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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Гамбург
2:1
Конец матча

Стадион:
Санкт-Паули
0'
26' Желтая карточка
Аменийдо Этьенн
0:1
30' Гол
Бургшталлер Гвидо
45' Желтая карточка
Ирвайн Джексон
1:1
58' Гол
Шонлау Себастьян
65' Желтая карточка
Хартель Марсель
66' Желтая карточка
Киттель Сонни
2:1
70' Гол
Джатта Бейкери
78' Желтая карточка
Рейс Людовит
90' Желтая карточка
Бенателли Рико
90'+6
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
10
Киттель
Сонни
23
Мефферт
Йонас
14
Рейс
Людовит
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
48
Алиду
Фариде
22
Василь
Никола
2
Ольссон
Себастьян
3
Лоуренс
Джеймс
18
Медич
Яков
23
Пакарада
Леарт
8
Смит
Эрик
7
Ирвайн
Джексон
30
Хартель
Марсель
20
Беккер
Финн
9
Бургшталлер
Гвидо
27
Аменийдо
Этьенн
Гамбург
4-3-3
Санкт-Паули
4-1-2-1-2

История личных встреч

Гамбург
Санкт-Паули

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
0:2
Б2
2:0
Б2
0:4
Б2
0:0
Б
0:1
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 10 0.5
Хайер Моритц 5 0.25
Киттель Сонни 4 (2) 0.2
Джатта Бейкери 3 0.15
Рейс Людовит 3 0.15
Алиду Фариде 2 0.1
Шонлау Себастьян 2 0.1
Кинсомби Давид 1 (1) 0.05
Винтцаймер Мануэль 1 0.05
Сухонен Ансси 1 0.05
Дойл Томми 1 0.05
Мефферт Йонас 0 0
Гиамера Ян 0 0
Рор Максимилиан 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 15 (2) 0.75
Киере Даниэль-Кофи 5 0.25
Диттген Макс 3 0.15
Макиенок Симон 3 0.15
Пакарада Леарт 2 0.1
Беккер Финн 2 0.1
Бухтманн Кристофер 2 0.1
Хартель Марсель 1 0.05
Медич Яков 1 0.05
Цандер Лука-Милан 1 0.05
Аменийдо Этьенн 1 0.05
Джигала Адам 1 0.05
Ирвайн Джексон 1 0.05
Байфус Марцель 1 0.05
Матанович Игорь 0 0
Смит Эрик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киттель Сонни 5 0
Ляйбольд Тим 5 0
Мефферт Йонас 4 0
Хайер Моритц 4 0
Шонлау Себастьян 2 1
Винтцаймер Мануэль 3 0
Рейс Людовит 3 0
Сухонен Ансси 3 0
Глацель Роберт 2 0
Мухайм Миро 2 0
Кауфманн Миккель 2 0
Давид Йонас 2 0
Гиамера Ян 1 0
Кинсомби Давид 1 0
Джатта Бейкери 1 0
Майсснер Робин 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Алиду Фариде 1 0
Вушкович Марио 1 0
Дойл Томми 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 4 0
Ирвайн Джексон 3 0
Смит Эрик 3 0
Хартель Марсель 3 0
Медич Яков 3 0
Цирайс Филипп 1 1
Джигала Адам 2 0
Цандер Лука-Милан 2 0
Пакарада Леарт 2 0
Киере Даниэль-Кофи 2 0
Диттген Макс 1 0
Бенателли Рико 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Беккер Финн 1 0
Аремю Афииз 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
14
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
9 Не забивали 13
5
23%
2
14%
1-15
3
14%
2
14%
16-30
5
23%
2
14%
31-45
1
5%
5
36%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
5
23%
1
7%
76-90

Пропущено

11
20
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
9%
4
20%
1-15
2
18%
3
15%
16-30
2
18%
4
20%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
2
18%
5
25%
61-75
2
18%
3
15%
76-90

Забито

11
26
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
3
27%
5
19%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
3
27%
2
8%
31-45
1
9%
3
12%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
4
36%
6
23%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
4
57%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Забито

