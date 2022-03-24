РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Позже
История личных встреч
Томь
Торпедо Москва
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Томь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ставпец Александр
|16 (9)
|0.57
|Кирсанов Никита
|5
|0.18
|Кудряшов Павел
|4
|0.14
|Корж Константин
|4
|0.14
|Кубышкин Илья
|3
|0.11
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.07
|Галаджан Артём
|1
|0.04
|Горовых Даниил
|1
|0.04
|Семейкин Артём
|1
|0.04
|Станисавлевич Александар
|1
|0.04
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калмыков Амур
|12
|0.44
|Султонов Мухаммад
|11 (1)
|0.41
|Лебеденко Игорь
|8
|0.3
|Темников Иван
|3
|0.11
|Шумских Алексей
|3
|0.11
|Померко Алексей
|3
|0.11
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0.07
|Енин Иван
|2
|0.07
|Евдокимов Андрей
|2
|0.07
|Рязанцев Александр
|1
|0.04
|Адаев Владислав
|1
|0.04
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.04
Карточки
Томь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубышкин Илья
|12
|0
|Почивалин Валерий
|9
|0
|Савиных Данил
|4
|2
|Ставпец Александр
|7
|0
|Кудряшов Павел
|7
|0
|Зуйков Сергей
|6
|0
|Гордюшенко Астемир
|6
|0
|Абрамов Артём
|4
|1
|Радостев Семён
|5
|0
|Коробов Никита
|3
|1
|Апшацев Марат
|3
|1
|Корж Константин
|4
|0
|Дмитриев Максим II
|4
|0
|Мамин Артём
|2
|1
|Семейкин Артём
|3
|0
|Леонов Олег
|3
|0
|Антипов Константин
|2
|0
|Климов Игорь
|1
|0
|Першин Юрий
|1
|0
|Горовых Даниил
|1
|0
|Кирсанов Никита
|1
|0
|Станисавлевич Александар
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Померко Алексей
|8
|3
|Темников Иван
|8
|1
|Шумских Алексей
|7
|0
|Самсонов Артём Владимирович
|7
|0
|Нетфуллин Равиль
|5
|0
|Енин Иван
|5
|0
|Кожемякин Олег
|2
|1
|Калмыков Амур
|2
|1
|Евдокимов Андрей
|3
|0
|Адаев Владислав
|1
|1
|Рязанцев Александр
|2
|0
|Султонов Мухаммад
|2
|0
|Полубояринов Данил
|2
|0
|Кравчук Андрей
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Каплиенко Александр
|1
|0
|Седько Павел
|1
|0
|Ботнарь Виталий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
19
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
3
19%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
4
25%
4
21%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
7
37%
61-75
5
31%
2
11%
76-90
Пропущено
17
17
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
4
24%
3
18%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
3
18%
5
29%
29%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
4
24%
2
12%
61-75
3
18%
3
18%
76-90
Забито
23
30
7 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
2
9%
3
10%
1-15
3
13%
4
13%
16-30
2
9%
5
17%
31-45
9
39%
4
13%
46-60
2
9%
8
27%
61-75
5
22%
6
20%
76-90
Пропущено
28
13
10 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
3
11%
2
15%
1-15
4
14%
2
15%
16-30
3
11%
2
15%
31-45
4
14%
1
8%
46-60
5
18%
3
23%
61-75
9
32%
3
23%
76-90
Забито
39
49
14 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 29
14 Забивали первыми 17
3 Не забивали 3
5
13%
4
8%
1-15
3
8%
7
14%
16-30
6
15%
9
18%
31-45
11
28%
6
12%
46-60
4
10%
15
31%
61-75
10
26%
8
16%
76-90
Пропущено
45
30
18 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 8
24 Не пропускали 18
7
16%
5
17%
1-15
5
11%
5
17%
16-30
6
13%
7
23%
31-45
6
13%
2
7%
46-60
9
20%
5
17%
61-75
12
27%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Томь
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Томь - Краснодар-2 1:2 Томь - КАМАЗ 1:0 Ротор - Томь 1:5 Сочи - Томь 4:0
Томь - Нефтехимик 1:1 Акрон - Томь 3:3 Оренбург - Томь 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Томь - Факел 2:2 Балтика - Томь 4:0 Томь - Волгарь 2:1 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Томь - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - Томь 1:1 Томь - Алания 1:3 Спартак-2 - Томь 3:1 Томь - ФК Кубань 2:1 Енисей - Томь 2:3 Торпедо Москва - Томь 3:3 Краснодар-2 - Томь 2:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Факел - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0
Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|28
|19
|2
|7
|46 - 19
|59
|2.
|Факел
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|45 - 25
|52
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|27
|13
|12
|2
|49 - 30
|51
|4.
|Алания
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|61 - 37
|49
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|45 - 27
|48
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|32 - 27
|45
|7.
|Енисей
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|43 - 41
|44
|8.
|Балтика
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|37 - 24
|42
|9.
|Акрон
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|31 - 30
|41
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|33 - 36
|37
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|32 - 44
|37
|12.
|Томь
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|40 - 44
|37
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|27 - 35
|36
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|23 - 26
|33
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|25 - 31
|32
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|30 - 41
|31
|17.
|Волгарь
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|20 - 30
|29
|18.
|Ротор
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|25 - 39
|24
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|27
|6
|3
|18
|20 - 54
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|24 - 48
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|15
|13
|0
|2
|28 - 9
|39
|2.
|Факел
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|24 - 9
|32
|3.
|Акрон
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 15
|31
|4.
|Алания
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 14
|30
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|7
|0
|30 - 13
|28
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 9
|27
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 12
|27
|8.
|Томь
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 15
|25
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|10.
|Енисей
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|11.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 10
|22
|12.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|14 - 15
|19
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|17.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|8 - 14
|14
|18.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 27
|13
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|20.
|Ротор
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|9 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 17
|23
|2.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|3.
|Оренбург
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 10
|20
|4.
|Енисей
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|22 - 27
|20
|5.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 14
|20
|6.
|Факел
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|7.
|Алания
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 23
|19
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|18 - 29
|18
|9.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 14
|18
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 20
|15
|12.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 16
|15
|13.
|Ротор
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 19
|14
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|11 - 15
|13
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 16
|13
|16.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|5 - 12
|11
|18.
|Акрон
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|10 - 33
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|5 - 24
|4
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Прогнозы на матч Томь - Торпедо Москва
Исход игры
Томь
10.3% (6)
Ничья
31% (18)
Торпедо Москва
58.6% (34)
Тотал 2.5
Больше
36.84% (21)
Меньше
63.16% (36)
Обе команды забьют
Да
66.67% (38)
Нет
33.33% (19)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
31% (18)
1:1 Ничья
29.3% (17)
0:1 Торпедо Москва
20.7% (12)
1:0 Томь
8.6% (5)
0:2 Торпедо Москва
3.4% (2)
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