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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Томь
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 58
Томь 10.3% (6)
X 31% (18)
Торпедо Москва 58.6% (34)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Томь
Ничья
Торпедо Москва
6.88
4.05
1.55
Все Коэффициенты

История личных встреч

Томь
Торпедо Москва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ФПД
3:3
ФПД
1:0
ФПД
1:0
ФПД
2:1
ФПД
1:0
ФПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Томь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ставпец Александр 16 (9) 0.57
Кирсанов Никита 5 0.18
Кудряшов Павел 4 0.14
Корж Константин 4 0.14
Кубышкин Илья 3 0.11
Гордюшенко Астемир 2 0.07
Галаджан Артём 1 0.04
Горовых Даниил 1 0.04
Семейкин Артём 1 0.04
Станисавлевич Александар 1 0.04
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калмыков Амур 12 0.44
Султонов Мухаммад 11 (1) 0.41
Лебеденко Игорь 8 0.3
Темников Иван 3 0.11
Шумских Алексей 3 0.11
Померко Алексей 3 0.11
Самсонов Артём Владимирович 2 0.07
Енин Иван 2 0.07
Евдокимов Андрей 2 0.07
Рязанцев Александр 1 0.04
Адаев Владислав 1 0.04
Маркин Михаил 1 (1) 0.04

Карточки

Томь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубышкин Илья 12 0
Почивалин Валерий 9 0
Савиных Данил 4 2
Ставпец Александр 7 0
Кудряшов Павел 7 0
Зуйков Сергей 6 0
Гордюшенко Астемир 6 0
Абрамов Артём 4 1
Радостев Семён 5 0
Коробов Никита 3 1
Апшацев Марат 3 1
Корж Константин 4 0
Дмитриев Максим II 4 0
Мамин Артём 2 1
Семейкин Артём 3 0
Леонов Олег 3 0
Антипов Константин 2 0
Климов Игорь 1 0
Першин Юрий 1 0
Горовых Даниил 1 0
Кирсанов Никита 1 0
Станисавлевич Александар 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Померко Алексей 8 3
Темников Иван 8 1
Шумских Алексей 7 0
Самсонов Артём Владимирович 7 0
Нетфуллин Равиль 5 0
Енин Иван 5 0
Кожемякин Олег 2 1
Калмыков Амур 2 1
Евдокимов Андрей 3 0
Адаев Владислав 1 1
Рязанцев Александр 2 0
Султонов Мухаммад 2 0
Полубояринов Данил 2 0
Кравчук Андрей 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Седько Павел 1 0
Ботнарь Виталий 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
19
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
3
19%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
4
25%
4
21%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
7
37%
61-75
5
31%
2
11%
76-90

Пропущено

17
17
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
4
24%
3
18%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
3
18%
5
29%
29%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
4
24%
2
12%
61-75
3
18%
3
18%
76-90

Забито

23
30
7 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
2
9%
3
10%
1-15
3
13%
4
13%
16-30
2
9%
5
17%
31-45
9
39%
4
13%
46-60
2
9%
8
27%
61-75
5
22%
6
20%
76-90

Пропущено

28
13
10 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
3
11%
2
15%
1-15
4
14%
2
15%
16-30
3
11%
2
15%
31-45
4
14%
1
8%
46-60
5
18%
3
23%
61-75
9
32%
3
23%
76-90

Забито

39
49
14 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 29
14 Забивали первыми 17
3 Не забивали 3
5
13%
4
8%
1-15
3
8%
7
14%
16-30
6
15%
9
18%
31-45
11
28%
6
12%
46-60
4
10%
15
31%
61-75
10
26%
8
16%
76-90

