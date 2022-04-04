РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Позже
История личных встреч
Торпедо Москва
Акрон
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Султонов Мухаммад
|13 (2)
|0.45
|Калмыков Амур
|12
|0.41
|Лебеденко Игорь
|8
|0.28
|Темников Иван
|3
|0.1
|Шумских Алексей
|3
|0.1
|Померко Алексей
|3
|0.1
|Лаптев Денис
|3
|0.1
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0.07
|Енин Иван
|2
|0.07
|Евдокимов Андрей
|2
|0.07
|Рязанцев Александр
|1
|0.03
|Адаев Владислав
|1
|0.03
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.03
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Базелюк Константин
|8 (3)
|0.27
|Делькин Артём
|3
|0.1
|Зуев Илья
|3
|0.1
|Сагуткин Даниил
|3
|0.1
|Ефремов Дмитрий
|3
|0.1
|Палиенко Максим
|2
|0.07
|Азаров Владимир
|2
|0.07
|Бабаев Владлен
|2
|0.07
|Гираев Карим
|2
|0.07
|Песегов Евгений
|1
|0.03
|Газданов Артур
|1
|0.03
|Чудин Иван
|1
|0.03
|Савичев Константин
|1
|0.03
|Рогач Иван
|1
|0.03
|Vladimir Marukhin
|1
|0.03
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Померко Алексей
|8
|3
|Темников Иван
|9
|1
|Самсонов Артём Владимирович
|8
|0
|Енин Иван
|6
|1
|Шумских Алексей
|7
|0
|Нетфуллин Равиль
|5
|0
|Калмыков Амур
|3
|1
|Кожемякин Олег
|2
|1
|Евдокимов Андрей
|3
|0
|Адаев Владислав
|1
|1
|Рязанцев Александр
|2
|0
|Султонов Мухаммад
|2
|0
|Полубояринов Данил
|2
|0
|Кравчук Андрей
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Каплиенко Александр
|1
|0
|Седько Павел
|1
|0
|Ботнарь Виталий
|1
|0
|Прошкин Егор
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сагуткин Даниил
|6
|2
|Рогач Иван
|7
|1
|Савичев Константин
|7
|0
|Делькин Артём
|6
|0
|Палиенко Максим
|6
|0
|Азаров Владимир
|6
|0
|Geo Ekra
|4
|1
|Килин Антон
|5
|0
|Чудин Иван
|4
|0
|Потапов Андрей
|4
|0
|Босов Александр
|4
|0
|Гираев Карим
|2
|1
|Зуев Илья
|3
|0
|Бабаев Владлен
|3
|0
|Ефремов Дмитрий
|3
|0
|Волков Сергей
|1
|1
|Песегов Евгений
|2
|0
|Базелюк Константин
|2
|0
|Нестеров Александр
|2
|0
|Майрович Максим
|1
|0
|Сасин Дмитрий
|1
|0
|Чистяков Никита
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
11
12 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 23
3
10%
2
18%
1-15
4
13%
1
9%
16-30
5
17%
5
45%
31-45
4
13%
1
9%
46-60
8
27%
2
18%
61-75
6
20%
0
0%
76-90
Пропущено
13
16
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
15%
1
6%
1-15
2
15%
3
19%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
3
23%
5
31%
61-75
3
23%
2
13%
76-90
Забито
24
24
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
16 Не забивали 16
1
4%
4
17%
1-15
5
21%
3
13%
16-30
6
25%
3
13%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
8
33%
3
13%
61-75
2
8%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
20
14
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
4
20%
3
21%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
5
25%
4
29%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
3
15%
2
14%
61-75
3
15%
2
14%
76-90
Забито
54
35
24 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 17
17 Забивали первыми 17
4 Не забивали 9
4
7%
6
17%
1-15
9
17%
4
11%
16-30
11
20%
8
23%
31-45
6
11%
5
14%
46-60
16
30%
30%
5
14%
61-75
8
15%
7
20%
76-90
Пропущено
33
30
18 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 18
6
18%
4
13%
1-15
5
15%
3
10%
16-30
7
21%
6
20%
31-45
3
9%
6
20%
46-60
6
18%
7
23%
61-75
6
18%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Томь - Торпедо Москва 2:5 Факел - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Балтика 2:2
Уфа - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1
Акрон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Акрон - Краснодар-2 1:0 КАМАЗ - Акрон 1:2 Акрон - Ротор 1:0 Нефтехимик - Акрон 0:0
Акрон - Велес Москва 1:1 Акрон - Оренбург 0:3 Акрон - Томь 3:3 Акрон - Факел 2:0 Балтика - Акрон 2:0 Акрон - Металлург Липецк 2:0 Волгарь - Акрон 1:0 Акрон - Олимп-Долгопрудный 2:1 Текстильщик - Акрон 2:2 Акрон - Алания 2:1 Спартак-2 - Акрон 0:1 Акрон - ФК Кубань 1:0 Акрон - Енисей 4:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Акрон 2:0 Акрон - КАМАЗ 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|30
|20
|2
|8
|49 - 24
|62
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|29
|14
