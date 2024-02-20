Позже
История личных встреч
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Сепахан
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
54
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|6
|0.86
|Малком Филипе
|2
|0.29
|Аль-Давсари Салем
|2
|0.29
|Ричард Майкл
|2
|0.29
|Аль-Бурайк Мохаммед
|1
|0.14
|Аль-Хамдан Абдулла
|1
|0.14
|Неймар
|1
|0.14
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.14
|Аль-Малки Абдуллела
|1
|0.14
|Аль-Булаихи Али
|1
|0.14
|Аль-Шехри Салех
|1
|0.14
|Абдулхамид Сауд
|0
|0
|Аль-Давсари Нассер
|0
|0
Сепахан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Резаэян Рамин
|5
|0.71
|Ахмадзаде Фаршад
|2
|0.29
|Асади Реза
|2
|0.29
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|2
|0.29
|Хатир Аль Иса
|2 (1)
|0.29
|Горбани Мохаммад
|2
|0.29
|Данешгар Мохаммад
|1
|0.14
|Моганлу Шахрияр
|1
|0.14
|Карими Мохаммад
|0
|0
|Джуниор Нильсон
|0
|0
|Пахлаван Эхсан
|0
|0
|Закипур Милад
|0
|0
|Юсефи Ария
|0
|0
Карточки
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Фарадж Салман
|1
|1
|Неймар
|1
|0
|Кулибали Калиду
|1
|0
|Митрович Александар
|1
|0
|Невеш Рубен
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Аль-Бурайк Мохаммед
|1
|0
|Аль-Малки Абдуллела
|1
|0
|Альвотаян Хабиб
|1
|0
|Аль-Булаихи Али
|1
|0
|Аль-Хамдан Абдулла
|1
|0
|Абдулхамид Сауд
|1
|0
|Аль-Кахтани Мохаммед
|1
|0
Сепахан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Резаэян Рамин
|2
|0
|Асади Реза
|2
|0
|Ниазманд Паям
|2
|0
|Мохаммади Хади
|0
|1
|Данешгар Мохаммад
|0
|1
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|0
|1
|Дабо Брайан
|1
|0
|Карими Мохаммад
|1
|0
|Ахмадзаде Фаршад
|1
|0
|Джуниор Нильсон
|1
|0
|Юсефи Ария
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сепахан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
3
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сепахан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
10
10
Аль-Хиляль Эр-Рияд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сепахан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
11%
3
50%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Забито
10
11
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
5
50%
4
36%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
19
17
3 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
2
11%
2
12%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
16%
5
29%
29%
46-60
4
21%
3
18%
61-75
9
47%
4
24%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
100%
20 побед 0 ничьих 0 поражений
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:1 Сепахан - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Аль-Фейха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 7:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 3:0 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Нассаджи Мазандаран 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Навбахор - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хазм - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:9 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Фатех - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазем 3:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0
Сепахан
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сепахан - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Шамс Азар - Сепахан 1:0 Сирьян - Сепахан 3:1 Сепахан - Алюминиум 0:1
Хавадар - Сепахан 0:5 Сепахан - Фулад Хузестан 3:1 Сепахан - Мес Рафсанжан 4:1 Аль-Иттихад Джидда - Сепахан 2:1 Сепахан - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Эстеглаль Хузестан - Сепахан 1:3 Сепахан - Персеполис 1:0 Сепахан - АГМК 9:0 Сепахан - Малаван 2:3 Нассаджи Мазандаран - Сепахан 1:1 АГМК - Сепахан 1:3 Сепахан - Санат Нафт 4:1 Сепахан - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Кува Аль-Джавия - Сепахан 2:2 Зенит - Сепахан 4:1 Пайкан - Сепахан 1:3
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Сепахан
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
9:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
9
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
9:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
9
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Сепахан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
13
12
13
12
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
34
25
16
16
16
16
16
16
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|6 (1)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|6
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|6
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Пахтакор
|Хамробеков Одилжон
|1 2
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 2
Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд - Сепахан
Исход игры
Аль-Хиляль Эр-Рияд
94% (47)
Ничья
2% (1)
Сепахан
4% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.06% (26)
Меньше
46.94% (23)
Обе команды забьют
Да
48.98% (24)
Нет
51.02% (25)
Популярный счёт
2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
30% (15)
2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
30% (15)
1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
14% (7)
3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
12% (6)
3:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
4% (2)
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