Тур: 21. Стадион: McDonald Jones Stadium.
2:2
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаО'Нилл Брэндон
14' Желтая карточкаБиверс Марк
30' Желтая карточкаМикелтадзе Бека
1:0
36' ГолБухагьяр Трент
49' Желтая карточкаДженкинсон Карл
1:1
52' ГолОстлер Трент
2:1
79' ГолГрозос Костандинос
89' Желтая карточкаБухагьяр Трент
2:2
90' ГолУильямс Райан
90'+8
Ход матча
14'
30'
36'
1:0
49'
52'
1:1
79'
89'
90'
2:2
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.63 Обе забьют – да
-
13
Cameron
Cook
14
Клисби
Джек
28
Остлер
Трент
22
Таггарт
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
- Основной состав
-
13 Cameron CookВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Клисби ДжекЗащитник
-
28 Остлер ТрентПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
30 Pierce Clark
-
-
36 Joseph Forde
-
37 Jacob Muir
-
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Перт Глори
17 матчей
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
58.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
52.9%
10 побед 9 ничьих 0 побед
30 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 25 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 6 ничьих 21 победа
Второй тайм
23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 21 победа
47 матчей
21.3%
25.5%
53.2%
10 побед 12 ничьих 25 побед
Первый тайм
21.3%
34%
44.7%
10 побед 16 ничьих 21 победа
Второй тайм
21.3%
34%
44.7%
10 побед 16 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
35
21
Голов в среднем за матч
1.4
0.95
Среднее время на гол
64
94
Всего голов
47
38
Голов в среднем за матч
2.14
1.52
Среднее время на гол
42
59
Всего голов
82
59
Голов в среднем за матч
1.74
1.26
Тотал матчей
2.5
45
Больше 96%
Меньше 4%
2
41
Больше 87%
Меньше 13%
6
26
Больше 55%
Меньше 45%
21
14
Больше 30%
Меньше 70%
33
7
Больше 15%
Меньше 85%
40
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
51
71
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бухагьяр Трент
|4
|0.22
|Микелтадзе Бека
|4 (2)
|0.22
|Сотирио Джошуа
|2
|0.11
|Грозос Костандинос
|2
|0.11
|Элси Джордан
|2
|0.11
|Тергейт Ангус
|2
|0.11
|Archie Goodwin
|2
|0.11
|Пископо Рено
|1
|0.06
|Дарцмелия Бека
|1
|0.06
|Саито Манабу
|1
|0.06
|Хоффман Джейсон
|1
|0.06
|МакГэрри Джеймс
|1
|0.06
|Daniel Stynes
|1
|0.06
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Ингем Дэйн
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Williams III
|5
|0.24
|Клисби Джек
|3
|0.14
|Уильямс Райан
|3
|0.14
|Макинефф Аарон
|3 (1)
|0.14
|Хелифи Салим
|2 (1)
|0.1
|Таггарт Адам
|2
|0.1
|Giordano Colli
|2
|0.1
|Keegan Jelacic
|1
|0.05
|Остлер Трент
|1
|0.05
|Биверс Марк
|1
|0.05
|Лахман Даррил
|1
|0.05
|Данкан Закари
|1
|0.05
|Luke Bodnar
|1
|0.05
|Jacob Dowse
|0
|0
|Амини Мустафа
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элси Джордан
|3
|2
|Юрман Мэттью
|4
|0
|Дженкинсон Карл
|4
|0
|Бухагьяр Трент
|4
|0
|Аль-Таай Мохамед
|4
|0
|Хоффман Джейсон
|3
|0
|Данкан Джек
|3
|0
|О'Нилл Брэндон
|3
|0
|Микелтадзе Бека
|3
|0
|Ингем Дэйн
|3
|0
|Сотирио Джошуа
|2
|0
|Тергейт Ангус
|2
|0
|Грозос Костандинос
|2
|0
|Дарцмелия Бека
|2
|0
|Callum Timmins
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биверс Марк
|5
|0
|Уильямс Райан
|5
|0
|Амини Мустафа
|5
|0
|Лахман Даррил
|3
|1
|Данкан Закари
|4
|0
|Luke Bodnar
|4
|0
|Keegan Jelacic
|4
|0
|David Williams III
|3
|0
|Jacob Muir
|3
|0
|Клисби Джек
|1
|1
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Кутрумбис Джон
|2
|0
|Cameron Cook
|2
|0
|Joseph Forde
|2
|0
|Таггарт Адам
|1
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Ben Azubel
|1
|0
|Макинефф Аарон
|1
|0
|Matthew Hatch
|1
|0
|Jacob Dowse
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Перт Глори
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
6
8
Ньюкасл Джетс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Перт Глори
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
5
15
Ньюкасл Джетс
