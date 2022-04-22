РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
История личных встреч
Ротор
Енисей
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чуканов Андреа
|6 (2)
|0.18
|Муллин Камиль
|5
|0.15
|Школик Игорь
|4
|0.12
|Щёткин Алексей
|3 (1)
|0.09
|Бериашвили Илья
|3 (1)
|0.09
|Кипиани Николай
|2
|0.06
|Байрыев Азат
|1
|0.03
|Серченков Сергей
|1
|0.03
|Мартынов Илья
|1
|0.03
|Минаев Роман
|1
|0.03
|Мохбалиев Тургай
|1
|0.03
|Кавтарадзе Бека
|1
|0.03
|Омар Имран
|1 (1)
|0.03
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|6 (2)
|0.18
|Саная Анзор
|6 (3)
|0.18
|Окладников Андрей
|5
|0.15
|Кичин Валерий
|5 (5)
|0.15
|Зотов Александр
|4
|0.12
|Комков Михаил
|4 (1)
|0.12
|Раздорских Никита
|3
|0.09
|Глушков Никита Андреевич
|3
|0.09
|Иванов Егор
|2
|0.06
|Марков Николай
|2
|0.06
|Лапшов Иван
|2
|0.06
|Молтенинов Илья
|2
|0.06
|Скворцов Алексей
|2 (1)
|0.06
|Масловский Александр
|1
|0.03
|Феррейра Херман
|1
|0.03
|Рукас Андрюс
|1
|0.03
|Сухомлинов Максим
|1
|0.03
|Канаплин Александр
|1
|0.03
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ташаев Александр
|8
|0
|Байрыев Азат
|7
|0
|Макаров Сергей
|7
|0
|Серченков Сергей
|7
|0
|Бериашвили Илья
|7
|0
|Дудиев Аслан
|6
|0
|Маляров Никита
|6
|0
|Чуканов Андреа
|4
|1
|Мартынов Илья
|5
|0
|Школик Игорь
|3
|1
|Кипиани Николай
|2
|1
|Обухов Игорь
|3
|0
|Махатадзе Георгий
|3
|0
|Первушин Фёдор
|3
|0
|Минаев Роман
|3
|0
|Голосов Илья
|3
|0
|Шахов Виталий
|2
|0
|Щёткин Алексей
|2
|0
|Николаев Олег
|2
|0
|Омар Имран
|2
|0
|Пелих Данил
|2
|0
|Слепов Сергей
|2
|0
|Кавтарадзе Бека
|2
|0
|Муллин Камиль
|1
|0
|Мохбалиев Тургай
|1
|0
|Абдуллаев Исламитдин
|1
|0
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зотов Александр
|8
|1
|Кичин Валерий
|6
|2
|Феррейра Херман
|8
|0
|Рукас Андрюс
|6
|1
|Лапшов Иван
|6
|1
|Иванов Егор
|6
|0
|Саная Анзор
|4
|1
|Масловский Александр
|4
|1
|Скворцов Алексей
|5
|0
|Ланин Олег
|5
|0
|Марков Николай
|3
|1
|Рукас Томас
|3
|1
|Сухомлинов Максим
|3
|1
|Песиков Евгений
|4
|0
|Комков Михаил
|3
|0
|Ломакин Александр
|3
|0
|Самойлов Денис
|3
|0
|Канаплин Александр
|3
|0
|Надольский Александр
|1
|1
|Цховребов Валерий
|2
|0
|Молтенинов Илья
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Гарбуз Константин
|1
|0
|Шакуро Павел
|1
|0
|Ребров Дмитрий
|1
|0
|Микушин Владислав
|1
|0
|Раздорских Никита
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
23
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
2
15%
2
9%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
3
23%
3
13%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
3
23%
5
22%
61-75
4
31%
6
26%
76-90
Пропущено
25
27
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
12%
1
4%
1-15
2
8%
5
19%
16-30
7
28%
5
19%
31-45
4
16%
4
15%
46-60
3
12%
5
19%
61-75
6
24%
7
26%
76-90
Забито
18
30
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 18
4
22%
2
7%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
1
6%
7
23%
31-45
6
33%
3
10%
46-60
1
6%
7
23%
61-75
5
28%
8
27%
76-90
Пропущено
20
18
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
0
0%
4
22%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
5
25%
4
22%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
5
25%
6
33%
76-90
Забито
31
53
12 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 34
12 Забивали первыми 18
10 Не забивали 4
6
19%
4
8%
1-15
2
6%
5
9%
16-30
4
13%
10
19%
31-45
6
19%
8
15%
46-60
4
13%
12
23%
61-75
9
29%
29%
14
26%
76-90
Пропущено
45
45
21 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 23
3
7%
5
11%
1-15
6
13%
6
13%
16-30
12
27%
9
20%
31-45
8
18%
6
13%
46-60
5
11%
6
13%
61-75
11
24%
13
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Торпедо Москва - Ротор 1:0 Ротор - Краснодар-2 1:2 КАМАЗ - Ротор 0:2 Ротор - Велес Москва 0:3
Ротор - Нефтехимик 2:1 Акрон - Ротор 1:0 Ротор - Оренбург 0:3 Ротор - Томь 1:5 Рубин - Ротор 2:1 Ротор - Факел 1:2 Балтика - Ротор 2:1 Ротор - Металлург Липецк 0:1 Волгарь - Ротор 2:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Ротор - Ахмат 1:1 Ротор - Алания 0:0 Спартак-2 - Ротор 1:1 Ротор - ФК Кубань 1:3 Енисей - Ротор 1:1
Енисей
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Енисей - Рубин 3:1 Енисей - Нефтехимик 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Енисей - Оренбург 1:2
Томь - Енисей 0:1 Енисей - Факел 2:1 Балтика - Енисей 1:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Волгарь - Енисей 2:3 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Динамо Москва - Енисей 2:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Енисей - Текстильщик 3:0 Алания - Енисей 1:2 Енисей - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Енисей 2:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Краснодар-2 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|33
