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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 11.
Докса Катокопия
0:1
Конец матча
АПОЭЛ
0'
0:1
33' Пенальти
Маркиньос XXIII
40' Желтая карточка
Ковачевич Боян
41' Желтая карточка
Вильяфаньес Лукас
45' Желтая карточка
Собчик Алекс
58' Желтая карточка
Вилер Христос
65' Желтая карточка
Квилитая Георгий
90'+7
Докса Катокопия
АПОЭЛ

История личных встреч

Докса Катокопия
АПОЭЛ

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
100%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

34 матча

5.9%
94.1%
0 побед 2 ничьи 32 победы

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 21 победа

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 4 ничьи 29 побед

40 матчей

7.5%
12.5%
80%
3 победы 5 ничьих 32 победы

Первый тайм

12.5%
35%
52.5%
5 побед 14 ничьих 21 победа

Второй тайм

7.5%
20%
72.5%
3 победы 8 ничьих 29 побед

История матчей

ПД
2:0
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
2:0
К
0:3
ПД
1:2
К
2:1
ПД
2:5
ПД
0:8
ПД
2:0
К
5:0
К
0:2
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
0:1
Р
0:4
ПД
0:2
ПД
0:2
ПД
0:0
КК
0:4
КК
4:1
ПД
5:1
ПД
1:1
ТМС
2:1
ПД
0:3
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
1:2
ПД
3:0
К
2:3
К
2:2
ПД
0:2
ПД
3:2
ПД
2:2

Голы

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

0.57
0.89

Среднее время на гол

157
100

Всего голов

46
52

Голов в среднем за матч

2.42
2.48

Среднее время на гол

37
36

Всего голов

58
69

Голов в среднем за матч

1.45
1.73

Тотал матчей

2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

62
52

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Собчик Алекс 2 0.18
Садик Берат 1 0.09
Аденон Халед 1 0.09
Бенни Бернарду 1 0.09
Benjamin Asamoah 1 0.09
Анаане Тиджани 1 0.09
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 3 (2) 0.27
Донис Анастасиос 2 0.18
Креспо Хосе 1 0.09
Эфрем Георгиос 1 0.09
Сушич Матео 1 0.09
Блум Данни 1 0.09
Костадинов Георги 1 0.09
Сарфо Кингсли 1 0.09
Сациас Яннис 1 0.09

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Боян 4 0
Аденон Халед 2 1
Бенни Бернарду 3 0
Diego Mesen 1 1
Стилиану Мариос 2 0
Вальехо Алекс 2 0
Собчик Алекс 2 0
Садик Берат 1 0
Трайчевски Душко 1 0
Меска 1 0
Илич Кристиан 1 0
Шишковски Дамьян 1 0
Керла Семир 1 0
Анаане Тиджани 1 0
Theodoros Iosifidis 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилер Христос 3 1
Даушвили Муртаз 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Шебаке Иссам 3 0
Квилитая Георгий 2 0
Креспо Хосе 1 0
Эфрем Георгиос 1 0
Блум Данни 1 0
Маглица Антун 1 0
Костадинов Георги 1 0
Донис Анастасиос 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Далсью 1 0
Каро Андреас 1 0
Rafael Moreira 1 0
Маркиньос XXIII 1 0

Результаты матчей

Докса Катокопия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
АПОЭЛ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Докса Катокопия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
АПОЭЛ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

6
4
Докса Катокопия
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
АПОЭЛ
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

7
4

Голы по времени матча

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 5
10 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
100%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

9
1
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
100%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
1
13%
2
17%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
5
42%
76-90

Пропущено

16
3
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 3
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
5
31%
1
33%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
1
33%
61-75
6
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3
Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Отеллос - Докса Катокопия 1:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 ПАЕЕК - Докса Катокопия 0:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:0 Омония - Докса Катокопия 2:2
АПОЭЛ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
АПОЭЛ - Эносис 2:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2
Онисилос Сотира - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2

Результаты матчей

Докса Катокопия
АПОЭЛ

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Докса Катокопия
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 11 9 2 0 26 - 3 29
2. Арис Лимассол 11 8 1 2 24 - 9 25
3. АПОЭЛ 11 7 3 1 12 - 3 24
4. АЕК Ларнака 11 7 1 3 20 - 9 22
5. Аполлон 11 5 4 2 11 - 9 19
6. Омония 11 5 1 5 17 - 12 16
7. АЕЛ Лимаcсол 11 4 2 5 10 - 10 14
8. Анортосис 11 4 2 5 11 - 14 14
9. Неа Саламина 11 4 1 6 10 - 14 13
10. Кармиотисса 11 3 3 5 7 - 16 12
11. Эносис 11 3 2 6 8 - 16 11
12. Докса Катокопия 11 2 2 7 7 - 17 8
13. Олимпиакос Никосия 11 1 3 7 8 - 23 6
14. Акритас Хлоракас 11 1 1 9 5 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 6 5 1 0 14 - 2 16
2. Пафос 5 5 0 0 12 - 0 15
3. Омония 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Арис Лимассол 6 3 1 2 12 - 7 10
5. Аполлон 6 3 1 2 6 - 6 10
6. АПОЭЛ 6 2 3 1 4 - 2 9
7. Эносис 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Анортосис 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Неа Саламина 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Кармиотисса 6 2 1 3 5 - 7 7
11. АЕЛ Лимаcсол 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Олимпиакос Никосия 6 1 3 2 5 - 7 6
13. Акритас Хлоракас 6 1 0 5 3 - 14 3
14. Докса Катокопия 5 0 0 5 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 5 5 0 0 12 - 2 15
2. АПОЭЛ 5 5 0 0 8 - 1 15
3. Пафос 6 4 2 0 14 - 3 14
4. Аполлон 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Докса Катокопия 6 2 2 2 6 - 8 8
6. АЕЛ Лимаcсол 6 2 2 2 6 - 4 8
7. Анортосис 6 2 1 3 5 - 9 7
8. АЕК Ларнака 5 2 0 3 6 - 7 6
9. Неа Саламина 6 2 0 4 5 - 7 6
10. Кармиотисса 5 1 2 2 2 - 9 5
11. Омония 6 1 1 4 4 - 8 4
12. Эносис 6 1 0 5 2 - 12 3
13. Акритас Хлоракас 5 0 1 4 2 - 7 1
14. Олимпиакос Никосия 5 0 0 5 3 - 16 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Омония Бруно V 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 4
Аполлон Питтас Яннис 4
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 4
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Арис Лимассол Яго Стив 1 4
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 4
Неа Саламина Манджек Жорж 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Собчик Алекс получил желтую карточку от судьи
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