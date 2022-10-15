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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Рид
1:0
Конец матча
Рапид Вена
0'
41' Желтая карточка
Кершбаум Роман
1:0
50' Пенальти
Моншайн Кристоф
53' Желтая карточка
Байич Анте
71' Желтая карточка
Грюлль Марко
85' Желтая карточка
Хофманн Максимилиан
87' Красная карточка
Кверфельд Леопольд
90' Желтая карточка
Шик Торстен
90'+8
1
Радлингер
Самуэль
66
David
Ungar
19
Julian
Turi
24
Tin
Plavotic
10
Висмейер
Юлиан
17
Philipp
Pomer
12
Кингсли
Майкл
8
Michael
Martin
22
Нутц
Штефан
21
Leo
Mikic
7
Моншайн
Кристоф
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
20
Хофманн
Максимилиан
43
Кверфельд
Леопольд
26
Martin
Moormann
29
Байич
Анте
24
Грайль
Патрик
5
Кершбаум
Роман
27
Грюлль
Марко
41
Циммерманн
Бернхард
38
Дрёйф
Ферди
Рид
3-4-2-1
Рапид Вена
4-4-2

История личных встреч

Рид
Рапид Вена

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед

34 матча

8.8%
91.2%
0 побед 3 ничьи 31 победа

Первый тайм

32.4%
67.6%
0 побед 11 ничьих 20 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 10 ничьих 23 победы

49 матчей

24.5%
12.2%
63.3%
12 побед 6 ничьих 31 победа

Первый тайм

18.4%
40.8%
40.8%
9 побед 20 ничьих 20 побед

Второй тайм

14.3%
38.8%
46.9%
7 побед 19 ничьих 23 победы

История матчей

Б
1:0
Б
2:2
Б
3:0
Б
1:0
Б
4:3
К
2:1
Б
3:0
Б
3:1
Б
4:2
Б
5:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:1
Б
3:0
Б
0:1
Б
3:0
Б
3:0
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:5
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
3:2
Б
4:3
Б
0:2
Б
2:3
Б(M
1:0
Б(M
1:1
К
1:1
Б(M
0:0
Б(M
2:1
К
2:1
Б(M
2:0
Б(M
3:0
Б(M
3:1
Б(M
1:3
Б(M
2:1
Б(M
1:0
Б(M
1:1
Б(M
3:0
Б(M
1:0
К
3:2
Б(M
1:0
Б(M
1:1
Б(M
0:1
Б(M
4:0
Б(M
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tin Plavotic 2 0.17
Philipp Pomer 2 0.17
Leo Mikic 2 0.17
Моншайн Кристоф 2 (2) 0.17
Висмейер Юлиан 1 0.08
Нутц Штефан 0 0
Michael Martin 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 4 (2) 0.36
Циммерманн Бернхард 3 0.27
Грюлль Марко 2 0.18
Дрёйф Ферди 1 0.09
Кюн Николас 1 0.09
Байич Анте 1 0.09
Демир Юсуф 1 0.09
Кверфельд Леопольд 1 0.09
Шик Торстен 0 0
Косцельник Мартин 0 0
Грайль Патрик 0 0

Карточки

Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leo Mikic 2 2
Лакнер Маркус 2 1
Цигль Марсель 3 0
Tin Plavotic 1 1
David Ungar 1 1
Моншайн Кристоф 2 0
Josef Weberbauer 2 0
Кронбергер Лука 2 0
Michael Martin 2 0
Висмейер Юлиан 1 0
Радлингер Самуэль 1 0
Нутц Штефан 1 0
Denizcan Cosgun 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байич Анте 2 1
Грюлль Марко 3 0
Ауэр Йонас 3 0
Пеич Алекса 3 0
Martin Moormann 1 1
Шик Торстен 2 0
Виммер Кевин 2 0
Хофманн Максимилиан 2 0
Кершбаум Роман 2 0
Косцельник Мартин 2 0
Циммерманн Бернхард 2 0
Кверфельд Леопольд 0 1
Бургшталлер Гвидо 1 0
Золльбауэр Михаэль 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Освальд Мориц 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
1
11%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
4
44%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
60%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Забито

10
14
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
1
10%
2
14%
1-15
3
30%
2
14%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
30%
6
43%
76-90

Пропущено

17
12
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
4
24%
5
42%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
5
29%
29%
2
17%
61-75
3
18%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Рид
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вольфсбергер - Рид 1:2 Рид - Альтах 2:3 Аустрия Вена - Рид 3:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3
ЛАСК - Рид 1:1 ВСГ Герта Велс - Рид 2:4 Хартберг - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Рид - Штурм 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Рапид Вена - Рид 1:0 Штадлау - Рид 0:4 Рид - Уйпешт 2:4 Рид - Хорн 0:1 Рид - Мюнхен-1860 1:1 Рид - Олимпиакос 2:0 Рид - Слован Братислава 0:3 Хартберг - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:1
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3
Альтах - Рапид Вена 0:1 Аллерхайлинген - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Штурм 1:2 Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 8 2 1 26 - 7 26
2. Штурм 11 7 3 1 19 - 6 24
3. ЛАСК 12 6 4 2 23 - 16 22
4. Аустрия Вена 11 5 3 3 20 - 18 18
5. Аустрия Клагенфурт 12 5 2 5 21 - 23 17
6. Вольфсбергер 11 4 2 5 22 - 22 14
7. Рапид Вена 11 4 2 5 14 - 12 14
8. Сваровски Тироль 12 4 2 6 17 - 23 14
9. Аустрия Лустенау 12 3 3 6 16 - 24 12
10. Рид 12 3 2 7 9 - 18 11
11. Хартберг 10 3 1 6 12 - 18 10
12. Альтах 11 2 2 7 14 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 4 2 0 11 - 3 14
2. Штурм 6 4 1 1 10 - 3 13
3. ЛАСК 6 3 1 2 11 - 11 10
4. Аустрия Вена 5 2 2 1 8 - 7 8
5. Сваровски Тироль 6 2 2 2 8 - 13 8
6. Аустрия Клагенфурт 6 2 1 3 7 - 10 7
7. Рид 6 2 1 3 6 - 9 7
8. Аустрия Лустенау 5 2 1 2 8 - 12 7
9. Хартберг 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Вольфсбергер 6 1 1 4 10 - 15 4
11. Рапид Вена 5 1 1 3 5 - 8 4
12. Альтах 6 1 1 4 9 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 6 3 3 0 12 - 5 12
2. Ред Булл Зальцбург 5 4 0 1 15 - 4 12
3. Штурм 5 3 2 0 9 - 3 11
4. Аустрия Вена 6 3 1 2 12 - 11 10
5. Рапид Вена 6 3 1 2 9 - 4 10
6. Аустрия Клагенфурт 6 3 1 2 14 - 13 10
7. Вольфсбергер 5 3 1 1 12 - 7 10
8. Сваровски Тироль 6 2 0 4 9 - 10 6
9. Аустрия Лустенау 7 1 2 4 8 - 12 5
10. Хартберг 5 1 1 3 6 - 9 4
11. Альтах 5 1 1 3 5 - 12 4
12. Рид 6 1 1 4 3 - 9 4
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Топ бомбардиров
ЛАСК Любичич Марин 9 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 7 (3)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 7
Альтах Нухиу Атдхи 6 (1)
Ред Булл Зальцбург Окафор Ноа 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 6
Рид Leo Mikic 2 2
Альтах Нухиу Атдхи 1 3
Аустрия Вена Галвао Лукас 1 3
Альтах Райтер Доминик 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Кершбаум Роман получил желтую карточку от судьи
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