Тур: 11.
0:1
Конец матча
0'
0:1
33' ПенальтиМаркиньос XXIII
40' Желтая карточкаКовачевич Боян
41' Желтая карточкаВильяфаньес Лукас
45' Желтая карточкаСобчик Алекс
58' Желтая карточкаВилер Христос
65' Желтая карточкаКвилитая Георгий
90'+7
Ход матча
33'
0:1
40'
45'
58'
65'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Собчик АлексНападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 МескаНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Cheu
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Блум ДанниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
История личных встреч
Докса Катокопия
АПОЭЛ
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
100%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
34 матча
5.9%
94.1%
0 побед 2 ничьи 32 победы
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 21 победа
Второй тайм
11.8%
88.2%
0 побед 4 ничьи 29 побед
40 матчей
7.5%
12.5%
80%
3 победы 5 ничьих 32 победы
Первый тайм
12.5%
35%
52.5%
5 побед 14 ничьих 21 победа
Второй тайм
7.5%
20%
72.5%
3 победы 8 ничьих 29 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
0.57
0.89
Среднее время на гол
157
100
Всего голов
46
52
Голов в среднем за матч
2.42
2.48
Среднее время на гол
37
36
Всего голов
58
69
Голов в среднем за матч
1.45
1.73
Тотал матчей
2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
62
52
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Собчик Алекс
|2
|0.18
|Садик Берат
|1
|0.09
|Аденон Халед
|1
|0.09
|Бенни Бернарду
|1
|0.09
|Benjamin Asamoah
|1
|0.09
|Анаане Тиджани
|1
|0.09
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|3 (2)
|0.27
|Донис Анастасиос
|2
|0.18
|Креспо Хосе
|1
|0.09
|Эфрем Георгиос
|1
|0.09
|Сушич Матео
|1
|0.09
|Блум Данни
|1
|0.09
|Костадинов Георги
|1
|0.09
|Сарфо Кингсли
|1
|0.09
|Сациас Яннис
|1
|0.09
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Боян
|4
|0
|Аденон Халед
|2
|1
|Бенни Бернарду
|3
|0
|Diego Mesen
|1
|1
|Стилиану Мариос
|2
|0
|Вальехо Алекс
|2
|0
|Собчик Алекс
|2
|0
|Садик Берат
|1
|0
|Трайчевски Душко
|1
|0
|Меска
|1
|0
|Илич Кристиан
|1
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|0
|Керла Семир
|1
|0
|Анаане Тиджани
|1
|0
|Theodoros Iosifidis
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилер Христос
|3
|1
|Даушвили Муртаз
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Шебаке Иссам
|3
|0
|Квилитая Георгий
|2
|0
|Креспо Хосе
|1
|0
|Эфрем Георгиос
|1
|0
|Блум Данни
|1
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Донис Анастасиос
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Далсью
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Rafael Moreira
|1
|0
|Маркиньос XXIII
|1
|0
Результаты матчей
Докса Катокопия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
АПОЭЛ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Докса Катокопия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
АПОЭЛ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
6
4
Докса Катокопия
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
АПОЭЛ
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
7
4
Голы по времени матча
Забито
1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 5
10 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
100%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
9
1
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
100%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
8
12
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
1
13%
2
17%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
5
42%
76-90
Пропущено
16
3
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 3
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
5
31%
1
33%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
1
33%
61-75
6
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3
Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Отеллос - Докса Катокопия 1:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 ПАЕЕК - Докса Катокопия 0:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:0 Омония - Докса Катокопия 2:2
АПОЭЛ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
АПОЭЛ - Эносис 2:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2
Онисилос Сотира - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2
Результаты матчей
Докса Катокопия
АПОЭЛ
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Докса Катокопия
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
83
38
47
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|11
|9
|2
|0
|26 - 3
|29
|2.
|Арис Лимассол
|11
|8
|1
|2
|24 - 9
|25
|3.
|АПОЭЛ
|11
|7
|3
|1
|12 - 3
|24
|4.
|АЕК Ларнака
|11
|7
|1
|3
|20 - 9
|22
|5.
|Аполлон
|11
|5
|4
|2
|11 - 9
|19
|6.
|Омония
|11
|5
|1
|5
|17 - 12
|16
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|11
|4
|2
|5
|10 - 10
|14
|8.
|Анортосис
|11
|4
|2
|5
|11 - 14
|14
|9.
|Неа Саламина
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|10.
|Кармиотисса
|11
|3
|3
|5
|7 - 16
|12
|11.
|Эносис
|11
|3
|2
|6
|8 - 16
|11
|12.
|Докса Катокопия
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|13.
|Олимпиакос Никосия
|11
|1
|3
|7
|8 - 23
|6
|14.
|Акритас Хлоракас
|11
|1
|1
|9
|5 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|6
|5
|1
|0
|14 - 2
|16
|2.
|Пафос
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|3.
|Омония
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Арис Лимассол
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|5.
|Аполлон
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|АПОЭЛ
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|7.
|Эносис
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Неа Саламина
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Кармиотисса
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Олимпиакос Никосия
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Акритас Хлоракас
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|14.
|Докса Катокопия
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|АПОЭЛ
|5
|5
|0
|0
|8 - 1
|15
|3.
|Пафос
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|4.
|Аполлон
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|Докса Катокопия
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|7.
|Анортосис
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|8.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|9.
|Неа Саламина
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|10.
|Кармиотисса
|5
|1
|2
|2
|2 - 9
|5
|11.
|Омония
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|12.
|Эносис
|6
|1
|0
|5
|2 - 12
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|5
|0
|0
|5
|3 - 16
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|7
|Омония
|Бруно V
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|4
|Аполлон
|Питтас Яннис
|4
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|4
|Омония
|Кассама Морету
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 4
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 4
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|5