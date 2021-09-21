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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Порденоне
1:1
Конец матча

Стадион:
Реджина
0'
28' Желтая карточка
Цаммарини Роберто
29' Желтая карточка
Ривас Ригоберто
1:0
43' Гол
Маньино Лука
44' Желтая карточка
Hamza El Kaouakibi
67' Желтая карточка
Кампорезе Микеле
80' Желтая карточка
Лакичевич Иван
1:1
85' Гол
Галабинов Андрей
90' Красная карточка
Хжановски Адам
90'+7
22
Перизан
Самуэле
2
Hamza
El
Kaouakibi
31
Кампорезе
Микеле
3
Alessio
Sabbione
44
Хжановски
Адам
20
Купиш
Томаш
8
Петриччоне
Якопо
16
Маньино
Лука
33
Цаммарини
Роберто
90
Фолоруншо
Майкл
45
Sylla
Youssouph
12
Микай
Алессандро
33
Лакичевич
Иван
3
Ционек
Тьяго
13
Реджини
Васко
17
Ди
Кьяра
Джанлука
15
Бьянки
Николо
8
Кризетиг
Лоренцо
11
Риччи
Федерико
72
Кортиновис
Алессандро
99
Ривас
Ригоберто
30
Монтальто
Адриано
Порденоне
4-3-1-2
Реджина
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маньино Лука 1 0.2
2. Купиш Томаш 0 0
Реджина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галабинов Андрей 3 (1) 0.6
2. Хетемай Перпарим 1 0.2
3. Менез Жереми 1 0.2
4. Монтальто Адриано 1 0.2
5. Ривас Ригоберто 1 0.2
6. Белломо Никола 0 0
7. Риччи Федерико 0 0
8. Кортиновис Алессандро 0 0

Карточки

Порденоне
# Игрок      
1. Кампорезе Микеле 1 1
2. Фаласко Никола 2 0
3. Цаммарини Роберто 2 0
4. Маньино Лука 2 0
5. Hamza El Kaouakibi 2 0
6. Хжановски Адам 0 1
7. Мисурака Джанвито 1 0
Реджина
# Игрок      
1. Менез Жереми 1 1
2. Хетемай Перпарим 2 0
3. Кризетиг Лоренцо 2 0
4. Ставропулос Димитрис 2 0
5. Ционек Тьяго 1 0
6. Ди Кьяра Джанлука 1 0
7. Бьянки Николо 1 0
8. Лакичевич Иван 1 0
9. Ривас Ригоберто 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порденоне 0 0 100% (1) 0 0 0
 Реджина 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Читтаделла 1:0 Порденоне Порденоне 0:4 Парма СПАЛ 2013 5:0 Порденоне Порденоне 0:1 Перуджа
Порденоне 1:3 Специя Порденоне 2:4 Болонья Аталанта 2:1 Порденоне Порденоне 2:0 Козенца Венеция 0:0 Порденоне Порденоне 1:2 Салернитана Реджана 1:0 Порденоне Порденоне 2:2 Пиза Порденоне 2:0 Фрозиноне Кремонезе 2:1 Порденоне Порденоне 3:0 Виртус Энтелла Брешия 4:1 Порденоне Эмполи 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Пескара Монца 2:0 Порденоне Кьево 3:0 Порденоне
Реджина Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Реджина 2:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 Реджина Реджина 3:2 Тернана Реджина 0:0 Монца
Салернитана 2:0 Реджина Реджина 0:4 Фрозиноне Лечче 2:2 Реджина Реджина 2:2 Асколи Кремонезе 1:1 Реджина Реджина 2:1 Реджана Реджина 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 1:1 Реджина Венеция 0:2 Реджина Реджина 1:1 Кьево Брешия 1:0 Реджина Реджина 1:0 Монца Пиза 0:0 Реджина Реджина 0:3 Эмполи СПАЛ 2013 1:4 Реджина Реджина 1:0 Порденоне

Последние игры между собой

Порденоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Реджина: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Реджина 1:0 Порденоне Серия B Порденоне 2:2 Реджина Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 5 5 0 0 12 - 3 15
2. Асколи 5 4 0 1 8 - 5 12
3. Брешия 5 3 2 0 14 - 6 11
4. Беневенто 5 3 1 1 10 - 5 10
5. Кремонезе 4 3 0 1 7 - 2 9
6. Читтаделла 5 3 0 2 7 - 8 9
7. Фрозиноне 5 2 3 0 8 - 4 9
8. Реджина 5 2 3 0 7 - 5 9
9. Лечче 5 2 2 1 7 - 6 8
10. Парма 4 2 1 1 8 - 4 7
11. СПАЛ 2013 5 2 1 2 10 - 6 7
12. Козенца 5 2 1 2 6 - 8 7
13. Монца 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Перуджа 4 1 2 1 4 - 4 5
15. Кротоне 5 0 3 2 7 - 12 3
16. Комо 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Тернана 4 0 1 3 4 - 10 1
18. Порденоне 5 0 1 4 1 - 12 1
19. Виченца Виртус 5 0 0 5 4 - 11 0
20. Алессандрия 5 0 0 5 7 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Читтаделла 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Реджина 3 2 1 0 5 - 3 7
4. СПАЛ 2013 3 2 1 0 9 - 3 7
5. Беневенто 3 2 1 0 8 - 4 7
6. Кремонезе 2 2 0 0 5 - 0 6
7. Козенца 2 2 0 0 4 - 1 6
8. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
9. Монца 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Лечче 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Парма 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Асколи 2 1 0 1 1 - 2 3
13. Фрозиноне 3 0 3 0 4 - 4 3
14. Кротоне 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Перуджа 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Порденоне 3 0 1 2 1 - 6 1
17. Комо 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Алессандрия 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Тернана 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Брешия 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Пиза 2 2 0 0 7 - 2 6
4. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Парма 2 1 1 0 6 - 2 4
6. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Лечче 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Беневенто 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Реджина 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Монца 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Комо 3 0 2 1 3 - 5 2
13. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
15. Козенца 3 0 1 2 2 - 7 1
16. СПАЛ 2013 2 0 0 2 1 - 3 0
17. Читтаделла 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Порденоне 2 0 0 2 0 - 6 0
19. Виченца Виртус 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Алессандрия 3 0 0 3 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 4 0 1
4. Козенца Гори Габриэле 3 0 1
5. Беневенто Лападула Джанлука 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Акампора Дженнаро 4 0
2. Асколи Дионизи Федерико 3 0
3. Асколи Бюхель Марсель 3 0
4. СПАЛ 2013 Вивиани Федерико 3 0
5. Перуджа Лизи Франческо 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Hamza El Kaouakibi получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Маньино Лука бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Ривас Ригоберто получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Цаммарини Роберто получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Порденоне 1:1 Реджина онлайн




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