|22
|2
|9
|55 - 30
|68
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|32
|16
|13
|3
|56 - 33
|61
|3.
|Факел
|Заявка
|32
|18
|5
|9
|53 - 30
|59
|4.
|Енисей
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|52 - 46
|56
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|43 - 32
|56
|6.
|Алания
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|68 - 43
|55
|7.
|Балтика
|Заявка
|33
|13
|13
|7
|46 - 26
|52
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|47 - 35
|49
|9.
|Краснодар-2
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|40 - 40
|48
|10.
|Акрон
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|36 - 36
|48
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|33
|14
|4
|15
|41 - 41
|46
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|33
|14
|4
|15
|40 - 50
|46
|13.
|Томь
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|45 - 55
|41
|14.
|ФК Кубань
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|38 - 45
|40
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|30 - 38
|37
|16.
|Волгарь
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|26 - 34
|37
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|27 - 38
|34
|18.
|Ротор
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|30 - 46
|30
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|32
|7
|4
|21
|24 - 62
|25
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|33
|4
|8
|21
|26 - 63
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|17
|14
|0
|3
|30 - 12
|42
|2.
|Факел
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|26 - 10
|36
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|26 - 12
|34
|4.
|Акрон
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|23 - 15
|34
|5.
|Алания
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|36 - 18
|33
|6.
|Енисей
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|29 - 19
|33
|7.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|31 - 13
|32
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 18
|30
|9.
|Томь
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 21
|28
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|29 - 14
|28
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|24 - 25
|27
|12.
|Балтика
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|19 - 11
|25
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 20
|25
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|16 - 18
|22
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 21
|22
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 30
|18
|17.
|Волгарь
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|10 - 16
|16
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|20 - 31
|15
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 24
|13
|20.
|Ротор
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|12 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 20
|29
|2.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 15
|27
|3.
|Оренбург
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 18
|26
|4.
|Факел
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|27 - 20
|23
|5.
|Енисей
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 27
|23
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 20
|22
|7.
|Алания
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|32 - 25
|22
|8.
|ФК Кубань
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 15
|22
|9.
|Волгарь
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|16 - 18
|21
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|7
|0
|9
|19 - 30
|21
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|17 - 16
|19
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|12 - 22
|18
|14.
|Ротор
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 20
|17
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|14 - 20
|15
|16.
|Акрон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|17.
|Томь
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|24 - 34
|13
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|7 - 17
|12
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|16
|4
|0
|12
|14 - 38
|12
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|0
|5
|12
|6 - 32
|5
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Прогнозы на матч Ротор - Енисей
Исход игры
Ротор
25% (10)
Ничья
22.5% (9)
Енисей
52.5% (21)
Тотал 2.5
Больше
40.54% (15)
Меньше
59.46% (22)
Обе команды забьют
Да
59.46% (22)
Нет
40.54% (15)
Популярный счёт
1:2 Енисей
25% (10)
1:1 Ничья
20% (8)
0:1 Енисей
17.5% (7)
1:0 Ротор
15% (6)
2:1 Ротор
5% (2)
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