33
40
19 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 12
3 Не забивали 4
8
24%
7
18%
1-15
3
9%
6
15%
16-30
8
24%
4
10%
31-45
2
6%
8
20%
46-60
3
9%
8
20%
61-75
9
27%
7
18%
76-90

Пропущено

21
27
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 15
3
14%
4
15%
1-15
5
24%
4
15%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
4
19%
1
4%
46-60
3
14%
9
33%
61-75
3
14%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Кёльн - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Гамбург - Ганза 3:0
Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Гамбург - Ян 4:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Падерборн - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 1:1 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Вердер - Гамбург 0:2 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Гамбург - Дармштадт 2:2
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:1
Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ян 2:0 Падерборн - Санкт-Паули 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 20 11 4 5 40 - 27 37
2. Дармштадт Заявка 19 11 3 5 43 - 22 36
3. Гамбург Заявка 20 8 10 2 34 - 20 34
4. Нюрнберг Заявка 20 9 6 5 29 - 23 33
5. Хайденхайм Заявка 19 10 3 6 25 - 25 33
6. Вердер Заявка 19 9 5 5 35 - 25 32
7. Ян Заявка 19 9 4 6 38 - 28 31
8. Шальке 04 Заявка 19 9 4 6 35 - 24 31
9. Падерборн Заявка 19 8 6 5 33 - 22 30
10. Карлсруэ Заявка 19 6 8 5 33 - 30 26
11. Динамо Дрезден Заявка 19 7 2 10 21 - 26 23
12. Ганновер 96 Заявка 19 6 5 8 15 - 27 23
13. Хольштайн Киль Заявка 19 5 7 7 24 - 31 22
14. Ганза Заявка 19 5 5 9 21 - 32 20
15. Фортуна Заявка 20 5 5 10 23 - 29 20
16. Зандхаузен Заявка 19 4 5 10 20 - 39 17
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 19 3 6 10 17 - 32 15
18. Ингольштадт Заявка 19 2 4 13 15 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 9 8 1 0 26 - 7 25
2. Хайденхайм Заявка 10 6 3 1 15 - 9 21
3. Гамбург Заявка 11 5 6 0 22 - 11 21
4. Дармштадт Заявка 9 6 1 2 23 - 8 19
5. Нюрнберг Заявка 10 5 2 3 15 - 9 17
6. Ян Заявка 10 5 2 3 24 - 17 17
7. Шальке 04 Заявка 10 5 2 3 24 - 15 17
8. Динамо Дрезден Заявка 9 5 1 3 13 - 7 16
9. Карлсруэ Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
10. Вердер Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
11. Хольштайн Киль Заявка 10 4 2 4 13 - 16 14
12. Ганновер 96 Заявка 9 3 2 4 6 - 11 11
13. Падерборн Заявка 10 2 3 5 12 - 14 9
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 2 2 6 8 - 15 8
15. Ганза Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
16. Фортуна Заявка 10 1 4 5 12 - 15 7
17. Ингольштадт Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Зандхаузен Заявка 9 0 3 6 6 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
2. Дармштадт Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
3. Вердер Заявка 10 5 2 3 18 - 16 17
4. Нюрнберг Заявка 10 4 4 2 14 - 14 16
5. Ян Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
6. Шальке 04 Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
7. Зандхаузен Заявка 10 4 2 4 14 - 18 14
8. Фортуна Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
9. Гамбург Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
10. Ганза Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
11. Ганновер 96 Заявка 10 3 3 4 9 - 16 12
12. Санкт-Паули Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
13. Хайденхайм Заявка 9 4 0 5 10 - 16 12
14. Карлсруэ Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
15. Хольштайн Киль Заявка 9 1 5 3 11 - 15 8
16. Динамо Дрезден Заявка 10 2 1 7 8 - 19 7
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 1 4 4 9 - 17 7
18. Ингольштадт Заявка 10 1 1 8 7 - 25 4
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Ирвайн Джексон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Бургшталлер Гвидо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Аменийдо Этьенн получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гамбург 2:1 Санкт-Паули онлайн


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