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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Гамбург
 
Позже

Стадион:
Фрайбург
Прогнозы 84
Гамбург 31% (26)
X 17.9% (15)
Фрайбург 51.2% (43)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Фрайбург
3.54
3.74
2.17
Все Коэффициенты
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
27
Вагноман
Жоша
23
Мефферт
Йонас
14
Рейс
Людовит
18
Джатта
Бейкери
10
Киттель
Сонни
48
Алиду
Фариде
9
Глацель
Роберт
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
3
Линхарт
Филипп
4
Шлоттербек
Нико
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
22
Шаллаи
Роланд
29
Чон
У-Ён
32
Грифо
Винченцо
18
Петерсен
Нильс
Гамбург
4-2-3-1
Фрайбург
4-2-3-1

История личных встреч

Гамбург
Фрайбург

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

18 матчей

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Б
1:0
ТМК
1:1
Б
0:0
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
0:1
Б
0:0
Б
1:3
Б
1:2
Б
0:2
Б
1:0
Б
2:0
Б
1:1
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 4 1
Гиамера Ян 1 0.25
Давид Йонас 1 0.25
Киттель Сонни 0 0
Джатта Бейкери 0 0
Чакветадзе Георгий 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 3 (1) 0.75
Демирович Эрмедин 1 0.25
Петерсен Нильс 1 0.25
Шмид Жонатан 1 0.25
Шаллаи Роланд 1 0.25
Шлоттербек Кевен 1 0.25
Шаде Кевин 1 0.25
Хёлер Лукас 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 2 0
Глацель Роберт 1 0
Гиамера Ян 1 0
Мухайм Миро 1 0
Джатта Бейкери 1 0
Рейс Людовит 1 0
Алиду Фариде 1 0
Tim Walter 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюблер Лукас 2 0
Шаде Кевин 2 0
Грифо Винченцо 1 0
Гюнтер Кристиан 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
50%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
2
20%
91-120

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
1
17%
2
20%
91-120

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
1
20%
1
33%
91-120

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гамбург - Карлсруэ 3:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Гамбург - Падерборн 1:2
Виборг - Гамбург 5:4 Фортуна - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Вердер 2:3 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Дармштадт - Гамбург 0:5 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Кёльн - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Гамбург - Ганза 3:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Гамбург - Ингольштадт 3:0
Фрайбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фрайбург - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 1:4 Фрайбург - Хайденхайм 1:1
Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 3:0 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Арминия 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Фрайбург 0:6
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гамбург - Фрайбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 апреля 2022, осталось 9 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 84
    Гамбург 31% (26)
    X 17.9% (15)
    Фрайбург 51.2% (43)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гамбург
    Ничья
    Фрайбург
    3.54
    3.74
    2.17
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Гамбург - Фрайбург онлайн

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    Прогнозы на матч Гамбург - Фрайбург

    Исход игры
    Гамбург
    31% (26)
    Ничья
    17.9% (15)
    Фрайбург
    51.2% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.25% (49)
    Меньше
    38.75% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    77.5% (62)
    Нет
    22.5% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Фрайбург
    35.7% (30)
    2:1 Гамбург
    17.9% (15)
    1:1 Ничья
    15.5% (13)
    0:1 Фрайбург
    9.5% (8)
    1:0 Гамбург
    7.1% (6)
    2:0 Гамбург
    3.6% (3)
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