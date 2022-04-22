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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Ротор
 
Позже
Енисей
Прогнозы 40
Ротор 25% (10)
X 22.5% (9)
Енисей 52.5% (21)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ротор
Ничья
Енисей
3.19
3.34
2.32
Все Коэффициенты
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История личных встреч

Ротор
Енисей

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ФПД
1:1
КФ
1:2
ФПД
2:1
ФПД
0:3
ФПД
1:0
ФПД
1:0
ФПД
1:0
ФПД
1:4
ФПД
0:1
ФПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чуканов Андреа 6 (2) 0.18
Муллин Камиль 5 0.15
Школик Игорь 4 0.12
Щёткин Алексей 3 (1) 0.09
Бериашвили Илья 3 (1) 0.09
Кипиани Николай 2 0.06
Байрыев Азат 1 0.03
Серченков Сергей 1 0.03
Мартынов Илья 1 0.03
Минаев Роман 1 0.03
Мохбалиев Тургай 1 0.03
Кавтарадзе Бека 1 0.03
Омар Имран 1 (1) 0.03
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 6 (2) 0.18
Саная Анзор 6 (3) 0.18
Окладников Андрей 5 0.15
Кичин Валерий 5 (5) 0.15
Зотов Александр 4 0.12
Комков Михаил 4 (1) 0.12
Раздорских Никита 3 0.09
Глушков Никита Андреевич 3 0.09
Иванов Егор 2 0.06
Марков Николай 2 0.06
Лапшов Иван 2 0.06
Молтенинов Илья 2 0.06
Скворцов Алексей 2 (1) 0.06
Масловский Александр 1 0.03
Феррейра Херман 1 0.03
Рукас Андрюс 1 0.03
Сухомлинов Максим 1 0.03
Канаплин Александр 1 0.03

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ташаев Александр 8 0
Байрыев Азат 7 0
Макаров Сергей 7 0
Серченков Сергей 7 0
Бериашвили Илья 7 0
Дудиев Аслан 6 0
Маляров Никита 6 0
Чуканов Андреа 4 1
Мартынов Илья 5 0
Школик Игорь 3 1
Кипиани Николай 2 1
Обухов Игорь 3 0
Махатадзе Георгий 3 0
Первушин Фёдор 3 0
Минаев Роман 3 0
Голосов Илья 3 0
Шахов Виталий 2 0
Щёткин Алексей 2 0
Николаев Олег 2 0
Омар Имран 2 0
Пелих Данил 2 0
Слепов Сергей 2 0
Кавтарадзе Бека 2 0
Муллин Камиль 1 0
Мохбалиев Тургай 1 0
Абдуллаев Исламитдин 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зотов Александр 8 1
Кичин Валерий 6 2
Феррейра Херман 8 0
Рукас Андрюс 6 1
Лапшов Иван 6 1
Иванов Егор 6 0
Саная Анзор 4 1
Масловский Александр 4 1
Скворцов Алексей 5 0
Ланин Олег 5 0
Марков Николай 3 1
Рукас Томас 3 1
Сухомлинов Максим 3 1
Песиков Евгений 4 0
Комков Михаил 3 0
Ломакин Александр 3 0
Самойлов Денис 3 0
Канаплин Александр 3 0
Надольский Александр 1 1
Цховребов Валерий 2 0
Молтенинов Илья 2 0
Опарин Михаил 0 1
Гарбуз Константин 1 0
Шакуро Павел 1 0
Ребров Дмитрий 1 0
Микушин Владислав 1 0
Раздорских Никита 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
23
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
2
15%
2
9%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
3
23%
3
13%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
3
23%
5
22%
61-75
4
31%
6
26%
76-90

Пропущено

25
27
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
12%
1
4%
1-15
2
8%
5
19%
16-30
7
28%
5
19%
31-45
4
16%
4
15%
46-60
3
12%
5
19%
61-75
6
24%
7
26%
76-90

Забито

18
30
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 18
4
22%
2
7%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
1
6%
7
23%
31-45
6
33%
3
10%
46-60
1
6%
7
23%
61-75
5
28%
8
27%
76-90

Пропущено

20
18
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
0
0%
4
22%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
5
25%
4
22%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
5
25%
6
33%
76-90

Забито

31
53
12 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 34
12 Забивали первыми 18
10 Не забивали 4
6
19%
4
8%
1-15
2
6%
5
9%
16-30
4
13%
10
19%
31-45
6
19%
8
15%
46-60
4
13%
12
23%
61-75
9
29%
29%
14
26%
76-90

