч
Хатайспор
Ризеспор
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диуф Маме Бирам
|8 (3)
|0.35
|Эль-Кааби Аюб
|8
|0.35
|Лобжанидзе Саба
|6
|0.26
|Mohammed Kamara
|4
|0.17
|Сан-Луи Дилан
|2
|0.09
|Рибейру Рубен
|2
|0.09
|Траоре Адама II
|1
|0.04
|Onur Ergun
|1
|0.04
|Чорекчи Камил
|0
|0
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|Куручук Фатих
|0
|0
|Кахраба
|0
|0
|Burak Oksuz
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|8 (2)
|0.35
|Джокович Дамьян
|4 (3)
|0.17
|Ай Селим
|3
|0.13
|Болдрин Фернандо
|1
|0.04
|Сабо Эрик
|1
|0.04
|Сертель Джемали
|1
|0.04
|Генюл Гёкхан
|1
|0.04
|Боласье Янник
|1
|0.04
|Хуммет Денис
|1
|0.04
|Дабо Брайан
|0
|0
|Бойд Тайлер
|0
|0
|Фири Лебоганг
|0
|0
|Умар Амину
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейру Рубен
|7
|1
|Диуф Маме Бирам
|7
|0
|Буджемаа Мехди
|7
|0
|Адекугбе Сэм
|5
|1
|Куручук Фатих
|6
|0
|Mohammed Kamara
|5
|0
|Onur Ergun
|4
|0
|Фалетт Симон
|3
|0
|Траоре Адама II
|3
|0
|Чорекчи Камил
|2
|0
|Сакей Айзаак
|2
|0
|Мунир Моханд
|2
|0
|Burak Oksuz
|2
|0
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Лобжанидзе Саба
|1
|0
|Эль-Кааби Аюб
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантос Фабрисио
|6
|1
|Ай Селим
|5
|0
|Хольмен Себастьян
|5
|0
|Боласье Янник
|4
|0
|Генюл Гёкхан
|2
|1
|Бойд Тайлер
|2
|1
|Дабо Брайан
|3
|0
|Сабо Эрик
|3
|0
|Умар Амину
|3
|0
|Болдрин Фернандо
|3
|0
|Потук Алпер
|1
|1
|Пехливан Ясин
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Фири Лебоганг
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Четин Тарык
|1
|0
|Сертель Джемали
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
6
7 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 18
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
1
17%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
3
15%
1
17%
46-60
6
30%
3
50%
61-75
4
20%
1
17%
76-90
Пропущено
14
25
11 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
14%
3
12%
1-15
6
43%
2
8%
16-30
3
21%
4
16%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
0
0%
7
28%
61-75
2
14%
6
24%
76-90
Забито
12
16
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
5
42%
5
31%
76-90
Пропущено
20
13
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
10%
1
8%
1-15
5
25%
1
8%
16-30
4
20%
3
23%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
2
10%
4
31%
61-75
4
20%
3
23%
76-90
Забито
32
22
12 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 7
6 Не забивали 9
4
13%
2
9%
1-15
2
6%
3
14%
16-30
6
19%
2
9%
31-45
3
9%
4
18%
46-60
8
25%
5
23%
61-75
9
28%
6
27%
76-90
Пропущено
34
38
22 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 18
4
12%
4
11%
1-15
11
32%
3
8%
16-30
7
21%
7
18%
31-45
4
12%
4
11%
46-60
2
6%
11
29%
61-75
6
18%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Аланьяспор - Хатайспор 6:0 Хатайспор - Галатасарай 4:2 Касымпаша - Хатайспор 3:1 Хатайспор - Менеменспор 1:0
Гиресунспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Коньяспор 1:3 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Алтай - Хатайспор 1:2 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 0:3 Хатайспор - Эюпспор 1:1 Сивасспор - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Антальяспор 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Бешикташ 1:0 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 2:1 Малатьяспор - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Гёзтепе - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Кайсериспор 2:1
Ризеспор
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Ризеспор - Антальяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Бешикташ 2:2 Ризеспор - Газиантеп 0:1
Сивасспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Ризеспор - Гёзтепе 3:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Османлыспор 0:1 Ризеспор - Кайсериспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Эрзурумспор 1:4 Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Касымпаша 2:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Алтай 1:2 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|22
|15
|6
|1
|39 - 16
|51
|2.
|Коньяспор
|0:0
|22
|12
|7
|3
|33 - 16
|43
|3.