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Перт Глори
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
5% (1)
43% (9)
52% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
11
23
Голы по времени матча
Забито
17
10
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
3
30%
16-30
6
35%
2
20%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
4
24%
2
20%
76-90
Пропущено
16
21
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
19%
1
5%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
4
25%
5
24%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
4
25%
3
14%
61-75
2
13%
5
24%
76-90
Забито
6
17
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
1
17%
1
6%
1-15
2
33%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
33%
4
24%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
17%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
12
15
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
5
42%
1
7%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
3
25%
5
33%
76-90
Забито
23
27
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
2
9%
1
4%
1-15
4
17%
6
22%
16-30
6
26%
5
19%
31-45
5
22%
6
22%
46-60
1
4%
2
7%
61-75
5
22%
7
26%
76-90
Пропущено
28
36
15 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 19
4
14%
2
6%
1-15
2
7%
7
19%
16-30
9
32%
6
17%
31-45
3
11%
5
14%
46-60
5
18%
6
17%
61-75
5
18%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1
Перт Глори
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2
Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Сидней 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
Перт Глори
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
6 раз 60%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
6 раз 29%
2:2
5 раз 24%
1:0
4 раза 19%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
9 раз 43%
1
7 раз 33%
0
4 раза 19%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл Джетс
Перт Глори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
73
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
74
17
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
174
711
1011
216
120
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|44 - 21
|37
|2.
|19
|9
|4
|6
|39 - 27
|31
|3.
|18
|8
|6
|4
|36 - 31
|30
|4.
|2:0
|19
|8
|6
|5
|27 - 17
|30
|5.
|20
|8
|6
|6
|33 - 32
|30
|6.
|20
|7
|4
|9
|25 - 33
|25
|7.
|0:2
|18
|7
|3
|8
|25 - 27
|24
|8.
|19
|7
|3
|9
|25 - 37
|24
|9.
|21
|6
|6
|9
|28 - 35
|24
|10.
|18
|6
|4
|8
|23 - 28
|22
|11.
|19
|4
|7
|8
|15 - 23
|19
|12.
|16
|3
|3
|10
|16 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|28 - 10
|23
|2.
|9
|6
|2
|1
|21 - 11
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|25 - 13
|20
|4.
|2:0
|10
|6
|2
|2
|16 - 6
|20
|5.
|10
|5
|4
|1
|18 - 14
|19
|6.
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|7.
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|8.
|10
|4
|3
|3
|11 - 13
|15
|9.
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|10.
|9
|2
|4
|3
|5 - 7
|10
|11.
|0:2
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|12.
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|2.
|8
|4
|2
|2
|16 - 11
|14
|3.
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|4.
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|5.
|2:0
|9
|2
|4
|3
|11 - 11
|10
|6.
|9
|2
|4
|3
|15 - 20
|10
|7.
|10
|3
|1
|6
|14 - 20
|10
|8.
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|10.
|10
|2
|2
|6
|10 - 26
|8
|11.
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|12.
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|16 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|13 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|12 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|8 (7)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|8 (2)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Аделаида Юнайтед
|Халлоран Бен
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Beni Nkololo
|1 5