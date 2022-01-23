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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Хатайспор
0:0
Конец матча

Стадион:
Ризеспор
0'
64' Желтая карточка
Хольмен Себастьян
83' Желтая карточка
Onur Ergun
90' Желтая карточка
Рибейру Рубен
90' Желтая карточка
Адекугбе Сэм
90'+5

Ход матча

46'
 
Сари Юсуф
Болдрин Фернандо
46'
 
Бойд Тайлер
Похьянпало Йоэль
46'
Mohammed Kamara
Кахраба
 
64'
 
Хольмен Себастьян
82'
 
Умар Амину
Потук Алпер
83'
Onur Ergun
 
88'
 
Боласье Янник
Хуммет Денис
90'
 
Джокович Дамьян
Сабо Эрик
90'
Рибейру Рубен
 
90'
Адекугбе Сэм
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 7
  • 52 Владение мячом, % 48
31
Йигитер
Абдуллах
12
Чорекчи
Камил
5
Сакей
Айзаак
53
Burak
Oksuz
23
Адекугбе
Сэм
11
Лобжанидзе
Саба
4
Onur
Ergun
7
Рибейру
Рубен
9
Кахраба
95
Сан-Луи
Дилан
92
Диуф
Маме
Бирам
1
Четин
Тарык
77
Генюл
Гёкхан
5
Ай
Селим
3
Хольмен
Себастьян
88
Сертель
Джемали
10
Болдрин
Фернандо
27
Сантос
Фабрисио
52
Сабо
Эрик
4
Потук
Алпер
19
Хуммет
Денис
20
Похьянпало
Йоэль
Хатайспор
4-4-1-1
Ризеспор
4-4-2

История личных встреч

Хатайспор
Ризеспор

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:2
С
1:0
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диуф Маме Бирам 8 (3) 0.35
Эль-Кааби Аюб 8 0.35
Лобжанидзе Саба 6 0.26
Mohammed Kamara 4 0.17
Сан-Луи Дилан 2 0.09
Рибейру Рубен 2 0.09
Траоре Адама II 1 0.04
Onur Ergun 1 0.04
Чорекчи Камил 0 0
Адекугбе Сэм 0 0
Куручук Фатих 0 0
Кахраба 0 0
Burak Oksuz 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 8 (2) 0.35
Джокович Дамьян 4 (3) 0.17
Ай Селим 3 0.13
Болдрин Фернандо 1 0.04
Сабо Эрик 1 0.04
Сертель Джемали 1 0.04
Генюл Гёкхан 1 0.04
Боласье Янник 1 0.04
Хуммет Денис 1 0.04
Дабо Брайан 0 0
Бойд Тайлер 0 0
Фири Лебоганг 0 0
Умар Амину 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейру Рубен 7 1
Диуф Маме Бирам 7 0
Буджемаа Мехди 7 0
Адекугбе Сэм 5 1
Куручук Фатих 6 0
Mohammed Kamara 5 0
Onur Ergun 4 0
Фалетт Симон 3 0
Траоре Адама II 3 0
Чорекчи Камил 2 0
Сакей Айзаак 2 0
Мунир Моханд 2 0
Burak Oksuz 2 0
Сан-Луи Дилан 1 0
Лобжанидзе Саба 1 0
Эль-Кааби Аюб 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Фабрисио 6 1
Ай Селим 5 0
Хольмен Себастьян 5 0
Боласье Янник 4 0
Генюл Гёкхан 2 1
Бойд Тайлер 2 1
Дабо Брайан 3 0
Сабо Эрик 3 0
Умар Амину 3 0
Болдрин Фернандо 3 0
Потук Алпер 1 1
Пехливан Ясин 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Фири Лебоганг 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Четин Тарык 1 0
Сертель Джемали 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
6
7 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 18
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
1
17%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
3
15%
1
17%
46-60
6
30%
3
50%
61-75
4
20%
1
17%
76-90

Пропущено

14
25
11 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
14%
3
12%
1-15
6
43%
2
8%
16-30
3
21%
4
16%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
0
0%
7
28%
61-75
2
14%
6
24%
76-90

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
5
42%
5
31%
76-90

Пропущено

20
13
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
10%
1
8%
1-15
5
25%
1
8%
16-30
4
20%
3
23%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
2
10%
4
31%
61-75
4
20%
3
23%
76-90

Забито

32
22
12 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 7
6 Не забивали 9
4
13%
2
9%
1-15
2
6%
3
14%
16-30
6
19%
2
9%
31-45
3
9%
4
18%
46-60
8
25%
5
23%
61-75
9
28%
6
27%
76-90

