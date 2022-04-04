  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Торпедо Москва
 
Позже
Акрон
Прогнозы 33
Торпедо Москва 93.9% (31)
X 6.1% (2)
Акрон 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Акрон
1.44
4.20
7.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Торпедо Москва
Акрон

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ФПД
1:0
ФПД
0:1
ФПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Султонов Мухаммад 13 (2) 0.45
Калмыков Амур 12 0.41
Лебеденко Игорь 8 0.28
Темников Иван 3 0.1
Шумских Алексей 3 0.1
Померко Алексей 3 0.1
Лаптев Денис 3 0.1
Самсонов Артём Владимирович 2 0.07
Енин Иван 2 0.07
Евдокимов Андрей 2 0.07
Рязанцев Александр 1 0.03
Адаев Владислав 1 0.03
Маркин Михаил 1 (1) 0.03
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Базелюк Константин 8 (3) 0.27
Делькин Артём 3 0.1
Зуев Илья 3 0.1
Сагуткин Даниил 3 0.1
Ефремов Дмитрий 3 0.1
Палиенко Максим 2 0.07
Азаров Владимир 2 0.07
Бабаев Владлен 2 0.07
Гираев Карим 2 0.07
Песегов Евгений 1 0.03
Газданов Артур 1 0.03
Чудин Иван 1 0.03
Савичев Константин 1 0.03
Рогач Иван 1 0.03
Vladimir Marukhin 1 0.03

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Померко Алексей 8 3
Темников Иван 9 1
Самсонов Артём Владимирович 8 0
Енин Иван 6 1
Шумских Алексей 7 0
Нетфуллин Равиль 5 0
Калмыков Амур 3 1
Кожемякин Олег 2 1
Евдокимов Андрей 3 0
Адаев Владислав 1 1
Рязанцев Александр 2 0
Султонов Мухаммад 2 0
Полубояринов Данил 2 0
Кравчук Андрей 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Седько Павел 1 0
Ботнарь Виталий 1 0
Прошкин Егор 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сагуткин Даниил 6 2
Рогач Иван 7 1
Савичев Константин 7 0
Делькин Артём 6 0
Палиенко Максим 6 0
Азаров Владимир 6 0
Geo Ekra 4 1
Килин Антон 5 0
Чудин Иван 4 0
Потапов Андрей 4 0
Босов Александр 4 0
Гираев Карим 2 1
Зуев Илья 3 0
Бабаев Владлен 3 0
Ефремов Дмитрий 3 0
Волков Сергей 1 1
Песегов Евгений 2 0
Базелюк Константин 2 0
Нестеров Александр 2 0
Майрович Максим 1 0
Сасин Дмитрий 1 0
Чистяков Никита 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
11
12 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 23
3
10%
2
18%
1-15
4
13%
1
9%
16-30
5
17%
5
45%
31-45
4
13%
1
9%
46-60
8
27%
2
18%
61-75
6
20%
0
0%
76-90

Пропущено

13
16
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
15%
1
6%
1-15
2
15%
3
19%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
3
23%
5
31%
61-75
3
23%
2
13%
76-90

Забито

24
24
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
16 Не забивали 16
1
4%
4
17%
1-15
5
21%
3
13%
16-30
6
25%
3
13%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
8
33%
3
13%
61-75
2
8%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

20
14
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
4
20%
3
21%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
5
25%
4
29%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
3
15%
2
14%
61-75
3
15%
2
14%
76-90

Забито

54
35
24 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 17
17 Забивали первыми 17
4 Не забивали 9
4
7%
6
17%
1-15
9
17%
4
11%
16-30
11
20%
8
23%
31-45
6
11%
5
14%
46-60
16
30%
30%
5
14%
61-75
8
15%
7
20%
76-90