|Аланьяспор
|2:0
|23
|11
|5
|7
|40 - 32
|38
|4.
|Адана Демирспор
|23
|10
|7
|6
|35 - 25
|37
|5.
|Фенербахче
|23
|10
|7
|6
|36 - 28
|37
|6.
|Хатайспор
|23
|11
|3
|9
|32 - 34
|36
|7.
|Бешикташ
|23
|10
|6
|7
|35 - 31
|36
|8.
|Истанбул Башакшехир
|22
|10
|4
|8
|31 - 23
|34
|9.
|Газиантеп
|0:0
|23
|9
|6
|8
|27 - 28
|33
|10.
|Кайсериспор
|23
|8
|7
|8
|31 - 32
|31
|11.
|Сивасспор
|23
|7
|10
|6
|30 - 24
|31
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|23
|8
|6
|9
|29 - 36
|30
|13.
|Гёзтепе
|23
|7
|6
|10
|28 - 31
|27
|14.
|Касымпаша
|23
|7
|6
|10
|30 - 31
|27
|15.
|Галатасарай
|22
|7
|6
|9
|27 - 31
|27
|16.
|Гиресунспор
|0:2
|23
|7
|5
|11
|21 - 24
|26
|17.
|Антальяспор
|0:0
|23
|6
|6
|11
|23 - 34
|24
|18.
|Ризеспор
|23
|6
|4
|13
|21 - 39
|22
|19.
|Алтай
|0:0
|23
|5
|4
|14
|24 - 37
|19
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|23
|4
|5
|14
|18 - 38
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Газиантеп
|0:0
|11
|8
|3
|0
|21 - 8
|27
|2.
|Коньяспор
|0:0
|12
|8
|3
|1
|18 - 7
|27
|3.
|Трабзонспор
|11
|7
|4
|0
|19 - 7
|25
|4.
|Бешикташ
|11
|8
|1
|2
|22 - 14
|25
|5.
|Кайсериспор
|11
|7
|3
|1
|17 - 5
|24
|6.
|Истанбул Башакшехир
|11
|7
|1
|3
|18 - 10
|22
|7.
|Адана Демирспор
|11
|6
|3
|2
|18 - 6
|21
|8.
|Фенербахче
|11
|6
|3
|2
|21 - 12
|21
|9.
|Хатайспор
|11
|6
|2
|3
|20 - 14
|20
|10.
|Ризеспор
|12
|6
|2
|4
|16 - 13
|20
|11.
|Антальяспор
|0:0
|12
|5
|4
|3
|17 - 13
|19
|12.
|Аланьяспор
|2:0
|11
|5
|3
|3
|23 - 15
|18
|13.
|Касымпаша
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|14.
|Сивасспор
|12
|3
|8
|1
|18 - 10
|17
|15.
|Галатасарай
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|16.
|Фатих Карагюмрюк
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|17.
|Гиресунспор
|0:2
|12
|4
|2
|6
|11 - 13
|14
|18.
|Гёзтепе
|12
|4
|2
|6
|12 - 13
|14
|19.
|Алтай
|0:0
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|12
|2
|3
|7
|15 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|11
|8
|2
|1
|20 - 9
|26
|2.
|Аланьяспор
|2:0
|12
|6
|2
|4
|17 - 17
|20
|3.
|Коньяспор
|0:0
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|4.
|Адана Демирспор
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|5.
|Фенербахче
|12
|4
|4
|4
|15 - 16
|16
|6.
|Хатайспор
|12
|5
|1
|6
|12 - 20
|16
|7.
|Сивасспор
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|12
|4
|2
|6
|13 - 23
|14
|9.
|Гёзтепе
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|10.
|Истанбул Башакшехир
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|11.
|Гиресунспор
|0:2
|11
|3
|3
|5
|10 - 11
|12
|12.
|Бешикташ
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|13.
|Галатасарай
|11
|2
|4
|5
|13 - 19
|10
|14.
|Касымпаша
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|15.
|Малатьяспор
|0:0
|11
|2
|2
|7
|3 - 11
|8
|16.
|Алтай
|0:0
|12
|2
|2
|8
|13 - 22
|8
|17.
|Кайсериспор
|12
|1
|4
|7
|14 - 27
|7
|18.
|Газиантеп
|0:0
|12
|1
|3
|8
|6 - 20
|6
|19.
|Антальяспор
|0:0
|11
|1
|2
|8
|6 - 21
|5
|20.
|Ризеспор
|11
|0
|2
|9
|5 - 26
|2