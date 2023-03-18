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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 21. Стадион: .
Ньюкасл Джетс
2:2
Конец матча
Перт Глори
0'
4' Желтая карточка
О'Нилл Брэндон
14' Желтая карточка
Биверс Марк
30' Желтая карточка
Микелтадзе Бека
1:0
36' Гол
Бухагьяр Трент
49' Желтая карточка
Дженкинсон Карл
1:1
52' Гол
Остлер Трент
2:1
79' Гол
Грозос Костандинос
89' Желтая карточка
Бухагьяр Трент
2:2
90' Гол
Уильямс Райан
90'+8
20
Michael
Weier
39
Thomas
Aquilina
25
Дженкинсон
Карл
5
Юрман
Мэттью
3
Хоффман
Джейсон
7
Бухагьяр
Трент
6
О'Нилл
Брэндон
32
Тергейт
Ангус
4
Саито
Манабу
17
Грозос
Костандинос
9
Микелтадзе
Бека
13
Cameron
Cook
2
Кутрумбис
Джон
29
Лахман
Даррил
5
Биверс
Марк
14
Клисби
Джек
28
Остлер
Трент
6
Макинефф
Аарон
4
Luke
Bodnar
16
Keegan
Jelacic
7
Уильямс
Райан
22
Таггарт
Адам
Ньюкасл Джетс
Перт Глори

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Перт Глори

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
58.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
52.9%
10 побед 9 ничьих 0 побед

30 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 25 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 6 ничьих 21 победа

Второй тайм

23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 21 победа

47 матчей

21.3%
25.5%
53.2%
10 побед 12 ничьих 25 побед

Первый тайм

21.3%
34%
44.7%
10 побед 16 ничьих 21 победа

Второй тайм

21.3%
34%
44.7%
10 побед 16 ничьих 21 победа

История матчей

AЛ(
2:2
AЛ(
2:1
К
3:1
6:1
0:0
1:1
1:1
2:1
2:1
6:2
1:1
1:0
2:0
0:2
0:2
1:2
2:2
3:2
2:2
1:2
1:2
2:0
1:6
КФ
2:2
0:2
2:0
2:1
2:1
0:1
0:0
1:2
3:0
3:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
3:3
ПК
1:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:4

Голы

Всего голов

35
21

Голов в среднем за матч

1.4
0.95

Среднее время на гол

64
94

Всего голов

47
38

Голов в среднем за матч

2.14
1.52

Среднее время на гол

42
59

Всего голов

82
59

Голов в среднем за матч

1.74
1.26

Тотал матчей

2.5
45
Больше 96%
Меньше 4%
2
41
Больше 87%
Меньше 13%
6
26
Больше 55%
Меньше 45%
21
14
Больше 30%
Меньше 70%
33
7
Больше 15%
Меньше 85%
40
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

51
71

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бухагьяр Трент 4 0.22
Микелтадзе Бека 4 (2) 0.22
Сотирио Джошуа 2 0.11
Грозос Костандинос 2 0.11
Элси Джордан 2 0.11
Тергейт Ангус 2 0.11
Archie Goodwin 2 0.11
Пископо Рено 1 0.06
Дарцмелия Бека 1 0.06
Саито Манабу 1 0.06
Хоффман Джейсон 1 0.06
МакГэрри Джеймс 1 0.06
Daniel Stynes 1 0.06
Дженкинсон Карл 0 0
Ингем Дэйн 0 0
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Williams III 5 0.24
Клисби Джек 3 0.14
Уильямс Райан 3 0.14
Макинефф Аарон 3 (1) 0.14
Хелифи Салим 2 (1) 0.1
Таггарт Адам 2 0.1
Giordano Colli 2 0.1
Keegan Jelacic 1 0.05
Остлер Трент 1 0.05
Биверс Марк 1 0.05
Лахман Даррил 1 0.05
Данкан Закари 1 0.05
Luke Bodnar 1 0.05
Jacob Dowse 0 0
Амини Мустафа 0 0
Кутрумбис Джон 0 0
Jacob Muir 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элси Джордан 3 2
Юрман Мэттью 4 0
Дженкинсон Карл 4 0
Бухагьяр Трент 4 0
Аль-Таай Мохамед 4 0
Хоффман Джейсон 3 0
Данкан Джек 3 0
О'Нилл Брэндон 3 0
Микелтадзе Бека 3 0
Ингем Дэйн 3 0
Сотирио Джошуа 2 0
Тергейт Ангус 2 0
Грозос Костандинос 2 0
Дарцмелия Бека 2 0
Callum Timmins 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биверс Марк 5 0
Уильямс Райан 5 0
Амини Мустафа 5 0
Лахман Даррил 3 1
Данкан Закари 4 0
Luke Bodnar 4 0
Keegan Jelacic 4 0
David Williams III 3 0
Jacob Muir 3 0
Клисби Джек 1 1
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Кутрумбис Джон 2 0
Cameron Cook 2 0
Joseph Forde 2 0
Таггарт Адам 1 0
Хелифи Салим 1 0
Ben Azubel 1 0
Макинефф Аарон 1 0
Matthew Hatch 1 0
Jacob Dowse 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Перт Глори
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