Пропущено

45
30
18 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 8
24 Не пропускали 18
7
16%
5
17%
1-15
5
11%
5
17%
16-30
6
13%
7
23%
31-45
6
13%
2
7%
46-60
9
20%
5
17%
61-75
12
27%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Томь
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Томь - Краснодар-2 1:2 Томь - КАМАЗ 1:0 Ротор - Томь 1:5 Сочи - Томь 4:0
Томь - Нефтехимик 1:1 Акрон - Томь 3:3 Оренбург - Томь 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Томь - Факел 2:2 Балтика - Томь 4:0 Томь - Волгарь 2:1 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Томь - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - Томь 1:1 Томь - Алания 1:3 Спартак-2 - Томь 3:1 Томь - ФК Кубань 2:1 Енисей - Томь 2:3 Торпедо Москва - Томь 3:3 Краснодар-2 - Томь 2:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Факел - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0
Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 28 19 2 7 46 - 19 59
2. Факел Заявка 27 16 4 7 45 - 25 52
3. Торпедо Москва Заявка 27 13 12 2 49 - 30 51
4. Алания Заявка 28 14 7 7 61 - 37 49
5. Нефтехимик Заявка 28 14 6 8 45 - 27 48
6. СКА-Хабаровск Заявка 28 13 6 9 32 - 27 45
7. Енисей Заявка 28 13 5 10 43 - 41 44
8. Балтика Заявка 28 10 12 6 37 - 24 42
9. Акрон Заявка 28 11 8 9 31 - 30 41
10. Велес Москва Заявка 28 11 4 13 33 - 36 37
11. Спартак-2 Заявка 28 11 4 13 32 - 44 37
12. Томь Заявка 28 10 7 11 40 - 44 37
13. Краснодар-2 Заявка 28 10 6 12 27 - 35 36
14. КАМАЗ Заявка 27 8 9 10 23 - 26 33
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 28 7 11 10 25 - 31 32
16. ФК Кубань Заявка 28 9 4 15 30 - 41 31
17. Волгарь Заявка 28 8 5 15 20 - 30 29
18. Ротор Заявка 28 4 12 12 25 - 39 24
19. Металлург Липецк Заявка 27 6 3 18 20 - 54 21
20. Текстильщик Заявка 28 4 7 17 24 - 48 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 15 13 0 2 28 - 9 39
2. Факел Заявка 14 10 2 2 24 - 9 32
3. Акрон Заявка 16 9 4 3 22 - 15 31
4. Алания Заявка 13 10 0 3 33 - 14 30
5. Торпедо Москва Заявка 14 7 7 0 30 - 13 28
6. СКА-Хабаровск Заявка 12 9 0 3 18 - 9 27
7. Нефтехимик Заявка 15 8 3 4 28 - 12 27
8. Томь Заявка 14 7 4 3 18 - 15 25
9. Велес Москва Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
10. Енисей Заявка 12 7 3 2 21 - 14 24
11. Балтика Заявка 14 5 7 2 16 - 10 22
12. КАМАЗ Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
13. Краснодар-2 Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
14. Спартак-2 Заявка 14 5 4 5 14 - 15 19
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 4 7 3 14 - 15 19
16. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
17. Волгарь Заявка 14 4 2 8 8 - 14 14
18. ФК Кубань Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
19. Металлург Липецк Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
20. Ротор Заявка 14 1 7 6 9 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 13 6 5 2 19 - 17 23
2. Нефтехимик Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
3. Оренбург Заявка 13 6 2 5 18 - 10 20
4. Енисей Заявка 16 6 2 8 22 - 27 20
5. Балтика Заявка 14 5 5 4 21 - 14 20
6. Факел Заявка 13 6 2 5 21 - 16 20
7. Алания Заявка 15 4 7 4 28 - 23 19
8. Спартак-2 Заявка 14 6 0 8 18 - 29 18
9. ФК Кубань Заявка 14 5 3 6 17 - 14 18
10. СКА-Хабаровск Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
11. Краснодар-2 Заявка 15 4 3 8 10 - 20 15
12. Волгарь Заявка 14 4 3 7 12 - 16 15
13. Ротор Заявка 14 3 5 6 16 - 19 14
14. Велес Москва Заявка 14 4 1 9 11 - 15 13
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 3 4 7 11 - 16 13
16. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
17. КАМАЗ Заявка 13 2 5 6 5 - 12 11
18. Акрон Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
19. Металлург Липецк Заявка 13 3 0 10 10 - 33 9
20. Текстильщик Заявка 14 0 4 10 5 - 24 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Томь - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2022, осталось 2 дня 1 час 34 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Томь 10.3% (6)
    X 31% (18)
    Торпедо Москва 58.6% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Томь
    Ничья
    Торпедо Москва
    6.88
    4.05
    1.55
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Томь - Торпедо Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Томь - Торпедо Москва

    Исход игры
    Томь
    10.3% (6)
    Ничья
    31% (18)
    Торпедо Москва
    58.6% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.84% (21)
    Меньше
    63.16% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (38)
    Нет
    33.33% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Торпедо Москва
    31% (18)
    1:1 Ничья
    29.3% (17)
    0:1 Торпедо Москва
    20.7% (12)
    1:0 Томь
    8.6% (5)
    0:2 Торпедо Москва
    3.4% (2)
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    Торпедо Москва

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