|12
|3
|54 - 33
|54
|3.
|Факел
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|46 - 27
|53
|4.
|Алания
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|64 - 38
|52
|5.
|Енисей
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|46 - 42
|50
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|39 - 30
|49
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|47 - 30
|49
|8.
|Акрон
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|34 - 31
|47
|9.
|Балтика
|Заявка
|30
|10
|13
|7
|38 - 26
|43
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|30
|13
|4
|13
|37 - 36
|43
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|30
|13
|4
|13
|36 - 46
|43
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|32 - 38
|39
|13.
|Томь
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|42 - 50
|37
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|25 - 29
|34
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|28 - 35
|33
|16.
|Волгарь
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|22 - 31
|33
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|31 - 42
|33
|18.
|Ротор
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|27 - 43
|27
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|29
|6
|3
|20
|22 - 60
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|25 - 53
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|16
|14
|0
|2
|29 - 9
|42
|2.
|Акрон
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|23 - 15
|34
|3.
|Факел
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 9
|33
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 12
|31
|5.
|Алания
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|33 - 15
|30
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 13
|28
|7.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|7
|0
|30 - 13
|28
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 21
|27
|9.
|Енисей
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 15
|27
|10.
|Томь
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 21
|25
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 17
|24
|12.
|Балтика
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 11
|22
|13.
|КАМАЗ
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 16
|22
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|14 - 15
|19
|16.
|Волгарь
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|9 - 15
|15
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|18.
|ФК Кубань
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|19.
|Ротор
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|11 - 24
|13
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 20
|26
|2.
|Енисей
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 27
|23
|3.
|Алания
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|31 - 23
|22
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|5.
|Балтика
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 15
|21
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|19 - 29
|21
|7.
|Факел
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 18
|20
|8.
|Оренбург
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 15
|20
|9.
|ФК Кубань
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 14
|19
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|11.
|Волгарь
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 16
|18
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|14 - 15
|16
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|10 - 21
|15
|14.
|Ротор
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 19
|14
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 20
|14
|16.
|Акрон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|17.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|6 - 13
|12
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|0
|5
|11
|6 - 29
|5
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Прогнозы на матч Торпедо Москва - Акрон
Исход игры
Торпедо Москва
93.9% (31)
Ничья
6.1% (2)
Акрон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
27.27% (9)
Меньше
72.73% (24)
Обе команды забьют
Да
33.33% (11)
Нет
66.67% (22)
Популярный счёт
2:0 Торпедо Москва
45.5% (15)
2:1 Торпедо Москва
27.3% (9)
1:0 Торпедо Москва
21.2% (7)
1:1 Ничья
6.1% (2)
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