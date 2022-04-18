Германия: Кубок 2021-2022
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Стадион: Фолькспаркштадион
14
Рейс
Людовит
48
Алиду
Фариде
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
29
Чон
У-Ён
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Алиду ФаридеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Tim Walter
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гамбург
Фрайбург
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
18 матчей
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|4
|1
|Гиамера Ян
|1
|0.25
|Давид Йонас
|1
|0.25
|Киттель Сонни
|0
|0
|Джатта Бейкери
|0
|0
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|3 (1)
|0.75
|Демирович Эрмедин
|1
|0.25
|Петерсен Нильс
|1
|0.25
|Шмид Жонатан
|1
|0.25
|Шаллаи Роланд
|1
|0.25
|Шлоттербек Кевен
|1
|0.25
|Шаде Кевин
|1
|0.25
|Хёлер Лукас
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|2
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Мухайм Миро
|1
|0
|Джатта Бейкери
|1
|0
|Рейс Людовит
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Грифо Винченцо
|1
|0
|Гюнтер Кристиан
|1
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
10
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
50%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
2
20%
91-120
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
1
17%
2
20%
91-120
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
1
20%
1
33%
91-120
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гамбург - Карлсруэ 3:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Гамбург - Падерборн 1:2
Виборг - Гамбург 5:4 Фортуна - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Вердер 2:3 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Дармштадт - Гамбург 0:5 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Кёльн - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Гамбург - Ганза 3:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Гамбург - Ингольштадт 3:0
Фрайбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фрайбург - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 1:4 Фрайбург - Хайденхайм 1:1
Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 3:0 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Арминия 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Фрайбург 0:6
Прогнозы на матч Гамбург - Фрайбург
Исход игры
Гамбург
31% (26)
Ничья
17.9% (15)
Фрайбург
51.2% (43)
Тотал 2.5
Больше
61.25% (49)
Меньше
38.75% (31)
Обе команды забьют
Да
77.5% (62)
Нет
22.5% (18)
Популярный счёт
1:2 Фрайбург
35.7% (30)
2:1 Гамбург
17.9% (15)
1:1 Ничья
15.5% (13)
0:1 Фрайбург
9.5% (8)
1:0 Гамбург
7.1% (6)
2:0 Гамбург
3.6% (3)
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