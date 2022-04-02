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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Гамбург
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 27136
Падерборн
0'
0:1
1' Гол
Србени Деннис
38' Желтая карточка
Србени Деннис
0:1
57' Не забитый пенальти
Глацель Роберт
0:2
61' Гол
Србени Деннис
1:2
90' Гол
Чакветадзе Георгий
90'+7
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
10
Киттель
Сонни
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
48
Алиду
Фариде
21
Хут
Янник
3
Анану
Фредерик
2
Хюнемайер
Уве
4
Ван
дер
Верфф
Яспер
29
Коллинс
Джамилу
8
Шалленберг
Рон
6
Шустер
Марко
30
Муслия
Флоран
31
Клемент
Филипп
9
Прёгер
Кай
18
Србени
Деннис
Гамбург
4-3-3
Падерборн
4-2-3-1

История личных встреч

Гамбург
Падерборн

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Б2
1:2
Б2
3:1
Б2
3:4
Б2
4:1
К
0:2
Б2
1:0
Б
0:3
Б
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 16 (1) 0.59
Киттель Сонни 7 (3) 0.26
Хайер Моритц 5 0.19
Рейс Людовит 4 0.15
Джатта Бейкери 3 0.11
Алиду Фариде 2 0.07
Шонлау Себастьян 2 0.07
Винтцаймер Мануэль 2 0.07
Кинсомби Давид 1 (1) 0.04
Мефферт Йонас 1 0.04
Сухонен Ансси 1 0.04
Чакветадзе Георгий 1 0.04
Дойл Томми 1 0.04
Гиамера Ян 0 0
Мухайм Миро 0 0
Рор Максимилиан 0 0
Elijah Krahn 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михель Свен 14 (1) 0.5
Платте Феликс 8 0.29
Прёгер Кай 4 0.14
Србени Деннис 4 0.14
Шалленберг Рон 3 0.11
Муслия Флоран 3 (1) 0.11
Штайперманн Марко 3 0.11
Коллинс Джамилу 1 0.04
Юстван Юлиан 1 0.04
Коррейя Марсель 1 0.04
Тальхаммер Максимилиан 1 0.04
Адеми Кемаль 1 0.04
Мехлем Марсель 1 0.04
Карльс Йонас 1 0.04
Хеуэр Яннис 1 0.04
Хюнемайер Уве 0 0
Шустер Марко 0 0
Ялчин Робин 0 0
Овусу Принс-Осеи 0 0
Клемент Филипп 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киттель Сонни 5 0
Мефферт Йонас 5 0
Ляйбольд Тим 5 0
Хайер Моритц 5 0
Мухайм Миро 4 0
Джатта Бейкери 4 0
Рейс Людовит 4 0
Шонлау Себастьян 2 1
Винтцаймер Мануэль 3 0
Кауфманн Миккель 3 0
Сухонен Ансси 3 0
Глацель Роберт 2 0
Давид Йонас 2 0
Алиду Фариде 2 0
Гиамера Ян 1 0
Кинсомби Давид 1 0
Майсснер Робин 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Вушкович Марио 1 0
Дойл Томми 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 7 0
Ван дер Верфф Яспер 6 0
Коллинс Джамилу 4 1
Хюнемайер Уве 5 0
Шустер Марко 5 0
Шалленберг Рон 5 0
Србени Деннис 3 0
Мехлем Марсель 3 0
Штайперманн Марко 2 0
Ялчин Робин 2 0
Платте Феликс 2 0
Тальхаммер Максимилиан 2 0
Коррейя Марсель 1 0
Карльс Йонас 1 0
Анану Фредерик 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Клемент Филипп 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Хеуэр Яннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
29
13 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
13 Не забивали 18
5
19%
6
21%
1-15
3
11%
8
28%
16-30
5
19%
6
21%
31-45
2
7%
3
10%
46-60
4
15%
3
10%
61-75
8
30%
30%
3
10%
76-90

Пропущено

16
17
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
3
19%
1
6%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
3
19%
4
24%
61-75
3
19%
4
24%
76-90

Забито

19
18
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
6
32%
1
6%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
3
16%
3
17%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
7
37%
6
33%
76-90

Пропущено

14
23
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
4
29%
2
9%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
2
14%
4
17%
46-60
1
7%
7
30%
61-75
3
21%
5
22%
76-90

