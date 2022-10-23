  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
ЛАСК
2:2
Конец матча
Аустрия Вена
0'
2' Желтая карточка
Стойкович Филип
9' Желтая карточка
Ранфтль Райнхольд
53' Желтая карточка
Галвао Лукас
1:0
55' Пенальти
Цуль Роберт
1:1
61' Гол
Польстер Мануэль
65' Желтая карточка
Реннер Рене
71' Желтая карточка
Тейгль Георг
72' Желтая карточка
Йовичич Бранко
79' Желтая карточка
Польстер Мануэль
1:2
83' Гол
Мартинс Марвин
2:2
87' Гол
Хорват Саша
90'+4
1
Шлагер
Александер
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
33
Люкенедер
Феликс
7
Реннер
Рене
18
Йовичич
Бранко
8
Михорль
Петер
27
Гойгингер
Томас
10
Цуль
Роберт
30
Хорват
Саша
11
Любичич
Марин
1
Фрюхтль
Кристиан
26
Ранфтль
Райнхольд
3
Галвао
Лукас
40
Мейсль
Маттео
66
Мартинс
Марвин
23
Браунёдер
Маттиас
30
Фишер
Манфред
39
Тейгль
Георг
36
Фитц
Доминик
11
Польстер
Мануэль
10
Доведан
Никола
ЛАСК
4-2-3-1
Аустрия Вена
4-2-3-1

История личных встреч

ЛАСК
Аустрия Вена

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.8%
12.5%
15 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

33 матча

45.5%
15.2%
39.3%
15 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
9 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

45.5%
24.2%
30.3%
15 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:3
Б
0:2
ТМК
3:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:3
БЧГ
5:2
БЧГ
2:2
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:3
Б
2:2
Б
2:0
К
1:0
ТМС
2:0
Б(M
5:0
Б(M
0:4
Б(M
4:1
Б(M
3:4
Б(M
0:1
К
1:0
Б(M
0:1
Б(M
3:0
Б(M
4:5
Б(M
4:0
Б(M
4:0
Б(M
5:0
Б(M
0:1
Б(M
2:1
Б(M
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Марин 9 0.69
Накамура Кейто 7 0.54
Гойгингер Томас 3 0.23
Цуль Роберт 2 (1) 0.15
Хорват Саша 2 0.15
Кулурис Эфтимос 1 0.08
Йовичич Бранко 1 0.08
Михорль Петер 0 0
Стойкович Филип 0 0
Реннер Рене 0 0
Люкенедер Феликс 0 0
Шмидт Александер 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фитц Доминик 4 (1) 0.31
Грубер Андреас 4 0.31
Табакович Харис 2 0.15
Ранфтль Райнхольд 2 0.15
Джукич Александар 2 0.15
Келес Джан 2 0.15
Браунёдер Маттиас 1 0.08
Мартинс Марвин 1 0.08
Фишер Манфред 1 0.08
Хускович Муарем 1 0.08
Джуричин Марко 1 0.08
Польстер Мануэль 1 0.08
Тейгль Георг 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовичич Бранко 7 0
Любичич Марин 2 1
Стойкович Филип 2 1
Реннер Рене 3 0
Михорль Петер 1 1
Цуль Роберт 1 0
Поцманн Марвин 1 0
Шлагер Александер 1 0
Гойгингер Томас 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Кечкеш Акош 1 0
Челич Неманя 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 4 1
Ранфтль Райнхольд 4 0
Фитц Доминик 4 0
Тейгль Георг 3 0
Браунёдер Маттиас 2 0
Хускович Муарем 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Джуричин Марко 1 0
Табакович Харис 1 0
Доведан Никола 1 0
Фишер Манфред 1 0
Мюль Лукас 1 0
Польстер Мануэль 1 0
Келес Джан 1 0
Крейкер Дарио 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
14
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
23%
1
7%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
3
23%
2
14%
76-90

Пропущено

13
13
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
4
31%
3
23%
61-75
5
38%
4
31%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
25%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Пропущено

5
10
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
3
60%
2
20%
76-90

Забито

25
23
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
6
24%
2
9%
1-15
3
12%
5
22%
16-30
4
16%
3
13%
31-45
3
12%
6
26%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
5
20%
3
13%
76-90

Пропущено

18
23
3 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 16
1 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
1
6%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
11%
2
9%
31-45
1
6%
5
22%
46-60
6
33%
5
22%
61-75
8
44%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Флоридсдорфер - ЛАСК 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:1
ЛАСК - Амштеттен 9:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 1:1 Имст - ЛАСК 1:4 ЛАСК - Альтах 4:1 Штурм - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 ЛАСК - Краковия 0:2
Аустрия Вена
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Винер - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2
Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Аустрия Вена - Рид 3:0 Лех - Аустрия Вена 4:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Зигендорф - Аустрия Вена 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 13 9 3 1 29 - 8 30
2. Штурм 13 8 4 1 22 - 8 28
3. ЛАСК 13 6 5 2 25 - 18 23
4. Аустрия Клагенфурт 13 6 2 5 22 - 23 20
5. Аустрия Вена 13 5 4 4 23 - 23 19
6. Сваровски Тироль 13 5 2 6 22 - 24 17
7. Альтах 13 4 2 7 18 - 28 14
8. Вольфсбергер 13 4 2 7 26 - 28 14
9. Рапид Вена 12 4 2 6 14 - 13 14
10. Аустрия Лустенау 13 3 4 6 16 - 24 13
11. Рид 13 3 3 7 9 - 18 12
12. Хартберг 12 3 1 8 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 7 5 1 1 13 - 5 16
2. Ред Булл Зальцбург 7 4 3 0 11 - 3 15
3. ЛАСК 7 3 2 2 13 - 13 11
4. Аустрия Лустенау 6 2 2 2 8 - 12 8
5. Аустрия Вена 6 2 2 2 9 - 10 8
6. Сваровски Тироль 6 2 2 2 8 - 13 8
7. Аустрия Клагенфурт 6 2 1 3 7 - 10 7
8. Альтах 7 2 1 4 10 - 14 7
9. Рид 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Хартберг 6 2 0 4 7 - 14 6
11. Вольфсбергер 7 1 1 5 12 - 18 4
12. Рапид Вена 6 1 1 4 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 5 0 1 18 - 5 15
2. Аустрия Клагенфурт 7 4 1 2 15 - 13 13
3. ЛАСК 6 3 3 0 12 - 5 12
4. Штурм 6 3 3 0 9 - 3 12
5. Аустрия Вена 7 3 2 2 14 - 13 11
6. Вольфсбергер 6 3 1 2 14 - 10 10
7. Рапид Вена 6 3 1 2 9 - 4 10
8. Сваровски Тироль 7 3 0 4 14 - 11 9
9. Альтах 6 2 1 3 8 - 14 7
10. Рид 7 1 2 4 3 - 9 5
11. Аустрия Лустенау 7 1 2 4 8 - 12 5
12. Хартберг 6 1 1 4 6 - 10 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ЛАСК Любичич Марин 9 (1)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 8
ЛАСК Накамура Кейто 7 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 7 (1)
Вольфсбергер Барибо Тай 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 7
Рид Leo Mikic 2 3
Аустрия Вена Галвао Лукас 1 4
Штурм Аффенгрубер Давид 1 4
Штурм Газибегович Юсуф 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      9'
      Ранфтль Райнхольд получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      2'
      Стойкович Филип получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч ЛАСК 2:2 Аустрия Вена онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     