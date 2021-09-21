Италия: Серия B 2021-2022
Порденоне
1:1
Конец матча
Стадион: Stadio Guido Teghil
Реджина
28' Желтая карточкаЦаммарини Роберто
29' Желтая карточкаРивас Ригоберто
1:0
43' ГолМаньино Лука
44' Желтая карточкаHamza El Kaouakibi
67' Желтая карточкаКампорезе Микеле
80' Желтая карточкаЛакичевич Иван
1:1
85' ГолГалабинов Андрей
90' Красная карточкаХжановски Адам
20
Купиш
Томаш
16
Маньино
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
72 Matteo Perri
-
Главный тренер: Massimo Paci
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Денис ХерманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
29'
43'
1:0
67'
80'
85'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
36 Владение мячом, % 64
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маньино Лука
|1
|0.2
|2.
|Купиш Томаш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галабинов Андрей
|3 (1)
|0.6
|2.
|Хетемай Перпарим
|1
|0.2
|3.
|Менез Жереми
|1
|0.2
|4.
|Монтальто Адриано
|1
|0.2
|5.
|Ривас Ригоберто
|1
|0.2
|6.
|Белломо Никола
|0
|0
|7.
|Риччи Федерико
|0
|0
|8.
|Кортиновис Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кампорезе Микеле
|1
|1
|2.
|Фаласко Никола
|2
|0
|3.
|Цаммарини Роберто
|2
|0
|4.
|Маньино Лука
|2
|0
|5.
|Hamza El Kaouakibi
|2
|0
|6.
|Хжановски Адам
|0
|1
|7.
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Менез Жереми
|1
|1
|2.
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|3.
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0
|4.
|Ставропулос Димитрис
|2
|0
|5.
|Ционек Тьяго
|1
|0
|6.
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|7.
|Бьянки Николо
|1
|0
|8.
|Лакичевич Иван
|1
|0
|9.
|Ривас Ригоберто
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порденоне
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Реджина
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: +3 =3 -14Читтаделла 1:0 Порденоне Порденоне 0:4 Парма СПАЛ 2013 5:0 Порденоне Порденоне 0:1 Перуджа
Порденоне 1:3 Специя Порденоне 2:4 Болонья Аталанта 2:1 Порденоне Порденоне 2:0 Козенца Венеция 0:0 Порденоне Порденоне 1:2 Салернитана Реджана 1:0 Порденоне Порденоне 2:2 Пиза Порденоне 2:0 Фрозиноне Кремонезе 2:1 Порденоне Порденоне 3:0 Виртус Энтелла Брешия 4:1 Порденоне Эмполи 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Пескара Монца 2:0 Порденоне Кьево 3:0 Порденоне
Реджина Последние 20 матчей: +8 =8 -4Реджина 2:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 Реджина Реджина 3:2 Тернана Реджина 0:0 Монца
Салернитана 2:0 Реджина Реджина 0:4 Фрозиноне Лечче 2:2 Реджина Реджина 2:2 Асколи Кремонезе 1:1 Реджина Реджина 2:1 Реджана Реджина 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 1:1 Реджина Венеция 0:2 Реджина Реджина 1:1 Кьево Брешия 1:0 Реджина Реджина 1:0 Монца Пиза 0:0 Реджина Реджина 0:3 Эмполи СПАЛ 2013 1:4 Реджина Реджина 1:0 Порденоне
Последние игры между собой
Порденоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Реджина: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|Асколи
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|3.
|Брешия
|5
|3
|2
|0
|14 - 6
|11
|4.
|Беневенто
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|5.
|Кремонезе
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|Читтаделла
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|7.
|Фрозиноне
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|8.
|Реджина
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|9.
|Лечче
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|10.
|Парма
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|11.
|СПАЛ 2013
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|12.
|Козенца
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|13.
|Монца
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Перуджа
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|15.
|Кротоне
|5
|0
|3
|2
|7 - 12
|3
|16.
|Комо
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Тернана
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|Порденоне
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
|19.
|Виченца Виртус
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|20.
|Алессандрия
|5
|0
|0
|5
|7 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Читтаделла
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Реджина
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|СПАЛ 2013
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|5.
|Беневенто
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|Кремонезе
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|7.
|Козенца
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|8.
|Брешия
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|9.
|Монца
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|Парма
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Фрозиноне
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|Кротоне
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Порденоне
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|17.
|Комо
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Брешия
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|6.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Лечче
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Реджина
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Монца
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Комо
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Тернана
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Кротоне
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|15.
|Козенца
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Читтаделла
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|19.
|Виченца Виртус
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|20.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|3.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|4
|0
|1
|4.
|Козенца
|Гори Габриэле
|3
|0
|1
|5.
|Беневенто
|Лападула Джанлука
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|2.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|3
|0
|3.
|Асколи
|Бюхель Марсель
|3
|0
|4.
|СПАЛ 2013
|Вивиани Федерико
|3
|0
|5.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|3
|0