Забито

46
47
23 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 14
3 Не забивали 7
11
24%
7
15%
1-15
4
9%
10
21%
16-30
8
17%
9
19%
31-45
4
9%
5
11%
46-60
4
9%
7
15%
61-75
15
33%
9
19%
76-90

Пропущено

30
40
15 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 24
7
23%
3
8%
1-15
5
17%
4
10%
16-30
3
10%
5
13%
31-45
5
17%
8
20%
46-60
4
13%
11
28%
61-75
6
20%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Виборг - Гамбург 5:4 Фортуна - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2
Гамбург - Вердер 2:3 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Дармштадт - Гамбург 0:5 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Кёльн - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Гамбург - Ганза 3:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Гамбург - Ян 4:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1
Падерборн
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ян - Падерборн 1:0 Падерборн - Фортуна 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3
Шальке 04 - Падерборн 2:0 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Вердер 3:4 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 28 15 6 7 56 - 35 51
2. Санкт-Паули Заявка 27 15 6 6 53 - 37 51
3. Вердер Заявка 27 15 6 6 51 - 36 51
4. Шальке 04 Заявка 28 15 5 8 56 - 34 50
5. Нюрнберг Заявка 27 13 7 7 40 - 34 46
6. Гамбург Заявка 27 10 12 5 47 - 29 42
7. Хайденхайм Заявка 27 12 6 9 34 - 35 42
8. Падерборн Заявка 28 10 10 8 48 - 39 40
9. Карлсруэ Заявка 27 9 10 8 46 - 40 37
10. Ян Заявка 28 10 7 11 45 - 40 37
11. Ганза Заявка 27 9 7 11 35 - 43 34
12. Хольштайн Киль Заявка 28 9 7 12 37 - 48 34
13. Ганновер 96 Заявка 28 8 8 12 26 - 41 32
14. Фортуна Заявка 27 8 8 11 33 - 34 32
15. Зандхаузен Заявка 27 7 9 11 30 - 44 30
16. Динамо Дрезден Заявка 28 7 7 14 27 - 38 28
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 27 4 7 16 26 - 54 19
18. Ингольштадт Заявка 28 4 6 18 25 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 13 10 2 1 32 - 13 32
2. Хайденхайм Заявка 13 8 4 1 21 - 12 28
3. Дармштадт Заявка 14 8 3 3 31 - 18 27
4. Шальке 04 Заявка 14 8 2 4 33 - 21 26
5. Вердер Заявка 13 7 4 2 23 - 12 25
6. Нюрнберг Заявка 14 7 3 4 20 - 16 24
7. Гамбург Заявка 14 6 6 2 27 - 16 24
8. Карлсруэ Заявка 14 5 6 3 26 - 20 21
9. Ян Заявка 14 6 3 5 28 - 22 21
10. Хольштайн Киль Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
11. Динамо Дрезден Заявка 14 5 3 6 17 - 16 18
12. Ганновер 96 Заявка 14 4 5 5 11 - 17 17
13. Фортуна Заявка 14 4 5 5 21 - 18 17
14. Ганза Заявка 13 3 3 7 13 - 21 12
15. Падерборн Заявка 14 2 6 6 19 - 22 12
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
17. Ингольштадт Заявка 14 2 4 8 12 - 24 10
18. Зандхаузен Заявка 13 2 4 7 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 14 8 4 2 29 - 17 28
2. Вердер Заявка 14 8 2 4 28 - 24 26
3. Дармштадт Заявка 14 7 3 4 25 - 17 24
4. Шальке 04 Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
5. Нюрнберг Заявка 13 6 4 3 20 - 18 22
6. Ганза Заявка 14 6 4 4 22 - 22 22
7. Зандхаузен Заявка 14 5 5 4 18 - 20 20
8. Санкт-Паули Заявка 14 5 4 5 21 - 24 19
9. Гамбург Заявка 13 4 6 3 20 - 13 18
10. Карлсруэ Заявка 13 4 4 5 20 - 20 16
11. Ян Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
12. Ганновер 96 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13. Фортуна Заявка 13 4 3 6 12 - 16 15
14. Хайденхайм Заявка 14 4 2 8 13 - 23 14
15. Хольштайн Киль Заявка 14 3 5 6 19 - 26 14
16. Динамо Дрезден Заявка 14 2 4 8 10 - 22 10
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 13 1 5 7 15 - 28 8
18. Ингольштадт Заявка 14 2 2 10 13 - 30 8
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