Пропущено

34
38
22 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 18
4
12%
4
11%
1-15
11
32%
3
8%
16-30
7
21%
7
18%
31-45
4
12%
4
11%
46-60
2
6%
11
29%
61-75
6
18%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Аланьяспор - Хатайспор 6:0 Хатайспор - Галатасарай 4:2 Касымпаша - Хатайспор 3:1 Хатайспор - Менеменспор 1:0
Гиресунспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Коньяспор 1:3 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Алтай - Хатайспор 1:2 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 0:3 Хатайспор - Эюпспор 1:1 Сивасспор - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Антальяспор 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Бешикташ 1:0 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 2:1 Малатьяспор - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Гёзтепе - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Кайсериспор 2:1
Ризеспор
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Ризеспор - Антальяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Бешикташ 2:2 Ризеспор - Газиантеп 0:1
Сивасспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Ризеспор - Гёзтепе 3:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Османлыспор 0:1 Ризеспор - Кайсериспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Эрзурумспор 1:4 Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Касымпаша 2:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Алтай 1:2 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 22 15 6 1 39 - 16 51
2. Коньяспор 0:0 22 12 7 3 33 - 16 43
3. Аланьяспор 2:0 23 11 5 7 40 - 32 38
4. Адана Демирспор 23 10 7 6 35 - 25 37
5. Фенербахче 23 10 7 6 36 - 28 37
6. Хатайспор 23 11 3 9 32 - 34 36
7. Бешикташ 23 10 6 7 35 - 31 36
8. Истанбул Башакшехир 22 10 4 8 31 - 23 34
9. Газиантеп 0:0 23 9 6 8 27 - 28 33
10. Кайсериспор 23 8 7 8 31 - 32 31
11. Сивасспор 23 7 10 6 30 - 24 31
12. Фатих Карагюмрюк 23 8 6 9 29 - 36 30
13. Гёзтепе 23 7 6 10 28 - 31 27
14. Касымпаша 23 7 6 10 30 - 31 27
15. Галатасарай 22 7 6 9 27 - 31 27
16. Гиресунспор 0:2 23 7 5 11 21 - 24 26
17. Антальяспор 0:0 23 6 6 11 23 - 34 24
18. Ризеспор 23 6 4 13 21 - 39 22
19. Алтай 0:0 23 5 4 14 24 - 37 19
20. Малатьяспор 0:0 23 4 5 14 18 - 38 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Газиантеп 0:0 11 8 3 0 21 - 8 27
2. Коньяспор 0:0 12 8 3 1 18 - 7 27
3. Трабзонспор 11 7 4 0 19 - 7 25
4. Бешикташ 11 8 1 2 22 - 14 25
5. Кайсериспор 11 7 3 1 17 - 5 24
6. Истанбул Башакшехир 11 7 1 3 18 - 10 22
7. Адана Демирспор 11 6 3 2 18 - 6 21
8. Фенербахче 11 6 3 2 21 - 12 21
9. Хатайспор 11 6 2 3 20 - 14 20
10. Ризеспор 12 6 2 4 16 - 13 20
11. Антальяспор 0:0 12 5 4 3 17 - 13 19
12. Аланьяспор 2:0 11 5 3 3 23 - 15 18
13. Касымпаша 12 5 3 4 20 - 16 18
14. Сивасспор 12 3 8 1 18 - 10 17
15. Галатасарай 11 5 2 4 14 - 12 17
16. Фатих Карагюмрюк 11 4 4 3 16 - 13 16
17. Гиресунспор 0:2 12 4 2 6 11 - 13 14
18. Гёзтепе 12 4 2 6 12 - 13 14
19. Алтай 0:0 11 3 2 6 11 - 15 11
20. Малатьяспор 0:0 12 2 3 7 15 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 11 8 2 1 20 - 9 26
2. Аланьяспор 2:0 12 6 2 4 17 - 17 20
3. Коньяспор 0:0 10 4 4 2 15 - 9 16
4. Адана Демирспор 12 4 4 4 17 - 19 16
5. Фенербахче 12 4 4 4 15 - 16 16
6. Хатайспор 12 5 1 6 12 - 20 16
7. Сивасспор 11 4 2 5 12 - 14 14
8. Фатих Карагюмрюк 12 4 2 6 13 - 23 14
9. Гёзтепе 11 3 4 4 16 - 18 13
10. Истанбул Башакшехир 11 3 3 5 13 - 13 12
11. Гиресунспор 0:2 11 3 3 5 10 - 11 12
12. Бешикташ 12 2 5 5 13 - 17 11
13. Галатасарай 11 2 4 5 13 - 19 10
14. Касымпаша 11 2 3 6 10 - 15 9
15. Малатьяспор 0:0 11 2 2 7 3 - 11 8
16. Алтай 0:0 12 2 2 8 13 - 22 8
17. Кайсериспор 12 1 4 7 14 - 27 7
18. Газиантеп 0:0 12 1 3 8 6 - 20 6
19. Антальяспор 0:0 11 1 2 8 6 - 21 5
20. Ризеспор 11 0 2 9 5 - 26 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хатайспор 0:0 Ризеспор онлайн


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