6
8
Ньюкасл Джетс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Перт Глори
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

5
15
Ньюкасл Джетс
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Перт Глори
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
5% (1)
43% (9)
52% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

11
23

Голы по времени матча

Забито

17
10
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
3
30%
16-30
6
35%
2
20%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
4
24%
2
20%
76-90

Пропущено

16
21
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
19%
1
5%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
4
25%
5
24%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
4
25%
3
14%
61-75
2
13%
5
24%
76-90

Забито

6
17
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
1
17%
1
6%
1-15
2
33%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
33%
4
24%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
17%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
15
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
5
42%
1
7%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
3
25%
5
33%
76-90

Забито

23
27
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
2
9%
1
4%
1-15
4
17%
6
22%
16-30
6
26%
5
19%
31-45
5
22%
6
22%
46-60
1
4%
2
7%
61-75
5
22%
7
26%
76-90

Пропущено

28
36
15 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 19
4
14%
2
6%
1-15
2
7%
7
19%
16-30
9
32%
6
17%
31-45
3
11%
5
14%
46-60
5
18%
6
17%
61-75
5
18%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1
Перт Глори
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2
Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Сидней 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
Перт Глори

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
6 раз 60%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
6 раз 29%
2:2
5 раз 24%
1:0
4 раза 19%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
9 раз 43%
1
7 раз 33%
0
4 раза 19%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл Джетс
Перт Глори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
7
3
2
8
2.5
1
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
4
1
7
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
17
4
7
11
1.5
10
11
2
16
2.5
1
20
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 17 11 4 2 44 - 21 37
2.
Централ Кост Маринерс
 19 9 4 6 39 - 27 31
3.
Аделаида Юнайтед
 18 8 6 4 36 - 31 30
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2:0 19 8 6 5 27 - 17 30
5.
Веллингтон Феникс
 20 8 6 6 33 - 32 30
6.
Вестерн Юнайтед
 20 7 4 9 25 - 33 25
7.
Сидней
 0:2 18 7 3 8 25 - 27 24
8.
Макартур
 19 7 3 9 25 - 37 24
9.
Перт Глори
 21 6 6 9 28 - 35 24
10.
Ньюкасл Джетс
 18 6 4 8 23 - 28 22
11.
Брисбен Роар
 19 4 7 8 15 - 23 19
12.
Мельбурн Виктори
 16 3 3 10 16 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 9 7 2 0 28 - 10 23
2.
Аделаида Юнайтед
 9 6 2 1 21 - 11 20
3.
Централ Кост Маринерс
 10 6 2 2 25 - 13 20
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2:0 10 6 2 2 16 - 6 20
5.
Перт Глори
 10 5 4 1 18 - 14 19
6.
Веллингтон Феникс
 10 5 3 2 20 - 15 18
7.
Макартур
 9 5 1 3 15 - 11 16
8.
Вестерн Юнайтед
 10 4 3 3 11 - 13 15
9.
Ньюкасл Джетс
 10 4 2 4 17 - 16 14
10.
Брисбен Роар
 9 2 4 3 5 - 7 10
11.
Сидней
 0:2 8 2 2 4 9 - 14 8
12.
Мельбурн Виктори
 8 2 1 5 9 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 0:2 10 5 1 4 16 - 13 16
2.
Мельбурн Сити
 8 4 2 2 16 - 11 14
3.
Веллингтон Феникс
 10 3 3 4 13 - 17 12
4.
Централ Кост Маринерс
 9 3 2 4 14 - 14 11
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2:0 9 2 4 3 11 - 11 10
6.
Аделаида Юнайтед
 9 2 4 3 15 - 20 10
7.
Вестерн Юнайтед
 10 3 1 6 14 - 20 10
8.
Брисбен Роар
 10 2 3 5 10 - 16 9
9.
Ньюкасл Джетс
 8 2 2 4 6 - 12 8
10.
Макартур
 10 2 2 6 10 - 26 8
11.
Мельбурн Виктори
 8 1 2 5 7 - 13 5
12.
Перт Глори
 11 1 2 8 10 - 21 5
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 16 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 13 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 12 (1)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 8 (7)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 8 (2)
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Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 4
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Аделаида Юнайтед Халлоран Бен 1 5
Централ Кост Маринерс Beni Nkololo 1 5
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    • 46'
      Luke Bodnar уходит с поля. Данкан Закари выходит вместо него
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      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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