Пропущено

33
30
18 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 18
6
18%
4
13%
1-15
5
15%
3
10%
16-30
7
21%
6
20%
31-45
3
9%
6
20%
46-60
6
18%
7
23%
61-75
6
18%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Томь - Торпедо Москва 2:5 Факел - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Балтика 2:2
Уфа - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1
Акрон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Акрон - Краснодар-2 1:0 КАМАЗ - Акрон 1:2 Акрон - Ротор 1:0 Нефтехимик - Акрон 0:0
Акрон - Велес Москва 1:1 Акрон - Оренбург 0:3 Акрон - Томь 3:3 Акрон - Факел 2:0 Балтика - Акрон 2:0 Акрон - Металлург Липецк 2:0 Волгарь - Акрон 1:0 Акрон - Олимп-Долгопрудный 2:1 Текстильщик - Акрон 2:2 Акрон - Алания 2:1 Спартак-2 - Акрон 0:1 Акрон - ФК Кубань 1:0 Акрон - Енисей 4:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Акрон 2:0 Акрон - КАМАЗ 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 30 20 2 8 49 - 24 62
2. Торпедо Москва Заявка 29 14 12 3 54 - 33 54
3. Факел Заявка 29 16 5 8 46 - 27 53
4. Алания Заявка 30 15 7 8 64 - 38 52
5. Енисей Заявка 30 15 5 10 46 - 42 50
6. СКА-Хабаровск Заявка 30 14 7 9 39 - 30 49
7. Нефтехимик Заявка 30 14 7 9 47 - 30 49
8. Акрон Заявка 30 13 8 9 34 - 31 47
9. Балтика Заявка 30 10 13 7 38 - 26 43
10. Велес Москва Заявка 30 13 4 13 37 - 36 43
11. Спартак-2 Заявка 30 13 4 13 36 - 46 43
12. Краснодар-2 Заявка 30 11 6 13 32 - 38 39
13. Томь Заявка 30 10 7 13 42 - 50 37
14. КАМАЗ Заявка 29 8 10 11 25 - 29 34
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 30 7 12 11 28 - 35 33
16. Волгарь Заявка 30 9 6 15 22 - 31 33
17. ФК Кубань Заявка 30 9 6 15 31 - 42 33
18. Ротор Заявка 30 5 12 13 27 - 43 27
19. Металлург Липецк Заявка 29 6 3 20 22 - 60 21
20. Текстильщик Заявка 30 4 8 18 25 - 53 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 16 14 0 2 29 - 9 42
2. Акрон Заявка 17 10 4 3 23 - 15 34
3. Факел Заявка 15 10 3 2 24 - 9 33
4. СКА-Хабаровск Заявка 14 10 1 3 25 - 12 31
5. Алания Заявка 14 10 0 4 33 - 15 30
6. Нефтехимик Заявка 16 8 4 4 29 - 13 28
7. Торпедо Москва Заявка 14 7 7 0 30 - 13 28
8. Велес Москва Заявка 15 8 3 4 23 - 21 27
9. Енисей Заявка 13 8 3 2 23 - 15 27
10. Томь Заявка 16 7 4 5 20 - 21 25
11. Краснодар-2 Заявка 14 7 3 4 22 - 17 24
12. Балтика Заявка 15 5 7 3 16 - 11 22
13. КАМАЗ Заявка 15 6 4 5 19 - 16 22
14. Спартак-2 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 4 7 3 14 - 15 19
16. Волгарь Заявка 15 4 3 8 9 - 15 15
17. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
18. ФК Кубань Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
19. Ротор Заявка 16 2 7 7 11 - 24 13
20. Металлург Липецк Заявка 15 3 3 9 10 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 15 7 5 3 24 - 20 26
2. Енисей Заявка 17 7 2 8 23 - 27 23
3. Алания Заявка 16 5 7 4 31 - 23 22
4. Нефтехимик Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
5. Балтика Заявка 15 5 6 4 22 - 15 21
6. Спартак-2 Заявка 15 7 0 8 19 - 29 21
7. Факел Заявка 14 6 2 6 22 - 18 20
8. Оренбург Заявка 14 6 2 6 20 - 15 20
9. ФК Кубань Заявка 15 5 4 6 17 - 14 19
10. СКА-Хабаровск Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
11. Волгарь Заявка 15 5 3 7 13 - 16 18
12. Велес Москва Заявка 15 5 1 9 14 - 15 16
13. Краснодар-2 Заявка 16 4 3 9 10 - 21 15
14. Ротор Заявка 14 3 5 6 16 - 19 14
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 3 5 8 14 - 20 14
16. Акрон Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
17. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
18. КАМАЗ Заявка 14 2 6 6 6 - 13 12
19. Металлург Липецк Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
20. Текстильщик Заявка 16 0 5 11 6 - 29 5
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 апреля 2022, осталось 2 дня 11 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Торпедо Москва 93.9% (31)
    X 6.1% (2)
    Акрон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Акрон
    1.44
    4.20
    7.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Торпедо Москва - Акрон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Париматч



    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Акрон

    Исход игры
    Торпедо Москва
    93.9% (31)
    Ничья
    6.1% (2)
    Акрон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.27% (9)
    Меньше
    72.73% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (11)
    Нет
    66.67% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Торпедо Москва
    45.5% (15)
    2:1 Торпедо Москва
    27.3% (9)
    1:0 Торпедо Москва
    21.2% (7)
    1:1 Ничья
    6.1% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Торпедо Москва
    Акрон

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     