4:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаJoseph Forde
27' Желтая карточкаУильямс Райан
28' Желтая карточкаДанкан Закари
37' Желтая карточкаBen Azubel
1:0
49' ГолМакларен Джейми
68' Желтая карточкаБиверс Марк
2:0
75' ПенальтиМакларен Джейми
3:0
82' ГолТилио Марко
4:0
90' ГолЛеки Мэттью
90'+7
Ход матча
12'
27'
28'
37'
49'
1:0
68'
75'
2:0
82'
3:0
90'
4:0
22
Гуд
Кёртис
38
Jordan
Bos
23
Тилио
Марко
13
О'Нил
Эйден
14
Бериша
Валон
33
Редди
Лиэм
36
Joseph
Forde
14
Клисби
Джек
10
Хелифи
Салим
11
Ben
Azubel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
-
38 Jordan BosЗащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
18 Jordon Hall
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
-
36 Joseph FordeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хелифи СалимПолузащитник
-
11 Ben AzubelНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Иванович ЛюкНападающий
-
30 Pierce Clark
-
37 Jacob Muir
-
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
История личных встреч
Мельбурн Сити
Перт Глори
19 матчей
52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
57.9%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 19 побед
40 матчей
25%
30%
45%
10 побед 12 ничьих 18 побед
Первый тайм
25%
47.5%
27.5%
10 побед 19 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.5%
30%
47.5%
9 побед 12 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.32
1.22
Среднее время на гол
68
73
Всего голов
35
30
Голов в среднем за матч
1.94
1.36
Среднее время на гол
46
66
Всего голов
64
52
Голов в среднем за матч
1.6
1.3
Тотал матчей
2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
23
Больше 58%
Меньше 43%
17
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
56
69
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|7 (4)
|1.4
|Тилио Марко
|2
|0.4
|Леки Мэттью
|1
|0.2
|Нэббаут Эндрю
|0
|0
|Jordan Bos
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giordano Colli
|2
|0.4
|Макинефф Аарон
|2 (1)
|0.4
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лам Томас
|1
|1
|Taras Gomulka
|1
|1
|О'Нил Эйден
|2
|0
|Бериша Валон
|1
|0
|Леки Мэттью
|1
|0
|Нэббаут Эндрю
|1
|0
|Тилио Марко
|1
|0
|Callum Talbot
|1
|0
|Jordan Bos
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Райан
|3
|0
|Амини Мустафа
|2
|0
|Данкан Закари
|2
|0
|Биверс Марк
|1
|0
|Лахман Даррил
|1
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Ben Azubel
|1
|0
|Luke Bodnar
|1
|0
|Joseph Forde
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Перт Глори
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
2
Мельбурн Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Перт Глори
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
0
Мельбурн Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Перт Глори
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
2
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
75%
4
40%
76-90
Забито
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
30%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
60%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6
Перт Глори
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0
Голд-Кост Найтс - Перт Глори 0:4 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2
Результаты матчей
Мельбурн Сити
Перт Глори
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 100%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Сити
Перт Глори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:2
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|3.
|Централ Кост Маринерс
|2:0
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|4.
|Сидней
|4
|2
|1
|1
|10 - 8
|7
|5.
|Ньюкасл Джетс
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Макартур
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|7.
|Аделаида Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|Мельбурн Виктори
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|9.
|Брисбен Роар
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|10.
|Веллингтон Феникс
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|11.
|Перт Глори
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|12.
|Вестерн Юнайтед
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:2
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|3.
|Ньюкасл Джетс
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Макартур
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|5.
|Аделаида Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Централ Кост Маринерс
|2:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Брисбен Роар
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|9.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|10.
|Вестерн Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Мельбурн Виктори
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Сидней
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Централ Кост Маринерс
|2:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Перт Глори
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|7.
|Макартур
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Аделаида Юнайтед
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|9.
|Брисбен Роар
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Вестерн Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7
|Сидней
|Мак Роберт
|3
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|2 (2)
|Мельбурн Сити
|Тилио Марко
|2 (1)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Крпич Сулейман
|2
|Мельбурн Виктори
|Бриллант Джошуа
|1 2
|Перт Глори
|Уильямс Райан
|3
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|3
|Сидней
|Patrick Wood
|3