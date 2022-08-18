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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Вадуц
1:1
Конец матча
Рапид Вена
0'
1:0
10' Гол
Ульрих Дарио
51' Желтая карточка
Демир Юсуф
1:1
53' Гол
Дрёйф Ферди
58' Желтая карточка
Пеич Алекса
66' Желтая карточка
Зуттер Мануэль
77' Желтая карточка
Кюн Николас
81' Желтая карточка
Сасере Франклин
90'+4

Ход матча

10'
Ульрих Дарио
(Fabio Fehr)
1:0
46'
 
Дрёйф Ферди
Байич Анте
46'
 
Демир Юсуф
Грюлль Марко
46'
 
Ауэр Йонас
Косцельник Мартин
51'
 
Демир Юсуф
53'
1:1
Дрёйф Ферди
(Демир Юсуф)
58'
 
Пеич Алекса
66'
Зуттер Мануэль
 
67'
 
Кершбаум Роман
Пеич Алекса
72'
Чичек Тунахан
Зуттер Мануэль
 
76'
Добрас Кристиан
Фоссо Райан
 
77'
 
Кюн Николас
81'
Сасере Франклин
 
90'
Anes Omerovic
Хаслер Николас
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 1
  • 5 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 115
Вадуц 7% (8)
X 24.3% (28)
Рапид Вена 68.7% (79)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Бюхель
Бенджамин
24
Гассер
Седрик
29
Gabriel
Isik
28
Lars
Traber
23
Ульрих
Дарио
47
Fabio
Fehr
80
Фоссо
Райан
14
Гаич
Милан
II
4
Хаслер
Николас
27
Сасере
Франклин
9
Зуттер
Мануэль
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
20
Хофманн
Максимилиан
6
Виммер
Кевин
22
Косцельник
Мартин
14
Пеич
Алекса
24
Грайль
Патрик
29
Байич
Анте
27
Грюлль
Марко
7
Кюн
Николас
9
Бургшталлер
Гвидо
Вадуц
3-4-1-2
Рапид Вена
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Вадуц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сасере Франклин 3 0.6
Чичек Тунахан 2 0.4
Ульрих Дарио 1 0.2
Зуттер Мануэль 1 0.2
Гассер Седрик 1 0.2
Fabio Fehr 0 0
Добрас Кристиан 0 0
Гаич Милан II 0 0
Elmin Rastoder 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 2 (1) 0.4
Дрёйф Ферди 2 0.4
Кюн Николас 1 0.2
Бургшталлер Гвидо 1 0.2
Ауэр Йонас 0 0
Демир Юсуф 0 0
Кривак Рене 0 0

Карточки

Вадуц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоссо Райан 2 1
Ульрих Дарио 2 0
Сасере Франклин 2 0
Бюхель Бенджамин 1 0
Зуттер Мануэль 1 0
Хаслер Николас 1 0
Добрас Кристиан 1 0
Gabriel Isik 1 0
Гассер Седрик 1 0
Anes Omerovic 1 0
Lars Traber 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеич Алекса 4 0
Шик Торстен 2 0
Косцельник Мартин 2 0
Грюлль Марко 2 0
Кюн Николас 1 0
Демир Юсуф 1 0
Освальд Мориц 1 0
Заттльбергер Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
1
13%
1
17%
91-120

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вадуц
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вадуц - Тун 2:4 Коньяспор - Вадуц 2:4 Вадуц - Беллинцона 2:3 Вадуц - Коньяспор 1:1
Виль - Вадуц 2:0 Вадуц - Копер 1:1 Вадуц - Ивердон 3:3 Копер - Вадуц 0:1 Арау - Вадуц 1:1 Вадуц - Дорнбирн 3:1 Люцерн - Вадуц 4:1 Вадуц - Винтертур 1:1 Вадуц - Фрайбург-2 0:2 Арау - Вадуц 1:2 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Кринс - Вадуц 0:1 Вадуц - Виль 5:2 Эшен-Маурен - Вадуц 1:3 Тун - Вадуц 3:0 Вадуц - Нёвшатель Ксамакс 2:0
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Рапид Вена - Австрия Вена-2 4:1 Рапид Вена - СВ Лафниц 5:2 Рапид Вена - Стрипфинг Вайден 2:5 Рапид Вена - СК Нойзидль-ам-Зе 3:1 Рапид Вена - Флоридсдорфер 2:2
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Ульрих Дарио бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Вадуц 7% (8)
    X 24.3% (28)
    Рапид Вена 68.7% (79)
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    Прогнозы на матч Вадуц 1:1 Рапид Вена

    Исход игры
    Вадуц
    7% (8)
    Ничья
    24.3% (28)
    Рапид Вена
    68.7% (79)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.65% (54)
    Меньше
    51.35% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (74)
    Нет
    33.33% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Рапид Вена
    39.1% (45)
    1:1 Ничья
    18.3% (21)
    0:1 Рапид Вена
    14.8% (17)
    0:2 Рапид Вена
    8.7% (10)
    0:0 Ничья
    4.3% (5)
    2:1 Вадуц
    3.5% (4)
    1:0 Вадуц
    2.6% (3)
    1:3 Рапид Вена
    1.7% (2)
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