Пропущено

45
45
21 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 23
3
7%
5
11%
1-15
6
13%
6
13%
16-30
12
27%
9
20%
31-45
8
18%
6
13%
46-60
5
11%
6
13%
61-75
11
24%
13
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Торпедо Москва - Ротор 1:0 Ротор - Краснодар-2 1:2 КАМАЗ - Ротор 0:2 Ротор - Велес Москва 0:3
Ротор - Нефтехимик 2:1 Акрон - Ротор 1:0 Ротор - Оренбург 0:3 Ротор - Томь 1:5 Рубин - Ротор 2:1 Ротор - Факел 1:2 Балтика - Ротор 2:1 Ротор - Металлург Липецк 0:1 Волгарь - Ротор 2:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Ротор - Ахмат 1:1 Ротор - Алания 0:0 Спартак-2 - Ротор 1:1 Ротор - ФК Кубань 1:3 Енисей - Ротор 1:1
Енисей
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Енисей - Рубин 3:1 Енисей - Нефтехимик 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Енисей - Оренбург 1:2
Томь - Енисей 0:1 Енисей - Факел 2:1 Балтика - Енисей 1:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Волгарь - Енисей 2:3 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Динамо Москва - Енисей 2:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Енисей - Текстильщик 3:0 Алания - Енисей 1:2 Енисей - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Енисей 2:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Краснодар-2 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 33 22 2 9 55 - 30 68
2. Торпедо Москва Заявка 32 16 13 3 56 - 33 61
3. Факел Заявка 32 18 5 9 53 - 30 59
4. Енисей Заявка 33 17 5 11 52 - 46 56
5. СКА-Хабаровск Заявка 33 16 8 9 43 - 32 56
6. Алания Заявка 33 16 7 10 68 - 43 55
7. Балтика Заявка 33 13 13 7 46 - 26 52
8. Нефтехимик Заявка 33 14 7 12 47 - 35 49
9. Краснодар-2 Заявка 33 14 6 13 40 - 40 48
10. Акрон Заявка 33 13 9 11 36 - 36 48
11. Велес Москва Заявка 33 14 4 15 41 - 41 46
12. Спартак-2 Заявка 33 14 4 15 40 - 50 46
13. Томь Заявка 33 11 8 14 45 - 55 41
14. ФК Кубань Заявка 33 11 7 15 38 - 45 40
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 33 8 13 12 30 - 38 37
16. Волгарь Заявка 33 10 7 16 26 - 34 37
17. КАМАЗ Заявка 32 8 10 14 27 - 38 34
18. Ротор Заявка 33 6 12 15 30 - 46 30
19. Металлург Липецк Заявка 32 7 4 21 24 - 62 25
20. Текстильщик Заявка 33 4 8 21 26 - 63 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 17 14 0 3 30 - 12 42
2. Факел Заявка 16 11 3 2 26 - 10 36
3. СКА-Хабаровск Заявка 15 11 1 3 26 - 12 34
4. Акрон Заявка 17 10 4 3 23 - 15 34
5. Алания Заявка 16 11 0 5 36 - 18 33
6. Енисей Заявка 16 10 3 3 29 - 19 33
7. Торпедо Москва Заявка 16 8 8 0 31 - 13 32
8. Краснодар-2 Заявка 16 9 3 4 28 - 18 30
9. Томь Заявка 17 8 4 5 21 - 21 28
10. Нефтехимик Заявка 17 8 4 5 29 - 14 28
11. Велес Москва Заявка 17 8 3 6 24 - 25 27
12. Балтика Заявка 16 6 7 3 19 - 11 25
13. Спартак-2 Заявка 17 7 4 6 21 - 20 25
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 5 7 4 16 - 18 22
15. КАМАЗ Заявка 17 6 4 7 20 - 21 22
16. ФК Кубань Заявка 17 5 3 9 18 - 30 18
17. Волгарь Заявка 16 4 4 8 10 - 16 16
18. Текстильщик Заявка 16 4 3 9 20 - 31 15
19. Металлург Липецк Заявка 16 3 4 9 10 - 24 13
20. Ротор Заявка 17 2 7 8 12 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 16 8 5 3 25 - 20 29
2. Балтика Заявка 17 7 6 4 27 - 15 27
3. Оренбург Заявка 16 8 2 6 25 - 18 26
4. Факел Заявка 16 7 2 7 27 - 20 23
5. Енисей Заявка 17 7 2 8 23 - 27 23
6. СКА-Хабаровск Заявка 18 5 7 6 17 - 20 22
7. Алания Заявка 17 5 7 5 32 - 25 22
8. ФК Кубань Заявка 16 6 4 6 20 - 15 22
9. Волгарь Заявка 17 6 3 8 16 - 18 21
10. Нефтехимик Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
11. Спартак-2 Заявка 16 7 0 9 19 - 30 21
12. Велес Москва Заявка 16 6 1 9 17 - 16 19
13. Краснодар-2 Заявка 17 5 3 9 12 - 22 18
14. Ротор Заявка 16 4 5 7 18 - 20 17
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 17 3 6 8 14 - 20 15
16. Акрон Заявка 16 3 5 8 13 - 21 14
17. Томь Заявка 16 3 4 9 24 - 34 13
18. КАМАЗ Заявка 15 2 6 7 7 - 17 12
19. Металлург Липецк Заявка 16 4 0 12 14 - 38 12
20. Текстильщик Заявка 17 0 5 12 6 - 32 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2022, осталось 2 дня 11 часов 13 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Ротор 25% (10)
    X 22.5% (9)
    Енисей 52.5% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Енисей
    3.19
    3.34
    2.32
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ротор - Енисей онлайн

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    Прогнозы на матч Ротор - Енисей

    Исход игры
    Ротор
    25% (10)
    Ничья
    22.5% (9)
    Енисей
    52.5% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.54% (15)
    Меньше
    59.46% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    59.46% (22)
    Нет
    40.54% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Енисей
    25% (10)
    1:1 Ничья
    20% (8)
    0:1 Енисей
    17.5% (7)
    1:0 Ротор
    15% (6)
    2:1 Ротор
    5% (2)
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