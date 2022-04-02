Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Фолькспаркштадион Зрители: 27136
0:1
1' ГолСрбени Деннис
38' Желтая карточкаСрбени Деннис
0:1
57' Не забитый пенальтиГлацель Роберт
0:2
61' ГолСрбени Деннис
1:2
90' ГолЧакветадзе Георгий
Ход матча
1'
0:1
38'
57'
0:1
61'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 0
-
4 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 11
-
66 Владение мячом, % 34
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
48
Алиду
Фариде
21
Хут
Янник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Алиду ФаридеНападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Tim Walter
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ялчин РобинПолузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
-
27 Чуни МарвинНападающий
-
19 Адеми КемальНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Гамбург
Падерборн
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|16 (1)
|0.59
|Киттель Сонни
|7 (3)
|0.26
|Хайер Моритц
|5
|0.19
|Рейс Людовит
|4
|0.15
|Джатта Бейкери
|3
|0.11
|Алиду Фариде
|2
|0.07
|Шонлау Себастьян
|2
|0.07
|Винтцаймер Мануэль
|2
|0.07
|Кинсомби Давид
|1 (1)
|0.04
|Мефферт Йонас
|1
|0.04
|Сухонен Ансси
|1
|0.04
|Чакветадзе Георгий
|1
|0.04
|Дойл Томми
|1
|0.04
|Гиамера Ян
|0
|0
|Мухайм Миро
|0
|0
|Рор Максимилиан
|0
|0
|Elijah Krahn
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михель Свен
|14 (1)
|0.5
|Платте Феликс
|8
|0.29
|Прёгер Кай
|4
|0.14
|Србени Деннис
|4
|0.14
|Шалленберг Рон
|3
|0.11
|Муслия Флоран
|3 (1)
|0.11
|Штайперманн Марко
|3
|0.11
|Коллинс Джамилу
|1
|0.04
|Юстван Юлиан
|1
|0.04
|Коррейя Марсель
|1
|0.04
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0.04
|Адеми Кемаль
|1
|0.04
|Мехлем Марсель
|1
|0.04
|Карльс Йонас
|1
|0.04
|Хеуэр Яннис
|1
|0.04
|Хюнемайер Уве
|0
|0
|Шустер Марко
|0
|0
|Ялчин Робин
|0
|0
|Овусу Принс-Осеи
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киттель Сонни
|5
|0
|Мефферт Йонас
|5
|0
|Ляйбольд Тим
|5
|0
|Хайер Моритц
|5
|0
|Мухайм Миро
|4
|0
|Джатта Бейкери
|4
|0
|Рейс Людовит
|4
|0
|Шонлау Себастьян
|2
|1
|Винтцаймер Мануэль
|3
|0
|Кауфманн Миккель
|3
|0
|Сухонен Ансси
|3
|0
|Глацель Роберт
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Алиду Фариде
|2
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Майсснер Робин
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Вушкович Марио
|1
|0
|Дойл Томми
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михель Свен
|7
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|6
|0
|Коллинс Джамилу
|4
|1
|Хюнемайер Уве
|5
|0
|Шустер Марко
|5
|0
|Шалленберг Рон
|5
|0
|Србени Деннис
|3
|0
|Мехлем Марсель
|3
|0
|Штайперманн Марко
|2
|0
|Ялчин Робин
|2
|0
|Платте Феликс
|2
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|2
|0
|Коррейя Марсель
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Анану Фредерик
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
29
13 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
13 Не забивали 18
5
19%
6
21%
1-15
3
11%
8
28%
16-30
5
19%
6
21%
31-45
2
7%
3
10%
46-60
4
15%
3
10%
61-75
8
30%
30%
3
10%
76-90
Пропущено
16
17
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
3
19%
1
6%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
3
19%
4
24%
61-75
3
19%
4
24%
76-90
Забито
19
18
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
6
32%
1
6%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
3
16%
3
17%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
7
37%
6
33%
76-90
Пропущено
14
23
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
4
29%
2
9%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
2
14%
4
17%
46-60
1
7%
7
30%
61-75
3
21%
5
22%
76-90
Забито
46
47
23 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 14
3 Не забивали 7
11
24%
7
15%
1-15
4
9%
10
21%
16-30
8
17%
9
19%
31-45
4
9%
5
11%
46-60
4
9%
7
15%
61-75
15
33%
9
19%
76-90
Пропущено
30
40
15 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 24
7
23%
3
8%
1-15
5
17%
4
10%
16-30
3
10%
5
13%
31-45
5
17%
8
20%
46-60
4
13%
11
28%
61-75
6
20%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Виборг - Гамбург 5:4 Фортуна - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2
Гамбург - Вердер 2:3 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Дармштадт - Гамбург 0:5 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Кёльн - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Гамбург - Ганза 3:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Гамбург - Ян 4:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1
Падерборн
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ян - Падерборн 1:0 Падерборн - Фортуна 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3
Шальке 04 - Падерборн 2:0 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Вердер 3:4 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|56 - 35
|51
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|53 - 37
|51
|3.
|Вердер
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|51 - 36
|51
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|56 - 34
|50
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|40 - 34
|46
|6.
|Гамбург
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|47 - 29
|42
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|34 - 35
|42
|8.
|Падерборн
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|48 - 39
|40
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|46 - 40
|37
|10.
|Ян
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|45 - 40
|37
|11.
|Ганза
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|35 - 43
|34
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|37 - 48
|34
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|26 - 41
|32
|14.
|Фортуна
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|33 - 34
|32
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|30 - 44
|30
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|27 - 38
|28
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|26 - 54
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|28
|4
|6
|18
|25 - 54
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|32 - 13
|32
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 12
|28
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 18
|27
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 21
|26
|5.
|Вердер
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 12
|25
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 16
|24
|7.
|Гамбург
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|27 - 16
|24
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|26 - 20
|21
|9.
|Ян
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|28 - 22
|21
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|13.
|Фортуна
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 18
|17
|14.
|Ганза
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|15.
|Падерборн
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|19 - 22
|12
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 24
|10
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 17
|28
|2.
|Вердер
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 24
|26
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 17
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|6.
|Ганза
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 22
|22
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 20
|20
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 24
|19
|9.
|Гамбург
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 13
|18
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|11.
|Ян
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|13.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 23
|14
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 26
|14
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 22
|10
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 28
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8